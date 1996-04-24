MT5 Sessions Clock

MT5-Sitzungsuhr MT5-Sitzungsuhr

Die MT5-Sitzungsuhr zeigt Ihnen in Echtzeit die globalen Devisenmarktzeiten, den Live-Sitzungsstatus und Überschneidungen mit hoher Liquidität direkt in Ihrem Chart an.

MT5 Sessions Clock ist ein leichter und präziser Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, sofort zu erkennen, welche globalen Märkte gerade aktiv sind. Durch die klare Anzeige der wichtigsten Devisenhandelssitzungen ermöglicht der Indikator ein besseres Timing, eine bessere Handelsplanung und fundiertere Entscheidungen in Zeiten mit hohem Handelsvolumen.

Hauptmerkmale

  • Zeigt die wichtigsten Handelssitzungen an: Sydney, Tokio, Frankfurt, London, New York
  • Live-Sitzungsstatus: Offen / Geschlossen / Überschneidung
  • Automatische Erkennung von Wochenenden und inaktiven Märkten
  • Visualisierung von Sitzungsüberschneidungen für Zeiten mit hoher Liquidität
  • Helle und dunkle Themen
  • Vollständig anpassbare Größe, Layout, Farben und Schriftarten
  • Horizontales oder vertikales Panel-Layout
  • Bewegliches Panel - platzieren Sie es an beliebiger Stelle im Diagramm
  • Optimierte Leistung mit minimaler CPU-Auslastung

Warum MT5 Sessions Clock verwenden?

Das Verhalten des Devisenmarktes ändert sich erheblich, je nachdem, welche Sitzung aktiv ist. Liquidität, Volatilität und Preisbewegung sind oft am stärksten, wenn sich die Sitzungen überschneiden.

Dieser Indikator hilft Ihnen:

  • Handeln Sie während der aktivsten Marktstunden
  • Vermeiden Sie Perioden mit geringer Liquidität und schwachen Märkten
  • Verbesserung von Scalping- und Intraday-Strategien
  • Verfolgen Sie mehrere globale Märkte ohne manuelle Zeitumstellung

Sitzungszeiten

  • Sydney - 09:59 - 16:00
  • Tokio - 09:00 - 15:30
  • Frankfurt - 08:00 - 22:00
  • London - 08:00 - 16:30
  • New York - 09:30 - 16:00

Die Sitzungszeiten werden automatisch an die Sommerzeitumstellung angepasst, basierend auf Ihrer Systemzeitzone.

Ideal für

  • Scalper und Intraday-Händler
  • Session-basierte Handelsstrategien
  • Trader, die mehrere Zeitzonen überwachen
  • Forex-Händler, die ein klares Markt-Timing anstreben

Kompatibilität

Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Builds. Der Indikator funktioniert nicht im Strategy Tester aufgrund der Beschränkungen des Chart Canvas. Entwickelt für Live- und Demohandelsumgebungen.

