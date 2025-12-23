Order hot keys

Der Elite Hotkey Trader ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der Ihre Tastatur in ein blitzschnelles Trading-Terminal verwandelt. Dieser EA wurde für aktive Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Präzision legen. Er ermöglicht es Ihnen, komplexe Handelsoperationen mit einem einzigen Tastendruck auszuführen und gleichzeitig das Risikomanagement auf institutioneller Ebene beizubehalten.

🎯 Kernphilosophie

Dieser EA ist für Trader konzipiert, die:

eine sofortige Auftragsausführung benötigen, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen

benötigen, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen ein Risikomanagement auf militärischem Niveau bei jedem Handel wünschen

bei jedem Handel wünschen fortschrittliche Funktionen für das Positionsmanagement benötigen

Funktionen für benötigen Echtzeit-Performance-Tracking benötigen

benötigen Automatisierung auf professionellem Niveau schätzen

⌨️ Hotkey-Befehle

Grundlegender Handel

[ B] - BUY - Eröffnet sofort eine Long-Position

- - Eröffnet sofort eine Long-Position [ S] - SELL - Eröffnet sofort eine Short-Position

- - Eröffnet sofort eine Short-Position [C] - CLOSE ALL - Schließt alle offenen Positionen sofort

Positionsverwaltung

[ P] - PARTIAL CLOSE - Schließt 50% (einstellbar) aller Positionen

- - Schließt 50% (einstellbar) aller Positionen [ Z] - BREAKEVEN - Verschiebt den Stop Loss auf den Einstiegskurs + Puffer

- - Verschiebt den Stop Loss auf den Einstiegskurs + Puffer [T] - TOGGLE TRAILING - Aktiviert/Deaktiviert das Trailing-Stop-System

Erweiterte Operationen

[ A] - SCALE IN - Ergänzt bestehende Positionen in der dominanten Richtung

- - Ergänzt bestehende Positionen in der dominanten Richtung [ R] - REVERSE - Schließt alle Positionen und öffnet die entgegengesetzte Richtung

- - Schließt alle Positionen und öffnet die entgegengesetzte Richtung [L] - LOCK PROFITS - Sichert profitable Positionen mit entgegengesetzten Aufträgen ab

🛡️ Risikomanagement-System

Positionsgröße

Festgelegter Lot-Modus : Handel mit konsistenten Losgrößen

: Handel mit konsistenten Losgrößen Risikoprozentsatz-Modus : Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf: Kontostand Stop-Loss-Abstand Gewünschter Risikoprozentsatz pro Handel

: Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf:

Schutz des Kontos

Max. gleichzeitige Trades : Begrenzt die Anzahl der offenen Positionen

: Begrenzt die Anzahl der offenen Positionen Tägliches Verlustlimit : Schließt automatisch alle Positionen, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist

: Schließt automatisch alle Positionen, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist Tägliches Gewinnziel : Alarmiert bei Erreichen des Ziels

: Alarmiert bei Erreichen des Ziels Max. Gesamtrisiko % : Verhindert ein übermäßiges Risiko für das Konto

: Verhindert ein übermäßiges Risiko für das Konto Spread-Schutz: Blockiert Trades, wenn der Spread ein sicheres Niveau überschreitet

Zeitkontrollen

Handelszeiten-Filter : Erlaubt den Handel nur während bestimmter Zeitfenster

: Erlaubt den Handel nur während bestimmter Zeitfenster Anti-Spam-Schutz: Verhindert versehentliches Drücken von Schnellfeuer-Tasten

🤖 Intelligente Automatisierungsfunktionen

1. Auto-Breakeven

Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs (plus optionalen Puffer), wenn die Position das Trailing-Startniveau erreicht. Sichert Gewinne ohne manuelles Eingreifen.

Wie es funktioniert:

Überwacht den Gewinn auf allen Positionen

Wenn der Gewinn ≥ Trail Start Punkte, verschiebt SL zum Einstieg

Fügt einen konfigurierbaren Puffer (Breakeven Plus) für zusätzliche Sicherheit hinzu

2. Trailing-Stop-System

Dynamischer Stop-Loss, der profitablen Trades folgt und Gewinne sichert.

Wie es funktioniert:

Wird aktiviert, wenn der Gewinn das Trail-Start-Niveau erreicht

Bewegt SL um Trail Step Abstand hinter dem aktuellen Kurs

Bewegt sich nur in eine günstige Richtung (niemals gegen Sie)

Ein/Ausschalten mit Hotkey [T]

3. Auto Partial Close

Nimmt automatisch Teilgewinne mit, wenn die Positionen das Take-Profit-Niveau erreichen.

