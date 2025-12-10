Buy Sell Breakout
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
RITZ BUY SELL BREAKOUT
Adaptiver Ausbruch, Volatilität und RSI-Engine
Dieser Indikator ist ein mehrschichtiges Breakout-Analysesystem, das Swing-Logik, Trendbestätigung, ATR-Volatilitätsfilterung, RSI-Stärkeanalyse, Volumen-Power-Mapping und ein integriertes Wirtschaftsnachrichten-Overlay kombiniert.
Er wurde für Trader entwickelt, die saubere, qualitativ hochwertige Ausbruchssignale mit einer Validierung der Marktbedingungen wünschen.
Hauptmerkmale
1. Intelligente Breakout-Engine
Swing-basierte Ausbruchserkennung
EMA-9 Trendbestätigung
Einstellbare Ausbruchsempfindlichkeit für aggressive oder konservative Setups
2. ATR-Volatilitätsfilter
Adaptiver ATR-Umgebungsfilter
Minimale Volatilitätsschwelle zur Vermeidung energiearmer Märkte
Reduziert Rauschen und falsche Ausbrüche
3. RSI-Marktanalyse
Multi-Zeitrahmen RSI
Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen
Einstellbare Empfindlichkeit zur Erkennung von Anomalien
Bestätigung von Volumen und Fake-Breakout
4. Integrierter Wirtschaftskalender (Ritz MQL5™)
Ereignisse mit hohem/mittlerem/niedrigem/unbekanntem Einfluss werden auf dem Chart dargestellt
Hilft, riskante Einstiege während der Nachrichten zu vermeiden
Lookback/Lookahead-Kontrolle
5. Erweiterte visuelle Ebene
Adaptive Ausbruchspfeile
Trend-Dashboard
Erweiterte Unterstützungs-/Widerstands-Ausbruchslinien
Historische Niveauverfolgung
Wärmebildkarte des Volumengradienten (Bullen- und Bärenstärke)
6. Vollständige Benachrichtigungssuite
Popup-Benachrichtigungen
Mobile Push-Benachrichtigungen
Benutzerdefinierte Alarmverzögerung zur Vermeidung von Spam
Am besten geeignet für
Breakout-Handel
Trendfortsetzungs-Setups
Volatilitätsbasiertes Scalping
Multi-Timeframe-Konfluenz
Nachrichtenorientierter technischer Handel
Präzises Einstiegs-Timing
Für maximale Analyse VERWENDUNG MIT INDIKATOREN :
1. Kaufmans AMA-Kerze oder MACD SnR-Kerze
2. Gleichgewichtsmatrix
Multi-Layer Breakout Analyzer ist ein fortschrittliches All-in-One-System zur Erkennung von Ausbrüchen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Stabilität und eine mehrdimensionale Marktbestätigung verlangen.
Es kombiniert adaptive Swing-Breakout-Logik, EMA-Trendfluss, ATR-Volatilitätsfilterung, RSI-Marktdruckanalyse und intelligente Volumen-Gradienten-Visualisierung - alles in einer einzigen, einheitlichen Engine.
Dieser Indikator, der für den zuverlässigen Betrieb in den Bereichen Forex, Metalle, Kryptowährungen und Indizes entwickelt wurde, interpretiert die Marktstruktur durch mehrere Bestätigungsebenen und stellt sicher, dass jedes Ausbruchssignal durch Trendstärke, Volatilitätsdruck und Volumenverhalten gestützt wird.
Mit dem integrierten Ritz Economic Calendar™ erhalten Händler ein Echtzeit-Nachrichtenbewusstsein direkt auf dem Chart, so dass Ausbrüche unter hochrelevanten Marktbedingungen validiert oder vermieden werden können.
Das System umfasst intelligente visuelle Pfeile, erweiterte Ausbruchsniveaus, historische Zuordnungen, Dashboard-Informationen und Multi-Channel-Warnungen, die nahtlos über alle Zeitrahmen hinweg funktionieren.
Ganz gleich, ob der Markt tendiert, sich verdichtet, schwankt oder Fehlausbruchsfallen aufweist, der RITZ Multi-Layer Breakout Analyzer passt sich sofort an - er filtert das Rauschen heraus, verstärkt die Signalqualität und leitet den Händler mit einer klaren, strukturierten visuellen Ausgabe.
Dies ist ein komplettes Breakout-Ökosystem, das für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader entwickelt wurde, die eine Signalbestätigung in institutioneller Qualität ohne Komplexität benötigen.
Большинство решений автора, на высоте исполнения!