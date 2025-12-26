Quantum Gold Master v333 Manual Trade

Quantum Trading Master v3.33 - Universal Version

📊 Übersicht

Quantum Trading Master ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 5, der sich automatisch an verschiedene Finanzinstrumente wie Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes anpasst. Das System verwendet intelligente Erkennungsalgorithmen, um die Parameter für jeden Instrumententyp zu optimieren und so eine optimale Leistung auf allen Märkten zu gewährleisten.

✨ Hauptmerkmale

🎯 Universelle Instrumentenkompatibilität

  • Automatisches Erkennungssystem: Erkennt automatisch, ob Sie mit Forex, Gold oder anderen Instrumenten handeln

  • Intelligente Parameter-Vorschläge: Empfiehlt optimale Einstellungen basierend auf dem erkannten Instrumententyp

  • Einheiten-Umrechnung: Zeigt Gewinne und Spreads in den entsprechenden Einheiten an (Pips für Forex, Dollar für Gold)

📈 Erweiterte Signalgenerierung

  • Multi-Faktor-Bewertungssystem: Bewertet Signale von 0-100 auf der Grundlage von 5 Schlüsseldimensionen:

    • Trendstärke (max. 40 Punkte)

    • Momentum (max. 30 Punkte)

    • Mustererkennung (max. 30 Punkte)

    • Handelssitzung (max. 20 Punkte)

    • Volumenanalyse (max. 20 Punkte)

  • Signalverifizierung: Optionale Verifizierung mit nächstem Bar-Close

  • Cooldown-System: Verhindert Signal-Spam mit konfigurierbaren Cooldown-Perioden

🛡️ Intelligentes Risikomanagement

  • Dynamische Losberechnung: Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Kontostand und dem Risikoprozentsatz

  • Mehrere Take-Profit-Levels: Bis zu 3 TP-Levels mit partiellen Schließungsoptionen

  • ATR-basierter Stop Loss: Volatilitätsangepasste Stop Losses unter Verwendung der Average True Range

  • Spread-Filterung: Filtert Trades bei hohen Spreads heraus

🎨 Professionelles Dashboard

  • Signalstatus in Echtzeit: Farbkodierte Anzeige der aktiven Signale

  • Gewinn/Verlust-Verfolgung: P&L-Berechnung in Echtzeit

  • Marktbedingungen: Spread-, Volatilitäts- und Momentum-Indikatoren

  • Leistungsstatistiken: Gewinnrate, Gesamthandelsvolumen und kumulierter Gewinn

🔧 Intelligente Optimierung

  • Forex-optimierte Standardeinstellungen: Vorkonfiguriert für EURUSD und die wichtigsten Paare

  • Gold-spezifische Anpassungen: Automatische Empfehlungen für XAUUSD

  • Backtest-freundlich: Entspannte Spread-Filterung für Strategietests

⚙️ Eingabeparameter

Risiko-Management

  • RisikoBelohnungVerhältnis: Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis (Voreinstellung: 2,5)

  • ATR_MultiplierSL: ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung (Standardwert: 2,0)

  • ATR_Periode: Zeitraum für die ATR-Volatilitätsberechnung (Standardwert: 14)

  • MaxRisikoProzent: Maximales Risiko pro Trade in % des Kontos (Standardwert: 0,5%)

Spread-Einstellungen (Forex-Optimiert)

  • MaxSpanne: Maximal erlaubter Spread in Punkten (Standardwert: 15 = 1,5 Pips für Forex)

  • Spread-Filter verwenden: Aktivieren/Deaktivieren der Spread-Filterung

  • EntspannenSpreadInBacktest: Entspannen Sie den Spread-Filter im Strategietester

Gewinnmitnahme-Levels

  • UseMultipleTP: Mehrere Take-Profit-Levels einschalten

  • TP1_Verhältnis: Erstes TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standard: 1,5)

  • TP2_Ratio: Zweites TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standardwert: 2,5)

  • TP3_Ratio: Drittes TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standardwert: 4,0)

  • TP1_SchließenProzent: Prozentsatz für den Abschluss bei TP1 (Standardwert: 30%)

  • TP2_SchließenProzent: Prozentsatz für den Abschluss bei TP2 (Standardwert: 50%)

Technische Indikatoren

  • RSI_Periode: RSI-Periode für Momentum (Voreinstellung: 7)

  • MACD_schnell: Schneller EMA-Zeitraum für MACD (Standard: 12)

  • MACD_Slow: Langsamer EMA-Zeitraum für MACD (Voreinstellung: 26)

