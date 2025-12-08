Aurora Gold
- Experten
- Ewa Joanna Jagiello Stepien
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
Aurora Gold - Der ultimative Goldhandel
Algorithmus Nach Jahren fortschrittlicher Forschung und algorithmischer Entwicklung ist Aurora Gold ein hochmoderner MQL5 Expert Advisor, der ausschließlich für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde.
Dies ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist ein präzisionsgefertigtes System, das entwickelt wurde, um das einzigartige Preisverhalten von Gold und volatilitätsbedingte Gelegenheiten auszunutzen.Technische
Spezifikationen:
Symbol: XAU/USD
Empfohlener Zeitrahmen: M15
Mindesteinlage: 300 $
Hebelwirkung: 1:30 oder höher
VPS: Empfohlen
Wenn Sie den EA mit der eingebauten Migrationsfunktion auf MQL5 VPS migrieren, setzen Sie den Timeframe auf H4.
1. Spezialisierung auf den Goldhandel
-
Speziell für die sich wiederholenden Verhaltensmuster von Gold optimiert
-
Starke Leistung sowohl in trendigen als auch in volatilen Marktumgebungen
-
Proprietäre Logik erkennt wiederkehrende Strukturen in Goldpreisbewegungen
-
Identifiziert Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit und außergewöhnlicher Präzision
Aurora Gold ermöglicht es Händlern, ihr bevorzugtes Risikoniveau direkt auf der Registerkarte Eingaben einzustellen.
Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an vordefinierten Risikomodi:
-
Sehr sehr geringes Risiko
-
Sehr geringes Risiko
-
Geringes Risiko
-
Mittleres Risiko
-
Hohes Risiko
-
Sehr hohes Risiko
-
Sehr sehr hohes Risiko
Jede Einstellung passt automatisch an, wie aggressiv der EA das Risiko verwaltet, um sicherzustellen, dass die Strategie mit Ihrer persönlichen Toleranz und Ihren Zielen übereinstimmt.
Alle Trades sind mit eingebautem Stop Loss und Take Profit geschützt.
-
Dynamische Reaktion auf Marktmomentum und Preisverhalten
-
Filtert minderwertige Setups heraus, um unnötige Trades zu vermeiden
-
Ultra-schnelle und stabile Handelsausführung
-
Vollständig für die Leistung von MetaTrader 5 optimiert
Die Entwicklung eines auf Gold fokussierten Expert Advisors erforderte eine gründliche Marktanalyse in Kombination mit fortschrittlicher statistischer Modellierung.
Nach der Verarbeitung Tausender historischer Preismuster haben wir konsistente Verhaltensweisen identifiziert, die einzigartig für XAU/USD sind.
Mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens wurde der Algorithmus darauf trainiert, diese Muster unter bestimmten Bedingungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen.
Ausführliche Backtests und Live-Tests stellten sicher, dass sich Aurora Gold auf natürliche Weise an die Volatilität des Goldmarktes anpasst.
-
Goldhändler, die einen systematischen, datengesteuerten Vorteil suchen
-
Anleger, die einen automatisierten, emotionsfreien Handel wünschen
-
Anwender, die eine klare und einstellbare Risikokontrolle benötigen
-
MT5-Händler, die einen leistungsstarken Gold-Algorithmus suchen
-
Die Volatilität von Gold wird mit dem richtigen Algorithmus zur Chance
-
Eliminiert emotionale Entscheidungsfindung - die Trades basieren auf Logik und statistischer Struktur
-
Vollständige Individualisierung durch Eingabeparameter
-
Möglichkeit, den EA zunächst zu testen, indem man ihn vor dem Kauf mietet