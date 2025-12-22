Toftsoe Trading EA
- Experten
- Per Toftsoe Suszkiewicz
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the set files.
Geprüftes Signal: Hier klicken
Toftsoe Trading EA verwendet eine einzigartige gitterbasierte Strategie mit einigen wichtigen Schlüsselfunktionen.
Toftsoe Trading EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seine Herangehensweise an offene Trades und den Umgang mit verlorenen Trades ab.
Empfehlungen:
- Währungspaar: GER40 / DJ30
- Zeitrahmen: 30min. / 15 min.
- Mindesteinlage: $500
- Konto-Typ: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
- Makler : Moneta Markets oder jeder Makler mit einem niedrigen Spread.
- WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!
- Leverage - 1:500 empfohlen.
Hauptmerkmale von Toftsoe Trading EA
- Adaptiver Rasterhandel
- Intelligenter Einstiegs-Trigger
Dual-Logic Take Profit (TP) und Trailing Stop Loss
- Break-Even (BE) & Skalierter TP
- Einzelner Trade TP
- Präziser nachlaufender Stop Loss (TSL)
Fortgeschrittenes Money Management (Losgröße)
- Feste Losgröße
- Variable/Adaptive Losgröße
Beobachten Sie den Live-Status der EA-Leistung: Toftsoe Trading live signal
- Bevor Sie Toftsoe Trading EA kaufen, seien Sie sich bitte der damit verbundenen Risiken bewusst.
- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).