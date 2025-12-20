Pure Rage MT5

Pure Rage AI: aggressiver Expert Advisor mit KI-Bestätigungen.


Endlich ein Expert Advisor, der KI auf die richtige Weise nutzt! Pure Rage AI kombiniert eine hochentwickelte, integrierte Handelsstrategie, die auf bewährten Regeln basiert, mit der innovativen Technologie von OpenAI's ChatGPT, die als zusätzlicher Einstiegsfilter dient. Dies ist nicht nur eine weitere leere Behauptung - Pure Rage AI bietet eine echte, voll integrierte KI-Lösung, die Marktdaten analysiert, Prognosen erstellt und sie Ihnen in klaren, umsetzbaren Worten erklärt.


Haben Sie genug von falschen Versprechungen? Lernen Sie Pure Rage AI kennen.

Sogenannte "KI-gesteuerte" Tools halten oft nicht, was sie versprechen, aber Pure Rage AI ist anders. Es wird von echter GPT-Technologie angetrieben, die es ermöglicht, umfassende Marktdaten zu sammeln, Prognosen zu erstellen und detaillierte Einblicke zu geben. Jede Empfehlung wird durch eine ausgefeilte Analyse gestützt - kein Rätselraten, keine Spielereien.


Was Pure Rage AI anders macht.

  • Optionale KI-Konfirmation für den Einstieg. Sie können selbst bestimmen, welche Daten zur Analyse und Vorhersage an die KI gesendet werden.
  • Geringe Hebelwirkung erforderlich: Dieses Handelssystem erfordert keine hohe Marge - Sie können Konten mit einer geringen Hebelwirkung von 1:100 verwenden.
  • Geringe Ersteinlage erforderlich: Sie können mit nur 500-700$ pro Handelspaar beginnen.
  • OpenAI API-Schlüssel INBEGRIFFEN: Sie müssen kein eigenes Entwicklerkonto bei OpenAI erstellen und für Token bezahlen. Es ist alles schon erledigt und im EA-Preis enthalten.
  • Einfache Einrichtung: Es ist sofort einsatzbereit. Sie müssen nicht nach "magischen" Set-Dateien suchen. Sie brauchen keine komplizierte Installation.
  • Professioneller Support: Wenn Sie vor oder nach dem Kauf eine Frage haben - ich bin hier und höre zu.


Take advantage of the current launch promo price. I will increase the price after every 5 copies sold. The final price will be $1499.


Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Zweifel haben, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.

Treten Sie meinem Kanal bei: AI Handelslösungen


Sie müssen Webrequests zu OpenAI Ressourcen und News Ressourcen in den MetaTrader Einstellungen erlauben. Siehe Screenshots für weitere Informationen.


Eingaben

Trades Magic # - gibt den Namen / die Nummer des aktuell verwendeten Profils an und dient als magische Nummer für alle EA's Trades. Sie MUSS für JEDE Instanz (auch mit demselben Chart-Symbol) des EA, der in Ihrem Terminal läuft, anders gesetzt werden.

Use AI - ermöglicht die Deaktivierung von AI für diejenigen, die noch nicht bereit für das nächste Jahrhundert sind :).

Max Spread - funktioniert als Spread-Filter, um Trades zu vermeiden, wenn die Marktbedingungen nicht gut sind.

Lot-Typ - Sie können zwischen Fixed Lot und Lots Wert pro 1000 der Balance wählen.

Stop Loss und Take Profit in Punkten - wenn Sie mehrere Trades pro Richtungsoption verwenden, wird der TP vom Durchschnitts-/Break-Even-Kurs und der SL vom letzten Orderkurs berechnet.

Stop Loss in Konto % - Einlagensicherungsmaßnahme, hat Vorrang vor SL in Punkten.


VPS

Pure Rage AI kann sowohl auf MQL5 VPS als auch auf "normalen" VPSs mit Desktop-Zugang arbeiten.


Empfohlenes Setup

Ich empfehle, 2-3 ForEx-Paare auszuwählen, die weniger korreliert sind oder (und) Gold und mit den Standardeinstellungen zu beginnen. Vermeiden Sie Exoten und Paare mit großem Spread.


Beschränkungen

Nicht alle Länder/Standorte dürfen auf OpenAI-Ressourcen zugreifen. Von einigen Standorten aus funktioniert OpenAI API nicht. Sie können überprüfen, ob Ihr Standort zugelassen ist, indem Sie versuchen, ChatGPT auf der OpenAI-Website zu überprüfen. Wenn Sie auf diese Webseite https://chat.openai.com/ zugreifen können, sollte alles richtig funktionieren.


Zukünftige Entwicklung

Ich plane, dieses Projekt mit Hilfe meiner eigenen Ideen und wertvollen Inputs / Feedback von den Benutzern weiter zu entwickeln.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Kommentare oder Wünsche haben, die helfen können, Pure Rage AI noch besser zu machen. Ich bin ganz Ohr.


Über mich

Ich bin ein professioneller Entwickler mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in der MQL-Programmierung und mehr als 1000 ausgeführten Aufträgen als Freiberufler.

Jetzt ist es meine Vollzeitbeschäftigung, professionelle Lösungen für Trader zu entwickeln.

