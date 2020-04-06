Xauud Gold Bigfish Ai

In einem Markt voller Hype und falscher Versprechungen ist es mein Ziel,

anzubieten

.

Die XAUUSD Gold BigFish AI ist eine robuste und gut gestaltete Expert einfache Advisor. Er verspricht vielleicht keine Millionen über Nacht, aber er hat einen echten Vorteil. Keine falschen Behauptungen, keine "nie versagende KI" - nur ein echter Trading-Bot, der funktioniert.

Trading-Ansatz

Multisystem-Logik

Mean-Reversion-Strategien

Diversifizierung

Intraday-Handel

Strategie

Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf Ein- und Ausstiegssignalen, die von mehreren Systemen generiert werden. Eine manuelle Überwachung wird empfohlen.

Gewinnmitnahme: Wird nicht verwendet; Trades werden in der Regel geschlossen, bevor sie den Extremwert erreichen.

Stop Loss: Nur als Sicherheitsnetz, das ausgelöst wird, wenn sich die Marktbedingungen erheblich ändern.

Risikoverteilung: Jedes System verwendet eine Mean-Reversion-Strategie. Das Ziel ist jedoch, das Risiko zu streuen, so dass, wenn ein System Probleme hat, die anderen dies kompensieren und potenzielle Verluste ausgleichen.

Einstellungen

Um Missbrauch (wie Umbenennung und Weiterverkauf) zu verhindern, sind nur die wichtigsten Einstellungen verfügbar:

Losgröße

Risiko pro Handel

Aktivieren Sie den Toggle





Genießen Sie Gold BigFish AI?

EinPremium-Upgrade mit tieferer Anpassung, intelligenterer Risikokontrolle, diversifizierter Logik und prop-firm-freundlichem Handel - gebautfür höhere Leistung und ernsthafte Trader- ist in Vorbereitung .







Einrichtung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Empfohlenes Kapital: $50+

Konto-Typ: Standard (niedriger Spread nicht erforderlich)

Handelsfrequenz: ~2 Trades/Tag

VPS: Sehr empfohlen

VPS-Empfehlung

Jeder VPS-Anbieter ist geeignet. Ich persönlich verwende Contabo aufgrund der Zuverlässigkeit und des guten Preises.

Unterstützung

Ich habe viele andere zuverlässige Handelsroboter. DM mich für weitere Informationen, und wir können Ratschläge oder Empfehlungen zu diskutieren. Ihr Feedback hilft mir, weiterhin hochwertige EAs zu erstellen.