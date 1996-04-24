Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT5

Smart-Money-Konzepte Expert MT5

Der Smart Money Concepts Expert MT5 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money Elemente direkt im Chart anzuzeigen. Er enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit mehrerer analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturelement, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann.

Smart Money Concepts Expert - Übersicht der Spezifikationen

Spezifikation

Einzelheiten

Kategorie

Trading Utility - Smart Money - Liquiditätszonen

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Erfahrene Benutzer

Indikator-Typ

-

Zeitrahmen

Unterstützt mehrere Timeframes

Handelsstil

Scalping - Intraday - Swing Trading

Markt

Universal (Alle Märkte)

Überblick

Dieses automatisierte Analysewerkzeug basiert auf institutionellen Orderflow-Prinzipien und liquiditätsgetriebenem Marktverhalten. Es erkennt strukturelle Komponenten wie Strukturbrüche, Orderblöcke, Fair-Value-Lücken und ähnliche Konzepte. Der Experte scannt kontinuierlich das Kursgeschehen und überlagert präzise analytische Zeichnungen auf dem Chart in Echtzeit.

So installieren Sie den Experten auf MetaTrader 5

Eine vollständige Anleitung zur Installation ist separat erhältlich. Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Anleitung "Installation von Experten in MetaTrader 5".

Aktivieren des automatisierten Handels und DLL-Zugriff

So stellen Sie sicher, dass der Smart Money Concepts Expert MT5 korrekt funktioniert:

  1. Öffnen Sie das Menü Extras in der oberen Symbolleiste von MetaTrader 5.
  2. Wählen Sie Optionen.
  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Expert Advisors:
    • Automatischen Handel zulassen
    • DLL-Importe zulassen

Smart Money-Analysekomponenten verwalten

Der erste Abschnitt des Bedienfelds verwaltet die wichtigsten visuellen Elemente des Smart Money-Konzepts. Wenn sie aktiviert sind, zeigt jede Funktion automatisch das entsprechende grafische Element im Chart an.

  • Zickzack-Kursverlauf: Zeigt die Höchst- und Tiefststände von Schwankungen an, um wichtige Kursbewegungen hervorzuheben.
  • Breaker-Block-Zonen (BB): Identifiziert Breaker-Block-Bereiche, die typischerweise nach Strukturbrüchen und Pullbacks auftreten.
  • Inverse Fair-Value-Lücken (IFVG): Markiert Ungleichgewichtszonen während korrigierender Kursbewegungen.
  • Killzone: Markiert Zeiträume mit höchster Liquidität und Volatilität.
  • Auftragsblöcke: Zeichnet schattierte Regionen, die Orderblockzonen darstellen.
  • Fair-Value-Lücken (FVG): Zeigt Kurslücken mit farbigen rechteckigen Markierungen an.
  • BPR-Zonen: Zeigt überlappende Fair Value Gap-Regionen an.
  • Marktstruktur: Fügt CHoCH, BOS und andere Strukturelemente hinzu, wenn aktiviert.

Benutzerdefinierte Experteneinstellungen

Der zweite Abschnitt des Panels bietet zusätzliche Anpassungsoptionen:

  • Zu prüfende Kerzen: Legt fest, wie viele historische Kerzen der Experte analysiert.
  • Letzte Blöcke: Zeigt nur die letzten Orderblöcke an.
  • Ungetestete Zonen: Hebt Bereiche hervor, die der Preis noch nicht überprüft hat.
  • Leere Blöcke: Markiert zuvor gefüllte oder verbrauchte Blockbereiche.

Fazit

Der Smart Money Concepts Expert MT5 ist ein leistungsstarkes automatisiertes Tool zur Identifizierung von Marktstrukturen, Liquiditätszonen und Smart Money Concepts. Sein interaktives Bedienfeld bietet flexible Visualisierungsoptionen, während seine anpassbaren Einstellungen die volle Kontrolle darüber bieten, wie der Experte die Marktdaten analysiert und anzeigt.

