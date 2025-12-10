True B Bands
- Indikatoren
- Arva Sesha Sandeep
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 10 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Echte B-Bänder
Erweiterte Bollinger Bands mit Squeeze-Erkennung, Volatilitätsverfolgung und Echtzeit-Dashboard für umfassende Marktanalysen.
Wichtigste Merkmale
- Drei farbige Bandplots mit automatischer Squeeze-Erkennung und Volatilitätsanalyse
- Professionelles Dashboard mit Marktanalyse und Handelssignalen in Echtzeit
- Intelligente, konfigurierbare Alarme für Bandberührungen und Squeeze-Bedingungen
- Adaptive Trenderkennung mit Erkennung von überverkauften und überkauften Kursen
Dashboard-Anzeige
Marktanalyse: Trendstatus, Volatilitätsprozentsatz, Bandwerte und Preisposition
Signal-Schnappschuss: Handlungsempfehlungen, Abstände zu den Bändern, aktueller Preis und Squeeze Ratio
Parameter
- Bollinger Periode (Voreinstellung 20)
- Standardabweichung (Standardwert 2,0)
- Squeeze-Schwellenwert (Voreinstellung 0,5)
- Warnhinweise für Bandberührung und Squeeze-Erkennung
- Panel-Anzeige ein/aus Option
Wie es funktioniert
Berechnet Standard-Bollinger-Bänder mit fortschrittlicher Analyse. Überwacht die Bandbreite relativ zum historischen Durchschnitt für die Squeeze-Erkennung. Wenn sich die Bänder deutlich verengen, werden eine geringe Volatilität und ein potenzieller Ausbruchsversuch erkannt. Verfolgt die Preisposition innerhalb der Bänder und liefert einen beschreibenden Status anstelle von Rohdaten.
Alarmsystem
- Bandberührungsbenachrichtigungen, wenn sich der Kurs den oberen oder unteren Bändern nähert
- Squeeze-Warnungen, wenn eine Konsolidierung erkannt wird
- Zeitbasierte Deduplizierung verhindert Alarm-Spam
Technische Details
- Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
- Kompatibel mit allen MT5-Versionen
- Overlay-Indikator für das Chart-Fenster
- Optimierte Berechnungen für minimale CPU-Auslastung
- Professionelles Dashboard mit festem Hintergrund und sauberer Darstellung
Perfekt für Händler, die eine umfassende Bollinger Bands-Analyse mit klarem visuellen Feedback und umsetzbaren Handelssignalen benötigen.