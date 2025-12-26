Quantum Gold Master v333 Manual Trade
- Indikatoren
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Version: 4.3
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Quantum Trading Master v3.33 - Universal Version
📊 Übersicht
Quantum Trading Master ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 5, der sich automatisch an verschiedene Finanzinstrumente wie Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes anpasst. Das System verwendet intelligente Erkennungsalgorithmen, um die Parameter für jeden Instrumententyp zu optimieren und so eine optimale Leistung auf allen Märkten zu gewährleisten.
✨ Hauptmerkmale
🎯 Universelle Instrumentenkompatibilität
-
Automatisches Erkennungssystem: Erkennt automatisch, ob Sie mit Forex, Gold oder anderen Instrumenten handeln
-
Intelligente Parameter-Vorschläge: Empfiehlt optimale Einstellungen basierend auf dem erkannten Instrumententyp
-
Einheiten-Umrechnung: Zeigt Gewinne und Spreads in den entsprechenden Einheiten an (Pips für Forex, Dollar für Gold)
📈 Erweiterte Signalgenerierung
-
Multi-Faktor-Bewertungssystem: Bewertet Signale von 0-100 auf der Grundlage von 5 Schlüsseldimensionen:
-
Trendstärke (max. 40 Punkte)
-
Momentum (max. 30 Punkte)
-
Mustererkennung (max. 30 Punkte)
-
Handelssitzung (max. 20 Punkte)
-
Volumenanalyse (max. 20 Punkte)
-
-
Signalverifizierung: Optionale Verifizierung mit nächstem Bar-Close
-
Cooldown-System: Verhindert Signal-Spam mit konfigurierbaren Cooldown-Perioden
🛡️ Intelligentes Risikomanagement
-
Dynamische Losberechnung: Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Kontostand und dem Risikoprozentsatz
-
Mehrere Take-Profit-Levels: Bis zu 3 TP-Levels mit partiellen Schließungsoptionen
-
ATR-basierter Stop Loss: Volatilitätsangepasste Stop Losses unter Verwendung der Average True Range
-
Spread-Filterung: Filtert Trades bei hohen Spreads heraus
🎨 Professionelles Dashboard
-
Signalstatus in Echtzeit: Farbkodierte Anzeige der aktiven Signale
-
Gewinn/Verlust-Verfolgung: P&L-Berechnung in Echtzeit
-
Marktbedingungen: Spread-, Volatilitäts- und Momentum-Indikatoren
-
Leistungsstatistiken: Gewinnrate, Gesamthandelsvolumen und kumulierter Gewinn
🔧 Intelligente Optimierung
-
Forex-optimierte Standardeinstellungen: Vorkonfiguriert für EURUSD und die wichtigsten Paare
-
Gold-spezifische Anpassungen: Automatische Empfehlungen für XAUUSD
-
Backtest-freundlich: Entspannte Spread-Filterung für Strategietests
⚙️ Eingabeparameter
Risiko-Management
-
RisikoBelohnungVerhältnis: Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis (Voreinstellung: 2,5)
-
ATR_MultiplierSL: ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung (Standardwert: 2,0)
-
ATR_Periode: Zeitraum für die ATR-Volatilitätsberechnung (Standardwert: 14)
-
MaxRisikoProzent: Maximales Risiko pro Trade in % des Kontos (Standardwert: 0,5%)
Spread-Einstellungen (Forex-Optimiert)
-
MaxSpanne: Maximal erlaubter Spread in Punkten (Standardwert: 15 = 1,5 Pips für Forex)
-
Spread-Filter verwenden: Aktivieren/Deaktivieren der Spread-Filterung
-
EntspannenSpreadInBacktest: Entspannen Sie den Spread-Filter im Strategietester
Gewinnmitnahme-Levels
-
UseMultipleTP: Mehrere Take-Profit-Levels einschalten
-
TP1_Verhältnis: Erstes TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standard: 1,5)
-
TP2_Ratio: Zweites TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standardwert: 2,5)
-
TP3_Ratio: Drittes TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standardwert: 4,0)
-
TP1_SchließenProzent: Prozentsatz für den Abschluss bei TP1 (Standardwert: 30%)
-
TP2_SchließenProzent: Prozentsatz für den Abschluss bei TP2 (Standardwert: 50%)
Technische Indikatoren
-
RSI_Periode: RSI-Periode für Momentum (Voreinstellung: 7)
-
MACD_schnell: Schneller EMA-Zeitraum für MACD (Standard: 12)
-
MACD_Slow: Langsamer EMA-Zeitraum für MACD (Voreinstellung: 26)
-
MACD_Signal: Zeitraum der Signallinie für den MACD (Voreinstellung: 9)
-
EMA_schnell: Schneller EMA-Zeitraum (Standardwert: 21)
-
EMA_Mittel: Mittlerer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 55)
-
EMA_langsam: Langsamer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 200)
Signal-Filter
-
MinSignalScore: Mindestpunktzahl für ein gültiges Signal (0-100, Standardwert: 70)
-
SignalAbklingzeit aktivieren: Abklingzeit zwischen Signalen aktivieren
-
SignalAbklingzeitStunden: Stunden zwischen den Signalen (Standardwert: 24)
-
MaxSignalsPerDay: Maximale Signale pro Tag (Standardwert: 2)
-
MinSignalDurationBars: Minimale Balken zwischen den Signalen (Voreinstellung: 3)
Zeitrahmen & Anzeige
-
Hauptzeitrahmen: Hauptzeitrahmen für die Analyse (Standard: H4)
-
SLTPLinien anzeigen: Unterstützungs-/Widerstandslinien im Chart anzeigen
-
DashboardFontSize: Schriftgröße für die Dashboard-Anzeige
-
FarbcodierungLinien: SL/TP-Linien je nach Status farblich kodieren
Alarme und Benachrichtigungen
-
PopupBenachrichtigungen aktivieren: Popup-Benachrichtigungen einschalten
-
EnableSoundAlerts: Sound-Benachrichtigungen aktivieren
-
AlertSoundFile: Tondatei für Warnmeldungen
-
AlertCooldownSeconds: Sekunden zwischen wiederholten Alarmen
🎯 Instrumentenspezifische Empfehlungen
Für Forex (EURUSD, GBPUSD, etc.)
