Kooperation mit G de A: Angesichts des offensichtlichen Bedarfs an Währungs- und Finanzanlagentausch entsteht dieser Kooperationsvorschlag, um Preisinstrumente für globale Marktteilnehmer bereitzustellen und so der inflationären Abwertung entgegenzuwirken. G de A sucht Partner für die Entwicklung von Preis- und Abwicklungsinstrumenten innerhalb seines Algorithmus, um das Vermögen von Anlegern zu schützen, die ihre Landeswährung migrieren müssen. G de A wird als Währungsabsorptionsplattform entwickelt, um dem Kryptomarkt Liquidität zuzuführen. Beteiligen Sie sich, indem Sie eines unserer Produkte abonnieren, unsere Algorithmen weiterentwickeln oder Vorschläge einreichen.