  • MACD_Signal: Zeitraum der Signallinie für den MACD (Voreinstellung: 9)

  • EMA_schnell: Schneller EMA-Zeitraum (Standardwert: 21)

  • EMA_Mittel: Mittlerer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 55)

  • EMA_langsam: Langsamer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 200)

Signal-Filter

  • MinSignalScore: Mindestpunktzahl für ein gültiges Signal (0-100, Standardwert: 70)

  • SignalAbklingzeit aktivieren: Abklingzeit zwischen Signalen aktivieren

  • SignalAbklingzeitStunden: Stunden zwischen den Signalen (Standardwert: 24)

  • MaxSignalsPerDay: Maximale Signale pro Tag (Standardwert: 2)

  • MinSignalDurationBars: Minimale Balken zwischen den Signalen (Voreinstellung: 3)

Zeitrahmen & Anzeige

  • Hauptzeitrahmen: Hauptzeitrahmen für die Analyse (Standard: H4)

  • SLTPLinien anzeigen: Unterstützungs-/Widerstandslinien im Chart anzeigen

  • DashboardFontSize: Schriftgröße für die Dashboard-Anzeige

  • FarbcodierungLinien: SL/TP-Linien je nach Status farblich kodieren

Alarme und Benachrichtigungen

  • PopupBenachrichtigungen aktivieren: Popup-Benachrichtigungen einschalten

  • EnableSoundAlerts: Sound-Benachrichtigungen aktivieren

  • AlertSoundFile: Tondatei für Warnmeldungen

  • AlertCooldownSeconds: Sekunden zwischen wiederholten Alarmen

🎯 Instrumentenspezifische Empfehlungen

Für Forex (EURUSD, GBPUSD, etc.)

  • Standardeinstellungen sind optimal

  • MaxSpread: 15 Punkte = 1,5 Pips

  • ATR_MultiplikatorSL: 2.0

  • Risiko %: 0.5%

Für Gold (XAUUSD)

  • Empfohlene Anpassungen:

  • MaxSpread: 20-30 Punkte ($2-$3 pro Lot)

  • ATR_MultiplikatorSL: 2.5

  • Risiko %: 0,5%-1,0%

Für Indizes und andere Instrumente

  • MaxSpread: 10-20 Punkte

  • ATR_MultiplikatorSL: 2.0-3.0

  • Risiko %: 0,5%-1,0%

📊 Dashboard Informationsanzeige

Der Indikator zeigt ein umfassendes Dashboard an:

  1. Signalstatus: Aktive Kauf-/Verkaufssignale mit Farbcodierung

  2. Einstiegs-Details: Einstiegskurs, Stop-Loss und 3 Take-Profit-Levels

  3. Signal-Qualität: Numerische Punktzahl mit Aufschlüsselung

  4. Aktuelle P&L: Gewinn/Verlust in Echtzeit in entsprechenden Einheiten

  5. Marktbedingungen: Spread, Volatilität (ATR), RSI, MACD

  6. Leistungsstatistiken: Gewinnrate, Gesamthandelsvolumen, kumulierter Gewinn

  7. Signal-Verwaltung: Tägliche Signalanzahl und Cooldown-Timer

🚀 Vorteile für Trader

  1. Zeitersparnis: Keine Notwendigkeit, die Einstellungen für verschiedene Instrumente manuell anzupassen

  2. Konsistentes Risikomanagement: Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontostand

  3. Hochqualitative Signale: Multi-Faktor-Scoring stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Setups eingegangen werden

  4. Professionelle Qualität: Risikomanagement und Überwachung in institutioneller Qualität

  5. Lehrreich: Dashboard bietet Einblick in den Entscheidungsprozess des Systems

  6. Flexibel: Funktioniert in jedem Zeitrahmen und passt sich an die Marktbedingungen an

🔍 Wie es funktioniert

  1. Instrumenten-Erkennung: Erkennt automatisch, ob Sie mit Forex, Gold oder anderen Instrumenten handeln

  2. Marktanalyse: Analysiert Trend, Momentum, Muster, Session-Timing und Volumen

  3. Signal-Bewertung: Erzeugt eine zusammengesetzte Punktzahl von 0-100 für jedes potenzielle Setup

  4. Risikoberechnung: Bestimmt die optimale Positionsgröße basierend auf den Risikoparametern des Kontos

  5. Handelsmanagement: Überwacht aktive Trades mit mehreren TP-Levels und Trailing-Optionen

  6. Performance-Verfolgung: Zeichnet alle Trades für statistische Analysen auf

💡 Profi-Tipps

  • Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen für Ihren Instrumententyp

  • Passen Sie MaxSpread auf der Grundlage der typischen Spreads Ihres Brokersan

  • Verwenden Sie die Cooldown-Funktion, um Übertreibungen zu vermeiden.

