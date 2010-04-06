GridMaster INFINITE

VERWANDELTE $100.000 IN $1.071.180,27 (BACKTEST 2020-2025)

GridMaster INFINITE ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf Stabilität und Wachstum ausgelegt ist. Im Gegensatz zu zufälligen Grid-Bots verwendet dieser EA eine Multi-Indikator-Konfluenz-Strategie, um Trades mit Präzision einzugehen, und nutzt einen Smart-Grid-Mechanismus nur als Recovery-Tool.

WICHTIG - LEISTUNGSDATEN: Die angezeigten Screenshots zeigen die Ergebnisse eines Strategie-Tester-Backtests für den Zeitraum von 2020 bis 2025.

Startguthaben: 100.000 $

Nettogewinn: +$971,180.27

Gewinn-Faktor: 2,52

Bedingungen: Der Test umfasst die Zeiten hoher Volatilität während der Pandemie und die anschließenden Marktverschiebungen, um die Widerstandsfähigkeit des Algorithmus zu demonstrieren.

SCHLÜSSEL-MERKMALE

✅ Präzise Eingaben (keine Zufallstransaktionen): Der Bot rät nicht. Er filtert Trades anhand eines strengen Zusammenspiels von 4 Indikatoren:

Gleitender Durchschnitt (MA): Trendrichtung. RSI: Überkaufte/überverkaufte Niveaus. Williams' Percent Range (WPR): Momentum-Timing. Awesome Oscillator (AO): Trendstärke.

✅ Smart Grid Recovery: Wenn sich der Markt gegen die Ausgangsposition wendet, aktiviert der EA eine mathematische Erholungslogik.

Dynamischer Abstand: Das Raster erweitert sich (mit Grid_Dist_Mult ), um dem Markt Raum zum Atmen zu geben.

Breakeven Target: Es wird ein präziser Ausstiegspunkt berechnet, an dem der Korb mit Gewinn schließt (Grid_TP_Money).

✅ Prop Firm & Challenge Ready: Speziell entwickelt, um Händlern zu helfen, Finanzierungsherausforderungen zu bestehen. Es beinhaltet harte Schutzmechanismen:

Max Daily Drawdown %: Stoppt den Handel, wenn das Tageslimit erreicht wird.

Max Daily Loss: Währungsbasierter Tagesstopp.

Eigenkapitalschutz: Überwacht das gesamte Eigenkapital des Kontos.

✅ Erweiterter Nachrichtenfilter: Schützen Sie Ihr Kapital vor Kursverlusten während NFP, FOMC oder CPI. Der Bot lädt Nachrichtendaten herunter und pausiert den Handel vor wichtigen Ereignissen.

EMPFEHLUNGEN

Paare: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15 oder H1 (H1 für Stabilität empfohlen).

VPS: Ein zuverlässiger VPS wird für den 24/7-Betrieb empfohlen.