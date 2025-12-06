Wysiwyg ORB

WYSIWYG OPEN RANGE BREAKOUT - PRO EDITION



Ultrapräziser ORB-Indikator mit intelligentem Line-Breaking, dynamischen ATR-basierten Zielen und Multisession-Anpassungsfähigkeit. Perfekt für Day-, Swing- und algorithmische Trader, die klare Visualisierungen und umsetzbare Levels suchen. Handeln Sie mit Vertrauen - sehen Sie, was Sie handeln, handeln Sie, was Sie sehen. "Was Sie sehen, ist was Sie bekommen".

"What You See Is What You Get" – The ultimate ORB indicator delivering ultra-precise trading range visualization with a smart line-breaking system. Built for professional traders seeking maximum chart clarity without compromise.

SCHLÜSSEL-FEATURES

VISUALISIERUNG DER NÄCHSTEN STUFE

Smart Line Breaking System - Perfekt segmentierte horizontale Linien pro Sitzung

ORB-Box mit einstellbarer Transparenz - Anpassbare Schattierung (0-100% Deckkraft)

Professionelle Farbverläufe - Warme Töne für obere Ziele, kühle Töne für untere Ziele

16 Kurszielebenen - Von 50% bis 800% Bereichserweiterung für Swing und Breakout Trading

MULTI-SESSION ANPASSUNGSFÄHIG

8 vordefinierte Sitzungen : Asien, London, New York, 24H, Tag der offenen Tür, US Open, EU Open, Custom

Automatische Zeitrahmenanpassung - ORB passt sich an jeden Chart-Zeitrahmen an

Trading Day Filter - Konzentriert sich nur auf aktive Handelstage (Mo-Fr)

FLEXIBLE BERECHNUNGSMODI

Hoch/Tief - Traditionelle Preisspanne

Open/Close - Session open-close basierend

Typischer Preis - (H+L+C)/3

Gewichteter Preis - (H+L+2C)/4

Real Body Only - Ignoriert Dochte für eine gezieltere Analyse

ERWEITERTE ZIELSETZUNG

Dynamische ATR-basierte Ziele - Passt sich automatisch der Marktvolatilität an

Erweiterbare Ziele - Bis zu 8x Session Range (800%)

Vollständig anpassbare Farben - Legen Sie Ihre eigene Farbe für jede Zielebene fest

WIE BENUTZEN

1. SCHNELLE EINSTELLUNG

Sitzungstyp: SESSION_US_OPEN ORB Zeitraum: 15 Minuten Kursziele anzeigen: EIN Schattierte Box anzeigen: EIN

2. HANDELSSIGNALE

Ausbruch - Kurs durchbricht ORB Hoch/Tief

Retest - Der Kurs kehrt zurück, um das ORB-Niveau nach dem Ausbruch zu testen

Gescheiterter Ausbruch - Ausbruch nicht bestätigt

Price Touch - Alarm, wenn der Kurs das ORB-Niveau berührt

3. VISUELLE ANLEITUNG

ORB Box : Anfängliche Konsolidierungszone Horizontale Linien : Unterstützung/Widerstand nach der Sitzung Zielniveaus : Gewinnmitnahmezonen Mittelpunkt : Gleichgewichtsreferenz

VORTEILE

VISUELLE PRÄZISION

WYSIWYG-Konzept - Keine Unklarheiten, alles klar auf einen Blick

Perfekt gestrichelte Linien - Jede Sitzung ist klar getrennt

Sauberes Design - Informativ und dennoch übersichtlich

MAXIMALE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Funktioniert in allen Zeitrahmen: M1 → MN1

Kompatibilität mit mehreren Marktsessions

Vollständig anpassbare Farben, Stile und Transparenz

ANALYTISCHE LEISTUNG

Erweiterte Kursziele von bis zu 800%

Volatilitätsanpassung über ATR für dynamische Projektionen

Mehrere Berechnungsmethoden für flexible Strategieanwendung

INTELLIGENTES WARNSYSTEM

5 Arten von Alarmen: Ausbruch, Retest, Gescheitert, Touch, Session

Multi-Channel-Benachrichtigungen: Plattform, E-Mail, Push

Konfigurierbare Bedingungen zur Anpassung an Ihren Handelsstil

VISUELLE HIERARCHIE

LEVEL 1: ORB Box (schattierter Bereich) - Primäre Konsolidierungszone LEVEL 2: ORB High/Low (durchgezogen) - Wichtige Ausbruchsniveaus LEVEL 3: 50%/100% Targets (durchgezogen) - Primäre Gewinnzonen LEVEL 4: Extended Targets (gepunktet) - Sekundäre Ziele LEVEL 5: Mid Point (optional) - Gleichgewichtsreferenz

LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Effizientes Puffermanagement - Verwaltung von 35 Puffern für alle Plotvorgänge

Smart Object Cleanup - Automatisches Entfernen alter Objekte

Minimale CPU-Belastung - Optimiert für Multi-Chart-Operationen

IDEAL FÜR

Day Traders - Übersichtliche Sitzungsaufteilung

Swing Traders - Erweiterte Ziele für größere Bewegungen

Institutionelle Händler - Multi-Session-Analyse

Algorithmische Trader - Präzise Level-Erkennung

Visuelle Trader - Saubere und eindeutige Chartdarstellung

KOMPATIBILITÄT

Plattform : MetaTrader 5

Zeitrahmen : Alle (M1 → MN1)

Märkte : Forex, Aktien, Futures, Krypto

Erfahrungslevel: Einsteiger → Profi

UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

Regelmäßige Updates basierend auf Benutzer-Feedback

Vorrangige Fehlerbehebungen für reibungslose Leistung





"Handeln Sie mit Klarheit, Präzision und Vertrauen."

Mit der WYSIWYG ORB Pro Edition erhalten Sie nicht nur einen Indikator, sondern ein komplettes visuelles Handelssystem. Jeder Level ist präzise, jede Session definiert, jedes Ziel messbar.

Handeln Sie, was Sie sehen, und sehen Sie, was Sie handeln!