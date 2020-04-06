BTC Selector ist ein Expert Advisor für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen. Seine Logik kombiniert Volatilitätsfilter und Marktstruktur, um die Zonen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auszuwählen, um Trendbewegungen und ausnutzbare Pullbacks bei Bitcoin zu erfassen.





Er ist für IC Markets und andere Broker mit ähnlichen Bedingungen optimiert: ECN- oder Raw Spread-Konten, niedrige Spreads, solide Liquidität und schnelle Ausführung auf BTCUSD.





Empfohlene Mindesteinlage





Der Backtest wurde mit einer Ersteinlage von 200 USD durchgeführt.





Empfohlener Richtwert:





Standard- oder RAW-Konto: ab 200 USD.





Cent-Konto: ab 20 USD (2 000 Cents).





Backtest-Statistiken (BTCUSD, M30)





Ersteinlage: 200,00 USD





Gesamtnettogewinn: 2 364,49 USD





Bruttogewinn: 3 713,21 USD





Bruttoverlust: -1 348.72 USD





Gewinn-Faktor: 2.75





Erholungsfaktor: 19.02





Erwartete Auszahlung (durchschnittlicher Gewinn pro Handel): 13,06 USD





Handel insgesamt: 181





Gewonnene Trades: 158 (87,29 %)





Verlorene Geschäfte: 23 (12,71 %)





Größter Gewinn-Handel: 35,02 USD





Größter Verlust-Handel: -63.68 USD





Max Balance Drawdown: 121,29 USD (5,43 %)





Max Equity Drawdown: 124,32 USD (8,04 %)





Relativer Equity Drawdown: 21.52 %





Maximaler Gewinn in Folge: 442,53 USD (19 Trades)





Maximaler Verlust in Folge: -121,29 USD (2 Abschlüsse)





Verteilung des Handels





Die Eingänge konzentrieren sich auf die aktivsten Marktstunden, um die natürliche Volatilität des BTCUSD auszunutzen.





Höhere Anzahl von Trades und Gewinnen um die Wocheneröffnung herum, wenn die Liquidität zurückkehrt und tendenziell mehr direktionale Bewegungen auftreten.





Systemlogik und Verwaltung





Handelt nur mit BTCUSD, am M30.





Verwendet Trend- und Volatilitätsfilter, um sehr enge Bereiche zu vermeiden und statistisch attraktive Szenarien auszuwählen.





Kein Martingal und kein aggressives Raster; jede Position hat einen definierten Stop-Loss auf Basis der Volatilität.





Ermöglicht eine feste Losgröße oder eine dynamische, an den Kontostand gekoppelte Positionsgröße, die das Engagement an die Kontogröße anpasst.





Konfigurierbare Handelszeiten und zusätzliche Filter, damit der Benutzer den EA an seinen eigenen Stil anpassen kann.





Empfohlene Broker-Konditionen





IC Markets oder jeder andere Broker, der dies anbietet:





Niedrige Spreads für BTCUSD.





Schnelle Ausführung (geringe Latenzzeit).





Wettbewerbsfähige Kommissionen.





Ausreichende Hebelwirkung, um Kryptowährungen bequem zu handeln.