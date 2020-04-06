Nexus Triangulum

Nexus-Dreieck

Operative Konfiguration

Anhängen an einen beliebigen EUR/USD-Chart (beliebiger Zeitrahmen; M1/M5 empfohlen)

Überwacht drei Währungspaare gleichzeitig: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP

Mindestkontostand: $500

Kontotyp-Empfehlung: ECN/Raw Spread Konten für optimale Ausführung

Performance-Validierung

Bei allen Backtests wurden diese Kernparameter für konsistente Ergebnisse verwendet:

Losgröße pro 1000: 0.5

Gewinn-Multiplikator: 1.5

Arbitrage-Methodik

Der EA führt reine Dreiecks-Arbitrage aus:

Synthetisches Pricing: Berechnet den impliziten EUR/GBP-Kurs über EUR/USD ÷ GBP/USD Erkennung der Abweichung: Vergleicht synthetische Preise mit Marktpreisen für EUR/GBP Dynamische Schwellenwerte: Löst Geschäfte nur aus, wenn die Abweichungen die Spread-bereinigten Echtzeitwerte überschreiten

Ausführungsreihenfolge

Identifizierung von Gelegenheiten ( Analyse pro Tick): Minimale Abweichung: 0,5 Punkte

Integrierter Spread-Puffer für Ausführungskosten

Sicherheitsmultiplikator: 1.5x Atomare Handelsausführung (< 0,3 ms Synchronisation): Bedingung EUR/USD GBP/USD EUR/GBP EUR/GBP Überbewertet Verkaufen Kaufen Kaufen EUR/GBP Unterbewertet Kaufen Verkaufen Verkaufen Volumenberechnung:

(Saldo / 10.000) × LotSizePerThousand × (1 + OpportunityFactor) Positionsverwaltung: Eindeutige Handelsgruppen-Identifikatoren

Gruppe Take Profit: +10 Punkte

Gruppen-Stop-Loss: -50 Punkte

Maximale Handelsdauer von 24 Stunden

Automatischer Freitagsschluss

Technische Spezifikationen

Dynamische Schwellenwertanpassung : Erhöht die Mindestabweichung bei hoher Volatilität

Broker-Optimierungen

Risiko-Management

Dreistufiger Schutz (TP/SL/zeitbasierter Ausstieg)

Maximaler beobachteter Drawdown: 12,4% (2024 Live-Tests)

Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Einsatz immer in einer Demo-Umgebung.