Empfohlene Produkte
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitys
EA automatischer Take-Profit, automatischer Kauf/Verkauf, Volumenmanager, Seitwärtshandel, Trailing-Open-Punkt 1 – Automatisch öffnender Kauf/Verkauf EA öffnet automatisch Kauf oder Verkauf gemäß den Einstellungen: Gewinn, Stop-Loss, Volumen. Volumenmanagement: Gesamtzahl der Aufträge und feste Größe 2 – Automatisch öffnender Gewinn: Gewinn mit Mindestgewinn gemäß den Einstellungen nehmen, Take-Profit-Button gemäß Mindest- und Höchstgewinn 3 – Auftragsabwicklung: Es gibt 3 Stop-Loss-Ebenen der
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indikatoren
Förderung $66 Lebensdauer für Sie. Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indi
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Trend Wave MT5
Mehrnaz Eshaghzadehal
Indikatoren
Der Trendwellen-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist ein zuverlässiges Instrument, das Händlern hilft, Markttrends und potenzielle Umkehrungen effektiv zu erkennen. Durch die Verwendung von oszillierenden Wellenmustern liefert dieser Indikator klare visuelle Signale, die es Händlern ermöglichen, von Kursbewegungen zu profitieren. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader sind, dieser Indikator ist eine vielseitige Ergänzung Ihres Trading-Toolkits und vereinfacht die komplexe Marktanalyse.
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indikatoren
Vorteile des Surfboard-Indikators : Einstiegssignale ohne RepaintingWenn ein Signal erscheint und bestätigt wird, verschwindet es NICHT mehr, im Gegensatz zu Indikatoren mit Repainting, die zu großen finanziellen Verlusten führen können, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Perfekte Eröffnung von GeschäftenDie Algorithmen des Indikators ermöglichen es Ihnen, die Peak- und Floor-Position zu finden, um in ein Geschäft einzusteigen (einen Vermögenswert zu kaufen oder z
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen mathematischen Berechnungsalgorithmus. Dieser Algorithmus berechnet den Rest zwischen dem aktualisierten Modell und den tatsächlichen Werten und erzeugt den möglichen Verlauf des Graphen auf dem Graphen. Es ist kein Super-Prophet im Handel, aber es ist sehr gut für den Händler beim Eintritt in den Markt und um ihn vor dem Eintritt zu analysieren. Anwendbar für alle Währungen. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисля
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitys
Trade History By Magic Indikator Erschließen Sie Ihre Trading-Insights mit Trade History By Magic! Verbessern Sie Ihr MetaTrader 5-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit verlangen. Trade History By Magic bietet eine klare Echtzeit-Anzeige Ihres Handelsverlaufs, organisiert durch magische Zahlen, direkt in Ihrem Chart. Dieses Tool eignet sich sowohl für automatisierte als auch für manuelle Händler und hilft Ihnen, Ihre Performa
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indikatoren
Indikator zur grafischen Analyse. Markiert die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster auf dem Chart. Derzeit stehen dem Händler die folgenden Muster zur Verfügung:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indikatoren
Fractal 358 Plus ist ein prädiktiver Indikator, der eine klare Sicht auf die Kursbewegungen bietet. Er identifiziert grafische Muster wie Caixote (Crate), Pivot und Inside Candle und zeigt Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sowie Gefahren für Ihre Trades auf den Märkten. Es ist sofort einsatzbereit für den B3 Mini Index (WIN$ Serie) und kann für jeden Vermögenswert und Zeitrahmen angepasst werden. Fraktal 358 enträtselt die Preisbewegung Das auf der Fibonacci-Sequenz basierende Fraktal 358 ist ei
The Opportunity System
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Das Opportunity System: Forex-Gold-Indikator Das Opportunity System ist ein leistungsstarker und intuitiver Forex-Gold-Indikator, der Händlern helfen soll, erstklassige Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Goldhandel (XAU/USD) zu identifizieren. Dieser fortschrittliche Indikator kombiniert die Stärken von zwei der beliebtesten technischen Analyseinstrumente - dem Stochastik-Oszillator und dem MACD (Moving Average Convergence Divergence) - um präzise Echtzeit-Einblicke in Markttrends und potenz
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Bronze Path Indikator Der Bronze Path Indicator ist ein leistungsfähiges und dennoch anpassbares Handelsinstrument, das Händlern hilft, potenzielle Marktchancen mithilfe fortschrittlicher technischer Analysen zu erkennen. Dieser Indikator bietet eine klare visuelle Darstellung von Kauf- und Verkaufssignalen und gewährleistet, dass Händler fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktbedingungen treffen können. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht optimiert ist; er wurde für Si
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Weitere Produkte dieses Autors
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.8 (10)
Indikatoren
Anchored VWAP Indikator für MetaTrader 5 – Professionelles Tool zur Volumenanalyse Der Anchored VWAP Indikator für MT5 ermöglicht die Berechnung des Volume Weighted Average Price (VWAP) von jeder beliebigen Kerze oder jedem Ereignis. Im Gegensatz zu Standard-VWAPs, die täglich zurückgesetzt werden, kann dieser Indikator an einem bestimmten Punkt verankert werden und liefert präzise Einblicke in Marktstruktur, Trend und faire Preise. Hauptfunktionen Flexibles Setzen des VWAP-Ankerpunkts. Sperrbar
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indikatoren
Smart FVG Indicator MT5 – Erkennung von Fair Value Gap und Imbalance in MetaTrader 5 Der Smart FVG Indicator MT5 ist ein professionelles Werkzeug zur Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) und Imbalance -Zonen direkt im MetaTrader 5 . Er richtet sich an Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT -Analysen arbeiten, um Marktstruktur und Liquidität besser zu verstehen. Der Indikator scannt automatisch die Kursbewegung, um gültige FVG- und Imbalance-Zonen zu identifizieren, und zeigt diese dir
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Indikatoren
Development of this product will be discontinued. new product can be downloaded from this link. https://www.mql5.com/en/market/product/131881?source=Site+Markt+Meine+Produkte+Seite Smart FVG (MT5) - Fair Value Gap Visualisierung Zusammenfassung Erkennen und visualisieren Sie Fair Value Gaps (FVGs) mit ATR-abhängiger Empfindlichkeit und optionalen Warnungen. Funktionsweise Smart FVG identifiziert Preisbereiche, die nicht von benachbarten Kerzen überlappt werden (FVGs) und zeigt sie auf dem Ch
FREE
Candle Movement Index
Ahmad Kazbar
Indikatoren
Candle Movement Index (CMI) – Visuelle Kerzenstärke Zusammenfassung Farbkodiert Kerzen anhand ihres Schlusskurses, um die unmittelbare Richtung und relative Stärke anzuzeigen. Funktionsweise Der CMI wertet den Schlusskurs im Vergleich zum Eröffnungskurs jeder Kerze sowie ihre Intrabar-Range aus und weist ihnen eine einheitliche Farbe zu. So können Sie kurzfristige Momentum- und Druckveränderungen auf einen Blick erkennen. Er dient als visuelle Hilfe für die Chartanalyse und generiert keine Hand
Trend Checker MT5
Ahmad Kazbar
Indikatoren
Trend Checker MT5 (GammaTrend) — Intelligenter Indikator für Trend & Handelsniveaus Summary Kuralbasierte Trend-Visualisierung mit ATR-sensitiven Einstiegen, adaptivem SL und optionalen Zielen. What it does GammaTrend wertet den Kursverlauf zusammen mit ATR und ausgewählten Schluss-Bedingungen aus, markiert die Trendrichtung, mögliche Einstiegszonen sowie indikative SL/TP-Levels. Reines Visualisierungs-Tool ; führt keine Trades aus. Key features Trenderkennung: konsistente, regelbasierte Bewer
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension