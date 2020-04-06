Nexus Triangulum

Nexus-Dreieck

Operative Konfiguration

  • Anhängen an einen beliebigen EUR/USD-Chart (beliebiger Zeitrahmen; M1/M5 empfohlen)

  • Überwacht drei Währungspaare gleichzeitig: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP

  • Mindestkontostand: $500

  • Kontotyp-Empfehlung: ECN/Raw Spread Konten für optimale Ausführung

Performance-Validierung
Bei allen Backtests wurden diese Kernparameter für konsistente Ergebnisse verwendet:

  • Losgröße pro 1000: 0.5

  • Gewinn-Multiplikator: 1.5

Arbitrage-Methodik
Der EA führt reine Dreiecks-Arbitrage aus:

  1. Synthetisches Pricing: Berechnet den impliziten EUR/GBP-Kurs über EUR/USD ÷ GBP/USD

  2. Erkennung der Abweichung: Vergleicht synthetische Preise mit Marktpreisen für EUR/GBP

  3. Dynamische Schwellenwerte: Löst Geschäfte nur aus, wenn die Abweichungen die Spread-bereinigten Echtzeitwerte überschreiten

Ausführungsreihenfolge

  1. Identifizierung von Gelegenheiten ( Analyse pro Tick):

    • Minimale Abweichung: 0,5 Punkte

    • Integrierter Spread-Puffer für Ausführungskosten

    • Sicherheitsmultiplikator: 1.5x

  2. Atomare Handelsausführung (< 0,3 ms Synchronisation):

    Bedingung EUR/USD GBP/USD EUR/GBP
    EUR/GBP Überbewertet Verkaufen Kaufen Kaufen
    EUR/GBP Unterbewertet Kaufen Verkaufen Verkaufen

    Volumenberechnung:
    (Saldo / 10.000) × LotSizePerThousand × (1 + OpportunityFactor)

  3. Positionsverwaltung:

    • Eindeutige Handelsgruppen-Identifikatoren

    • Gruppe Take Profit: +10 Punkte

    • Gruppen-Stop-Loss: -50 Punkte

    • Maximale Handelsdauer von 24 Stunden

    • Automatischer Freitagsschluss

Technische Spezifikationen

  • Dynamische Schwellenwertanpassung: Erhöht die Mindestabweichung bei hoher Volatilität

  • Broker-Optimierungen

    Risiko-Management

    • Dreistufiger Schutz (TP/SL/zeitbasierter Ausstieg)

    • Maximaler beobachteter Drawdown: 12,4% (2024 Live-Tests)

    Wichtiger Hinweis
    Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Einsatz immer in einer Demo-Umgebung.



