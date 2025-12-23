Order hot keys
- Utilitys
- Naief R A A Banyan
- Version: 6.1
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Der Elite Hotkey Trader ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der Ihre Tastatur in ein blitzschnelles Trading-Terminal verwandelt. Dieser EA wurde für aktive Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Präzision legen. Er ermöglicht es Ihnen, komplexe Handelsoperationen mit einem einzigen Tastendruck auszuführen und gleichzeitig das Risikomanagement auf institutioneller Ebene beizubehalten.
🎯 Kernphilosophie
Dieser EA ist für Trader konzipiert, die:
- eine sofortige Auftragsausführung benötigen, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen
- ein Risikomanagement auf militärischem Niveau bei jedem Handel wünschen
- fortschrittliche Funktionen für das Positionsmanagement benötigen
- Echtzeit-Performance-Tracking benötigen
- Automatisierung auf professionellem Niveau schätzen
⌨️ Hotkey-Befehle
Grundlegender Handel
- [B] - BUY - Eröffnet sofort eine Long-Position
- [S] - SELL - Eröffnet sofort eine Short-Position
- [C] - CLOSE ALL - Schließt alle offenen Positionen sofort
Positionsverwaltung
- [P] - PARTIAL CLOSE - Schließt 50% (einstellbar) aller Positionen
- [Z] - BREAKEVEN - Verschiebt den Stop Loss auf den Einstiegskurs + Puffer
- [T] - TOGGLE TRAILING - Aktiviert/Deaktiviert das Trailing-Stop-System
Erweiterte Operationen
- [A] - SCALE IN - Ergänzt bestehende Positionen in der dominanten Richtung
- [R] - REVERSE - Schließt alle Positionen und öffnet die entgegengesetzte Richtung
- [L] - LOCK PROFITS - Sichert profitable Positionen mit entgegengesetzten Aufträgen ab
🛡️ Risikomanagement-System
Positionsgröße
- Festgelegter Lot-Modus: Handel mit konsistenten Losgrößen
- Risikoprozentsatz-Modus: Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf:
- Kontostand
- Stop-Loss-Abstand
- Gewünschter Risikoprozentsatz pro Handel
Schutz des Kontos
- Max. gleichzeitige Trades: Begrenzt die Anzahl der offenen Positionen
- Tägliches Verlustlimit: Schließt automatisch alle Positionen, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist
- Tägliches Gewinnziel: Alarmiert bei Erreichen des Ziels
- Max. Gesamtrisiko %: Verhindert ein übermäßiges Risiko für das Konto
- Spread-Schutz: Blockiert Trades, wenn der Spread ein sicheres Niveau überschreitet
Zeitkontrollen
- Handelszeiten-Filter: Erlaubt den Handel nur während bestimmter Zeitfenster
- Anti-Spam-Schutz: Verhindert versehentliches Drücken von Schnellfeuer-Tasten
🤖 Intelligente Automatisierungsfunktionen
1. Auto-Breakeven
Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs (plus optionalen Puffer), wenn die Position das Trailing-Startniveau erreicht. Sichert Gewinne ohne manuelles Eingreifen.
Wie es funktioniert:
- Überwacht den Gewinn auf allen Positionen
- Wenn der Gewinn ≥ Trail Start Punkte, verschiebt SL zum Einstieg
- Fügt einen konfigurierbaren Puffer (Breakeven Plus) für zusätzliche Sicherheit hinzu
2. Trailing-Stop-System
Dynamischer Stop-Loss, der profitablen Trades folgt und Gewinne sichert.
Wie es funktioniert:
- Wird aktiviert, wenn der Gewinn das Trail-Start-Niveau erreicht
- Bewegt SL um Trail Step Abstand hinter dem aktuellen Kurs
- Bewegt sich nur in eine günstige Richtung (niemals gegen Sie)
- Ein/Ausschalten mit Hotkey [T]
3. Auto Partial Close
Nimmt automatisch Teilgewinne mit, wenn die Positionen das Take-Profit-Niveau erreichen.