-
Standardeinstellungen sind optimal
-
MaxSpread: 15 Punkte = 1,5 Pips
-
ATR_MultiplikatorSL: 2.0
-
Risiko %: 0.5%
Für Gold (XAUUSD)
-
Empfohlene Anpassungen:
-
MaxSpread: 20-30 Punkte ($2-$3 pro Lot)
-
ATR_MultiplikatorSL: 2.5
-
Risiko %: 0,5%-1,0%
Für Indizes und andere Instrumente
-
MaxSpread: 10-20 Punkte
-
ATR_MultiplikatorSL: 2.0-3.0
-
Risiko %: 0,5%-1,0%
📊 Dashboard Informationsanzeige
Der Indikator zeigt ein umfassendes Dashboard an:
-
Signalstatus: Aktive Kauf-/Verkaufssignale mit Farbcodierung
-
Einstiegs-Details: Einstiegskurs, Stop-Loss und 3 Take-Profit-Levels
-
Signal-Qualität: Numerische Punktzahl mit Aufschlüsselung
-
Aktuelle P&L: Gewinn/Verlust in Echtzeit in entsprechenden Einheiten
-
Marktbedingungen: Spread, Volatilität (ATR), RSI, MACD
-
Leistungsstatistiken: Gewinnrate, Gesamthandelsvolumen, kumulierter Gewinn
-
Signal-Verwaltung: Tägliche Signalanzahl und Cooldown-Timer
🚀 Vorteile für Trader
-
Zeitersparnis: Keine Notwendigkeit, die Einstellungen für verschiedene Instrumente manuell anzupassen
-
Konsistentes Risikomanagement: Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontostand
-
Hochqualitative Signale: Multi-Faktor-Scoring stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Setups eingegangen werden
-
Professionelle Qualität: Risikomanagement und Überwachung in institutioneller Qualität
-
Lehrreich: Dashboard bietet Einblick in den Entscheidungsprozess des Systems
-
Flexibel: Funktioniert in jedem Zeitrahmen und passt sich an die Marktbedingungen an
🔍 Wie es funktioniert
-
Instrumenten-Erkennung: Erkennt automatisch, ob Sie mit Forex, Gold oder anderen Instrumenten handeln
-
Marktanalyse: Analysiert Trend, Momentum, Muster, Session-Timing und Volumen
-
Signal-Bewertung: Erzeugt eine zusammengesetzte Punktzahl von 0-100 für jedes potenzielle Setup
-
Risikoberechnung: Bestimmt die optimale Positionsgröße basierend auf den Risikoparametern des Kontos
-
Handelsmanagement: Überwacht aktive Trades mit mehreren TP-Levels und Trailing-Optionen
-
Performance-Verfolgung: Zeichnet alle Trades für statistische Analysen auf
💡 Profi-Tipps
-
Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen für Ihren Instrumententyp
-
Passen Sie MaxSpread auf der Grundlage der typischen Spreads Ihres Brokersan
-
Verwenden Sie die Cooldown-Funktion, um Übertreibungen zu vermeiden.
-
Beobachten Sie die Aufschlüsselung der Punkte, um zu verstehen, warum Signale generiert werden
-
Machen Sie zunächst einen Backtest mit aktiviertem RelaxSpreadInBacktest
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto
-
Passen Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an
-
Das System ist für den H4-Zeitrahmen konzipiert, funktioniert aber auf allen Zeitrahmen
-
Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Broker-Spreads variieren.
Quantum Trading Master v3.33 bietet Trading-Tools auf institutionellem Niveau in einem leicht zugänglichen Paket, das professionelle Trading-Techniken für alle Trader zugänglich macht.
WICHTIGE RISIKOHINWEISE UND WARNUNGEN
🚨 KEINE LEISTUNGSGARANTIE
Quantum Trading Master v3.33 ist ein Handelsindikator und Signalgenerator - KEIN System mit Gewinngarantie. Es gibt absolutKEINE Garantie, dass ein von diesem Indikator generierter Handel profitabel sein wird. Der Handel an den Finanzmärkten birgt einerhebliches Verlustrisiko.
📉 HAUPTRISIKOFAKTOREN
1. dasMarktrisiko
-
Jeder Handel birgt das Risiko eines Kapitalverlusts
-
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Die Marktbedingungen können sich schnell und unvorhersehbar ändern
2Beschränkungen des Indikators
-
Es handelt sich um ein technisches Analyseinstrument, das auf historischen Daten basiert.
-
Signale sind Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten
-
Falsche Signale WERDEN auftreten
-
Kein Indikator kann Marktbewegungen mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen.
3. dasAusführungsrisiko
-
Ausrutscher können sich auf Einstiegs- und Ausstiegskurse auswirken
-
Die Ausführungsgeschwindigkeit der Broker variiert
-
Spreads können sich während Nachrichtenereignissen ausweiten
⚠️ HANDELSWARNUNGEN
RISKIEREN SIE NICHT MEHR, ALS SIE SICH LEISTEN KÖNNEN ZU VERLIEREN
-
Handeln Sie nur mit Risikokapital
-
Verwenden Sie niemals Geld, das für lebensnotwendige Ausgaben benötigt wird
-
Betrachten Sie alle eingezahlten Gelder als potenziell verloren