GridMaster INFINITE

VERWANDELTE $100.000 IN $1.071.180,27 (BACKTEST 2020-2025)

GridMaster INFINITE ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf Stabilität und Wachstum ausgelegt ist. Im Gegensatz zu zufälligen Grid-Bots verwendet dieser EA eine Multi-Indikator-Konfluenz-Strategie, um Trades mit Präzision einzugehen, und nutzt einen Smart-Grid-Mechanismus nur als Recovery-Tool.

WICHTIG - LEISTUNGSDATEN: Die angezeigten Screenshots zeigen die Ergebnisse eines Strategie-Tester-Backtests für den Zeitraum von 2020 bis 2025.

  • Startguthaben: 100.000 $

  • Nettogewinn: +$971,180.27

  • Gewinn-Faktor: 2,52

  • Bedingungen: Der Test umfasst die Zeiten hoher Volatilität während der Pandemie und die anschließenden Marktverschiebungen, um die Widerstandsfähigkeit des Algorithmus zu demonstrieren.

SCHLÜSSEL-MERKMALE

Präzise Eingaben (keine Zufallstransaktionen): Der Bot rät nicht. Er filtert Trades anhand eines strengen Zusammenspiels von 4 Indikatoren:

  1. Gleitender Durchschnitt (MA): Trendrichtung.

  2. RSI: Überkaufte/überverkaufte Niveaus.

  3. Williams' Percent Range (WPR): Momentum-Timing.

  4. Awesome Oscillator (AO): Trendstärke.

Smart Grid Recovery: Wenn sich der Markt gegen die Ausgangsposition wendet, aktiviert der EA eine mathematische Erholungslogik.

  • Dynamischer Abstand: Das Raster erweitert sich (mit Grid_Dist_Mult ), um dem Markt Raum zum Atmen zu geben.

  • Breakeven Target: Es wird ein präziser Ausstiegspunkt berechnet, an dem der Korb mit Gewinn schließt (Grid_TP_Money).

Prop Firm & Challenge Ready: Speziell entwickelt, um Händlern zu helfen, Finanzierungsherausforderungen zu bestehen. Es beinhaltet harte Schutzmechanismen:

  • Max Daily Drawdown %: Stoppt den Handel, wenn das Tageslimit erreicht wird.

  • Max Daily Loss: Währungsbasierter Tagesstopp.

  • Eigenkapitalschutz: Überwacht das gesamte Eigenkapital des Kontos.

Erweiterter Nachrichtenfilter: Schützen Sie Ihr Kapital vor Kursverlusten während NFP, FOMC oder CPI. Der Bot lädt Nachrichtendaten herunter und pausiert den Handel vor wichtigen Ereignissen.

EMPFEHLUNGEN

  • Paare: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M15 oder H1 (H1 für Stabilität empfohlen).

  • VPS: Ein zuverlässiger VPS wird für den 24/7-Betrieb empfohlen.

⚠️ Risikowarnung

Der Handel mit Devisen (Forex) und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

Frühere Wertentwicklung: Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit, einschließlich der oben dargestellten Backtest-Ergebnisse, nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist. Backtests sind Simulationen und können das genaue Marktverhalten in Echtzeit nicht vorhersagen.

Risikokapital: Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer anfänglichen Investition verlieren können; daher sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Verantwortung: Der Autor dieser Software ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die bei der Verwendung dieses Produkts entstehen. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.



