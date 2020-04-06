EDGE ENGINE APEX - Gold Langer Resonanzmotor

EDGE ENGINE APEX ist nicht "nur ein weiterer XAUUSD-Roboter".

Er ist eine Einzweckwaffe:

Er baut systematisch eine lange Exposition auf XAUUSD H1 auf, indem er eine RESONANCE COIL / TRAP ENGINE verwendet.

Wo die meisten EAs versuchen, alles, überall, die ganze Zeit zu handeln, ist APEX stolz engstirnig.

Er lebt und atmet Gold-Longpositionen auf H1 - und nichts anderes.

Dieser Fokus zeigt sich in der Aktienkurve: ein kontrollierter, beständiger Anstieg von links unten nach rechts oben über mehrere Jahre von Daten.





Angetrieben von der RESONANCE COIL / TRAP ENGINE

Early Adopters erhalten EDGE ENGINE APEX für(regulärer Preis) - begrenzt auf die ersten 10 Lizenzen oder bis zum 31. Januar 2026, je nachdem, was zuerst eintritt.

Das Herzstück des APEX ist die Resonance Coil / Trap Engine - ein forschungsgetriebenes Modul, das:

Verfolgt den "Rhythmus" des Marktes und die bevorzugten Stunden für Goldbewegungen

Coil-Phasen erkennt (komprimierte Volatilität vor Expansion)

Fallenmuster aufspürt, in denen sich aggressive Bewegungen erschöpfen und wieder in den vorherrschenden Trend zurückkehren

Sie müssen es nicht einstellen, skripten oder babysitten.

Die gesamte Schwerstarbeit - Timing, Erkennung von Volatilitätsregimen, Qualifizierung von Mustern - ist in die Engine integriert.

Von Ihrer Seite aus sieht es einfach aus:

APEX anschließen → Risiko pro Handel festlegen → die Resonance Engine ihre Arbeit tun lassen.

Forschung, nicht Intuition

Das APEX wurde auf der Grundlage eines vollständigen Quant-Workflows entwickelt, der Folgendes umfasst:

Mehrjährige XAUUSD-H1-Historie

Zehntausende von Parameterauswertungen

Walk-forward-Tests und Robustheitsprüfungen

Realistische Modellierung von Spread, Kommissionen und Slippage

Keine "Glücksmonats"-Optimierung, keine visuelle Kurvenkritzelei.

Nur eine zielgerichtete Engine, die wiederholt unter Stressbedingungen mit Gold getestet wurde.

Von vornherein nur für lange Zeiträume konzipiert

Das APEX ist absichtlich long-only.

Gold bevorzugt strukturell den Aufwärtstrend: große impulsive Erholungen, langsame Korrekturen.

Der APEX lehnt sich daran an:

Er ist darauf ausgelegt, Aufwärtsbewegungen und tiefe Pullbacks zu nutzen, die sich nach oben auflösen .

Vergeudet keine Munition, indem er versucht, jede Kursdelle zu shorten

Ein Verhalten, das die Denkweise vieler professioneller Goldhändler widerspiegelt - aber mit maschineller Disziplin

Die vorgestellten Backtests (z.B. 2019-2025 mit 1% Risiko pro Trade) spiegeln dieses Profil wider:

Hunderte von Trades, kontrollierte Drawdowns und eine robuste, realistische Equity-Linie.

Risiko- und Geldmanagement: keine Spielchen, keine Martingale

Das APEX geht mit dem Risiko um wie ein Profi:

Risiko-Prozent-Positionssizing - 1% pro Trade standardmäßig (voll konfigurierbar)

Jeder Trade hat einen festen SL und TP beim Einstieg gesetzt

Positionsgröße errechnet sich aus der Stop-Distanz + Ihrem Risikoanteil

Kein Martingal, kein Grid, keine Absicherungstricks, keine "Recovery Modes"

Was Sie im Backtest sehen, ist das, was das APEX strukturell live machen kann.

Was Sie tatsächlich bekommen

Instrument: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Tendenz: Ausschließlich Long, Trendfortsetzung und Breakout-Stil

Zentrale Logik: RESONANCE COIL / TRAP ENGINE mit Volatilitäts- und Sitzungsfiltern

Ausführung: Jeweils eine saubere Position, SL/TP bei Einstieg gesetzt

Risiko: Feste Lots oder % des Eigenkapitals, mit konservativen Vorgaben

Verbinden Sie es mit XAUUSD H1, wählen Sie Ihr Risiko und lassen Sie es laufen.

Das APEX soll der ruhige, methodische Motor in Ihrem Portfolio sein - kein hyperaktiver Scalper.

Für wen ist EDGE ENGINE APEX geeignet?

Trader, die ein seriöses, spezialisiertes Goldsystem wollen, nicht einen beliebigen All-Pairs EA

Anleger, die glatte, vertretbare Aktienkurven den fragilen "Skyrocket"-Backtests vorziehen

Portfoliobauer, die gerne nach Rollen allokieren: APEX als XAUUSD H1 long sleeve

Wenn Ihr Ziel darin besteht, ein winziges Konto in einem Monat in einen Sportwagen zu verwandeln, ist dies nicht Ihr Werkzeug.

Wenn Sie einen disziplinierten, langfristigen Ansatz für den Goldhandel aufbauen wollen, ist der APEX genau für diese Rolle gemacht.

Ehrlicher Haftungsausschluss

Alle gezeigten Statistiken sind historische Backtests , keine Garantien. Die Märkte ändern sich.

Beginnen Sie immer mit einer Demo oder einem kleinen Risiko, um das Verhalten Ihres Brokers zu überprüfen.

Riskieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

EDGE ENGINE APEX - RESONANZspule / TRAP ENGINE für XAUUSD H1.

Ein fokussiertes Flaggschiff, das eine Sache extrem gut macht:

zusammengesetztes, diszipliniertes Long-Engagement auf Gold.





"Wenn Sie die Demo testen, zögern Sie nicht, Ihre Fragen, Kommentare oder Funktionswünsche in der Registerkarte Kommentare zu hinterlassen. Ich lese alles und zukünftige Updates werden durch das Feedback der Nutzer bestimmt."

