Price Action Trading Box Manager Expert For MT5

Price Action Trading Box Manager Expert für MT5

Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein leistungsstarkes Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und ihre Handelsausführung und -überwachung teilweise automatisieren möchten. Der Experte zeigt eine Vielzahl von Preisaktionsmustern in einem speziellen Dashboard an, das in einem einfachen Listenformat organisiert ist.

Durch Auswahl eines beliebigen Musters aus dem Dashboard kann der Händler eine Handelszone (Box) direkt auf dem Chart platzieren. Wenn der Preis mit diesen Zonen interagiert, platziert der Experte automatisch Kauf- oder Verkaufsaufträge. Darüber hinaus enthält er wichtige Funktionen wie Risikomanagement-Tools, anpassbare Positionsgrößen, Risiko-Rendite-Einstellungen (R:R) und einen integrierten Nachrichtenfilter.

Spezifikationen - Price Action Trading Box Manager Expert

Funktion

Einzelheiten

Kategorie

Handelswerkzeug - Preis-Aktion - Risikomanagement

Plattform

MetaTrader 5 (MT5)

Skill-Anforderung

Fortgeschrittene

Indikator-Typ

K.A.

Timeframe-Unterstützung

Mehrere Zeitrahmen

Handelsmethoden

Scalping - Intraday - Swing-Handel

Anwendbare Märkte

Alle Finanzmärkte

Übersicht

Wenn der Expert auf einen MT5-Chart geladen wird, erscheint am unteren Rand des Bildschirms ein Bedienfeld. Dieses Panel verbindet Einfachheit mit professionellen Tools und bietet Händlern schnellen Zugriff auf kategorisierte Musterlisten, Handelseinstiegskonfigurationen und allgemeine Einstellungen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Präzisionskontrollpunkte, Optionen für die Umkehrung der Handelsrichtung, Ja/Nein-Eingabebestätigung und Warnmeldungen auf dem Bedienfeld.

So installieren und verwenden Sie den Expert in MetaTrader 5

Den vollständigen Installationsprozess entnehmen Sie bitte dem Leitfaden Installation von Experten in MetaTrader 5.

Aktivieren des DLL-Zugriffs in MT5

Um sicherzustellen, dass der Experte korrekt funktioniert, muss der DLL-Import aktiviert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie MT5 und klicken Sie auf Extras
  2. Wählen Sie Optionen
  3. Gehen Sie auf die Registerkarte Expert Advisors
  4. Aktivieren Sie die folgenden Optionen:
    • Automatisierten Handel zulassen
    • DLL-Importe zulassen

Panel-Bereich 1 - Musterverwaltungstabelle

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Preisaktionsmuster in Tabellenform angezeigt. Jede Zeile bietet interaktive Tools, um jedes Muster zu untersuchen oder darauf zu reagieren. Die Muster sind in den Varianten Kaufen (bullish) und Verkaufen (bearish) verfügbar.
Hinweis: Der Experte zeichnet das Muster nicht automatisch, sondern der Benutzer muss die Felder manuell anpassen.

Aufschlüsselung der Spalten

  • Nu - Sequenznummer des Musters
  • Logo - Mustersymbol
  • Info - Detaillierte Informationen zum Muster
  • C.P - Checkpoint-Indikator zur Überprüfung der Chartausrichtung
  • S - Tausch der Handelsrichtung (kehrt die Logik um)
  • Kaufen - Zeichnet ein Feld mit einer bullischen Zone
  • Verkaufen - Zeichnet ein Feld mit einer bärischen Zone

Musterbeschreibungen und Box-Logik

Double Top / Double Bottom

Bildet sich, wenn der Kurs einen Widerstand oder eine Unterstützung zweimal testet, ohne sie zu durchbrechen. Bei Auswahl des Musters wird ein einstellbares Kauf- oder Verkaufsfeld gezeichnet. Wenn die 5-Wellen-Struktur korrekt ausgebildet ist, führt der Experte einen Handel aus.

Sequentielle Zonen

Aufbauend auf einem Top, einem Bottom und einem zweiten unteren Top. Der Experte zeichnet zwei Kästchen, um Händlern bei der Abbildung der Struktur zu helfen.

Wiederholung der Unterstützung oder des Widerstands

Der Kurs berührt ein Schlüsselniveau, zieht sich zurück und testet es erneut - was oft eine Fortsetzung oder Umkehr signalisiert.

Kopf und Schultern

Eine bekannte Umkehrformation mit drei Spitzen, wobei die mittlere Spitze die höchste ist. Der Expert ermöglicht Box-Anpassungen, um das Muster genau auszurichten. Bullische Setups verwenden die gespiegelte Struktur.

QM-Muster (Quasimodo)

Beginnt mit einem starken Hoch, bewegt sich abwärts, testet das Hoch fast erneut, ohne es zu brechen, und fällt dann wieder. Ein starkes potenzielles Short-Setup, wenn es richtig ausgerichtet ist.

Ablehnung bei Unterstützung/Widerstand

Der Preis interagiert mit einem bedeutenden Niveau und kehrt sofort um. Der Experte identifiziert diese Zonen und generiert Handelsmöglichkeiten rund um die Reaktion.

Kapital- und Risikoeinstellungen - Manager-Panel

In diesem Bereich können Händler die Kapitalzuweisung, die Positionsgröße und die R:R-Konfigurationen verwalten. Ein eingebauter Nachrichtenfilter steuert den Handel während volatiler wirtschaftlicher Ereignisse.

Geldmanagement-Optionen

  • Fixed Lot - Gleiche Lotgröße pro Handel
  • % des Saldos - Dynamische Losgröße basierend auf dem Kontoprozentsatz
  • Risiko/Belohnung - Benutzerdefinierte R:R-Verhältnisse für TP und SL

Nachrichtenfilterung

  • Filter Toggle - Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilterung
  • X Min Before/After - Legen Sie eingeschränkte Handelsintervalle fest

Wichtig: Der Nachrichtenfilter erfordert einen WebRequest-Zugang.

Zum Aktivieren:

  1. Gehen Sie zu Tools > Optionen
  2. Wählen Sie unter Expert Advisors die Option WebRequest für aufgelistete URL zulassen
  3. Hinzufügen:
    https://nfs.faireconomy.media/

Schlussfolgerung

Der Price Action Trading Box Manager Expert für MT5 ist ein hocheffizientes Tool für Händler, die Price Action-Methoden anwenden.
Mit praktischer Zonenerstellung, fortschrittlichem Handelsmanagement, Risikokontrollfunktionen und intelligenter Filterung verbessert er die Reaktionsgeschwindigkeit und reduziert den manuellen Arbeitsaufwand.
Seine Kombination aus Einfachheit und ausgefeilter Funktionalität macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für moderne technische Trader.

