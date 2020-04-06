Modellierung für Trader, Kapitalverwaltungsfonds und MQL5-Entwickler.





Kooperation mit G de A: Angesichts des offensichtlichen Bedarfs an Währungs- und Finanzanlagentausch entsteht dieser Kooperationsvorschlag, um Preisinstrumente für globale Marktteilnehmer bereitzustellen und so der inflationären Abwertung entgegenzuwirken. G de A sucht Partner für die Entwicklung von Preis- und Abwicklungsinstrumenten innerhalb seines Algorithmus, um das Vermögen von Anlegern zu schützen, die ihre Landeswährung migrieren müssen. G de A wird als Währungsabsorptionsplattform entwickelt, um dem Kryptomarkt Liquidität zuzuführen. Beteiligen Sie sich, indem Sie eines unserer Produkte abonnieren, unsere Algorithmen weiterentwickeln oder Vorschläge einreichen. www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida danigalv@gmail.com





G de A verwendet eine autonome Lot-Management-Strategie, die den finanziellen Wert von Verlusten entsprechend den Marktschwankungen begrenzt. Dies bedeutet, dass Verluste finanziell begrenzt sind und Gewinne eine Genauigkeit von fast 85 % im 1x1-Ziel erreichen. G de A sollte stets mit aktiver Benutzerinteraktion verwendet werden. Algotrade sollte aktiviert werden, sobald nach Bestätigung der Strategie in einem größeren Zeitrahmen ein Fibonacci-Retracement-Signal auftritt (z. B. Bollinger-Band- oder Moving-Average-Crossover). Konfiguriert G d A für einen kleineren Zeitrahmen. Betrachtet die Strategie in einem viermal größeren Zeitrahmen.