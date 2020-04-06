G de A

Modellierung für Trader, Kapitalverwaltungsfonds und MQL5-Entwickler.

Kooperation mit G de A: Angesichts des offensichtlichen Bedarfs an Währungs- und Finanzanlagentausch entsteht dieser Kooperationsvorschlag, um Preisinstrumente für globale Marktteilnehmer bereitzustellen und so der inflationären Abwertung entgegenzuwirken. G de A sucht Partner für die Entwicklung von Preis- und Abwicklungsinstrumenten innerhalb seines Algorithmus, um das Vermögen von Anlegern zu schützen, die ihre Landeswährung migrieren müssen. G de A wird als Währungsabsorptionsplattform entwickelt, um dem Kryptomarkt Liquidität zuzuführen. Beteiligen Sie sich, indem Sie eines unserer Produkte abonnieren, unsere Algorithmen weiterentwickeln oder Vorschläge einreichen.

www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida

danigalv@gmail.com


G de A verwendet eine autonome Lot-Management-Strategie, die den finanziellen Wert von Verlusten entsprechend den Marktschwankungen begrenzt. Dies bedeutet, dass Verluste finanziell begrenzt sind und Gewinne eine Genauigkeit von fast 85 % im 1x1-Ziel erreichen. G de A sollte stets mit aktiver Benutzerinteraktion verwendet werden. Algotrade sollte aktiviert werden, sobald nach Bestätigung der Strategie in einem größeren Zeitrahmen ein Fibonacci-Retracement-Signal auftritt (z. B. Bollinger-Band- oder Moving-Average-Crossover). Konfiguriert G d A für einen kleineren Zeitrahmen. Betrachtet die Strategie in einem viermal größeren Zeitrahmen.
Empfohlene Produkte
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
Experten
Titel: DeepInsight: Fluss- und Marktkontextanalyse Was ist DeepInsight? DeepInsight ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um das Lesen der Marktdynamik zu unterstützen. Der Indikator verarbeitet Volumen- und Preisbewegungsdaten, um objektive visuelle Referenzen zu generieren, die die Identifizierung von interessanten Bereichen auf dem Chart erleichtern. Das Tool fungiert als zusätzliches Analyse-Dashboard und bietet Unterstützung bei der manuellen Entscheid
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experten
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Level (TP) für alle Trades auf einem bestimmten Symbol. Dieser Expert Advisor scannt jeden Chart, auf dem er platziert ist, und arbeitet auf der Grundlage des Symbols dieses Charts, wobei er unabhängig über mehrere Charts gleichzeitig funktioniert. Hauptmerkmale: Platziert automatisch Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für alle offenen Trades auf dem aktuellen Chartsymbol Wendet die gleichen Einstellungen
MC Datrix EA
Renato Takahashi
Experten
Alle Worte, die ich verbrachte Zeit, um diese EA Handelssystem zu beschreiben nicht wert, einen Download, die Sie tun können, um diese Expert Advisor testen. MC Datrix EA ist ein Handelssystem, das Trendfilter, Triggerpunkte mit spezifischen Bedingungen, intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Berechnungen, ein Break-Order-System basierend auf einem intelligenten Umkehrtrend kombiniert. Der Trendfilter wurde mit dem TRIX-Indikator entwickelt und kann auch aktiviert oder deaktiviert werden. D
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION:: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis! AKTUELLER PREIS: $70 MONATLICH Treten Sie unserer Telegram-Community bei, um fertige Setup-Dateien zu teilen Nutzen Sie unseren EA, der die Fimathe-Strategie auf automatisierte Weise verwendet . Basierend auf Unterstützungs- und Widerstandszonen, wurde unser EA entwickelt, um Ihnen eine neue Erfahrung zu bieten. Der EA verwendet eine Berechnung, um 2 mögliche Ausbruchspunkte zu verfolgen. Wenn er sie findet, nimmt er diesen Kan
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Experten
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Unser 1. EA erstellt mit ChatGPT Technologie Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standard-Parameter für Challenge $100,000 Getestet nur auf EURUSD und GBPUSD Verwenden Sie 15MIN Time Frame Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Für Prop Firms MUSS spezieller Protector verwendet werden https://www.mql5.com/en/market/product/94362
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experten
