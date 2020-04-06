Axi Select IA

Axi Select AI ist nicht nur ein Handelsroboter, sondern ein komplettes Handelsmanagement-Tool, das sich auf das profitabelste und volatilste Paar auf dem Markt konzentriert:XAUUSD (Gold).

https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site +Profil+Verkäufer

Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler und Investoren entwickelt, die eine beständige Rentabilität anstreben. Er verwendet eine intelligente Mittelwertbildungsstrategie mitdreifachem Schutz, um Ihr Kapital zu erhalten. Im Gegensatz zu anderen Robotern, die bei starken Kursbewegungen "abstürzen", verfügt dieser EA über eine "finanzielle Handbremse", die den Zustand Ihres Kontos in Echtzeit überwacht.

🛡️ Wichtige Sicherheitsmerkmale:

Dynamischer Margin-Monitor: Der Roboter berechnet die erforderliche Margin , bevor er Aufträge eröffnet . Wenn das Konto gefährdet ist (niedriges Margin-Level), blockiert er neue Eingaben, um einen Stop Out durch den Broker zu verhindern.

Spread-Filter : Vermeidet den Handel in Zeiten hoher Volatilität oder bei Nachrichten, wenn die Kosten der Operation (Spread) den Handel unrentabel machen.

Equity Stop (Voller Schutz): Definiert ein maximales Risikolimit für Vermögenswerte.

Smart Daily Target: Der Roboter stoppt automatisch den Betrieb, wenn er das tägliche Gewinnziel erreicht hat, um sicherzustellen, dass Sie den Gewinn "einstecken".

⚙️ Verwendungsempfehlungen:

Asset: Optimiert für XAUUSD (Gold) .

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).

Konto: ECN oder Raw Spread Konto empfohlen (niedrigere Kosten).

Mindesteinlage: 500 $ (für einen sicheren Betrieb mit 0,01 Lots).

VPS: Es wird dringend empfohlen, einen VPS für den 24/7-Betrieb zu verwenden.

📊 Hauptparameter:

Ziel: Täglicher Gewinn in Prozent bis zum Stop.

UseAdd: Aktiviert/Deaktiviert das Rückgewinnungssystem (Grid).

MaxSpread: Schutz vor hohen Spreads.

MinMarginLevel: Mindesteinschuss, um neue Transaktionen zuzulassen (Standard: 1000).

Risiko-Warnung: Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie das richtige Risikomanagement für Ihr Anlegerprofil.