Empfohlene Produkte
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitys
BossFXTradePanelEA (MT5) [Die ersten 10 verkauften Exemplare zum Preis von 50 USD werden auf 99USD erhöht] BossFXTradePanelEA ist ein vollständig interaktives Handelsmanagement-Panel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern eine einfach zu bedienende Ein-Klick-Schnittstelle zur Ausführung und Verwaltung von Trades bietet. Dieser EA vereinfacht die Handelsausführung , das Risikomanagement und die Positionskontrolle, indem er Marktaufträge, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Bre
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unte
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitys
MASS DESTROYER-MANUAL Die meisten Scalping-Roboter eröffnen mehrere Positionen in kürzester Zeit. In Notfallsituationen, in denen z.B. mehr als 30 Positionen gleichzeitig laufen und alle diese Trades ins Minus gehen, kann das manuelle Schließen all dieser Positionen Ihre Verluste aufgrund von Spreads und anderen Marktbedingungen noch größer machen. An dieser Stelle kommt DEST001 ins Spiel. Dieser Roboter wurde so konzipiert, dass Positionen innerhalb von Mikrosekunden geschlossen werden. Der H
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilitys
Der Stopp Loss Manger Mit dem Stopp Loss Manager kannst du endlich ruhig schlafen, während er dein Risiko im Börsenhandel effektiv managt.  Lege einfach deine individuellen Stopp Loss Limits fest und lasse den Manager für dich handeln.  Nie wieder Sorgen um Verluste - der Stopp Loss Manager übernimmt das für dich!  Hol dir jetzt die ultimative Unterstützung für dein Trading und maximiere deine Gewinne mit Leichtigkeit.  Schließe dich noch heute der Community von erfolgreichen Tradern an, die auf
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitys
Anti Grid Position Protector   ist ein Hilfstool, das Sie vor der Versuchung schützen soll, eine Verlustposition in der Hoffnung auf eine Erholung nach dem Verlust aufzustocken oder zu versuchen, sich abzusichern, wenn dies nicht beabsichtigt ist. ------------Eingänge--------- ---- Absicherung bei Verlust von Positionen zulassen? -   Es handelt sich um eine Wahr/Falsch-Eingabe   (Doppelklick, um den Wert zu ändern),   die die Eröffnung eines Handels (entweder ausstehende Order oder Marktausfüh
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilitys
Der Expert Advisor wird verwendet, um Renko-Charts zu erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden und einfach für die technische Analyse sind. Testen Sie Ihre Strategie mit allen Indikatoren mit Renko-Chart in MetaTrader 5. Parameter Box Size : Geben Sie die Anzahl der Boxgrößen ein. Show Wicks : wenn wahr , wird eine Kerze mit Hoch/Tief gezeichnet. History Start: Geben Sie das Datum für die Erstellung der ersten Kerze ein. Maximum Bars: Begrenzt die Anzahl der Bars im Renko-Chart. Wie man i
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Die Strategie der Expert Advisors stammt von einer Facebook-Gruppe EA Nation. Die Gruppe hat über 40.000 Mitglieder. Es öffnet einen Hedge-Trade für jede neue Kerze und öffnet ein Raster, wenn die Position auf der Verliererseite des Trades liegt. Durchschnittliches Gitter = N                     = die Summe von 6 Balken vor dem aktuellen Balken/N Zeitrahmen = öffnet einen neuen Hedge-Trade, wenn ein neuer Balken erscheint Auto Lot = 1 Lot bedeutet in 10.000 $ Lotgröße ist 0,01 KEIN
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitys
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter WIE FUNKTIONIERT ES? Das Risiko- und Kontomanagement ist ein sehr wichtiger Aspekt des Handels. Bevor Sie eine Position eingehen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, wie viel Sie bereit sind zu verlieren, sowohl in Prozent als auch in Wert. Hier hilft Ihnen SLTPSetter. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf dem Chart anzubringen und automatisch KAUFEN ODER VERKAUFEN zu drücken . Alle Parameter, die für die Platzierung der Trades benötigt w
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitys
Berater für den Hedging-Handel oder den Paarhandel. Über ein praktisches Panel können Sie Positionen für die erforderlichen Handelsinstrumente und Lots eröffnen. Automatisch wird die Art des Handelskontos bestimmt - Netting oder Hedging. Advisor kann alle Positionen bei Erreichen von Gewinn oder Verlust (in den Einstellungen festgelegt) schließen. Zur Verlustkontrolle ist ein negativer Wert erforderlich (z. B. -100, -500 usw.). Wenn die entsprechenden Felder 0 sind, wird der EA diese Funkti
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilitys
Geben Sie manuell den Preis für eine Kauf- oder Verkaufsposition ein. Dieser EA öffnet automatisch 3 Orders und auch 3 Pending (In deposited position) = Insgesamt 6 Orders mit einem Klick Bitte sehen Sie sich den Screenshot oder die Videos für weitere Erklärungen an. - Einfaches Verwalten Ihrer verschiedenen Aufträge. - Schnell in der Änderung für SL und TP. - Die SL und TP können je nach individueller Technik geändert werden.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitys
In diesem Artikel möchten wir Ihnen das Handelspanel-Produkt mit dem Martingale-Panel vorstellen. Dieses Panel ist so gestaltet, dass es den Bedürfnissen der Händler in hohem Maße gerecht wird. Dieses Handelspanel besteht eigentlich aus zwei Handelspanels gleichzeitig, mit dem ersten können Sie Positionen mit bestimmten Gewinn- und Verlustlimits einnehmen, und mit dem zweiten können Sie Positionen mit Gewinnlimits, aber ohne Verlustlimits haben. Wenn Positionen verlieren, wird eine neue Position
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
PZ Time Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Utilitys
Dieser Expert Advisor kann zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Wochentagen, ausgedrückt in GMT-Zeit, in den Handel ein- und aussteigen. Er bietet eine Wochentagsauswahl, Handelsmanagement-Einstellungen, eine Martingale-Funktion und Geldmanagement-Funktionen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig konfigurierbare Ein- und Ausstiegszeiten (bis zu 5 Trades) Aktivieren oder Deaktivieren des Handels an
FREE
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql5 Version des SSLHybrid Indikators . MT4-Version Erfahren Sie hier mehr: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Beschreibung der TradingView-Version: Dieses Skript wurde für die NNFX-Methode entwickelt, daher wird es nur für Daily-Charts empfohlen. Versucht, einige VP NNFX-Regeln zu implementieren Dieses Skript hat eine SSL / Baseline (Sie können zwischen SSL oder MA wählen), eine zweite SSL für Fortsetzungsgeschäfte und eine dritte SSL für Ausstiegsgesch
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitys
EA automatischer Take-Profit, automatischer Kauf/Verkauf, Volumenmanager, Seitwärtshandel, Trailing-Open-Punkt 1 – Automatisch öffnender Kauf/Verkauf EA öffnet automatisch Kauf oder Verkauf gemäß den Einstellungen: Gewinn, Stop-Loss, Volumen. Volumenmanagement: Gesamtzahl der Aufträge und feste Größe 2 – Automatisch öffnender Gewinn: Gewinn mit Mindestgewinn gemäß den Einstellungen nehmen, Take-Profit-Button gemäß Mindest- und Höchstgewinn 3 – Auftragsabwicklung: Es gibt 3 Stop-Loss-Ebenen der
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indikatoren
Candle Perspective Structure Indicator MT5 ist ein einfacher Indikator, der die Candlestick-Struktur des Marktes definiert und anzeigt. Dieser Indikator eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger, denen es schwer fällt, die Struktur visuell zu verfolgen. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer eigenen Produkte in Auftrag geben möchten, besuchen Sie die Website meiner Partner: 4xDev Erhalten Sie 10% Rabatt auf manuelle Strategien, Aut
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Weitere Produkte dieses Autors
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator für MetaTrader 4 Der Pro BTB Strategie-Indikator , der auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt wurde, ist speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) konzipiert. Durch die Verwendung fortschrittlicher interner Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Marktbewegungen, die als Preisspitzen bekannt sind. Nach der Analyse des Preisverhaltens identifiziert er potenzielle Marktumkehr
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung , der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist. Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse , Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Ri
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension