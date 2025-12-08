Aurora Gold

Der aktuelle Preis ist nur für 48 Stunden gültig und wird bald erhöht

Aurora Gold - Der ultimative Goldhandel

Algorithmus Nach Jahren fortschrittlicher Forschung und algorithmischer Entwicklung ist Aurora Gold ein hochmoderner MQL5 Expert Advisor, der ausschließlich für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde.
Dies ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist ein präzisionsgefertigtes System, das entwickelt wurde, um das einzigartige Preisverhalten von Gold und volatilitätsbedingte Gelegenheiten auszunutzen.Technische

Spezifikationen:

Symbol: XAU/USD
Empfohlener Zeitrahmen: M15
Mindesteinlage: 300 $
Hebelwirkung: 1:30 oder höher
VPS: Empfohlen


Wenn Sie den EA mit der eingebauten Migrationsfunktion auf MQL5 VPS migrieren, setzen Sie den Timeframe auf H4.


1. Spezialisierung auf den Goldhandel

  • Speziell für die sich wiederholenden Verhaltensmuster von Gold optimiert

  • Starke Leistung sowohl in trendigen als auch in volatilen Marktumgebungen

2. Fortschrittliche Trend- und Mustererkennung

  • Proprietäre Logik erkennt wiederkehrende Strukturen in Goldpreisbewegungen

  • Identifiziert Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit und außergewöhnlicher Präzision

3. Vollständig anpassbare Risikokontrolle durch Inputs

Aurora Gold ermöglicht es Händlern, ihr bevorzugtes Risikoniveau direkt auf der Registerkarte Eingaben einzustellen.
Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an vordefinierten Risikomodi:

  • Sehr sehr geringes Risiko

  • Sehr geringes Risiko

  • Geringes Risiko

  • Mittleres Risiko

  • Hohes Risiko

  • Sehr hohes Risiko

  • Sehr sehr hohes Risiko

Jede Einstellung passt automatisch an, wie aggressiv der EA das Risiko verwaltet, um sicherzustellen, dass die Strategie mit Ihrer persönlichen Toleranz und Ihren Zielen übereinstimmt.
Alle Trades sind mit eingebautem Stop Loss und Take Profit geschützt.

4. Intelligente Handelsausführung

  • Dynamische Reaktion auf Marktmomentum und Preisverhalten

  • Filtert minderwertige Setups heraus, um unnötige Trades zu vermeiden

5. Aufbauend auf der neuesten MQL5-Technologie

  • Ultra-schnelle und stabile Handelsausführung

  • Vollständig für die Leistung von MetaTrader 5 optimiert

Die Wissenschaft hinter Aurora Gold

Die Entwicklung eines auf Gold fokussierten Expert Advisors erforderte eine gründliche Marktanalyse in Kombination mit fortschrittlicher statistischer Modellierung.
Nach der Verarbeitung Tausender historischer Preismuster haben wir konsistente Verhaltensweisen identifiziert, die einzigartig für XAU/USD sind.

Mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens wurde der Algorithmus darauf trainiert, diese Muster unter bestimmten Bedingungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen.
Ausführliche Backtests und Live-Tests stellten sicher, dass sich Aurora Gold auf natürliche Weise an die Volatilität des Goldmarktes anpasst.

Für wen ist Aurora Gold geeignet?

  • Goldhändler, die einen systematischen, datengesteuerten Vorteil suchen

  • Anleger, die einen automatisierten, emotionsfreien Handel wünschen

  • Anwender, die eine klare und einstellbare Risikokontrolle benötigen

  • MT5-Händler, die einen leistungsstarken Gold-Algorithmus suchen

Warum Aurora Gold wählen?

  • Die Volatilität von Gold wird mit dem richtigen Algorithmus zur Chance

  • Eliminiert emotionale Entscheidungsfindung - die Trades basieren auf Logik und statistischer Struktur

