Nexus Triangulum
- Experten
- Giordan Cogotti
- Version: 4.6
- Aktivierungen: 20
Nexus-Dreieck
Operative Konfiguration
-
Anhängen an einen beliebigen EUR/USD-Chart (beliebiger Zeitrahmen; M1/M5 empfohlen)
-
Überwacht drei Währungspaare gleichzeitig: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP
-
Mindestkontostand: $500
-
Kontotyp-Empfehlung: ECN/Raw Spread Konten für optimale Ausführung
Performance-Validierung
Bei allen Backtests wurden diese Kernparameter für konsistente Ergebnisse verwendet:
-
Losgröße pro 1000: 0.5
-
Gewinn-Multiplikator: 1.5
Arbitrage-Methodik
Der EA führt reine Dreiecks-Arbitrage aus:
-
Synthetisches Pricing: Berechnet den impliziten EUR/GBP-Kurs über EUR/USD ÷ GBP/USD
-
Erkennung der Abweichung: Vergleicht synthetische Preise mit Marktpreisen für EUR/GBP
-
Dynamische Schwellenwerte: Löst Geschäfte nur aus, wenn die Abweichungen die Spread-bereinigten Echtzeitwerte überschreiten
Ausführungsreihenfolge
-
Identifizierung von Gelegenheiten ( Analyse pro Tick):
-
Minimale Abweichung: 0,5 Punkte
-
Integrierter Spread-Puffer für Ausführungskosten
-
Sicherheitsmultiplikator: 1.5x
-
-
Atomare Handelsausführung (< 0,3 ms Synchronisation):
Bedingung EUR/USD GBP/USD EUR/GBP EUR/GBP Überbewertet Verkaufen Kaufen Kaufen EUR/GBP Unterbewertet Kaufen Verkaufen Verkaufen
Volumenberechnung:
(Saldo / 10.000) × LotSizePerThousand × (1 + OpportunityFactor)
-
Positionsverwaltung:
-
Eindeutige Handelsgruppen-Identifikatoren
-
Gruppe Take Profit: +10 Punkte
-
Gruppen-Stop-Loss: -50 Punkte
-
Maximale Handelsdauer von 24 Stunden
-
Automatischer Freitagsschluss
-
Technische Spezifikationen
-
Dynamische Schwellenwertanpassung: Erhöht die Mindestabweichung bei hoher Volatilität
-
Broker-Optimierungen
Risiko-Management
-
Dreistufiger Schutz (TP/SL/zeitbasierter Ausstieg)
-
Maximaler beobachteter Drawdown: 12,4% (2024 Live-Tests)
Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Einsatz immer in einer Demo-Umgebung.