Der EA „Gold is Hot“ basiert auf dem persönlichen WAT-Indikator des Autors, einer Kombination aus Volatilitäts- und MACD-Indikator. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärtstrends (blauer Pfeil) und Abwärtstrends (roter Pfeil) präzise und steuert offene Trades nach einem Martingal-/Grid-Prinzip, bis der TP erreicht ist. Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie xauusd, eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad auf Zeitrahmen von m15 oder höher. Einstellungen:
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experten
Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung einer automatisierten Handelsstrategie verbunden sind: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, geben aber keine realistische Vorhersage der zukünftigen Profitabilität. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL häng
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
PropMaster - Expert Advisor für Straddle-Strategien Überblick PropMaster ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für PropFirm-Herausforderungsbewertungen entwickelt wurde. Er implementiert eine Straddle-Strategie, die ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge in einem berechneten Abstand zum aktuellen Kurs platziert, um Schwungbewegungen in beide Richtungen zu erfassen. Hauptmerkmale Auto-Detection-System Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp und passt alle Handelsparam
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Experten
Senden Sie mir eine Nachricht, damit ich Ihnen die Set-Datei zusenden kann. Ich empfehle, den Roboter drei Monate lang auf einem Demokonto in einem VPS zu testen (wenn ich Ihnen einen VPS für diesen Roboter empfehlen möchte, können Sie mir eine direkte Nachricht senden), damit Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Beachten Sie, dass dieser Roboter ein Werkzeug ist und keine seit Jahren erprobte Strategie. Daher empfehle ich Ihnen Gold Trend Swing. Dieser Roboter eröffnet Transaktionen
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experten
Asia Scalper ist ein session-basierter Expert Advisor, entwickelt für GBPUSD (M30) und USDJPY (M15). Das System handelt während der asiatischen Sitzung und dem Übergang zum frühen London, wo diese Paare oft von Konsolidierung in klarere Bewegungen übergehen. Der EA nutzt einen selektiven, niedrigfrequenten Ansatz und handelt nur bei passenden Bedingungen. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Hauptmerkmale • Handelt nur GBPUSD (M30) und USDJPY (M15) • Session-basierte Einstiege
Scorpion Trader
Renato Takahashi
Experten
Scorpion Trader ist ein automatischer Handelsroboter, der speziell für die brasilianische Börse B3 entwickelt wurde. Er verwendet eine einzigartige Strategie, die auf der japanischen Heikin Ashi-Technik basiert, um Mean-Reversion-Punkte zu identifizieren. Zur Berechnung des Trends verwendet der Roboter die Heiken-Ashi-Technik der gleitenden Durchschnitte und Kerzenständer. Er platziert Kauf- und Verkaufsaufträge an Umkehrpunkten auf der Grundlage fester oder variabler Stopps, die auf der Basis
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
TheMidasPivot
Bklno Bakkos Bueno
Experten
TheMidasPivotBETA ist ein Expert Advisor (EA) oder „Trading-Roboter“, der entwickelt wurde, um automatisch auf dem Finanzmarkt zu agieren. Spezialisiert auf das Währungspaar XAUUSD (Gold) und fokussiert auf M15 (15-Minuten) Charts , sucht er große Marktbewegungen zu identifizieren und zu nutzen. Wie funktioniert TheMidasPivotBETA? Dieser EA agiert wie ein unermüdlicher und emotionsloser Marktanalyst. Er trifft intelligente Entscheidungen durch: Multi-Signal-Analyse und Bewertung: Er verwendet e
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experten
RESET PRO: Die Zukunft des algorithmischen Handels Revolutionäre Technologie für konsistenten und intelligenten Handel RESET PRO ist die fortschrittlichste automatisierte Handelslösung, die modernste Marktanalyse mit einem dynamischen Positionsmanagementsystem kombiniert. Unsere exklusive Reset-and-Recover-Methode gewährleistet eine konsistente Performance, selbst unter den schwierigsten Marktbedingungen. Wichtigste technische Merkmale FIRMENEIGENER RESET-MECHANISMUS Verlieren Sie nie w
FREE
Three Strategy Robot
Bruno Werneck Vieira
Experten
Dieser Expert Advisor arbeitet mit drei verschiedenen, vollständig konfigurierbaren Strategien. Jede Strategie verfügt über ihren eigenen Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop , die individuell angepasst werden können. Erste Strategie Diese Strategie basiert auf dem Schlusskurs einer Kerze, die die gleitende Durchschnittslinie kreuzt. Standardmäßig ist sie auf 20 Perioden eingestellt, aber auch diese Einstellung kann angepasst werden! Sie kann unabhängig von den anderen Strategien betrieben w