  • Vollständige Individualisierung durch Eingabeparameter

  • Möglichkeit, den EA zunächst zu testen, indem man ihn vor dem Kauf mietet


Empfohlene Produkte
The Runner Expert Adviser
Dominic Poirier
Experten
Dieser Experte eignet sich am besten für GBPUSD M30 und wurde entwickelt, um konsistente mittel-/langfristige Erträge zu erzielen. Er verwendet keine gefährlichen Strategien wie Martingale oder Grid Trading. Alle Aufträge sind durch einen Stop-Loss geschützt und die Geldverwaltungsfunktion ermöglicht den Schutz des Kontostandes. Dieser Experte enthält auch ein ausgeklügeltes Zeitmanagement-System, um den besten Zeitpunkt für den Handel zu bestimmen. Dieser EA ist kein Scalper und wird weniger vo
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Experten
In jedem Marktreich gibt es zahllose lärmende Bauern von Indikatoren, aber nur wenige Königinnen, die den Auftragsfluss leise regieren - Nexoria ist dafür gebaut, eine von ihnen zu sein. Dieses vollautomatische Handelssystem bettelt den Markt nicht um Reste an; es verlangt Struktur, liest die rohe Preisaktion und Volatilität, um zu entscheiden, wann es zuschlägt und wann es beiseite tritt. Nexoria beobachtet geschlossene Kerzen wie ein kaltblütiger Monarch und sucht nach echten Impulsen, Ausbr
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experten
Algo Edge EA Dieser EA nur BUY Download der zweiten EA für SELL und führen Sie es beide. -DE40/ Tec100 Selbstlernender EA nur den EA auf den Chart setzen und starten keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und vieles mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:3
FREE
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Experten
Dreiecksarbitrage ist die gleichzeitige Eröffnung von Aufträgen für drei Währungspaare. Die Richtung der Geschäfte und die Paare werden so gewählt, dass sich die gleichzeitig eröffneten Positionen gegenseitig absichern. Dadurch ist es möglich, recht große Lose zu eröffnen, und das Risiko ist gering. Varianten von Dreiecken: EURUSD - USDJPY - EURJPY Die in einem solchen Dreieck enthaltenen Orders sind ständig in Bewegung. Der Expert Advisor analysiert die aktuellen realen Kurse und berechnet, wie
FREE
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner vorherigen Strategien basiert und es an den Forex-Markt angepasst hat. Tyr AI, mit der Kraft des Gottes der Ordnung, einem neuronalen System auf Basis maschinellen Lernens, um eine gründliche Analyse des Scalping-Marktes durchzuführen, ein solider EA, um den offiziellen EURUSD-Markt gut zu handhaben, den Markt zu analysieren, um Einträge auf professionellem Niveau vorzunehmen, kein
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Experten
**Quantum Nexus EA V6** **Multistrategischer Expert Advisor für MetaTrader 5 mit adaptivem Risikomanagement*. **Schlüsselmerkmale:** 1. **4 Strategien in einem Algorithmus**: - **RSI + Stochastik + MA** (Überkauft/Überverkauft + Trend) - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Volatilität + Trend) - **RSI + EMA + MACD** (Langfristiger Trend + Momentum) - **RSI + Volumen + CCI** (Volumina + Zyklen) - Jede Strategie arbeitet auf ihrem eigenen Zeitrahmen (H1/D1). 2. **Smartes Risikomanagement**: - **3 M
FREE
Survivor
Pavel Nikiforov
Experten
Name des Expert Advisors : Survivor (es gibt eine erweiterte Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530) Währungspaare : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Empfohlenes Währungspaar : USDJPY Zeitrahmen : M5 Handelszeit : rund um die Uhr Beschreibung : Trending Expert Advisor mit der Möglichkeit von Martingale und dem Aufbau eines Ordergitters. Der Expert Advisor verwendet drei Gruppen von ähnlichen Signalen für Eröffnungs-, Schluss- und Zusatzgeschäfte. In Anwesenh
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experten
EA Gold Stuff mt5 ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff mt5, so arbeitet der Berater an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, dem Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mi
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experten
The RSI Engine EA ist ein automatisierter Handelsroboter für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform, entwickelt von SPLpulse. Seine Kernfunktion ist die Ausführung von Handelsstrategien basierend auf Signalen des Relative Strength Index (RSI) Indikators. Der EA ist hochgradig konfigurierbar und ermöglicht es dem Benutzer, aus mehreren RSI-basierten Einstiegsstrategien zu wählen, Bestätigungsfilter anzuwenden und Trades mit spezifischen Risikoparametern zu verwalten. Handelsstrategien & Signale Die Log
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experten
HFT Ghoul HFT Ghoul ist ein Expert Advisor für die MetaTrader 5-Plattform, der speziell für Hochfrequenzhandelsumgebungen entwickelt wurde. Er verwendet Momentum-basierte Algorithmen, um schnelle Kursbewegungen zu erkennen und zielt insbesondere auf hohe Liquiditätsspitzen während volatiler Handelssitzungen ab. Anstelle einer sofortigen Marktausführung verwendet der Expert Advisor einen Mechanismus, der auf schwebenden Stop-Loss-Orders basiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, nur dann in den Ma
