Wysiwyg Candle

WYSIWYG Kerze für WYSIWYG ORB

Smart Breakout Candles ist ein professioneller Multi-Methoden-Indikator zur Erkennung von Ausbrüchen, derATR, Bollinger Bands, Opening Range Breakout (ORB) und Squeeze Detectionkombiniert, um hochwahrscheinliche Ausbruchschancen bei allen Finanzinstrumenten zu identifizieren. Dieser Indikator liefert visuelle Signale in Echtzeit durch farbige Kerzen und präzise Pfeilplatzierungen, was ihn ideal für Händler macht, die nach zuverlässigen volatilitätsbasierten Einstiegen suchen.

"Verwenden Sie ihn in Verbindung mit dem WYSIWYG ORB-Indikator, um maximale Ergebnisse zu erzielen"



Wichtigste Merkmale

Multi-Methoden-Erkennungssystem

ATR-basierte Ausbrüche : Identifiziert Volatilitätsausdehnungen anhand der Average True Range

Bollinger Bands Ausbrüche : Erkennt Kursbewegungen außerhalb der Standardabweichungsbänder

ORB (Eröffnungsbereich) : Überwacht die Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung für Intraday-Ausbrüche

Squeeze-Erkennung : Markiert die Kompression der Bollinger Bänder vor größeren Bewegungen

Erkennung von Fakeouts: Identifiziert falsche Ausbrüche für ein besseres Risikomanagement

Fortschrittliches visuelles System

Intelligente Kerzenfärbung : Blau/Rot : Normale Hausse-/Bärenausbrüche Dunkelblau/Karminrot : Starke Ausbruchssignale Stahlblau/Braun : Superstarke Multi-Bestätigungssignale

Präzisionspfeile :

Kauf-/Verkaufssignale : Standard-Ausbruchssignale



Starke Kauf-/Verkaufssignale : Multi-Bestätigungssignale mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit



Automatische Positionierung: Anpassungen für alle Paare (Krypto, Forex, Metalle, Indizes)