  • Beobachten Sie die Aufschlüsselung der Punkte, um zu verstehen, warum Signale generiert werden

  • Machen Sie zunächst einen Backtest mit aktiviertem RelaxSpreadInBacktest

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto

  • Passen Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an

  • Das System ist für den H4-Zeitrahmen konzipiert, funktioniert aber auf allen Zeitrahmen

  • Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Broker-Spreads variieren.

Quantum Trading Master v3.33 bietet Trading-Tools auf institutionellem Niveau in einem leicht zugänglichen Paket, das professionelle Trading-Techniken für alle Trader zugänglich macht.

WICHTIGE RISIKOHINWEISE UND WARNUNGEN

🚨 KEINE LEISTUNGSGARANTIE

Quantum Trading Master v3.33 ist ein Handelsindikator und Signalgenerator - KEIN System mit Gewinngarantie. Es gibt absolutKEINE Garantie, dass ein von diesem Indikator generierter Handel profitabel sein wird. Der Handel an den Finanzmärkten birgt einerhebliches Verlustrisiko.

📉 HAUPTRISIKOFAKTOREN

1. dasMarktrisiko

  • Jeder Handel birgt das Risiko eines Kapitalverlusts

  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Die Marktbedingungen können sich schnell und unvorhersehbar ändern

2Beschränkungen des Indikators

  • Es handelt sich um ein technisches Analyseinstrument, das auf historischen Daten basiert.

  • Signale sind Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten

  • Falsche Signale WERDEN auftreten

  • Kein Indikator kann Marktbewegungen mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen.

