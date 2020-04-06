Axi Select IA Gold M5

Automatisieren Sie Ihre Gewinne mit institutioneller Sicherheit auf XAUUSD.

AI Axi Select ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für den hochprofitablen Goldmarkt(XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert eine Preiserholungsstrategie (Smart Grid) mit robusten Risikomanagement-Funktionen, die man bei Retail-EAs selten sieht.

Im Gegensatz zu aggressiven Bots, die Ihr gesamtes Guthaben riskieren, verfügt AI AS über eine dreifache Schutzschicht. Er fungiert als Finanzmanager und überwacht ständig den Zustand Ihres Kontos, um zu entscheiden, ob ein Handel sicher ausgeführt werden kann.

🛡️ Wichtige Sicherheitsmerkmale:

Smart Margin Check: Der EA berechnet die erforderliche Margin vor der Ausführung. Wenn Ihr Margin-Level unter einen sicheren Schwellenwert fällt (z.B. 1000%), unterbricht er automatisch die Martingale-Logik, um Broker Stop Outs zu verhindern.

Spread-Schutz: Verhindert den Handel während Nachrichtenereignissen oder Zeiten geringer Liquidität, wenn die Spreads zu hoch sind.

Equity Stop: Harter Stop-Loss, der auf einem Prozentsatz Ihres gesamten Eigenkapitals basiert und Ihr Kapital vor "schwarzen Schwänen" schützt.

Tägliche Zielsperre: Sichert automatisch Gewinne und stoppt den Handel, sobald das tägliche Prozentziel erreicht ist.

⚙️ Empfehlungen:

Symbol: Optimiert für XAUUSD (Gold) .

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).

Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten werden empfohlen.

Mindesteinlage: $500 (empfohlen für die sichere Handhabung von 0,01 Lots).

VPS: Erforderlich für 24/5 Betrieb.

📊 Schlüsselparameter:

Meta : Tägliches Gewinnziel in Prozent.

UseAdd : Aktivieren/Deaktivieren des Rasterwiederherstellungssystems.

MaxSpread : Maximal zulässiger Spread in Punkten.

MinMarginLevel : Erforderliche Mindestmarge zum Eröffnen neuer Recovery-Trades.

Risiko-Warnung: Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.