MT5-Sitzungsuhr MT5-Sitzungsuhr

Die MT5-Sitzungsuhr zeigt Ihnen in Echtzeit die globalen Devisenmarktzeiten, den Live-Sitzungsstatus und Überschneidungen mit hoher Liquidität direkt in Ihrem Chart an.

MT5 Sessions Clock ist ein leichter und präziser Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, sofort zu erkennen, welche globalen Märkte gerade aktiv sind. Durch die klare Anzeige der wichtigsten Devisenhandelssitzungen ermöglicht der Indikator ein besseres Timing, eine bessere Handelsplanung und fundiertere Entscheidungen in Zeiten mit hohem Handelsvolumen.

Hauptmerkmale

Zeigt die wichtigsten Handelssitzungen an: Sydney, Tokio, Frankfurt, London, New York

Live-Sitzungsstatus: Offen / Geschlossen / Überschneidung

Automatische Erkennung von Wochenenden und inaktiven Märkten

Visualisierung von Sitzungsüberschneidungen für Zeiten mit hoher Liquidität

Helle und dunkle Themen

Vollständig anpassbare Größe, Layout, Farben und Schriftarten

Horizontales oder vertikales Panel-Layout

Bewegliches Panel - platzieren Sie es an beliebiger Stelle im Diagramm

Optimierte Leistung mit minimaler CPU-Auslastung

Warum MT5 Sessions Clock verwenden?

Das Verhalten des Devisenmarktes ändert sich erheblich, je nachdem, welche Sitzung aktiv ist. Liquidität, Volatilität und Preisbewegung sind oft am stärksten, wenn sich die Sitzungen überschneiden.

Dieser Indikator hilft Ihnen:

Handeln Sie während der aktivsten Marktstunden

Vermeiden Sie Perioden mit geringer Liquidität und schwachen Märkten

Verbesserung von Scalping- und Intraday-Strategien

Verfolgen Sie mehrere globale Märkte ohne manuelle Zeitumstellung

Sitzungszeiten

Sydney - 09:59 - 16:00

- 09:59 - 16:00 Tokio - 09:00 - 15:30

- 09:00 - 15:30 Frankfurt - 08:00 - 22:00

- 08:00 - 22:00 London - 08:00 - 16:30

- 08:00 - 16:30 New York - 09:30 - 16:00

Die Sitzungszeiten werden automatisch an die Sommerzeitumstellung angepasst, basierend auf Ihrer Systemzeitzone.

Ideal für

Scalper und Intraday-Händler

Session-basierte Handelsstrategien

Trader, die mehrere Zeitzonen überwachen

Forex-Händler, die ein klares Markt-Timing anstreben

Kompatibilität

Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Builds. Der Indikator funktioniert nicht im Strategy Tester aufgrund der Beschränkungen des Chart Canvas. Entwickelt für Live- und Demohandelsumgebungen.