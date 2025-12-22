Toftsoe Trading EA

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the set files.


Geprüftes Signal: Hier klicken

Bis zum 1. Januar. Der Preis wird $199 sein, danach wird der Preis auf $699 steigen.

Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $100. Endpreis $1999


Toftsoe Trading EA verwendet eine einzigartige gitterbasierte Strategie mit einigen wichtigen Schlüsselfunktionen.

Toftsoe Trading EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seine Herangehensweise an offene Trades und den Umgang mit verlorenen Trades ab.


Empfehlungen:

  • Währungspaar: GER40 / DJ30
  • Zeitrahmen: 30min. / 15 min.
  • Mindesteinlage: $500
  • Konto-Typ: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
  • Makler : Moneta Markets oder jeder Makler mit einem niedrigen Spread.
  • WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!
  • Leverage - 1:500 empfohlen.


Hauptmerkmale von Toftsoe Trading EA

  • Adaptiver Rasterhandel

  • Intelligenter Einstiegs-Trigger

  • Dual-Logic Take Profit (TP) und Trailing Stop Loss

    1. Break-Even (BE) & Skalierter TP
    2. Einzelner Trade TP
    3. Präziser nachlaufender Stop Loss (TSL)

  • Fortgeschrittenes Money Management (Losgröße)

    1. Feste Losgröße
    2. Variable/Adaptive Losgröße
Dieser EA ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den ernsthaften Händler, der eine automatisierte Lösung mit eingebauter Risikominderung sucht und die Möglichkeit hat, vom Kontowachstum durch die adaptive Lotgröße zu profitieren.