Scalpel Regeneration
Andriy Sydoruk
Experten
Scalpel Regeneration ist ein vielseitiger Skalpell-Bot der neuen Generation. Er kann auf jeder Art von Konten arbeiten. Auf allen Instrumenten ohne Ausnahme. Der Bot arbeitet mit echten Ticks. Er korrigiert alle mit dem Preis verbundenen Werte (Pips) in Bezug auf die Volatilität. Da der Bot für jedes Währungspaar optimiert werden muss, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass dies ein notwendiges Verfahren ist, bevor Sie den Bot in Betrieb nehmen. Die Optimierung sollte mit echten Ticks du
MovingInWL
Iurii Tokman
Experten
MovingInWL   Der Expert Advisor wurde entwickelt, um den Stop von offenen Positionen verlustfrei zu verschieben, wenn sie ein bestimmtes, vorher festgelegtes Gewinnniveau erreichen. Beschreibung der Advisor-Einstellungen: MagicNumber - Bestellkennung LevelProfit - Das Gewinnniveau in Punkten, das die Position erreichen muss, damit ihr Stop ohne Verlust auf das Niveau bewegt wird. LevelWLoss - Das Level ohne Punktverlust, auf das die Stop-Position übertragen wird, nachdem sein Gewinn das   LevelP
FREE
Investmen Guru
Vitalii Zakharuk
Experten
Forex Bot Investment Guru Beschreibung: Hocheffizientes Handelswerkzeug Einführung Unter den vielen Tools für den Handel auf dem Devisenmarkt sticht der Forex-Bot Investment Guru durch seine fortschrittliche interne Architektur und seine einzigartige Funktionsweise hervor. Sein Hauptziel ist es, Händlern die Möglichkeit zu geben, die Marktvolatilität zu maximieren, ohne Gewinne zu versprechen, aber mit einer klaren Struktur, die zum Kauf anregt. Funktionsprinzip Investment Guru arbeitet mit Tren
Conflux MT5
Jin Sangun
Experten
Übersicht Conflux EA ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die komplexen Bewegungen des Marktes zu analysieren und entsprechend intelligente Trades durchzuführen. Dieser EA ist speziell darauf zugeschnitten, sich mit Hilfe des EA an die Marktbedingungen anzupassen, insbesondere bei Vermögenswerten wie Gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN) und anderen volatilen Instrumenten. Er geht über den einfachen regelbasierten Handel hinaus und interpretiert Marktdaten umfassend, um Händlern zu hel
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz ( candleforms.co ) Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
Experten
Der "Accurate Trend Finder" EA kombiniert die Leistung von 10 technischen Indikatoren, 10 Candlestick-Mustern und einer präzisen Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um hochpräzise und zuverlässige Entscheidungen über die Trendrichtung zu treffen und sicherzustellen, dass Sie dem Markt voraus sind. Dieser EA ist ein hochentwickeltes Trading-Tool, das entwickelt wurde, um Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Candlestick-Mustern z
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experten
Diese EA hat nicht jede Woche aktualisieren, wie einige Betrug Programme tun, um den Verlust Handel zu verstecken. Auch sie verwenden Gitter Taktik, die bald oder laiter Ihr Konto brennen wird, gibt es keine solche Sache hier! Die Taktik ist festgelegt, der Roboter macht sein Ding...der Himmel ist die Grenze. Also sitzen, beobachten, genießen und beSmiley :) Dieser Roboter ist das Ergebnis von wirklich großer Arbeit und Analyse, es hat mich 5 Jahre gedauert, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. A
Black Cat XAU
Prama Shellaerinda
3 (1)
Experten
BlackCAT XAU ist ein einfacher und leistungsstarker Expert Advisor. Dieser Roboter verfügt über einen sehr leistungsstarken Algorithmus zur Bestimmung des Keylevels. Mit dieser Keylevel-Referenz kann dieser Roboter effektiv und effizient arbeiten. BlackCAT XAU wurde speziell für das Paar XAUUSD/GOLD entwickelt und kann auf dem Zeitrahmen M5 oder M15 ausgeführt werden. Spezifikationen des Instruments Zeichen: XAUUSD / GOLD Zeitrahmen: M5 Konto-Anforderungen Typ: Absicherung Spreads: Niedriger Spr
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
Experten
EA-Funktions-Highlights Intelligentes Ordermanagement: Unterstützt globalen Orderschalter, dynamische Berechnung der maximalen Positionen, Zeitintervallsteuerung usw. Flexible Gewinnmitnahme und Stop-Loss: Unterstützt dynamischen Stop-Loss, Schutz bei schwebenden Verlusten, Trailing-Stop und weitere Gewinnschutzmechanismen. SAR-Signalfilterung: Nutzt Parabolic SAR-Trendsignale für präzisere Einstiegszeitpunkte. Erweiterte Risikokontrolle: Integrierte Mechanismen für Kontostand, Margin-Verhältni
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension