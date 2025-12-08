Der aktuelle Preis ist nur für 48 Stunden gültig und wird bald erhöht



Aurora Gold - Der ultimative Goldhandel

Algorithmus Nach Jahren fortschrittlicher Forschung und algorithmischer Entwicklung ist Aurora Gold ein hochmoderner MQL5 Expert Advisor, der ausschließlich für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde.

Dies ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist ein präzisionsgefertigtes System, das entwickelt wurde, um das einzigartige Preisverhalten von Gold und volatilitätsbedingte Gelegenheiten auszunutzen.Technische



Spezifikationen:



Symbol: XAU/USD

Empfohlener Zeitrahmen: M15

Mindesteinlage: 300 $

Hebelwirkung: 1:30 oder höher

VPS: Empfohlen



Wenn Sie den EA mit der eingebauten Migrationsfunktion auf MQL5 VPS migrieren, setzen Sie den Timeframe auf H4.

Speziell für die sich wiederholenden Verhaltensmuster von Gold optimiert

Starke Leistung sowohl in trendigen als auch in volatilen Marktumgebungen

Proprietäre Logik erkennt wiederkehrende Strukturen in Goldpreisbewegungen

Identifiziert Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit und außergewöhnlicher Präzision

Aurora Gold ermöglicht es Händlern, ihr bevorzugtes Risikoniveau direkt auf der Registerkarte Eingaben einzustellen.

Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an vordefinierten Risikomodi:

Sehr sehr geringes Risiko

Sehr geringes Risiko

Geringes Risiko

Mittleres Risiko

Hohes Risiko

Sehr hohes Risiko

Sehr sehr hohes Risiko

Jede Einstellung passt automatisch an, wie aggressiv der EA das Risiko verwaltet, um sicherzustellen, dass die Strategie mit Ihrer persönlichen Toleranz und Ihren Zielen übereinstimmt.

Alle Trades sind mit eingebautem Stop Loss und Take Profit geschützt.

Dynamische Reaktion auf Marktmomentum und Preisverhalten

Filtert minderwertige Setups heraus, um unnötige Trades zu vermeiden

Ultra-schnelle und stabile Handelsausführung

Vollständig für die Leistung von MetaTrader 5 optimiert

Die Wissenschaft hinter Aurora Gold

Die Entwicklung eines auf Gold fokussierten Expert Advisors erforderte eine gründliche Marktanalyse in Kombination mit fortschrittlicher statistischer Modellierung.

Nach der Verarbeitung Tausender historischer Preismuster haben wir konsistente Verhaltensweisen identifiziert, die einzigartig für XAU/USD sind.

Mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens wurde der Algorithmus darauf trainiert, diese Muster unter bestimmten Bedingungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

Ausführliche Backtests und Live-Tests stellten sicher, dass sich Aurora Gold auf natürliche Weise an die Volatilität des Goldmarktes anpasst.

Goldhändler, die einen systematischen, datengesteuerten Vorteil suchen

Anleger, die einen automatisierten, emotionsfreien Handel wünschen

Anwender, die eine klare und einstellbare Risikokontrolle benötigen

MT5-Händler, die einen leistungsstarken Gold-Algorithmus suchen