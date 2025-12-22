GoldFlix

GoldFlix - Trend- und Momentum-basierte Strategie

wurdeausschließlich für GOLD, XAUUSD entwickelt und arbeitetnur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen. Sie kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Hauptmerkmale

  • Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen.

  • Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnötige Positionen zu vermeiden.

  • Risikomanagement: Berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Gleichgewichts und beinhaltet einen dynamischen Stop-Loss-Mechanismus.

  • Positive Expectation Strategy: Zielt darauf ab, auf der Grundlage einer getesteten Logik konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Technische Parameter

  • Risikoverhältnis pro Position (%): Risiko pro Handel basierend auf dem Kontostand (Standard: 1,0)

Zusätzliche Hinweise

  • Vollständig automatisiert; keine manuellen Eingriffe erforderlich.

  • Verwendet keine Scalping-, Grid- oder Martingale-Strategien.

  • Backtesting und Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz empfohlen.


Strategie-Testbericht für das letzte 1 Jahr ↓ ↓

h ttps:// dominator-success-report-production.up.railway.app/strategy-test-result.html

Weitere Produkte dieses Autors
The Dominator EA
Erhan Karayigit
Experten
Der Dominator EA - Trend- und Momentum-basierte Strategie wurde ausschließlich für das EURUSD-Paar entwickelt und arbeitet nur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen . Er kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hauptmerkmale Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen. Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnöt
Lot Size Helper
Erhan Karayigit
Utilitys
LotSizeHelper ist ein fortschrittliches Risikomanagement- und automatisches Losgrößenberechnungstool , das für manuelle Händler entwickelt wurde. Das Tool platziert ein kompaktes Panel auf dem Chart, das es dem Benutzer ermöglicht, Buy Stop- und Sell Stop-Orders mit einem einzigen Klick zu platzieren. Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des ausgewählten Risikoprozentsatzes, der Stop-Loss-Distanz, des Pip-Wertes und der freien Marge berechnet. Es ist optimiert für Scalping, Intraday-H
FREE
