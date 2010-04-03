Goldbreaker Pro

GoldBreaker Pro - Professionelles automatisiertes XAUUSD-Handelssystem

564% Gewinn | 95% Gewinnrate | 24-monatige validierte Leistung

VALIDIERTE LEISTUNG Alle Parameter sind klar mit Beschreibungen versehen, um die Konfiguration zu erleichtern.

Erzielte 564% Gewinn während eines 24-monatigen Zeitraums rigoroser Backtests mit 77,4 Millionen realen Marktticks, die unter Verwendung der Every-Tick-Modellierung analysiert wurden (99% Qualität der Historie).

Wichtige Metriken:

  • Gewinnrate: 95% (203 Gewinne / 11 Verluste bei 214 Geschäften)
  • Maximaler Drawdown: 16,56% (konservatives Risikoprofil)
  • Gewinn-Faktor: 4.92
  • Sharpe-Ratio: 12,14
  • Testzeitraum: 1. Oktober 2023 - 1. Oktober 2025

Dies sind keine interpolierten Backtest-Daten - jeder einzelne Tick wurde analysiert, um die Genauigkeit in der realen Welt zu gewährleisten.

BEWÄHRTE STRATEGIEGRUNDLAGE

GoldBreaker Pro verwendet ein ausgeklügeltes System zur Erkennung von Ausbrüchen in Kombination mit Momentum-Filterung auf H1 (1-Stunden)-Zeitfenstern. Der EA analysiert die Kursentwicklung der letzten 24 Stunden, um Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, und wartet dann auf bestätigte Ausbrüche mit starkem Momentum, bevor er in den Handel einsteigt.

Warum die Gewinnrate von 95 %? Der Momentum-Filter lehnt schwache Ausbrüche ab. Das bedeutet weniger Trades (~9 pro Monat), aber deutlich hochwertigere Setups.

PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT

  • Dynamische Stop-Losses: 1,2x ATR (passt sich der Marktvolatilität an)
  • Aggressive Take Profits: 5.0x ATR (fängt ausgedehnte Bewegungen mit 4:1+ Risiko/Ertrag)
  • Break-Even-Schutz: Sichert Gewinne bei +3 Punkten Gewinn
  • Laddered Trailing Stops: Nutzen Sie die Vorteile von Gewinntrends
  • Positionsgröße: Automatische Aufzinsung basierend auf dem Kontostand
  • Optimierte maximale Losgröße: 6,0 (durch umfangreiche Tests als optimal für eine Performance von 564% bestätigt) für Konten bis zu $70K. Darüber hinaus siehe Leitfaden zur Positionsgrößenbestimmung.

ERWEITERTE SICHERHEITSMÖGLICHKEITEN (Version 1.0)

Zweistufige Positions-Caps:

  • Maximale Losgröße (Max Lots): 6.0 (optimierte Einstellung) für Konten bis zu $70K. Darüber hinaus siehe Leitfaden zur Positionsgrößenbestimmung.
  • Maximale Losgröße für Notfälle (Absolute Max Lots): 99,0 (Sicherheitsstopp für Notfälle)

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale:

  • VPS Wiederverbindungsschutz: 30-Sekunden-Stabilisierungszeit verhindert erratischen Handel nach Verbindungsunterbrechungen
  • 11-Schichten-Sicherheitsarchitektur: Umfassender Schutz vor technischen Fehlern
  • Transparente Protokollierung: Alle Sicherheitseingriffe werden zur Überprüfung protokolliert

VERSTÄNDNIS DER COMPOUNDING-TIMELINE

Die Performance von 564% beruht auf echtem mathematischen Compounding - nicht auf gleichbleibenden monatlichen Renditen:

Monate 1-6 (Gründungsphase): 5-15% Rendite

  • Kleines Konto = kleine Positionsgrößen (1,0-3,0 Lots)
  • Phase der Basisbildung
  • Konsistenz der Gewinnrate etabliert

Monate 7-12 (Beschleunigungsphase): 30-80% Rendite

  • Wachsendes Konto = größere Positionen (4,0-6,0 Lots)
  • Compounding wird sichtbar
  • Die Aktienkurve wird steiler

Monate 13-24 (Exponentialphase): 100-400%+ Rendite

  • Positionsgrößen bei oder nahe der Obergrenze der maximalen Losgröße (6,0 Lots)
  • Explosive Beschleunigung
  • Hier werden 564% erreicht

Wichtig: Wenn Sie jeden Monat 50% Rendite erwarten, ist dieser EA nicht für Sie geeignet. Wenn Sie geduldiges, exponentielles Compounding verstehen, werden Sie starke Ergebnisse sehen.

