🚀 Revolutionieren Sie Ihren Handel mit Easy scalp Neural Networks

Treten Sie ein in die Zukunft des algorithmischen Handels. Easy scalp Neural Networks ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot, sondern eine raffinierte Verschmelzung von klassischen Trendfolgestrategien und fortschrittlicher Neural Network (Artificial Intelligence) Technologie.

Entwickelt für den modernen Trader, der Präzision, Sicherheit und Leistung verlangt, analysiert dieser EA den Markt tiefer, als das menschliche Auge sehen kann. Er lernt, passt sich an und führt mit laserscharfer Genauigkeit aus.

Warum Sie diesen EA brauchen:

🧠 Echte KI-Leistung: Angetrieben von einem eingebauten neuronalen Netzwerk, das 8 verschiedene Marktmerkmale analysiert (einschließlich Momentum, RSI, Volatilität und Preisaktion). Es berechnet vor jedem Handel einen "Confidence Score", der falsche Signale herausfiltert, die Standardindikatoren überlisten.

🛡️ Absolute Sicherheit - Kein Martingale, kein Grid: Ihr Kapital ist uns wichtig. Dieses System verwendet Null Martingale und Null Grid Strategien. Jeder Handel hat einen Zweck, eine Logik und einen schützenden Stop-Loss. Es beruht auf reiner Preisaktion und Wahrscheinlichkeit, nicht auf gefährlichen Erholungsmethoden.

📉 Dynamisches Risikomanagement: Verfügt über einen intelligenten ATR-Trailing-Stop, der Gewinne sichert, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, sowie über einen täglichen Cut-Loss-Schutz, um Ihren Kontostand an schlechten Tagen zu erhalten.

⚡ Plug & Play für Gold: Das System wird voroptimiert und einsatzbereit geliefert. Es ist keine komplexe Einrichtung erforderlich.

🛠 Brauchst du Hilfe? Egal ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



🏆 Optimiert für den Erfolg

Dieser EA wurde speziell für das GOLD (XAUUSD) Paar auf dem M5 Timeframe optimiert.

Broker-Empfehlung: Für die besten Spreads und die beste Ausführung in Verbindung mit unserer Optimierung empfehlen wir Exness .

Die besten Handelsbedingungen finden Sie hier:

Sie nutzen einen anderen Broker?

Das ist kein Problem. Die Logik ist universell. Wir empfehlen lediglich, den Parameter Risikoprozentsatz so zu optimieren, dass er den Leverage- und Margin-Anforderungen Ihres Brokers entspricht.

Einstellung für die Optimierung desRisikoprozentsatzes : Start bei 1, Schritt 1, Stopp bei 10.

⚙️ Wichtige Eingabeparameter

Hier finden Sie alles, was Sie steuern können, um den EA an Ihren Handelsstil anzupassen:

Risiko & Geldmanagement

Risikoprozentsatz: Der Prozentsatz Ihres Guthabens, den Sie pro Handel riskieren. Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie feste Lots bevorzugen.

Lose: Festes Handelsvolumen (wird verwendet, wenn RiskPercentage 0 ist).

DailyCutLossPercent: Der Sicherheitsschalter. Wenn Ihr täglicher Verlust diesen Prozentsatz erreicht, stoppt der EA den Handel für den Tag, um Ihr Kapital zu schützen.

Zeit-Einstellungen

StartStunde & EndStunde: Legen Sie genau fest, wann der EA nach Trades suchen darf (z.B. London und NY Sessions).

Volatilität & Trailing

ATRPeriode: Der Zeitrahmen, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird.

ATRSchwellenwert: Filtert Märkte aus, die zu flach oder schwankend sind.

ATR_Trailing_Periode: Stellt ein, wie der Trailing-Stop auf die Volatilität reagiert.

ATR_Trailing_Multiplikator: Steuert den Abstand des Trailing-Stopps (enger oder weiter).

ATR_Profit_Multiplikator: Bestimmt, wann der Trailing-Stop einsetzt, um den Gewinn zu sichern.

Neuronales Netzwerk (AI) Einstellungen

Neuronales Netzwerk verwenden: Schaltet das KI-Gehirn ein oder aus.

NN_InputFeatures: Die Anzahl der Marktfaktoren, die die KI analysiert (optimiert auf 8).

NN_TrainingBars: Wie weit die KI zurückblickt, um das aktuelle Marktmuster zu lernen.

NN_MinVertrauen: Der minimale Vertrauenswert (0,1 bis 0,9), den die KI haben muss, um einen Handel zuzulassen.

NN_AggressivModus: Wenn dies der Fall ist, handelt der EA häufiger mit etwas niedrigeren Vertrauensschwellen.

Trainingsplan aktivieren: Ermöglicht es der KI, sich automatisch neu zu trainieren, wenn sich der Markt entwickelt.

Trend-Filter

EMAPeriode (Schnell, Mittel, Langsam): Die gleitenden Durchschnitte, die verwendet werden, um die allgemeine Marktrichtung zu bestimmen.

MACD-Einstellungen: Parameter für die Momentum-Bestätigung.

📥 Jetzt herunterladen und mit intelligentem Scalping beginnen

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, mit Zuversicht zu handeln. Erleben Sie den Unterschied einer von einem neuronalen Netzwerk unterstützten Strategie, bei der die Sicherheit Ihrer Mittel im Vordergrund steht.

Schließen Sie XAUUSD M5 an und sehen Sie der KI bei der Arbeit zu!