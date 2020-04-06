Xauud Gold Bigfish Ai
- Experten
- Anastase Byiringiro
- Version: 6.8
- Aktivierungen: 7
In einem Markt voller Hype und falscher Versprechungen ist es mein Ziel, echte, zuverlässige Trading-Toolsanzubieten .
Die XAUUSD Gold BigFish AI ist eine robuste und gut gestaltete Expert einfache Advisor. Er verspricht vielleicht keine Millionen über Nacht, aber er hat einen echten Vorteil. Keine falschen Behauptungen, keine "nie versagende KI" - nur ein echter Trading-Bot, der funktioniert.
Trading-Ansatz
-
Multisystem-Logik
-
Mean-Reversion-Strategien
-
Diversifizierung
-
Intraday-Handel
Strategie
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf Ein- und Ausstiegssignalen, die von mehreren Systemen generiert werden. Eine manuelle Überwachung wird empfohlen.
-
Gewinnmitnahme: Wird nicht verwendet; Trades werden in der Regel geschlossen, bevor sie den Extremwert erreichen.
-
Stop Loss: Nur als Sicherheitsnetz, das ausgelöst wird, wenn sich die Marktbedingungen erheblich ändern.
-
Risikoverteilung: Jedes System verwendet eine Mean-Reversion-Strategie. Das Ziel ist jedoch, das Risiko zu streuen, so dass, wenn ein System Probleme hat, die anderen dies kompensieren und potenzielle Verluste ausgleichen.
Einstellungen
Um Missbrauch (wie Umbenennung und Weiterverkauf) zu verhindern, sind nur die wichtigsten Einstellungen verfügbar:
-
Losgröße
-
Risiko pro Handel
-
Aktivieren Sie den Toggle
Genießen Sie Gold BigFish AI?
EinPremium-Upgrade mit tieferer Anpassung, intelligenterer Risikokontrolle, diversifizierter Logik und prop-firm-freundlichem Handel - gebautfür höhere Leistung und ernsthafte Trader- ist in Vorbereitung .
Einrichtung
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Empfohlenes Kapital: $50+
-
Konto-Typ: Standard (niedriger Spread nicht erforderlich)
-
Handelsfrequenz: ~2 Trades/Tag
-
VPS: Sehr empfohlen
VPS-Empfehlung
Jeder VPS-Anbieter ist geeignet. Ich persönlich verwende Contabo aufgrund der Zuverlässigkeit und des guten Preises.
Unterstützung
Ich habe viele andere zuverlässige Handelsroboter. DM mich für weitere Informationen, und wir können Ratschläge oder Empfehlungen zu diskutieren. Ihr Feedback hilft mir, weiterhin hochwertige EAs zu erstellen.