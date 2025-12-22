GoldFlix
- Experten
- Erhan Karayigit
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
GoldFlix - Trend- und Momentum-basierte Strategie
wurdeausschließlich für GOLD, XAUUSD entwickelt und arbeitetnur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen. Sie kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Hauptmerkmale
-
Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen.
-
Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnötige Positionen zu vermeiden.
-
Risikomanagement: Berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Gleichgewichts und beinhaltet einen dynamischen Stop-Loss-Mechanismus.
-
Positive Expectation Strategy: Zielt darauf ab, auf der Grundlage einer getesteten Logik konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Technische Parameter
-
Risikoverhältnis pro Position (%): Risiko pro Handel basierend auf dem Kontostand (Standard: 1,0)
Zusätzliche Hinweise
-
Vollständig automatisiert; keine manuellen Eingriffe erforderlich.
-
Verwendet keine Scalping-, Grid- oder Martingale-Strategien.
-
Backtesting und Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz empfohlen.
Strategie-Testbericht für das letzte 1 Jahr ↓ ↓