Beobachten Sie den Live-Status der EA-Leistung: Toftsoe Trading live signal


Risiko-Warnung:
  • Bevor Sie Toftsoe Trading EA kaufen, seien Sie sich bitte der damit verbundenen Risiken bewusst.
  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).
Empfohlene Produkte
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Preisbewegung Handel , Fonds Min 500$ Lot0.01 mit 30 Sekunden nächsten offenen Handel, XAUUSD und Major Währungspaare. Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - Aktuelle Zeitrahmen Strategien ist es mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close Functions - Aktuelle Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Po
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst.   Synapse Trader   ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Experten
Risikohinweis: Der Devisenmarkt ist einer der unberechenbarsten Märkte im Universum. Backtest , die Autor zur Verfügung gestellt könnte nicht garantieren, dass sie ein ausgezeichnetes Ergebnis in den Handel haben. Wie die oben genannten Grund, bitte bewusst sein, wenn Sie diese EA mit großen Betrag Finanzierung, die Sie nicht bemühen könnte, zu verlieren. Live-Ergebnisse !! Live Signal 1 -> Bitte PM für Link Zusammenfassung: The Collector, wie der Name schon sagt, ist dieser EA ein halb-autom
Skillfully run away
Haimin Li
Experten
Geschickt laufen awayEA ist eine ähnliche wie Martin's EA, von Martin's Theorie, aber das Risiko ist weit niedriger als Martin, in Risikokontrolle gebaut, so dass Sie nicht so offen wie reine Martin EA, nach zehn Jahren historischer Daten Retest, wiederholte Änderung der Strategie, so weit, ich habe gerade veröffentlicht, im Einklang mit der Verantwortung der Anleger und Nutzer Vorsicht ist umsichtig. Zu den Parametern Wenn Sie diesen EA auf verschiedene Sorten hängen wollen, stellen Sie sicher
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Experten
Der Tradonator nextGen! handelt nicht primär nach Indikatoren oder Preisen, sondern zu jedem Beginn einer neuen Kerze (Timeframe gesteuert). bestimmt seine jeweilige Handelsrichtung aufgrund des integrierten Indikators, der den Trend und die Volatilität misst. bildet jeweils einen Sell- und Buy Pool und verwaltet diese dann getrennt voneinander. berechnet mit jedem Trade und für jeden Pool ein zuvor definiertes Profitziel neu und schließt den Pool immer mit einem Gesamtprofit, sobald dieses Zie
LOFI Trade Assistant
Haoyuan Xu
Experten
Einführung in die Software . Lofi Trading Assistant ist eine Software für den manuellen Devisenhandel, die über drei Betriebsmodi verfügt (1. rein manueller Modus; 2. halbautomatischer Modus; 3. vollautomatischer Modus), mit denen Sie Ihre Energie auf die Suche nach offenen Einheiten konzentrieren können. Nach der ersten einzelnen Order werden alle Aktionen wie Positionserhöhung, Stop-Profit und Stop-Loss sowie das Verschieben des Stop-Profits an die Software übergeben. Ob Sie nun ein ultraku
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Experten
BITTE LESEN SIE DIE BESCHREIBUNG VOR DEM KAUF ODER DER MIETE EA Dieser EA ist NICHT das Ergebnis einer Optimierung der historischen Daten. In der Tat ist es einfach, eine "super" Equity-Kurve (wie ich es nenne "gehen in den Raum Equity-Kurve") mit Parametern Optimierung und overfitting auf historische Daten zu erreichen: es ist immer möglich, eine Reihe von Parametern, die über-optimieren die historischen Daten zu finden. Aber es sind die Daten der VERGANGENHEIT. Der Punkt ist, eine Strategie z
Infinity Break 1 MT4
Evan Pierre Clement
Experten
Übernimm die Kontrolle über deine Trades! Infinity Breakout v1.0 verwandelt dein Trading in ein einfaches und profitables Erlebnis. Kein Stress mehr durch Last-Minute-Entscheidungen: Dein EA verwaltet automatisch Ein- und Ausstiege, TP und SL. MT5 Version: Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel:   Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Preisinfo: Der Preis steigt alle 10 Käufe um $50. Endpreis: $ ? H
Brave man EA
Haimin Li
Experten
Tapferer Mann EA Brave man EA ist ein Martin-ähnliche EA, von Martin's Theorie, aber das Risiko ist viel niedriger als Martin's, integrierte Risikokontrolle, so dass Sie nicht wie reine Martin EA, nach zehn Jahren historischer Daten Überprüfung, wiederholte Revision Strategie, habe ich gerade veröffentlicht, im Einklang mit Investoren und Nutzer verantwortlich für Vorsicht ist klug. Über die Parameter Steuerung : Sie können diesen EA steuern, wie Sie möchten. Reap profit1 und Reap profit1 ：Profi
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experten
1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
Tat Capital Trading Bot
Ady Tataru
Experten
Der Bot hat 280% seit dem 1. Januar 2025 bis zum 20. November 2025 gemacht, insgesamt 47 Trades mit einem Gewinnfaktor von 6,43, der Bot muss auf Daily Timeframe verwendet werden, Sie setzen es und vergessen es. Es hat mich 3 Jahre gekostet, diesen Bot fertig zu stellen, er läuft mit sehr geringer Losgröße und hohem RR, wenigen und qualitativ hochwertigen Trades. Probieren Sie es aus und danken Sie mir später. Jetzt läuft ein 20% Rabatt als Geschenk für Weihnachten! PS. Erfolg in der Vergangenhe
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experten
. .. *** Signal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Arbeitsprozess berechnet Unterstützung und Widerstand einschließlich des höchsten und niedrigsten Preises jeder Kerze Der EA berechnet schwebende Aufträge zum höchsten oder niedrigsten Preis nach dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau und schließt den schwebenden Auftrag am nächsten Tag, wenn er nicht verwendet wird. -EA verw
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Experten
Der MT4 Trading Advisor berechnet die gebildeten Gartley Butterfly-Formen und trifft eine Entscheidung zu Beginn des Handels. "Butterfly Gartley" - eine der Figuren der grafischen Analyse, populär gemacht durch den technischen Analysten Larry Pesavento, entnommen aus der Publikation des Autors "Profit in the stock market", veröffentlicht in der Mitte der dreißiger Jahre. Bis heute gibt es 12 grundlegende "Gartley-Muster" - grafische Figuren mit der Konstruktion, basierend auf der Anwendung von
