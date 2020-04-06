Gold Trenches EAI

Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) ist ein automatisiertes Scalping-Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf Smart Money-Konzepten und konzentriert sich auf Liquiditätsmechanismen, die Akkumulation von Handelsspannen und Ausbrüche aus wichtigen institutionellen Zonen. Der Kern des Systems liegt in der reinen Marktlogik:

ein großer Akteur akkumuliert Positionen innerhalb einer Spanne → Preis bricht aus der Zone aus → Liquidität wird abgefangen → Gold Trenches EAI tritt in den Markt in Richtung der institutionellen Strömung ein.

Im Gegensatz zu vielen Systemen, die nur für den Tester optimiert sind, verwendet Gold Trenches EAI ausschließlich Marktaufträge. Der EA verwendet keine Pending Orders, die im realen Handel oft zu Ausführungsverzerrungen und unrealistischen Testergebnissen führen. Alle Eingaben werden zum Marktpreis mit Echtzeit-Validierung ausgeführt.

Darüber hinaus verfügt das System über einen eingebauten Slippage-Schutzmechanismus, der ungünstige Ausführungen herausfiltert und Trades in Momenten hoher Volatilität schützt.

Smart Money Kernlogik

Gold Trenches EAI basiert auf 3 grundlegenden Smart-Money-Konzepten:

  • Akkumulation (Range Accumulation)
    Das System identifiziert Preisbereiche, in denen Market Maker Liquidität akkumulieren und Positionen aufbauen.
  • Liquidity Grab
    Ein Ausbruch aus dem Range-Extremum stellt oft ein Stop-Hunt-Verhalten dar. Gold Trenches EAI unterscheidet zwischen falschen Liquiditätsausbrüchen und echtem institutionellen Interesse.
  • Breakout Expansion
    Nachdem Liquidität entnommen wurde, bildet sich ein Richtungsimpuls. An dieser Stelle eröffnet der EA Trades - strikt in Richtung des institutionellen Impulses.

Das Ergebnis: hochpräzise Scalping-Entries, enge Stop-Loss und ein klares, strukturiertes Risikomanagement-Modell.

PROMO PRICE! Nur 5 Exemplare zum Preis von $99 verfügbar ! Pro 5 verkaufte Exemplare erhöht sich der Preis um$50bis zum Zielpreis von$999.

Das System ist speziell für den Handel mit Gold auf dem H1-Zeitrahmen konzipiert.
Hängen Sie den EA einfach an einen XAUUSD H1 Chart an - alle Grundeinstellungen sind bereits eingebaut.

Hauptmerkmale & Vorteile

  • Smart Money-Logik als Grundlage
    Gold Trenches EAI wendet institutionelle Handelsprinzipien an: Liquiditätsmechanik, Akkumulationsbereiche und bestätigte Ausbrüche. Der Algorithmus analysiert die Marktstruktur und steigt nur bei bestätigten impulsiven Bewegungen ein - keine Zufälligkeiten, kein Indikatorrauschen.
  • Echtes Scalping mit Marktausführung
    Der EA handelt ausschließlich mit Marktaufträgen und vermeidet so Fallen für schwebende Aufträge, die im Testprogramm oft perfekt aussehen, aber unter realen Bedingungen versagen. Die Ausführungslogik ist an das reale Marktverhalten angepasst.
  • Slippage-Schutzmechanismus
    Ein integriertes Slippage-Kontrollsystem schützt Eingaben vor ungünstiger Kursausführung bei Volatilitätsspitzen und nachrichtenbezogenen Bewegungen.
  • Strenge Kontrolle über jeden Handel
    Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging, keine Lot-Eskalation. Jede Position verfügt über einen festen Stop Loss, einen festen Take Profit und einen strukturellen Trailing Stop. Das Risiko ist transparent, kontrolliert und konsistent.
  • Flexible Anpassung
    Alle wichtigen Parameter sind vom Benutzer konfigurierbar: Bereichserkennung, Liquiditätsfilter, Stop-Größen, Ausstiegslogik und Ausführungsfilter. Die Voreinstellungen sind für XAUUSD H1 optimiert, während die Architektur bei Bedarf eine individuelle Feinabstimmung ermöglicht.

Kontoanforderungen
  • Mindestguthaben: ab $100

  • Empfohlene ECN / Raw / Zero-Spread-Konten mit niedrigen Spreads für XAUUSD

  • VPS mit niedriger Latenz wird für eine stabile Scalping-Ausführung dringend empfohlen