So funktioniert es:

Überwacht die Gewinnpunkte der Position

Wenn der Gewinn ≥ 90% der Take-Profit-Einstellung ist

Schließt automatisch 50% der Position

Lässt die verbleibende Position bis zum vollen TP laufen

4. Intelligentes Scale-In

Ergänzt Gewinnpositionen auf intelligente Weise.

Wie es funktioniert:

Analysiert die aktuellen offenen Positionen

Identifiziert die vorherrschende Richtung (mehr BUYs oder SELLs)

Eröffnet eine zusätzliche Position in dieser Richtung

Respektiert maximale Trades und Spread-Limits

🔄 Erweiterte Positionsoperationen

Umkehrung von Positionen

Ein-Tasten-Bedienung, um Ihr gesamtes Portfolio umzukehren:

Berechnet das Gesamtvolumen in jeder Richtung Schließt alle aktuellen Positionen Eröffnet das entsprechende Volumen in der entgegengesetzten Richtung Perfekt für schnelle Marktstimmungsänderungen

Gewinnabsicherung (Hedging)

Schützt nicht realisierte Gewinne durch die Eröffnung gegenläufiger Positionen:

Scannt nur nach profitablen Positionen

Eröffnet exakt entgegengesetztes Volumen für jede Position

Sichert das aktuelle Gewinnniveau

Ermöglicht das Halten durch Volatilität

📊 Echtzeit-Dashboard

Markt-Informationen

Aktuelles Symbol und Spread (mit Warnung bei hohem Spread)

Kontostand

Anzahl der offenen Positionen im Vergleich zum erlaubten Maximum

Leistungsmetriken

Echtzeit-GuV : Aktueller gleitender Gewinn/Verlust mit Farbkodierung 💚 Grün für Gewinne ❤️ Rot für Verluste

: Aktueller gleitender Gewinn/Verlust mit Farbkodierung Tägliche P&L : Gesamtleistung der Sitzung einschließlich geschlossener Geschäfte

: Gesamtleistung der Sitzung einschließlich geschlossener Geschäfte Positionszähler: Zeigt die Nutzung gegenüber den Limits an.

Hotkey-Referenz

Stets sichtbare Befehlsliste, damit Sie nie eine Taste vergessen:

Alle 9 Hotkeys sind klar beschriftet

Anzeige des aktuellen Status (✅/⬜)

Sauberes, übersichtliches Layout

🎛️ Konfigurationsmöglichkeiten

Handels-Parameter

Losgröße : Standard-Positionsgröße (0,01 - unbegrenzt)

: Standard-Positionsgröße (0,01 - unbegrenzt) Stop-Loss : Abstand in Punkten (0 = kein SL)

: Abstand in Punkten (0 = kein SL) Gewinn mitnehmen : Abstand in Punkten (0 = kein TP)

: Abstand in Punkten (0 = kein TP) Nachlauf Start : Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing (Punkte)

: Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing (Punkte) Trail Schritt: Abstand zum Trailing SL vom Preis

Risiko-Einstellungen

Risiko % verwenden : Aktivieren Sie die prozentuale Positionsgrößenbestimmung

: Aktivieren Sie die prozentuale Positionsgrößenbestimmung Risikoprozentsatz : Prozentsatz des Saldos, der pro Handel riskiert werden soll (0,1 - 100%)

: Prozentsatz des Saldos, der pro Handel riskiert werden soll (0,1 - 100%) Max Trades : Maximale gleichzeitige Positionen (1-100)

: Maximale gleichzeitige Positionen (1-100) Maximale Spanne : Höchster akzeptabler Spread in Punkten

: Höchster akzeptabler Spread in Punkten Max Daily Loss : Tagesverlustgrenze in Währung ($)

: Tagesverlustgrenze in Währung ($) Tägliches Ziel: Gewinnziel in Währung ($)

Intelligente Funktionen

Auto-Breakeven : Aktivieren/Deaktivieren der automatischen BE-Funktion

: Aktivieren/Deaktivieren der automatischen BE-Funktion Breakeven Plus : Pufferpunkte über/unter dem Einstieg

: Pufferpunkte über/unter dem Einstieg Auto Partial : Automatische Gewinnmitnahme einschalten

: Automatische Gewinnmitnahme einschalten Partial Percent : % der zu schließenden Position (Standardwert 50%)

: % der zu schließenden Position (Standardwert 50%) Zeit-Filter : Aktivieren Sie die Einschränkung der Handelszeiten

: Aktivieren Sie die Einschränkung der Handelszeiten Start/Endzeit: Grenzen des Handelsfensters

