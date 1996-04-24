Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT5

Smart-Money-Konzepte Expert MT5

Der Smart Money Concepts Expert MT5 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money Elemente direkt im Chart anzuzeigen. Er enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit mehrerer analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturelement, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann.

Smart Money Concepts Expert - Übersicht der Spezifikationen



Spezifikation Einzelheiten Kategorie Trading Utility - Smart Money - Liquiditätszonen Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Erfahrene Benutzer Indikator-Typ - Zeitrahmen Unterstützt mehrere Timeframes Handelsstil Scalping - Intraday - Swing Trading Markt Universal (Alle Märkte)

Überblick

Dieses automatisierte Analysewerkzeug basiert auf institutionellen Orderflow-Prinzipien und liquiditätsgetriebenem Marktverhalten. Es erkennt strukturelle Komponenten wie Strukturbrüche, Orderblöcke, Fair-Value-Lücken und ähnliche Konzepte. Der Experte scannt kontinuierlich das Kursgeschehen und überlagert präzise analytische Zeichnungen auf dem Chart in Echtzeit.

So installieren Sie den Experten auf MetaTrader 5

Eine vollständige Anleitung zur Installation ist separat erhältlich. Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Anleitung "Installation von Experten in MetaTrader 5".

Aktivieren des automatisierten Handels und DLL-Zugriff

So stellen Sie sicher, dass der Smart Money Concepts Expert MT5 korrekt funktioniert:

Öffnen Sie das Menü Extras in der oberen Symbolleiste von MetaTrader 5. Wählen Sie Optionen. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Expert Advisors: Automatischen Handel zulassen

DLL-Importe zulassen

Smart Money-Analysekomponenten verwalten

Der erste Abschnitt des Bedienfelds verwaltet die wichtigsten visuellen Elemente des Smart Money-Konzepts. Wenn sie aktiviert sind, zeigt jede Funktion automatisch das entsprechende grafische Element im Chart an.

Zickzack-Kursverlauf: Zeigt die Höchst- und Tiefststände von Schwankungen an, um wichtige Kursbewegungen hervorzuheben.

Breaker-Block-Zonen (BB): Identifiziert Breaker-Block-Bereiche, die typischerweise nach Strukturbrüchen und Pullbacks auftreten.

Inverse Fair-Value-Lücken (IFVG): Markiert Ungleichgewichtszonen während korrigierender Kursbewegungen.

Killzone: Markiert Zeiträume mit höchster Liquidität und Volatilität.

Auftragsblöcke: Zeichnet schattierte Regionen, die Orderblockzonen darstellen.

Fair-Value-Lücken (FVG): Zeigt Kurslücken mit farbigen rechteckigen Markierungen an.

BPR-Zonen: Zeigt überlappende Fair Value Gap-Regionen an.

Marktstruktur: Fügt CHoCH, BOS und andere Strukturelemente hinzu, wenn aktiviert.

Benutzerdefinierte Experteneinstellungen

Der zweite Abschnitt des Panels bietet zusätzliche Anpassungsoptionen:

Zu prüfende Kerzen: Legt fest, wie viele historische Kerzen der Experte analysiert.

Letzte Blöcke: Zeigt nur die letzten Orderblöcke an.

Ungetestete Zonen: Hebt Bereiche hervor, die der Preis noch nicht überprüft hat.

Leere Blöcke: Markiert zuvor gefüllte oder verbrauchte Blockbereiche.

Fazit

Der Smart Money Concepts Expert MT5 ist ein leistungsstarkes automatisiertes Tool zur Identifizierung von Marktstrukturen, Liquiditätszonen und Smart Money Concepts. Sein interaktives Bedienfeld bietet flexible Visualisierungsoptionen, während seine anpassbaren Einstellungen die volle Kontrolle darüber bieten, wie der Experte die Marktdaten analysiert und anzeigt.