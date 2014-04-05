Super Arrow Indicator For MT5

Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 5

Der Super Arrow Indikator für MetaTrader 5 integriert Signale von mehreren technischen Tools, um Umkehrsignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erzeugen und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Durch die Kombination von RSI, Bollinger Bands, gleitenden Durchschnitten und einem magischen Filter markiert der Indikator potenzielle Tiefststände mit grünen Pfeilen und potenzielle Höchststände mit roten Pfeilen.

Indikator-Tabelle



Merkmal Spezifikation Indikator-Kategorie Signal und Vorhersage Plattformen MetaTrader 5 Trading-Fähigkeiten Anfänger Indikator-Typ Umkehrung - Nachlaufend Zeitrahmen M15, M30, H1, H4, D1 Handelsstil Intraday, Day Trading, Swing Trading Handelsinstrumente Forex, Krypto, Indizes

Überblick

Wenn mehrere Indikatoren widersprüchliche Signale geben, können Händler verunsichert werden und schlechte Entscheidungen treffen - was das Gesamtrisiko erhöht. Die Kombination mehrerer Indikatoren kann dazu beitragen, Fehlsignale zu vermeiden und die Genauigkeit der Trades zu verbessern.

Der Super Arrow-Indikator kennzeichnet potenzielle Tiefststände (Täler) mit einem grünen Pfeil und signalisiert eine mögliche Aufwärtsbewegung, wenn mehrere Kaufbedingungen erfüllt sind. Potenzielle Hochs (Spitzen) werden mit einem roten Pfeil gekennzeichnet, der eine wahrscheinliche Umkehr nach unten anzeigt, wenn mehrere Verkaufssignale zusammentreffen.

Diese Multi-Indikator-Methode hilft Händlern, ihre Entscheidungen auf die wahrscheinlichsten Umkehrzonen zu stützen.

Kaufsignale (Aufwärtstrends)

Im nachstehenden Beispiel zeigt ein 4-Stunden-Chart des S&P 500 (US500) zwei große Täler an den Punkten 1 und 2. Diese Drehpunkte markieren den Beginn von Aufwärtsbewegungen und sind mit grünen Pfeilen (Buy) dargestellt.

Wenn diese Kaufsignale erscheinen, können sich Händler auf Long-Positionen vorbereiten, indem sie die Unterstützungsniveaus analysieren und Bestätigungsinstrumente wie Kerzenmuster, Chartmuster, Trendlinien und Channels verwenden.

Verkaufssignale (Abwärtstrends)

Im nächsten Beispiel zeigt das 1-Stunden-Chart von NZD/USD zwei wichtige Spitzenwerte bei den Punkten 1 und 2. Diese Pivot-Hochs signalisieren häufig Trendwechsel und sind mit roten Pfeilen (Verkaufen) gekennzeichnet.

Um diese Signale zu validieren, können Händler Trendlinienanalysen, statische Widerstandsniveaus und Umkehrmuster heranziehen.

Einstellungen des Super Arrow-Indikators

SchnellerBeweglicherDurchschnitt: 5

LangsamerBewegungsdurchschnitt: 12

RSIPeriode: 12

MagicFilterPeriode: 1

BollingerBandsPeriode: 10

BollingerBandsVerschiebung: 0

BollingerBandsAbweichung: 0.5

BullsPowerPeriode: 50

BearsPowerPeriod: 50

Warnungen: Wahr

Utstup: 10

Verschiebung: 0

Schlussfolgerung



Das Erkennen von Markttiefs und -hochs - Tälern und Spitzen - ist ein wichtiges Ziel für Händler. Durch die Aggregation von Daten aus mehreren Indikatoren hilft der Super Arrow-Indikator, Bereiche mit hohem Umkehrpotenzial zu erkennen. Er eignet sich für alle Finanzmärkte und kann über mehrere Zeitrahmen hinweg verwendet werden.

Für stärkere, sicherere Strategien wird empfohlen, diesen Indikator mit zusätzlichen Instrumenten wie Preiskanälen, Regressionskanälen, Fibonacci-Levels und Divergenzanalysen zu kombinieren.