3. dasAusführungsrisiko

  • Ausrutscher können sich auf Einstiegs- und Ausstiegskurse auswirken

  • Die Ausführungsgeschwindigkeit der Broker variiert

  • Spreads können sich während Nachrichtenereignissen ausweiten

⚠️ HANDELSWARNUNGEN

RISKIEREN SIE NICHT MEHR, ALS SIE SICH LEISTEN KÖNNEN ZU VERLIEREN

  • Handeln Sie nur mit Risikokapital

  • Verwenden Sie niemals Geld, das für lebensnotwendige Ausgaben benötigt wird

  • Betrachten Sie alle eingezahlten Gelder als potenziell verloren

KEINE FINANZIELLE BERATUNG


Empfohlene Produkte
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
HandleTrend
Kirill Subot
Indikatoren
Trendindikator, eine revolutionäre, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100% nicht nachmalenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Währungspaare verwendet werden kann. HandleTrend ist ein effektiver Trendfolgeindikator, der Trendsignale in Form von Pfeilen auf dem Chart anzeigt.
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indikatoren
Unser BOOM SELL ALERT-Indikator wurde speziell für Kerzen auf BOOM 1000 und BOOM 500 entwickelt und ist für den M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen optimiert, damit Sie zeitnahe und umsetzbare Erkenntnisse erhalten. Der Indikator ist eine Kombination aus mehreren Indikatoren. - AO-Oszillator - Stochastik WIE MAN DIESEN INDIKATOR VERWENDET Um diesen Indikator gut zu nutzen, müssen Sie den SCHAFF TREND RSX (5 MIN oder M5) verwenden. WENN SCHAFF TREND RSX GRÜN ist und Sie ein Signal haben, dann VERKAUFEN Sie
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse : Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden. Warnsystem : Anpassbar
FREE
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strategiekombina
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Nackter Forex Känguru-Schwanz-Indikator Der Känguru-Schwanz-Indikator ist ein Mustererkennungs-Indikator für Forex, Aktien, Indizes, Futures, Rohstoffe und Kryptowährungen. Der Känguru-Schwanz ist ein Multi-Bar-Muster. Das Känguru-Schwanz-Muster ist sehr effektiv und sehr einfach zu handeln. Die mit dem Känguru-Schwanz verbundene Strategie basiert auf der Preisaktion. Der Indikator tut das, wofür er entwickelt wurde: Er zeigt Känguru-Schwanz-Muster an . Erwarten Sie nicht, dass Sie den Auf-
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Instrument, das Händlern hilft, kritische Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart zu erkennen. Diese Zonen können einen wertvollen Einblick in potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und wichtige Kursniveaus geben, bei denen Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich die Kontrolle übernehmen werden. Der beste KOSTENLOSE Handelsmanager . Wenn Sie Ihre eigenen Hedging- oder Grid-Strategien ohne Programmie
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indikatoren
Gold Trend - dies ist ein guter technischer Indikator für Aktien. Der Algorithmus des Indikators analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und mögliche Einstiegszonen wider. Die besten Indikatorsignale: - Für VERKAUFEN = rotes Histogramm + roter SHORT-Zeiger + gelber Signalpfeil in dieselbe Richtung + roter Trendrichtungspfeil . - Für KAUFEN = blaues Histogramm + blauer LONG-Zeiger + aquafarbener Signalpfeil in dieselbe Richtung + blauer Trendrichtungspfe
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
RSI-Pfeile Professional v1.00 Fortgeschrittener technischer Indikator für MetaTrader 5 Überblick RSI Arrows Professional ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der die Leistungsfähigkeit des traditionellen RSI (Relative Strength Index) mit einem intelligenten Richtungssignalsystem kombiniert. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt identifizieren möchten, und implementiert konservative Handelsstrategien, die auf der
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indikatoren
Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück des Handels mit Angebot und Nachfrage . Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird . Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indikatoren
War: $69 Jetzt: $49 Blahtech VWAP - Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist das Verhältnis des Preises zum Gesamtvolumen. Er liefert einen Durchschnittspreis über ein bestimmtes Zeitintervall. Links [ Installieren | Aktualisieren | Dokumentation ] Funktions-Highlights Konfigurierbare VWAP-Linie Sessions, Intervalle, verankert oder kontinuierlich Linie für die Abrechnung am Vortag Standardabweichungsbänder Warnungen bei Bar-Close oder in Echtzeit Automatische Broker- oder Tick-Volum
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Es ist sehr einfach, den Fibrillar-Indikator zu verwenden, da die einfachste ist, auf das Diagramm schauen und handeln nach den Angaben der farbigen Pfeile. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, und diese Methode konzentriert sich auch auf die Messung jedes der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr detaillierte Informationen, sondern auch mehr gemittelt. Bei der Berechnung dieses Indikators werden zunächst die logarithmischen Gewinne zum Schlusskurs berechnet, wo
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indikatoren
Ultraschnelle Erkennung von parabolischen Kanälen (sowie linearen, horizontalen und wellenförmigen Kanälen) in der gesamten Tiefe der Geschichte, wodurch eine Hierarchie der Kanäle entsteht. Erforderliche Einstellung: Max. Balken im Diagramm: Unbegrenzt Dieser Indikator ist in erster Linie für den algorithmischen Handel konzipiert, kann aber auch für den manuellen Handel verwendet werden. Dieser Indikator wird in naher Zukunft sehr aktiv weiterentwickelt werden, und es wird detailliert beschrie
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indikatoren
TREND HARMONY MT5 - Multi Timeframe Trend und Phase und Pullback Level Visualizer Indikator für Metatrader5 Der TREND HARMONY-Indikator automatisiert eine tiefgehende Trendanalyse und generiert Visualisierungen für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades, indem Sie die Unsicherheit beseitigen! Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung mit Präzision und Einsicht durch den TREND HARMONY Multi Timeframe Indikator - Ihr ultimativer MT5 Trendvisualisierungsindikator. [ Funktionen und Handb
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Market Scanner V333
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilitys
Quantum Market Scanner v4.0 - Erweiterte Multi-Symbol-Signal-Scanner Überblick: Quantum Market Scanner v4.0 ist ein hochentwickelter Multi-Market-Scanning-Indikator, der kontinuierlich mehrere Finanzinstrumente überwacht, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Mithilfe eines einzigartigen progressiven Bestätigungssystems verfolgt er Signale von der ersten Erkennung bis hin zu den besten Einstiegsbedingungen und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit größerem Vertr
Daily High Quality Signal
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilitys
Tägliches Signal hoher Qualität v2.0 Übersicht Daily High Quality Signal v2.0" ist ein hochentwickelter MQL5-Indikator, der mit Hilfe eines kerzenbasierten Bestätigungssystems Handelssignale mit hohem Vertrauen erzeugt . Er scannt mehrere Finanzinstrumente in verschiedenen Anlageklassen und bietet visuelle Dashboard-Anzeigen mit progressiver Signalvalidierung. Kernphilosophie Kerzenbasierte Bestätigungen : Signale beginnen mit 0 Bestätigungen und erhalten zusätzliche Bestätigungen NUR bei neuen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension