Quantum Gold Master v333 Manual Trade

Quantum Trading Master v3.33 - Universal Version

📊 Übersicht

Quantum Trading Master ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 5, der sich automatisch an verschiedene Finanzinstrumente wie Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes anpasst. Das System verwendet intelligente Erkennungsalgorithmen, um die Parameter für jeden Instrumententyp zu optimieren und so eine optimale Leistung auf allen Märkten zu gewährleisten.

✨ Hauptmerkmale

🎯 Universelle Instrumentenkompatibilität

Automatisches Erkennungssystem : Erkennt automatisch, ob Sie mit Forex, Gold oder anderen Instrumenten handeln

Intelligente Parameter-Vorschläge : Empfiehlt optimale Einstellungen basierend auf dem erkannten Instrumententyp

Einheiten-Umrechnung: Zeigt Gewinne und Spreads in den entsprechenden Einheiten an (Pips für Forex, Dollar für Gold)

📈 Erweiterte Signalgenerierung

Multi-Faktor-Bewertungssystem : Bewertet Signale von 0-100 auf der Grundlage von 5 Schlüsseldimensionen: Trendstärke (max. 40 Punkte) Momentum (max. 30 Punkte) Mustererkennung (max. 30 Punkte) Handelssitzung (max. 20 Punkte) Volumenanalyse (max. 20 Punkte)

Signalverifizierung : Optionale Verifizierung mit nächstem Bar-Close

Cooldown-System: Verhindert Signal-Spam mit konfigurierbaren Cooldown-Perioden

🛡️ Intelligentes Risikomanagement

Dynamische Losberechnung : Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Kontostand und dem Risikoprozentsatz

Mehrere Take-Profit-Levels : Bis zu 3 TP-Levels mit partiellen Schließungsoptionen

ATR-basierter Stop Loss : Volatilitätsangepasste Stop Losses unter Verwendung der Average True Range

Spread-Filterung: Filtert Trades bei hohen Spreads heraus

🎨 Professionelles Dashboard

Signalstatus in Echtzeit : Farbkodierte Anzeige der aktiven Signale

Gewinn/Verlust-Verfolgung : P&L-Berechnung in Echtzeit

Marktbedingungen : Spread-, Volatilitäts- und Momentum-Indikatoren

Leistungsstatistiken: Gewinnrate, Gesamthandelsvolumen und kumulierter Gewinn

🔧 Intelligente Optimierung

Forex-optimierte Standardeinstellungen : Vorkonfiguriert für EURUSD und die wichtigsten Paare

Gold-spezifische Anpassungen : Automatische Empfehlungen für XAUUSD

Backtest-freundlich: Entspannte Spread-Filterung für Strategietests

⚙️ Eingabeparameter

Risiko-Management

RisikoBelohnungVerhältnis : Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis (Voreinstellung: 2,5)

ATR_MultiplierSL : ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung (Standardwert: 2,0)

ATR_Periode : Zeitraum für die ATR-Volatilitätsberechnung (Standardwert: 14)

MaxRisikoProzent: Maximales Risiko pro Trade in % des Kontos (Standardwert: 0,5%)

Spread-Einstellungen (Forex-Optimiert)

MaxSpanne : Maximal erlaubter Spread in Punkten (Standardwert: 15 = 1,5 Pips für Forex)

Spread-Filter verwenden : Aktivieren/Deaktivieren der Spread-Filterung

EntspannenSpreadInBacktest: Entspannen Sie den Spread-Filter im Strategietester

Gewinnmitnahme-Levels

UseMultipleTP : Mehrere Take-Profit-Levels einschalten

TP1_Verhältnis : Erstes TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standard: 1,5)

TP2_Ratio : Zweites TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standardwert: 2,5)

TP3_Ratio : Drittes TP-Verhältnis im Verhältnis zum Risiko (Standardwert: 4,0)

TP1_SchließenProzent : Prozentsatz für den Abschluss bei TP1 (Standardwert: 30%)

TP2_SchließenProzent: Prozentsatz für den Abschluss bei TP2 (Standardwert: 50%)

Technische Indikatoren

RSI_Periode : RSI-Periode für Momentum (Voreinstellung: 7)

MACD_schnell : Schneller EMA-Zeitraum für MACD (Standard: 12)

MACD_Slow : Langsamer EMA-Zeitraum für MACD (Voreinstellung: 26)

MACD_Signal : Zeitraum der Signallinie für den MACD (Voreinstellung: 9)

EMA_schnell : Schneller EMA-Zeitraum (Standardwert: 21)

EMA_Mittel : Mittlerer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 55)

EMA_langsam: Langsamer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 200)

Signal-Filter

MinSignalScore : Mindestpunktzahl für ein gültiges Signal (0-100, Standardwert: 70)

SignalAbklingzeit aktivieren : Abklingzeit zwischen Signalen aktivieren

SignalAbklingzeitStunden : Stunden zwischen den Signalen (Standardwert: 24)

MaxSignalsPerDay : Maximale Signale pro Tag (Standardwert: 2)

MinSignalDurationBars: Minimale Balken zwischen den Signalen (Voreinstellung: 3)

Zeitrahmen & Anzeige

Hauptzeitrahmen : Hauptzeitrahmen für die Analyse (Standard: H4)

SLTPLinien anzeigen : Unterstützungs-/Widerstandslinien im Chart anzeigen

DashboardFontSize : Schriftgröße für die Dashboard-Anzeige

FarbcodierungLinien: SL/TP-Linien je nach Status farblich kodieren

Alarme und Benachrichtigungen

PopupBenachrichtigungen aktivieren : Popup-Benachrichtigungen einschalten

EnableSoundAlerts : Sound-Benachrichtigungen aktivieren

AlertSoundFile : Tondatei für Warnmeldungen

AlertCooldownSeconds: Sekunden zwischen wiederholten Alarmen

🎯 Instrumentenspezifische Empfehlungen

Für Forex (EURUSD, GBPUSD, etc.)

Standardeinstellungen sind optimal

MaxSpread: 15 Punkte = 1,5 Pips

ATR_MultiplikatorSL: 2.0

Risiko %: 0.5%

Für Gold (XAUUSD)

Empfohlene Anpassungen:

MaxSpread: 20-30 Punkte ($2-$3 pro Lot)

ATR_MultiplikatorSL: 2.5

Risiko %: 0,5%-1,0%

Für Indizes und andere Instrumente

MaxSpread: 10-20 Punkte

ATR_MultiplikatorSL: 2.0-3.0

Risiko %: 0,5%-1,0%

📊 Dashboard Informationsanzeige

Der Indikator zeigt ein umfassendes Dashboard an:

Signalstatus: Aktive Kauf-/Verkaufssignale mit Farbcodierung Einstiegs-Details: Einstiegskurs, Stop-Loss und 3 Take-Profit-Levels Signal-Qualität: Numerische Punktzahl mit Aufschlüsselung Aktuelle P&L: Gewinn/Verlust in Echtzeit in entsprechenden Einheiten Marktbedingungen: Spread, Volatilität (ATR), RSI, MACD Leistungsstatistiken: Gewinnrate, Gesamthandelsvolumen, kumulierter Gewinn Signal-Verwaltung: Tägliche Signalanzahl und Cooldown-Timer

🚀 Vorteile für Trader

Zeitersparnis: Keine Notwendigkeit, die Einstellungen für verschiedene Instrumente manuell anzupassen Konsistentes Risikomanagement: Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontostand Hochqualitative Signale: Multi-Faktor-Scoring stellt sicher, dass nur hochwahrscheinliche Setups eingegangen werden Professionelle Qualität: Risikomanagement und Überwachung in institutioneller Qualität Lehrreich: Dashboard bietet Einblick in den Entscheidungsprozess des Systems Flexibel: Funktioniert in jedem Zeitrahmen und passt sich an die Marktbedingungen an

🔍 Wie es funktioniert

Instrumenten-Erkennung: Erkennt automatisch, ob Sie mit Forex, Gold oder anderen Instrumenten handeln Marktanalyse: Analysiert Trend, Momentum, Muster, Session-Timing und Volumen Signal-Bewertung: Erzeugt eine zusammengesetzte Punktzahl von 0-100 für jedes potenzielle Setup Risikoberechnung: Bestimmt die optimale Positionsgröße basierend auf den Risikoparametern des Kontos Handelsmanagement: Überwacht aktive Trades mit mehreren TP-Levels und Trailing-Optionen Performance-Verfolgung: Zeichnet alle Trades für statistische Analysen auf

💡 Profi-Tipps

Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen für Ihren Instrumententyp

Passen Sie MaxSpread auf der Grundlage der typischen Spreads Ihres Brokers an

Verwenden Sie die Cooldown-Funktion , um Übertreibungen zu vermeiden.

Beobachten Sie die Aufschlüsselung der Punkte , um zu verstehen, warum Signale generiert werden

Machen Sie zunächst einen Backtest mit aktiviertem RelaxSpreadInBacktest

⚠️ Wichtige Hinweise

Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto

Passen Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz an

Das System ist für den H4-Zeitrahmen konzipiert, funktioniert aber auf allen Zeitrahmen

Die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Broker-Spreads variieren.

Quantum Trading Master v3.33 bietet Trading-Tools auf institutionellem Niveau in einem leicht zugänglichen Paket, das professionelle Trading-Techniken für alle Trader zugänglich macht.

WICHTIGE RISIKOHINWEISE UND WARNUNGEN

🚨 KEINE LEISTUNGSGARANTIE

Quantum Trading Master v3.33 ist ein Handelsindikator und Signalgenerator - KEIN System mit Gewinngarantie. Es gibt absolutKEINE Garantie, dass ein von diesem Indikator generierter Handel profitabel sein wird. Der Handel an den Finanzmärkten birgt einerhebliches Verlustrisiko.

📉 HAUPTRISIKOFAKTOREN

1. das Marktrisiko

Jeder Handel birgt das Risiko eines Kapitalverlusts

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Die Marktbedingungen können sich schnell und unvorhersehbar ändern

2 Beschränkungen des Indikators

Es handelt sich um ein technisches Analyseinstrument, das auf historischen Daten basiert.

Signale sind Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten

Falsche Signale WERDEN auftreten

Kein Indikator kann Marktbewegungen mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen.

3. das Ausführungsrisiko

Ausrutscher können sich auf Einstiegs- und Ausstiegskurse auswirken

Die Ausführungsgeschwindigkeit der Broker variiert

Spreads können sich während Nachrichtenereignissen ausweiten

⚠️ HANDELSWARNUNGEN

RISKIEREN SIE NICHT MEHR, ALS SIE SICH LEISTEN KÖNNEN ZU VERLIEREN

Handeln Sie nur mit Risikokapital

Verwenden Sie niemals Geld, das für lebensnotwendige Ausgaben benötigt wird

Betrachten Sie alle eingezahlten Gelder als potenziell verloren