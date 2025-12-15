CandleSignalEA

CandleSignalEA ist ein hochfrequenter Handels-Expert Advisor, der für Scalping auf niedrigen Zeitebenen (hauptsächlich M1) konzipiert ist. Er ist auf hochvolatile Instrumente wie Gold (XAU/USD) optimiert und generiert zahlreiche kleine profitable Trades. Da die Strategie empfindlich auf Marktrauschen und starke Kursbewegungen reagiert, ist sie besonders effektiv bei engen Spreads und geringen Handelskosten.
Der EA ist vollständig autonom: Er unterstützt dynamisches Trailing-Stop, Anpassung der SL/TP- Niveaus gemäß Broker-Vorgaben, Filterung nach Spread, RSI, Steigung des gleitenden Durchschnitts, Slippage und Tageszeit sowie flexible Einstellung der Methoden für Stop-Loss und Take-Profit.
Empfehlung: Für stabile Leistung wird dringend empfohlen, ein ECN-Konto mit engen Spreads und minimaler Provision zu verwenden – dies ist entscheidend für die Rentabilität beim Scalping.
Konfigurierbare Parameter:
UseFixedLot — festes Lot verwenden (anstelle risikobasierter Berechnung).
FixedLot — Größe des festen Lots.
RiskPercent — Risikoprozentsatz des Kontostands pro Trade (wenn UseFixedLot = false).
StopMode — SL/TP-Modus: 0 — in Punkten, 1 — per ATR, 2 — nach Extremen der letzten zwei
Kerzen.
StopLossPoints — Stop-Loss-Größe in Punkten (wenn StopMode = 0).
TakeProfitPoints — Take-Profit-Größe in Punkten (wenn StopMode = 0).
ATRPeriod — Periode des ATR-Indikators für Filter und Berechnungen.
ATRMultiplierSL — ATR-Multiplikator für Stop-Loss-Berechnung (wenn StopMode = 1).
ATRMultiplierTP — ATR-Multiplikator für Take-Profit-Berechnung (wenn StopMode = 1).
RR_Ratio — Risiko-Rendite-Verhältnis bei TP-Berechnung nach Extremen (StopMode = 2).
UseTrailing — Trailing-Stop aktivieren.
BE_AfterPoints — Position nach Erreichen eines festgelegten Gewinns in Punkten auf Breakeven
setzen.
TrailingStepPoints — Trailing-Schritt in Punkten.
MaxSpreadPoints — maximal zulässiger Spread für Einstieg (in Punkten).
MaxSlippagePoints — maximal zulässige Slippage beim Öffnen einer Order (in Punkten).
SkipWeekends — Handel an Wochenenden überspringen.
MagicNumber — Magic Number der Orders (zur Identifikation).
CommentPrefix — Präfix für Order-Kommentare.
→ RSI-Filter
UseRSIFilter — RSI-basierten Filter aktivieren.
RSI_Period — RSI-Periode.
RSI_MaxForBuy — maximaler RSI-Wert für Kaufgenehmigung (Overbought-Filter).
RSI_MinForSell — minimaler RSI-Wert für Verkaufgenehmigung (Oversold-Filter).
→ Seitwärtsmarkt-Filter: MA-Steigung
UseMASlopeFilter — Filter für Seitwärtsmärkte basierend auf MA-Steigung aktivieren.
MASlopeFilterTF — Zeitebene, auf der die MA-Steigung analysiert wird (z. B. H1).
MAPeriod — Periode des gleitenden Durchschnitts.
MinSlopePoints — minimale MA-Steigung in Punkten, erforderlich für Handelserlaubnis (darunter
gilt der Markt als seitwärts).
→ Zeitliche Beschränkungen (Serverzeit, -1 zum Deaktivieren)
NoTradeStart1 / NoTradeEnd1 — Beginn und Ende des ersten gesperrten Handelszeitraums
(Serverzeit; Start = -1 zum Deaktivieren).
NoTradeStart2 / NoTradeEnd2 — Beginn und Ende des zweiten gesperrten Handelszeitraums
(Serverzeit; Start = -1 zum Deaktivieren).
