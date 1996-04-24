MT5 Sessions Clock
- Utilitys
- Ahmad Kazbar
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Die MT5-Sitzungsuhr zeigt Ihnen in Echtzeit die globalen Devisenmarktzeiten, den Live-Sitzungsstatus und Überschneidungen mit hoher Liquidität direkt in Ihrem Chart an.
MT5 Sessions Clock ist ein leichter und präziser Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, sofort zu erkennen, welche globalen Märkte gerade aktiv sind. Durch die klare Anzeige der wichtigsten Devisenhandelssitzungen ermöglicht der Indikator ein besseres Timing, eine bessere Handelsplanung und fundiertere Entscheidungen in Zeiten mit hohem Handelsvolumen.
Hauptmerkmale
- Zeigt die wichtigsten Handelssitzungen an: Sydney, Tokio, Frankfurt, London, New York
- Live-Sitzungsstatus: Offen / Geschlossen / Überschneidung
- Automatische Erkennung von Wochenenden und inaktiven Märkten
- Visualisierung von Sitzungsüberschneidungen für Zeiten mit hoher Liquidität
- Helle und dunkle Themen
- Vollständig anpassbare Größe, Layout, Farben und Schriftarten
- Horizontales oder vertikales Panel-Layout
- Bewegliches Panel - platzieren Sie es an beliebiger Stelle im Diagramm
- Optimierte Leistung mit minimaler CPU-Auslastung
Warum MT5 Sessions Clock verwenden?
Das Verhalten des Devisenmarktes ändert sich erheblich, je nachdem, welche Sitzung aktiv ist. Liquidität, Volatilität und Preisbewegung sind oft am stärksten, wenn sich die Sitzungen überschneiden.
Dieser Indikator hilft Ihnen:
- Handeln Sie während der aktivsten Marktstunden
- Vermeiden Sie Perioden mit geringer Liquidität und schwachen Märkten
- Verbesserung von Scalping- und Intraday-Strategien
- Verfolgen Sie mehrere globale Märkte ohne manuelle Zeitumstellung
Sitzungszeiten
- Sydney - 09:59 - 16:00
- Tokio - 09:00 - 15:30
- Frankfurt - 08:00 - 22:00
- London - 08:00 - 16:30
- New York - 09:30 - 16:00
Die Sitzungszeiten werden automatisch an die Sommerzeitumstellung angepasst, basierend auf Ihrer Systemzeitzone.
Ideal für
- Scalper und Intraday-Händler
- Session-basierte Handelsstrategien
- Trader, die mehrere Zeitzonen überwachen
- Forex-Händler, die ein klares Markt-Timing anstreben
Kompatibilität
Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Builds. Der Indikator funktioniert nicht im Strategy Tester aufgrund der Beschränkungen des Chart Canvas. Entwickelt für Live- und Demohandelsumgebungen.