So funktioniert es:
- Überwacht die Gewinnpunkte der Position
- Wenn der Gewinn ≥ 90% der Take-Profit-Einstellung ist
- Schließt automatisch 50% der Position
- Lässt die verbleibende Position bis zum vollen TP laufen
4. Intelligentes Scale-In
Ergänzt Gewinnpositionen auf intelligente Weise.
Wie es funktioniert:
- Analysiert die aktuellen offenen Positionen
- Identifiziert die vorherrschende Richtung (mehr BUYs oder SELLs)
- Eröffnet eine zusätzliche Position in dieser Richtung
- Respektiert maximale Trades und Spread-Limits
🔄 Erweiterte Positionsoperationen
Umkehrung von Positionen
Ein-Tasten-Bedienung, um Ihr gesamtes Portfolio umzukehren:
- Berechnet das Gesamtvolumen in jeder Richtung
- Schließt alle aktuellen Positionen
- Eröffnet das entsprechende Volumen in der entgegengesetzten Richtung
- Perfekt für schnelle Marktstimmungsänderungen
Gewinnabsicherung (Hedging)
Schützt nicht realisierte Gewinne durch die Eröffnung gegenläufiger Positionen:
- Scannt nur nach profitablen Positionen
- Eröffnet exakt entgegengesetztes Volumen für jede Position
- Sichert das aktuelle Gewinnniveau
- Ermöglicht das Halten durch Volatilität
📊 Echtzeit-Dashboard
Markt-Informationen
- Aktuelles Symbol und Spread (mit Warnung bei hohem Spread)
- Kontostand
- Anzahl der offenen Positionen im Vergleich zum erlaubten Maximum
Leistungsmetriken
- Echtzeit-GuV: Aktueller gleitender Gewinn/Verlust mit Farbkodierung
- 💚 Grün für Gewinne
- ❤️ Rot für Verluste
- Tägliche P&L: Gesamtleistung der Sitzung einschließlich geschlossener Geschäfte
- Positionszähler: Zeigt die Nutzung gegenüber den Limits an.
Hotkey-Referenz
Stets sichtbare Befehlsliste, damit Sie nie eine Taste vergessen:
- Alle 9 Hotkeys sind klar beschriftet
- Anzeige des aktuellen Status (✅/⬜)
- Sauberes, übersichtliches Layout
🎛️ Konfigurationsmöglichkeiten
Handels-Parameter
- Losgröße: Standard-Positionsgröße (0,01 - unbegrenzt)
- Stop-Loss: Abstand in Punkten (0 = kein SL)
- Gewinn mitnehmen: Abstand in Punkten (0 = kein TP)
- Nachlauf Start: Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing (Punkte)
- Trail Schritt: Abstand zum Trailing SL vom Preis
Risiko-Einstellungen
- Risiko % verwenden: Aktivieren Sie die prozentuale Positionsgrößenbestimmung
- Risikoprozentsatz: Prozentsatz des Saldos, der pro Handel riskiert werden soll (0,1 - 100%)
- Max Trades: Maximale gleichzeitige Positionen (1-100)
- Maximale Spanne: Höchster akzeptabler Spread in Punkten
- Max Daily Loss: Tagesverlustgrenze in Währung ($)
- Tägliches Ziel: Gewinnziel in Währung ($)
Intelligente Funktionen
- Auto-Breakeven: Aktivieren/Deaktivieren der automatischen BE-Funktion
- Breakeven Plus: Pufferpunkte über/unter dem Einstieg
- Auto Partial: Automatische Gewinnmitnahme einschalten
- Partial Percent: % der zu schließenden Position (Standardwert 50%)
- Zeit-Filter: Aktivieren Sie die Einschränkung der Handelszeiten
- Start/Endzeit: Grenzen des Handelsfensters
Anzeige & Warnungen
- Textfarbe: Dashboard Textfarbe
- Schriftgröße: Textgröße der Anzeige (6-20)
- Ton-Warnungen: Aktivieren/Deaktivieren von Audio-Feedback
- Push-Benachrichtigungen: Warnmeldungen an die mobile MT5-App senden
