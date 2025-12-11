Scalping Helper ist ein Signalindikator, der auf der Grundlage einer fortschrittlichen Marktanalyse Kauf- und Verkaufspfeile auf Ihrem Chart anzeigt. Die Signale erscheinen nur nach Kerzenschluss, um die Genauigkeit zu gewährleisten.





INSTALLATION:

1. Kopieren Sie "Scalping helper.mq5" in: MQL5/Indikatoren Ordner

2. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator

3. Ziehen Sie den Indikator auf den Chart





SIGNALE:

- GRÜNER PFEIL (unter der Kerze) = Kaufsignal

- ROTER PFEIL (oberhalb der Kerze) = Verkaufssignal





Die Signale erscheinen nur bei geschlossenen Kerzen, nie bei sich bildenden Kerzen.





VISUELLE PARAMETER (anpassbar):

- Indikator-Zeitrahmen - Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen (CURRENT = Chart-Zeitrahmen)

- Kaufsignalfarbe - Farbe der Kaufpfeile (Standard: Limone)

- Farbe der Verkaufssignale - Farbe der Verkaufspfeile (Standard: Rot)

- Kaufpfeil-Code - Pfeilform für Kauf (233 = Pfeil nach oben, 241 = Kreis, 108 = L)

- Verkaufspfeil-Code - Pfeilform für den Verkauf (234 = Pfeil nach unten, 242 = Kreis, 110 = S)

- Pfeilbreite - Dicke der Pfeile (1-5)

- Pfeilversatz - Abstand von der Kerze in Punkten (Standard: 10)





BELIEBTE PFEIL-CODES:

- 233 - Aufwärtspfeil

- 234 - Abwärtspfeil

- 159 - Großer Aufwärtspfeil

- 160 - Großer Abwärtspfeil

- 241 - Kreis

- 242 - Kreis

- 108 - Buchstabe "L"

- 115 - Buchstabe "S"





ANWENDUNGS-TIPPS:

✓ Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol

✓ Verwendung mit angemessenem Risikomanagement

✓ Signale werden nicht neu gemalt

✓ Am besten mit Bestätigung durch andere Analysen verwenden

✓ Zuerst auf einem Demokonto testen





UNTERSTÜTZUNG:

Passen Sie die visuellen Parameter an Ihren Chartstil und Ihre Vorlieben an.