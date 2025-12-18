SuperScalp Pro EA - Automatisierter Scalping-Handelsassistent für XAUUSD

SuperScalp Pro EA ist ein automatisierter Handelsassistent, der für die Ausführung und Verwaltung von Scalping-Trades auf XAUUSD mit dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf die Automatisierung der Handelsausführung und des Risikomanagements und hilft Händlern, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten.

Automatisierte Scalping-Ausführung für XAUUSD

Supertrend-Modell (ATR) zur Erkennung kurzfristiger Trends

Dynamischer Stop Loss und Take Profit auf Basis der ATR

Automatisches Trailing-Stop-Management

Flexibles Risikomanagement (Fixed Lot)

Globale Verlustbegrenzung (Max Loss Limit)

Filter für die Handelszeit

Legen Sie den EA auf dem XAUUSD-Chart mit dem Zeitrahmen M15 an. Passen Sie die wichtigsten Parameter an, einschließlich ATR-Periode, ATR-Multiplikator, feste Losgröße, maximales Verlustlimit und Handelszeit.



Testen Sie den EA im Strategy Tester, um sein Verhalten vor dem Live-Handel zu verstehen.

SuperScalp Pro EA garantiert keine Gewinne

Die Leistung hängt von den Marktbedingungen, dem Broker, dem Spread und den Risikomanagementeinstellungen des Benutzers ab.



Der EA wurde speziell für XAUUSD M15 entwickelt und wird nicht für andere Symbole oder Zeitrahmen empfohlen.

Der EA konzentriert sich auf die Handelsausführung und -verwaltung und zeigt nicht den gesamten Marktkontext auf dem Chart an.

SuperScalp Pro EA analysiert die kurzfristigen Marktbedingungen mit Hilfe eines Supertrend-Modells (ATR) in Kombination mit internen technischen Filtern und eröffnet bei Erfüllung vordefinierter Bedingungen automatisch Kauf-/Verkaufsaufträge, setzt dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Werte auf der Grundlage der ATR, verwaltet Trailing-Stops entsprechend der Preisbewegung, berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage einer festen Losgröße und überwacht den globalen Drawdown, um das Handelskonto zu schützen.Der EA ist für XAUUSD M15 optimiert und dient als Handelsausführungs- und -management-Tool. Es handelt sich nicht um ein System mit Gewinngarantie.

Wenn Sie schon einmal erlebt haben, dass der EA Trades eingeht, ohne dass Sie genau wissen, warum, oder dass er Setups auslässt, die wie gute Gelegenheiten aussahen, liegt das Problem oft nicht am EA selbst, sondern an der mangelnden Transparenz der Marktbedingungen zu diesem Zeitpunkt.

Der SuperScalp Pro-Indikator wurde als visueller Marktfilter entwickelt, um den Trend, das Momentum und den gesamten Marktkontext, der vom Handelssystem verwendet wird, klar anzuzeigen. Er hilft Händlern zu erkennen, wann die Marktbedingungen günstig sind, wann der Markt unruhig ist und wann es besser ist, sich herauszuhalten.

Der Indikator arbeitet unabhängig und ist für das Funktionieren des EA nicht erforderlich. Er bietet jedoch einen entscheidenden Vorteil: Er ermöglicht es Händlern, die Logik hinter jeder Handelsentscheidung zu verstehen und eine bessere Kontrolle zu behalten, wenn sie manuell oder halbautomatisch handeln oder den EA bei wechselnden Marktbedingungen überwachen.

SuperScalp Pro Indikator ansehen: https://www.mql5.com/en/market/product/149074



Technische Informationen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Mindest-Lot: 0.01

Plattform: MetaTrader 5

Mindesteinlage: 200 USD

Unterstützte Kontotypen sind Standard, ECN, Raw, Hedge, Zero, Cent und Micro.



Der Support umfasst eine Installationsanleitung, Anweisungen zur Ersteinrichtung, Erklärungen zu den Parametern und technischen Support über das MQL5-Nachrichtensystem.

