Gold Standee - Vollständig automatisierte Handelslösung





Gold Standee ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Handel sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader einfach, effizient und anpassungsfähig zu gestalten. Da die meisten Parameter vorkonfiguriert und optimiert sind, können die Benutzer ohne komplexe Anpassungen sofort mit dem Handel beginnen.





Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits erfahren sind, Gold Standee bietet Ihnen die Flexibilität, Risikokontrolle und Stabilität, die Sie für einen langfristigen Handelserfolg benötigen.





Die wichtigsten Vorteile





- Plug-and-Play-Einrichtung - Minimale Konfiguration erforderlich.





- Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit jedem Finanzinstrument.





- Einsteigerfreundlich, professionell - Einfach zu bedienen, aber leistungsfähig genug für erfahrene Trader.





- Mehrere Handelsstile - Unterstützt Trendfolge- und Gegentrend-Strategien.





- Erweiterte Mittelwertbildungsoptionen - Enthält intelligente und partielle Mittelwertbildungsmodi für dynamisches Positionsmanagement.





- Volle Kostenwahrnehmung - Berücksichtigt automatisch Spreads, Gebühren und Swaps.





- Optimierbar - Kann im eingebauten Strategietester für beste Ergebnisse feinabgestimmt werden.





- Zeitrahmenflexibilität - Kann auf allen Zeitrahmen operieren.





⚙️ Risikomanagement





Gold Standee bietet anpassbare Einstellungen zur Risikokontrolle, die es Ihnen ermöglichen, die Positionsgröße und das Engagement auf der Grundlage Ihrer bevorzugten Risikotoleranz anzupassen. Legen Sie einfach Ihr gewünschtes Risikoniveau fest, und der EA kümmert sich um den Rest.





Empfohlene Einstellungen





- Symbole:XAUUSD ( obwohl der EA technisch gesehen auf jedem Paar laufen kann).





-Zeitrahmen: M5



