Buy Sell Breakout

5

RITZ BUY SELL BREAKOUT

Adaptiver Ausbruch, Volatilität und RSI-Engine

Dieser Indikator ist ein mehrschichtiges Breakout-Analysesystem, das Swing-Logik, Trendbestätigung, ATR-Volatilitätsfilterung, RSI-Stärkeanalyse, Volumen-Power-Mapping und ein integriertes Wirtschaftsnachrichten-Overlay kombiniert.
Er wurde für Trader entwickelt, die saubere, qualitativ hochwertige Ausbruchssignale mit einer Validierung der Marktbedingungen wünschen.

Hauptmerkmale

1. Intelligente Breakout-Engine

  • Swing-basierte Ausbruchserkennung

  • EMA-9 Trendbestätigung

  • Einstellbare Ausbruchsempfindlichkeit für aggressive oder konservative Setups

2. ATR-Volatilitätsfilter

  • Adaptiver ATR-Umgebungsfilter

  • Minimale Volatilitätsschwelle zur Vermeidung energiearmer Märkte

  • Reduziert Rauschen und falsche Ausbrüche

3. RSI-Marktanalyse

  • Multi-Zeitrahmen RSI

  • Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen

  • Einstellbare Empfindlichkeit zur Erkennung von Anomalien

  • Bestätigung von Volumen und Fake-Breakout

4. Integrierter Wirtschaftskalender (Ritz MQL5™)

  • Ereignisse mit hohem/mittlerem/niedrigem/unbekanntem Einfluss werden auf dem Chart dargestellt

  • Hilft, riskante Einstiege während der Nachrichten zu vermeiden

  • Lookback/Lookahead-Kontrolle

5. Erweiterte visuelle Ebene

  • Adaptive Ausbruchspfeile

  • Trend-Dashboard

  • Erweiterte Unterstützungs-/Widerstands-Ausbruchslinien

  • Historische Niveauverfolgung

  • Wärmebildkarte des Volumengradienten (Bullen- und Bärenstärke)

6. Vollständige Benachrichtigungssuite

  • Popup-Benachrichtigungen

  • Mobile Push-Benachrichtigungen

  • Benutzerdefinierte Alarmverzögerung zur Vermeidung von Spam

Am besten geeignet für

  • Breakout-Handel

  • Trendfortsetzungs-Setups

  • Volatilitätsbasiertes Scalping

  • Multi-Timeframe-Konfluenz

  • Nachrichtenorientierter technischer Handel

  • Präzises Einstiegs-Timing


Für maximale Analyse VERWENDUNG MIT INDIKATOREN :

1. Kaufmans AMA-Kerze oder MACD SnR-Kerze

2. Gleichgewichtsmatrix


Multi-Layer Breakout Analyzer ist ein fortschrittliches All-in-One-System zur Erkennung von Ausbrüchen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Stabilität und eine mehrdimensionale Marktbestätigung verlangen.
Es kombiniert adaptive Swing-Breakout-Logik, EMA-Trendfluss, ATR-Volatilitätsfilterung, RSI-Marktdruckanalyse und intelligente Volumen-Gradienten-Visualisierung - alles in einer einzigen, einheitlichen Engine.

Dieser Indikator, der für den zuverlässigen Betrieb in den Bereichen Forex, Metalle, Kryptowährungen und Indizes entwickelt wurde, interpretiert die Marktstruktur durch mehrere Bestätigungsebenen und stellt sicher, dass jedes Ausbruchssignal durch Trendstärke, Volatilitätsdruck und Volumenverhalten gestützt wird.

Mit dem integrierten Ritz Economic Calendar™ erhalten Händler ein Echtzeit-Nachrichtenbewusstsein direkt auf dem Chart, so dass Ausbrüche unter hochrelevanten Marktbedingungen validiert oder vermieden werden können.
Das System umfasst intelligente visuelle Pfeile, erweiterte Ausbruchsniveaus, historische Zuordnungen, Dashboard-Informationen und Multi-Channel-Warnungen, die nahtlos über alle Zeitrahmen hinweg funktionieren.

Ganz gleich, ob der Markt tendiert, sich verdichtet, schwankt oder Fehlausbruchsfallen aufweist, der RITZ Multi-Layer Breakout Analyzer passt sich sofort an - er filtert das Rauschen heraus, verstärkt die Signalqualität und leitet den Händler mit einer klaren, strukturierten visuellen Ausgabe.

Dies ist ein komplettes Breakout-Ökosystem, das für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader entwickelt wurde, die eine Signalbestätigung in institutioneller Qualität ohne Komplexität benötigen.

Bewertungen
Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 16:29 
 

Большинство решений автора, на высоте исполнения!

Tin [VP]
28
Tin [VP] 2025.12.18 12:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Syamsurizal Dimjati
12564
Antwort vom Entwickler Syamsurizal Dimjati 2025.12.18 15:47
Your appreciation means a lot. I remain committed to continuously improving this indicator
Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 16:29 
 

Большинство решений автора, на высоте исполнения!

Syamsurizal Dimjati
12564
Antwort vom Entwickler Syamsurizal Dimjati 2025.12.16 19:48
Thank you. However, some solutions seem insufficiently detailed or not yet optimally implemented. Some of these solutions could be further developed to achieve better results. ✍