HANDS-OFF-BETRIEB

  • VPS-kompatibel: Entwickelt für den autonomen 24/7-Betrieb
  • Einstellen und Vergessen: Minimaler Eingriff nach der Konfiguration erforderlich
  • Automatische Positionsgrößenanpassung: Skaliert mit Ihrem Kontostand
  • Kein Martingal: Kein gefährliches Positions-Averaging
  • Kein Rasterhandel: Saubere, geradlinige Strategie

KONFIGURIERBARE EINGABEPARAMETER

GoldBreaker Pro wird voroptimiert ausgeliefert, erlaubt aber Anpassungen für fortgeschrittene Benutzer:

Positionsgrößen-Kontrollen:

  • Automatische Positionsgrößenbestimmung (Use Auto Lot Sizing) - Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Positionsgrößenbestimmung
  • Saldo pro Lot-Inkrement (Lot Per Balance) - erforderlicher Saldo pro 0,01 Lot (Standard: 100)
  • Maximale Losgröße (Max Lots) - Obergrenze für die maximale Positionsgröße (optimiert auf 6,0)
  • Maximale Losgröße für Notfälle (Absolute Max Lots) - Sicherheitsgrenze für Notfälle (Standardwert: 99,0)

Risikomanagement:

  • Stop-Loss-Abstand (Stop-ATR-Multiplikator) - Stop-Loss-Abstandsmultiplikator (optimiert auf 1,2)
  • Take Profit Distanz (Take ATR Multiplier) - Take Profit Distanzmultiplikator (optimiert bei 5.0)
  • Break-Even Trigger Distance (Break Even Trigger) - Gewinnpunkte vor Aktivierung des Break-Even-Schutzes
  • Break-Even Offset Buffer (Break Even Offset) - Puffer über dem Einstieg für den Break-Even-Stop

Strategie-Parameter:

  • Breakout Sensitivity (K Break) - Empfindlichkeit der Breakout-Erkennung (optimiert auf 0,20)
  • ATR-Berechnungszeitraum (ATR Period) - ATR-Berechnungs-Lookback-Periode (Standard: 14)
  • Momentum Filter Lookback Period (Momentum Period) - Momentum Filter Lookback Period (Standardwert: 24)
  • Minimum Momentum Required (Momentum Threshold) - Erforderliches Mindestmomentum für den Handelseinstieg

Anzeigeoptionen (Optional):

  • Gilt nur für die lokale Windows-Desktop- oder VPS-Windows-Desktop-Version.
  • Display Information Panel (Show Info Panel) - Ein-/Ausblenden des Statistik-Panels im Chart
  • Information Panel Position (Info Panel Corner) - Bildschirmecke für die Platzierung des Info Panels
  • Information Panel Text Size (Info Panel Font Size) - Textgröße für Info Panel

PARAMETER (EINGABEN)

  • Alle Parameter sind deutlich mit Beschreibungen versehen, um die Konfiguration zu erleichtern.
  • Der EA wird mit optimalen Einstellungen ausgeliefert - Anpassungen sind optional.

UMFASSENDES DOKUMENTATIONSPAKET

  • Essential User Guide - Vollständiges Handbuch zur Einrichtung und Bedienung
  • Quick Start Guide - Schnelles Einrichten
  • Risk Disclosure - Verstehen Sie die Risiken
  • Benutzerhandbuch - Umfassender Leitfaden für den Betrieb
  • FAQ-Dokument - Antworten auf häufig gestellte Fragen
  • Leitfaden zur Positionsgrößenbestimmung - Optimieren Sie für Ihr Kapital
  • Optimierungsleitfaden - Anleitung zur Parameteranpassung

Sicherheitsmerkmale und VPS Setup Guide sind in diesen Dokumenten enthalten

Dokumentation insgesamt: Mehr als 30.000 Wörter an professioneller Anleitung

FÜR WEN IST DIESES DOKUMENT GEDACHT?

