True B Bands

Echte B-Bänder

Erweiterte Bollinger Bands mit Squeeze-Erkennung, Volatilitätsverfolgung und Echtzeit-Dashboard für umfassende Marktanalysen.

Wichtigste Merkmale
  • Drei farbige Bandplots mit automatischer Squeeze-Erkennung und Volatilitätsanalyse
  • Professionelles Dashboard mit Marktanalyse und Handelssignalen in Echtzeit
  • Intelligente, konfigurierbare Alarme für Bandberührungen und Squeeze-Bedingungen
  • Adaptive Trenderkennung mit Erkennung von überverkauften und überkauften Kursen

Dashboard-Anzeige
Marktanalyse: Trendstatus, Volatilitätsprozentsatz, Bandwerte und Preisposition
Signal-Schnappschuss: Handlungsempfehlungen, Abstände zu den Bändern, aktueller Preis und Squeeze Ratio

Parameter
  • Bollinger Periode (Voreinstellung 20)
  • Standardabweichung (Standardwert 2,0)
  • Squeeze-Schwellenwert (Voreinstellung 0,5)
  • Warnhinweise für Bandberührung und Squeeze-Erkennung
  • Panel-Anzeige ein/aus Option
Wie es funktioniert
Berechnet Standard-Bollinger-Bänder mit fortschrittlicher Analyse. Überwacht die Bandbreite relativ zum historischen Durchschnitt für die Squeeze-Erkennung. Wenn sich die Bänder deutlich verengen, werden eine geringe Volatilität und ein potenzieller Ausbruchsversuch erkannt. Verfolgt die Preisposition innerhalb der Bänder und liefert einen beschreibenden Status anstelle von Rohdaten.

Alarmsystem
  • Bandberührungsbenachrichtigungen, wenn sich der Kurs den oberen oder unteren Bändern nähert
  • Squeeze-Warnungen, wenn eine Konsolidierung erkannt wird
  • Zeitbasierte Deduplizierung verhindert Alarm-Spam

Technische Details
  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
  • Kompatibel mit allen MT5-Versionen
  • Overlay-Indikator für das Chart-Fenster
  • Optimierte Berechnungen für minimale CPU-Auslastung
  • Professionelles Dashboard mit festem Hintergrund und sauberer Darstellung

Perfekt für Händler, die eine umfassende Bollinger Bands-Analyse mit klarem visuellen Feedback und umsetzbaren Handelssignalen benötigen.
Bulk Order
Arva Sesha Sandeep
Utilitys
Bulk-Order Bulk Order ist ein manuelles Handels-Panel für MetaTrader 5. Es ermöglicht die Platzierung mehrerer Markt- und Pending-Orders, die Anpassung von TP/SL-Levels und die Verwaltung offener Positionen über eine kompakte On-Chart-Oberfläche. Der EA führt keinen automatisierten Handel durch und agiert nur, wenn der Benutzer eine Taste drückt. Funktionen : Das Panel unterstützt die gleichzeitige Platzierung von bis zu fünfzig Marktaufträgen. Der Benutzer kann die Lotgröße, den Take Profit u
Session Finder
Arva Sesha Sandeep
Indikatoren
Session Finder - Verfolgen Sie Devisenmarkt-Sessions mit Präzision Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus mit Session Finder , einem schlanken Design im HUB-Stil für MetaTrader 5. Er bietet Echtzeiteinblicke in die wichtigsten Handelssitzungen der Welt - Sydney, Tokio, London und New York - so dass Sie immer wissen, welche Märkte geöffnet oder geschlossen sind oder sich bald ändern werden. Hauptmerkmale: Live-Sitzungsstatus: Sehen Sie auf einen Blick, ob eine Sitzung gerade geöffnet oder ge
