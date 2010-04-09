Wysiwyg Candle
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
WYSIWYG Kerze für WYSIWYG ORB
Smart Breakout Candles ist ein professioneller Multi-Methoden-Indikator zur Erkennung von Ausbrüchen, derATR, Bollinger Bands, Opening Range Breakout (ORB) und Squeeze Detectionkombiniert, um hochwahrscheinliche Ausbruchschancen bei allen Finanzinstrumenten zu identifizieren. Dieser Indikator liefert visuelle Signale in Echtzeit durch farbige Kerzen und präzise Pfeilplatzierungen, was ihn ideal für Händler macht, die nach zuverlässigen volatilitätsbasierten Einstiegen suchen.
"Verwenden Sie ihn in Verbindung mit dem WYSIWYG ORB-Indikator, um maximale Ergebnisse zu erzielen"
Wichtigste Merkmale
Multi-Methoden-Erkennungssystem
-
ATR-basierte Ausbrüche: Identifiziert Volatilitätsausdehnungen anhand der Average True Range
-
Bollinger Bands Ausbrüche: Erkennt Kursbewegungen außerhalb der Standardabweichungsbänder
-
ORB (Eröffnungsbereich): Überwacht die Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung für Intraday-Ausbrüche
-
Squeeze-Erkennung: Markiert die Kompression der Bollinger Bänder vor größeren Bewegungen
-
Erkennung von Fakeouts: Identifiziert falsche Ausbrüche für ein besseres Risikomanagement
Fortschrittliches visuelles System
-
Intelligente Kerzenfärbung:
-
Blau/Rot: Normale Hausse-/Bärenausbrüche
-
Dunkelblau/Karminrot: Starke Ausbruchssignale
-
Stahlblau/Braun: Superstarke Multi-Bestätigungssignale
-
-
Präzisionspfeile:
-
Kauf-/Verkaufssignale: Standard-Ausbruchssignale
-
Starke Kauf-/Verkaufssignale: Multi-Bestätigungssignale mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit
-
Automatische Positionierung: Anpassungen für alle Paare (Krypto, Forex, Metalle, Indizes)
Intelligente Einstellungen
-
Universelle Kompatibilität: Funktioniert einwandfrei über alle Zeitrahmen (M1-MN1)
-
Paar-spezifische Optimierung: Passt sich automatisch an verschiedene Instrumententypen an
-
Zeit-Session-Kontrolle: Konfigurierbare Handelszeiten und Tage
-
Konfidenz-Filterung: Minimale Ausbruchskonfidenzschwellen
Universelle Kompatibilität
-
Funktioniert mitallen MT5-Instrumenten: Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe, Indizes
-
Zeitrahmen unabhängig: Konsistente Leistung M1-MN1
-
Kein Repainting: Alle Signale basieren auf geschlossenen Kerzen
Intelligentes Positionierungssystem
-
Automatische Pfeilanpassung für jeden Paartyp
-
Kerzenproportionale Offsets für konsistente Visualisierung
-
Keine manuellen Anpassungenzwischen den Instrumenten erforderlich
Professionelle Qualität
-
Erkennungsalgorithmen in institutioneller Qualität
-
Stabil bei mehreren Zeitrahmen ( kein Springen der Pfeile)
-
Geringer Ressourcenverbrauch für schnelles Backtesting
Transformieren Sie Ihr Breakout-Trading mit Smart Multi-Method Detection!
"Handeln Sie nicht nur Ausbrüche - handeln Sie SMARTe Ausbrüche mit Vertrauen und Präzision.