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Experten
Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einzahlung, da sonst das verdiente Geld nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht. Woher kann ich Geld bekommen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährli
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Mean MT4 : Ihr persönlicher Forex Trading Coach Golden Mean MT4 ist mehr als nur eine automatisierte Plattform; es ist Ihr persönlicher Transformator in der volatilen Welt des Devisenhandels. Sie wurde nicht für Vorhersagen entwickelt, sondern um die Unvorhersehbarkeit von Währungsbewegungen in profitable Geschäfte zu verwandeln. Basierend auf der Harmonie fortschrittlicher Algorithmen und einem tiefen Verständnis der Marktrealitäten wird dieses Tool zu Ihrem zuverlässigen Begleiter in de
Bitcoin Trend Switch EA MT4
Song Jinwook
Experten
Bitcoin Trend Switch EA MT4 Hallo Händler! Wir haben die beste EA von Bitcoin entwickelt! Auf Basis selbstentwickelter Krümmungssignale eingeben! Inspiriert von der Bewegung der Gummiband, wurden mehrere Gesetze der Physik angewendet! Eintrag: Nach der Berechnung von S_kappa die Trendrichtung eingeben Schutz: Martin Gale Phase Stop, aufeinanderfolgender Totalverlust Stop Symbole: BTC empfohlen ----------------------------- Standard-Einstellungswert TF for signal calc (independent
Advance Trends Intellegence mt4
Rudy Oloan Hasibuan
Experten
Advance Trend Intellegence EA ist Powefull Expert Advisor Basis auf Trend nach Strategie. Dieser Experte mit Voraus dynamischen Algorithmus zu cathching den Markt Trend. Mit diesem EA Aufträge, die genaue Eintrag Aufträge in den Markt im Einklang mit dem Trend Signal gemacht werden. Diese EA haben eine gute Leistung, die mehr als 1 Jahre mit echten Ticks Geschichte Daten getestet wurde. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden, aber bitte verwenden Sie diesen EA auf EURUSD Paar b
Phoenix Gold EA MT4
Nuttapol Chantrasmi
Experten
"Phoenix Gold ist eine gute Wahl für Anleger, die eine langfristige Investition in Gold planen. #Non-Martingale #Always SL #Robust #Adaptive #Fully Automated #AI #XAUUSD Phoenix Gold ist ein Non-Martingale-Expertenberater , der von unserer KI-gesteuerten Pipeline generiert wird, die diversifizierte Handelsstrategien aus 10-jährigen historischen Daten des Goldmarktes erlernt. Das Projekt Phoenix Gold zielt darauf ab, ein robustes adaptives Handelssystem bereitzustellen, das mit der Dynamik des M
Impulse Ideas
Maryna Shulzhenko
Experten
Der moderne Transition-Bot arbeitet mit scharfen Tick-Bewegungen. Er durchläuft die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Einzigartiges Handelssystem! Sie können mit jeder Stundenperiode, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Es wird empfohlen, mit liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten. Je niedriger die Kommission und der Spread, desto größer der Gewinn. Sie können mit $ 100 und 0,01 Lot beginnen. E
Racing
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des Handelsexperten berechnet die Art der Preisbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und erstellt je nach aktueller Marktsituation eine Arbeitstaktik. Der Auto-Tuning-Algorithmus für wechselnde Markttrends ermöglicht es dem Berater, nicht-linear und mit minimaler Verzögerung zu arbeiten, um dem Preis zu folgen. Empfohlene Handelsinstrumente (5M ): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Die besten Handelsergebnisse werden auf ECN-Konten mit einem niedrigen Spread erzielt. Die
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
Fast Lane
Panganani Sithole
Experten
Fast Lane-Expertenratgeber Der Fast Lane Expert Advisor ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um von Markttrends und -momentum zu profitieren. Dieser leistungsstarke EA nutzt den Indikator des gleitenden Durchschnitts, um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren, und beinhaltet gleichzeitig fortschrittliche Funktionen, um das Handelspotenzial zu maximieren. Key Features: Gleitender Durchschnittsindikator: Der EA verwendet den Indikator des gleitenden Durchschni
ORB Williams FPO
Jaime Ynzenga Gimeno
Experten
Der ORB-Williams FPO-Handelsroboter ist das Ergebnis der Kombination verschiedener Opening-Range-Breakout-Strategien (ORB), einschließlich der von Toby Crabel, zusammen mit zusätzlichen Trendindikatoren für ein besseres Einstiegssignal, mit der profitablen Exit-Strategie von Larry Williams. Sie können das Ergebnis meines echten automatisierten Handels mit Signalen sehen: https://www.mql5.com/en/signals/1481106?source=Site +Signals+Favorites Der Opening Range Breakout (ORB) ist eine Kursvariat
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experten
Barclays Trend Scalper EA mit Trend nach Technik auf der Grundlage der Kerze Stick Farbe und Muster, um den Handel zu betreten, es folgen dem Trend mit vordefinierten Filterwert für die beste Leistung Handelserfahrung. Mit fixen und dinamischen SL auf die letzte Kerze und dinamischen TP mit 2x Belohnung Verhältnis, können Sie diese Einstellung (fix oder dinamisch) auf Ihre Präferenzen abhängen. Dieser Roboter verfügt über folgende Funktionen: 1. Zeitfilter (Server-Zeit). 2. Martingale-Funktion,
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
One Shot One Kill MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 „One Shot One Kill“ – Präzisionshandel für Gold (XAU/USD) Meistern Sie den Goldmarkt mit einer sicheren und profitablen Handelsstrategie „One Shot One Kill“ ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) optimiert ist und gleichzeitig vielseitig genug ist, um mit den wichtigsten Devisenpaaren zu handeln. Dieser EA verfolgt einen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension