Scalping Helper
- Indikatoren
- Alisher Suyunzhanov
- Version: 1.0
Scalping Helper ist ein Signalindikator, der auf der Grundlage einer fortschrittlichen Marktanalyse Kauf- und Verkaufspfeile auf Ihrem Chart anzeigt. Die Signale erscheinen nur nach Kerzenschluss, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
INSTALLATION:
1. Kopieren Sie "Scalping helper.mq5" in: MQL5/Indikatoren Ordner
2. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator
3. Ziehen Sie den Indikator auf den Chart
SIGNALE:
- GRÜNER PFEIL (unter der Kerze) = Kaufsignal
- ROTER PFEIL (oberhalb der Kerze) = Verkaufssignal
Die Signale erscheinen nur bei geschlossenen Kerzen, nie bei sich bildenden Kerzen.
VISUELLE PARAMETER (anpassbar):
- Indikator-Zeitrahmen - Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen (CURRENT = Chart-Zeitrahmen)
- Kaufsignalfarbe - Farbe der Kaufpfeile (Standard: Limone)
- Farbe der Verkaufssignale - Farbe der Verkaufspfeile (Standard: Rot)
- Kaufpfeil-Code - Pfeilform für Kauf (233 = Pfeil nach oben, 241 = Kreis, 108 = L)
- Verkaufspfeil-Code - Pfeilform für den Verkauf (234 = Pfeil nach unten, 242 = Kreis, 110 = S)
- Pfeilbreite - Dicke der Pfeile (1-5)
- Pfeilversatz - Abstand von der Kerze in Punkten (Standard: 10)
BELIEBTE PFEIL-CODES:
- 233 - Aufwärtspfeil
- 234 - Abwärtspfeil
- 159 - Großer Aufwärtspfeil
- 160 - Großer Abwärtspfeil
- 241 - Kreis
- 242 - Kreis
- 108 - Buchstabe "L"
- 115 - Buchstabe "S"
ANWENDUNGS-TIPPS:
✓ Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol
✓ Verwendung mit angemessenem Risikomanagement
✓ Signale werden nicht neu gemalt
✓ Am besten mit Bestätigung durch andere Analysen verwenden
✓ Zuerst auf einem Demokonto testen
UNTERSTÜTZUNG:
Passen Sie die visuellen Parameter an Ihren Chartstil und Ihre Vorlieben an.