🎯 Ideale Anwendungsfälle
1. Scalping
- Blitzschnelle Ein- und Ausstiege
- Schnelle Gewinnmitnahmen mit Teilschlusskursen
- Nachlaufende Stops sichern Gewinne bei Läufern
2. Day-Trading
- Der Zeitfilter sorgt dafür, dass Sie nur während der aktiven Stunden handeln
- Tägliches Verlustlimit schützt vor schlechten Sitzungen
- Auto-Breakeven sichert profitable Trades
3. Swing-Handel
- Einstellen und vergessen mit Trailing-Stops
- Automatische Teilgewinnmitnahme zu Beginn
- Gewinne während der Konsolidierung sichern
4. Handel mit Nachrichten
- Sofortige Ausführung bei Eilmeldungen
- Schnelle Umkehrmöglichkeit
- Sofortiger Close-All-Panic-Button
💡 Profi-Handelsstrategien
Der Vorteil des Scalers
- Position mit [B] oder [S] eröffnen
- Drücken Sie sofort [T], um Trailing zu aktivieren
- Wenn der Gewinn angezeigt wird, drücken Sie [P] für einen Teil
- Lassen Sie den Trailing-Stop den Rest auffangen
Das Reversal-Spiel
- Kursentwicklung beobachten
- Wenn sich der Trend umkehrt, drücken Sie [R]
- Sofortiges Umdrehen des gesamten Portfolios
- Trailing-Stop mit [T] setzen
Der Risikomanager
- Aktivieren Sie den Risiko-%-Modus
- Tägliches Verlustlimit festlegen
- EA die optimale Positionsgröße berechnen lassen
- Handeln Sie mit dem Wissen, dass Limits Sie schützen
Der Gewinn-Locker
- Aufbau einer profitablen Position
- Der Markt konsolidiert sich
- Drücken Sie [L], um Gewinne zu sichern
- Volatilität risikofrei überstehen
⚡ Leistungsmerkmale
Optimierungen der Geschwindigkeit
- Ausführung von Aufträgen in weniger als einer Sekunde
- Effizientes Scannen von Positionen
- Minimale CPU-Auslastung
- 1-Sekunden-Timer für reibungslose Aktualisierungen
Verlässlichkeit
- Umfassende Fehlerbehandlung
- Validierung für alle Operationen
- Sichere Volumenberechnungen
- Schutz vor Verrutschen
Professioneller Code
- Moderne MQL5-Klassen
- Saubere, wartbare Struktur
- Umfangreiche Protokollierung
- Produktionsgeprüfte Logik
🔧 Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Sprache: MQL5
- Version: 4.00
- Konto-Typen: Alle (Absicherung/Netting)
- Symbole: Alle handelbaren Instrumente
- Zeitrahmen: Beliebig (EA ist zeitrahmenunabhängig)
- Anforderungen: MT5 Build 3000+
📈 Statistik-Tracking
Der EA führt umfassende Sitzungsstatistiken:
- Tägliche P&L: Kompletter Gewinn/Verlust für die aktuelle Session
- Anzahl der Trades: Insgesamt ausgeführte Trades
- Gewinn/Verlust-Verhältnis: Verfolgung der Erfolgsquote
- Saldo der Sitzung: Startguthaben vs. aktuelles Guthaben
- Historische Analyse: Integration mit MT5-Historie
🎓 Zusammenfassung
Der Elite Hotkey Trader EA ist eine professionelle Trading-Workstation, die auf einer Tastaturoberfläche komprimiert ist. Er kombiniert die Geschwindigkeit des Hotkey-Tradings mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau, fortschrittlicher Automatisierung und Echtzeit-Analysen.
Ob Sie ein Scalper sind, der Mikrosekunden-Einträge benötigt, ein Daytrader, der strenge Risikokontrollen benötigt, oder ein Swingtrader, der eine intelligente Automatisierung wünscht, dieser EA passt sich Ihrem Stil an und schützt gleichzeitig Ihr Kapital.
Es ist nicht nur ein EA - es ist Ihr Co-Pilot auf den Märkten.