Ideale Benutzer:

  • Vielbeschäftigte Profis, die ohne ständige Überwachung in Gold investieren möchten
  • Erfahrene Trader, die eine zuverlässige Automatisierung suchen
  • Anleger, die wissen, dass der Zinseszins Geduld erfordert
  • Händler mit Konten über $10K ($25K+ optimal für vollen Zinseszinseffekt)

Nicht geeignet für:

  • Trader, die Reichtum über Nacht erwarten
  • Konten unter $10K (Compounding-Effekt zu schwach)
  • Jeder, der nicht bereit ist, die Monate 1-6 der Gründungsphase zu überstehen

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

  • Plattform: MetaTrader 5 (nur MT5, nicht kompatibel mit MT4)
  • Symbol: XAUUSD (Gold vs. USD)
  • Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Charts)
  • Mindestguthaben: $10.000 empfohlen ($25K+ optimal)
  • Broker-Typ: ECN-Broker empfohlen
  • Hebelwirkung: 1:500 empfohlen
  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

ENTWICKLER-SUPPORT

  • Persönlicher E-Mail-Support: Ich antworte persönlich auf jede Anfrage innerhalb von 48 Stunden
  • Pädagogischer Ansatz: Ich bringe Ihnen bei, WARUM das System funktioniert, nicht nur "installieren und hoffen".
  • Kontinuierliche Verbesserung: Aktive Entwicklung und Sicherheitsverbesserungen
  • Transparente Kommunikation: Kein Hype, kein BS - nur mathematische Realität

REALISTISCHE ERWARTUNGEN UND OFFENLEGUNG VON RISIKEN

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Das Backtest-Ergebnis von 564% spiegelt optimale Bedingungen über 24 Monate wider. Ihre Live-Ergebnisse können abweichen aufgrund von:

  • Unterschiedliche Broker-Spreads
  • Ausrutscher während volatiler Perioden
  • VPS-Verbindungsprobleme (obwohl GoldBreaker Pro Schutzmechanismen enthält, die bei den meisten Konfigurationen funktionieren)
  • Unterschiedliche Kontostände, die die Positionsgröße beeinflussen

GoldBreaker Pro wurde entwickelt, um diese Variablen durch konservatives Risikomanagement und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zu minimieren, aber kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.

Die meisten Trader geben in den Monaten 1-6 auf, wenn die Erträge bescheiden sind. Dieser EA erfordert Geduld und psychologische Disziplin, damit der Zinseszinseffekt wirken kann.

WAS MACHT GOLDBREAKER PRO ANDERS

im Vergleich zu typischen EAs:

  • ✅ Test mit echten Tickdaten (nicht interpoliert)
  • ✅ Ehrlicher Compounding-Zeitplan (keine "50% monatlich" Versprechen)
  • ✅ Konservativer Drawdown (16,56% vs. typische 40-80%)
  • ✅ Umfassende Dokumentation (kein 2-seitiges PDF)
  • ✅ Persönlicher Entwickler-Support (nicht nach dem Verkauf aufgegeben)
  • ✅ Erweiterte Sicherheitsfunktionen (Schutz auf institutionellem Niveau)
  • ✅ Optimierte Positionsgröße (Maximale Losgröße = 6.0 verifiziert für Konten bis zu $70K, mit Anweisungen für darüber hinaus)

Dies ist ein professionelles Handelssystem für seriöse Trader, kein "schnell reich werden"-Programm.

PREISE & GARANTIE

Investition: $297 für unbegrenzten Zugang auf Lebenszeit; $197 für die ersten 2 Wochen nach dem Start.

Was ist enthalten:

  • GoldBreaker Pro EA (.ex5-Datei)
  • Vollständige Dokumentation
  • Voreingestellte Konfigurationsdateien
  • Lebenslange Updates
  • Persönlicher E-Mail-Support
  • Nutzung auf bis zu 5 Geräten
  • Kostenlose Testversion nur für den Strategietester (bereitgestellt von der MQL5-Plattform)

FRAGEN?

Die obige Beschreibung deckt Systemanforderungen, Leistungserwartungen und betriebliche Details ab. Haben Sie noch Fragen? Verwenden Sie das Nachrichtensystem auf der MQL5-Produktseite.

Hinweis: Direkter E-Mail-Support wird Käufern nach dem Kauf angeboten. Ich beantworte jede E-Mail persönlich. Fragen zur Strategie, zur Backtesting-Methodik, zum Risikomanagement oder zum Betrieb - ich bin hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen.

Sind Sie bereit, professionelle Goldhandelsautomatisierung zu erleben? Laden Sie GoldBreaker Pro noch heute herunter.

Version 1.0 | © 2025 | Professionelles XAUUSD Handelssystem