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Rent Bm15
Grigorii Isaakian
5 (2)
Experten
Expert Advisor für Scalping BR-Futures an der MICEX. Intraday, schließt die Position bei 23=45. Er arbeitet auf 15 Minuten. Wenn ein durch Indikatoren gefiltertes Kauf-/Verkaufssignal erscheint, platziert er eine Pending Order. Ich empfehle nicht, eine Variante mit kürzerem Zeitrahmen zu wählen, da die Variablen in den verwendeten Indikatoren eingeschränkt sind. Martingale wird nicht angewendet, der EA wird auf dem MICEX auf dem Futures-Markt und nur auf BR-Futures getestet. Um die Ergebnisse a
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
Experten
Beschreibung. Dieses Produkt ist im Rahmen eines Projekts „ PULSE_OF_MARKET “ entstanden. EA „Undefeated Triangle“ ist ein fortschrittliches System, das einzigartige Schwankungen zwischen AUD-, CAD- und NZD-Währungen ausnutzt. Historische Ergebnisse zeigen, dass diese in der Komposition verwendeten Paare nach einer schnellen Bewegung in eine Richtung immer das zuerst bewegte Paar zurückgeben. Diese Beobachtung kann es ermöglichen, ein Gitter-Martingal-System einzubeziehen, das in diesen einziga
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Prospector Scalper EA
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Prospector Scalper EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der in Zeiten hoher Volatilität mit Hilfe eines hybriden Lot-Multiplikationsalgorithmus scalpt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und verbirgt seine Entscheidungsfindung vor dem Broker. Dieser EA funktioniert mit jedem Paar, aber am besten mit EURUSD und USDJPY auf dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten
FREE
Grid Beast
Irina Selezneva
Experten
Sehr geehrte Damen und Herren, Wir freuen uns, Ihnen unsere fortschrittliche Technologie des maschinellen Lernens vorzustellen, die für erfolgreichen Handel auf dem FOREX-Markt entwickelt wurde. Unsere Experten für Finanzen und Deep Learning haben eine Mean-Reversion-Strategie für das Währungspaar EURGBP entwickelt, die eine 10-fache Verbesserung der Leistung im Vergleich zu traditionellen indikatorbasierten Systemen zeigt. Unsere Strategie verwendet ausschließlich Preise und deren Ableitungen
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Alchemic MT5
Mrs Marta S Garrod
Experten
Der Algorithmus von Alchemic verwendet kein Martingale, Grid oder andere riskante Geldverwaltungssysteme, er basiert auf der Candlestick-Analyse. Alchemic analysiert mehrere Zeitrahmen und bestimmt die vorherrschende Preisrichtung für den Markteintritt/-austritt. Jeder Handel des EA wird von Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträgen begleitet. Die Größe von Stop Loss und Take Profit wird durch die Marktvolatilität bestimmt. Der EA kann das angegebene Volumen handeln oder es dynamisch für jeden Hande
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Das Handelssystem des Expert Advisors basiert auf dem Ein- und Ausstieg bei einer bestimmten Abweichung des Vermögenspreises vom gleitenden Durchschnittswert. Der Expert Advisor verfügt über eine Reihe von Parametern, durch deren Manipulation Sie verschiedene Handelssysteme implementieren und auch unterschiedliche Ergebnisse beim Handel mit verschiedenen Vermögenswerten erzielen können, Beachten Sie dies bei der Einrichtung eines Expert Advisors und verwenden Sie nich
FREE
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Experten
Derivonit EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit dem Boom 1000 Index , der von Deriv, früher bekannt als Binary Dotcom, angeboten wird. Der EA verwendet mehr als sieben Strategien zum Öffnen und Schließen von Trades. Er basiert auf CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR und ENVELOPES zum Eröffnen von Trades und verwendet dann ATR, ADX, Accelerator Oscillator und RSI zum Schließen von Trades. Der EA eröffnet die Trades automatisch und schließt sie bei Take Profit. Die Lotgröße
FX Vision AI MT5
Andrey Barinov
5 (1)
Experten
FX Vision AI - Präzision, Klarheit und Intelligenz bei jedem Handel FX Vision AI stellt einen Durchbruch im intelligenten, automatisierten Handel dar und kombiniert professionell entwickelte Handelslogik mit echten KI-Prognosen und tiefgreifenden Marktanalysen. FX Vision AI wurde für Gold-, Forex- und CFD-Instrumente entwickelt, sieht über das Marktrauschen hinaus, passt sich an veränderte Bedingungen an und führt intelligente Entscheidungen mit chirurgischer Präzision aus. Dies ist nicht nur
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
Experten