Anzeige & Warnungen

Textfarbe : Dashboard Textfarbe

: Dashboard Textfarbe Schriftgröße : Textgröße der Anzeige (6-20)

: Textgröße der Anzeige (6-20) Ton-Warnungen : Aktivieren/Deaktivieren von Audio-Feedback

: Aktivieren/Deaktivieren von Audio-Feedback Push-Benachrichtigungen: Warnmeldungen an die mobile MT5-App senden

🎯 Ideale Anwendungsfälle

1. Scalping

Blitzschnelle Ein- und Ausstiege

Schnelle Gewinnmitnahmen mit Teilschlusskursen

Nachlaufende Stops sichern Gewinne bei Läufern

2. Day-Trading

Der Zeitfilter sorgt dafür, dass Sie nur während der aktiven Stunden handeln

Tägliches Verlustlimit schützt vor schlechten Sitzungen

Auto-Breakeven sichert profitable Trades

3. Swing-Handel

Einstellen und vergessen mit Trailing-Stops

Automatische Teilgewinnmitnahme zu Beginn

Gewinne während der Konsolidierung sichern

4. Handel mit Nachrichten

Sofortige Ausführung bei Eilmeldungen

Schnelle Umkehrmöglichkeit

Sofortiger Close-All-Panic-Button

💡 Profi-Handelsstrategien

Der Vorteil des Scalers

Position mit [B] oder [S] eröffnen Drücken Sie sofort [T], um Trailing zu aktivieren Wenn der Gewinn angezeigt wird, drücken Sie [P] für einen Teil Lassen Sie den Trailing-Stop den Rest auffangen

Das Reversal-Spiel

Kursentwicklung beobachten Wenn sich der Trend umkehrt, drücken Sie [R] Sofortiges Umdrehen des gesamten Portfolios Trailing-Stop mit [T] setzen

Der Risikomanager

Aktivieren Sie den Risiko-%-Modus Tägliches Verlustlimit festlegen EA die optimale Positionsgröße berechnen lassen Handeln Sie mit dem Wissen, dass Limits Sie schützen

Der Gewinn-Locker

Aufbau einer profitablen Position Der Markt konsolidiert sich Drücken Sie [L], um Gewinne zu sichern Volatilität risikofrei überstehen

⚡ Leistungsmerkmale

Optimierungen der Geschwindigkeit

Ausführung von Aufträgen in weniger als einer Sekunde

Effizientes Scannen von Positionen

Minimale CPU-Auslastung

1-Sekunden-Timer für reibungslose Aktualisierungen

Verlässlichkeit

Umfassende Fehlerbehandlung

Validierung für alle Operationen

Sichere Volumenberechnungen

Schutz vor Verrutschen

Professioneller Code

Moderne MQL5-Klassen

Saubere, wartbare Struktur

Umfangreiche Protokollierung

Produktionsgeprüfte Logik

🔧 Technische Spezifikationen

Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Sprache : MQL5

: MQL5 Version : 4.00

: 4.00 Konto-Typen : Alle (Absicherung/Netting)

: Alle (Absicherung/Netting) Symbole : Alle handelbaren Instrumente

: Alle handelbaren Instrumente Zeitrahmen : Beliebig (EA ist zeitrahmenunabhängig)

: Beliebig (EA ist zeitrahmenunabhängig) Anforderungen: MT5 Build 3000+

📈 Statistik-Tracking

Der EA führt umfassende Sitzungsstatistiken:

Tägliche P&L : Kompletter Gewinn/Verlust für die aktuelle Session

: Kompletter Gewinn/Verlust für die aktuelle Session Anzahl der Trades : Insgesamt ausgeführte Trades

: Insgesamt ausgeführte Trades Gewinn/Verlust-Verhältnis : Verfolgung der Erfolgsquote

: Verfolgung der Erfolgsquote Saldo der Sitzung : Startguthaben vs. aktuelles Guthaben

: Startguthaben vs. aktuelles Guthaben Historische Analyse: Integration mit MT5-Historie

🎓 Zusammenfassung

Der Elite Hotkey Trader EA ist eine professionelle Trading-Workstation, die auf einer Tastaturoberfläche komprimiert ist. Er kombiniert die Geschwindigkeit des Hotkey-Tradings mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau, fortschrittlicher Automatisierung und Echtzeit-Analysen.

Ob Sie ein Scalper sind, der Mikrosekunden-Einträge benötigt, ein Daytrader, der strenge Risikokontrollen benötigt, oder ein Swingtrader, der eine intelligente Automatisierung wünscht, dieser EA passt sich Ihrem Stil an und schützt gleichzeitig Ihr Kapital.

Es ist nicht nur ein EA - es ist Ihr Co-Pilot auf den Märkten.