Der Ultimate Arbitrage Machines EA ist eine professionelle Lösung, die sowohl für statistische als auch für Dreiecksarbitrage auf den Devisenmärkten entwickelt wurde. Dieser EA erfasst adaptiv Mean-Reversion-Chancen und setzt gleichzeitig robuste Risikokontrollen ein. Er verfügt über dynamische Schwellenwertanpassung, adaptives Risikomanagement, Multi-Strategie-Ausführung und Marktanpassung in Echtzeit. Der EA kalibriert automatisch die Z-Score-Parameter, positioniert intelligent TP/SL und verw
FREE
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
Solution
Ewa Joanna Jagiello Stepien
5 (2)
Experten
Bei der Lösung handelt es sich um ein neuronales Netz, das auf Quant-Daten trainiert wird und komplexe Methoden wie Hedges, Durchschnittssysteme, automatische Anpassung an die Marktvolatilität und automatische Absicherung von Positionen bei unerwarteten Marktdaten (Nachrichten). Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Registerkarten des EA im Money Management einstellen ( Standard ist MEDIUM ). Der EA passt sich automatisch an die Lotgröße der Einlage an und verwendet eine progressive K
Universum Mt5
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Universum - Advanced Multi-Asset Trading Algorithm (Forex & Metals) Nach jahrelanger intensiver Forschung, Programmierung und rigorosen Tests wurde Universum geboren - ein innovativer MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Marktdynamik und Volatilität von Devisenpaaren und Edelmetallen (XAU/USD, EUR/USD, EUR/GBP, etc.) zu nutzen. Technische Anforderungen Mindesteinlage: $100 Hebelwirkung: 1:30 oder höher Zeitrahmen : M15 Empfohlen: VPS mit niedriger Latenz für beste Leistung Broker: S
Madness EA
Ewa Joanna Jagiello Stepien
5 (1)
Experten
Madness ist ein EA, der Quant Data, Multicurrency und Trendfolgetechniken verwendet. Der EA passt sich automatisch an die Marktvolatilität an. Dieser Experte ist für die Arbeit mit dem Multicurrency-Paar konzipiert. Sie müssen den EA auf AUDCAD auf D1 TimeFrame laufen lassen. Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Registerkarten des EA in der Geldverwaltung einstellen ( je höher die Zahl, die Sie in der Registerkarte eingeben, desto geringer ist Ihr Risiko) . Der EA passt sich automati
Open Neuron
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Open Neuron ist ein neuronales Netzwerksystem für das AUDCAD-Symbol. Wenn Sie diesen EA sofort verwenden möchten, lassen Sie ihn einfach auf dem AUDCAD D1 TimeFrame mit den Standardeinstellungen laufen und das war's. Deep Machine Learning und Quant Data wurden verwendet, um den EA zu trainieren. Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Tabs des EA in der Geldverwaltung anpassen ( je höher die Zahl, die Sie im Tab "Progression Balance" eingeben, desto geringer ist Ihr Risiko ). Der EA pas
AI Quant
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Dieser Preis ist ein Aktionspreis und wird bald erhöht werden . AI Quant ist ein EA, der Quant Data, Multicurrency und Currency Strenght Techniken verwendet. Der EA passt sich automatisch der Marktvolatilität an. Alle Aufträge werden mit einem Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Sie müssen den EA auf AUDCAD auf dem H1 TimeFrame laufen lassen ( EA wird automatisch Positionen auf den entsprechenden Währungspaaren auswählen und eröffnen). Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Reg
Nebuchadnezzar MT5
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Nebuchadnezzar - Algorithmische Intelligenz im Dienste des Traders Nach Jahren der Forschung, des Testens und der Implementierung fortschrittlicher probabilistischer Methoden und der Spieltheorie wurde Nebuchadnezzar geschaffen - ein Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der den Ansatz des algorithmischen Handels neu definiert. Seine Strategie basiert auf einer einzigartigen Kombination aus Raymond Cloud , Bollinger Bands und probabilistischen mathematischen Modellen wie dem Kelly-
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
GoldStorm - Fortgeschrittener Algorithmus für den Goldhandel (XAU/USD) Nach intensiver Forschung, Programmierung und Tests wurde GoldStorm geschaffen - ein innovativer Expert Advisor (EA), der in MQL5 entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Handelsalgorithmus wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt und nutzt die Marktdynamik und Preisvolatilität vollständig aus. Wie funktioniert GoldStorm? GoldStorm verwendet eine Strategie, die auf präzisen schwebenden Aufträgen basiert. N
Gold BooM EA
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Gold Boom - Professionelle Goldhandels-Explosion (XAU/USD) Gold Boom ist ein moderner Expert Advisor (EA) auf Basis von MQL5, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt ein professionelles Pending-Order-System , das auf High-Frequency Trading (HFT) -Techniken basiert, ähnlich denen, die von führenden institutionellen Handelsunternehmen verwendet werden. Wichtige Informationen: Hauptsymbol: XAU/USD (Gold) Mindesteinlage: $200 Mindest-Hebelwirkung: 1:30 Empfohlener Z
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension