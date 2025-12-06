Wysiwyg ORB
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.0
WYSIWYG OPEN RANGE BREAKOUT - PRO EDITION
Ultrapräziser ORB-Indikator mit intelligentem Line-Breaking, dynamischen ATR-basierten Zielen und Multisession-Anpassungsfähigkeit. Perfekt für Day-, Swing- und algorithmische Trader, die klare Visualisierungen und umsetzbare Levels suchen. Handeln Sie mit Vertrauen - sehen Sie, was Sie handeln, handeln Sie, was Sie sehen.
"Was Sie sehen, ist was Sie bekommen".
"What You See Is What You Get" – The ultimate ORB indicator delivering ultra-precise trading range visualization with a smart line-breaking system. Built for professional traders seeking maximum chart clarity without compromise.
SCHLÜSSEL-FEATURES
VISUALISIERUNG DER NÄCHSTEN STUFE
-
Smart Line Breaking System - Perfekt segmentierte horizontale Linien pro Sitzung
-
ORB-Box mit einstellbarer Transparenz - Anpassbare Schattierung (0-100% Deckkraft)
-
Professionelle Farbverläufe - Warme Töne für obere Ziele, kühle Töne für untere Ziele
-
16 Kurszielebenen - Von 50% bis 800% Bereichserweiterung für Swing und Breakout Trading
MULTI-SESSION ANPASSUNGSFÄHIG
-
8 vordefinierte Sitzungen: Asien, London, New York, 24H, Tag der offenen Tür, US Open, EU Open, Custom
-
Automatische Zeitrahmenanpassung - ORB passt sich an jeden Chart-Zeitrahmen an
-
Trading Day Filter - Konzentriert sich nur auf aktive Handelstage (Mo-Fr)
FLEXIBLE BERECHNUNGSMODI
-
Hoch/Tief - Traditionelle Preisspanne
-
Open/Close - Session open-close basierend
-
Typischer Preis - (H+L+C)/3
-
Gewichteter Preis - (H+L+2C)/4
-
Real Body Only - Ignoriert Dochte für eine gezieltere Analyse
ERWEITERTE ZIELSETZUNG
-
Dynamische ATR-basierte Ziele - Passt sich automatisch der Marktvolatilität an
-
Erweiterbare Ziele - Bis zu 8x Session Range (800%)
-
Vollständig anpassbare Farben - Legen Sie Ihre eigene Farbe für jede Zielebene fest
WIE BENUTZEN
1. SCHNELLE EINSTELLUNG
Sitzungstyp: SESSION_US_OPEN ORB Zeitraum: 15 Minuten Kursziele anzeigen: EIN Schattierte Box anzeigen: EIN
2. HANDELSSIGNALE
-
Ausbruch - Kurs durchbricht ORB Hoch/Tief
-
Retest - Der Kurs kehrt zurück, um das ORB-Niveau nach dem Ausbruch zu testen
-
Gescheiterter Ausbruch - Ausbruch nicht bestätigt
-
Price Touch - Alarm, wenn der Kurs das ORB-Niveau berührt
3. VISUELLE ANLEITUNG
ORB Box : Anfängliche Konsolidierungszone Horizontale Linien : Unterstützung/Widerstand nach der Sitzung Zielniveaus : Gewinnmitnahmezonen Mittelpunkt : Gleichgewichtsreferenz
VORTEILE
VISUELLE PRÄZISION
-
WYSIWYG-Konzept - Keine Unklarheiten, alles klar auf einen Blick
-
Perfekt gestrichelte Linien - Jede Sitzung ist klar getrennt
-
Sauberes Design - Informativ und dennoch übersichtlich
MAXIMALE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
-
Funktioniert in allen Zeitrahmen: M1 → MN1
-
Kompatibilität mit mehreren Marktsessions
-
Vollständig anpassbare Farben, Stile und Transparenz
ANALYTISCHE LEISTUNG
-
Erweiterte Kursziele von bis zu 800%
-
Volatilitätsanpassung über ATR für dynamische Projektionen
-
Mehrere Berechnungsmethoden für flexible Strategieanwendung
INTELLIGENTES WARNSYSTEM
-
5 Arten von Alarmen: Ausbruch, Retest, Gescheitert, Touch, Session
-
Multi-Channel-Benachrichtigungen: Plattform, E-Mail, Push
-
Konfigurierbare Bedingungen zur Anpassung an Ihren Handelsstil
VISUELLE HIERARCHIE
LEVEL 1: ORB Box (schattierter Bereich) - Primäre Konsolidierungszone LEVEL 2: ORB High/Low (durchgezogen) - Wichtige Ausbruchsniveaus LEVEL 3: 50%/100% Targets (durchgezogen) - Primäre Gewinnzonen LEVEL 4: Extended Targets (gepunktet) - Sekundäre Ziele LEVEL 5: Mid Point (optional) - Gleichgewichtsreferenz
LEISTUNGSOPTIMIERUNG
-
Effizientes Puffermanagement - Verwaltung von 35 Puffern für alle Plotvorgänge
-
Smart Object Cleanup - Automatisches Entfernen alter Objekte
-
Minimale CPU-Belastung - Optimiert für Multi-Chart-Operationen
IDEAL FÜR
-
Day Traders - Übersichtliche Sitzungsaufteilung
-
Swing Traders - Erweiterte Ziele für größere Bewegungen
-
Institutionelle Händler - Multi-Session-Analyse
-
Algorithmische Trader - Präzise Level-Erkennung
-
Visuelle Trader - Saubere und eindeutige Chartdarstellung
KOMPATIBILITÄT
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: Alle (M1 → MN1)
-
Märkte: Forex, Aktien, Futures, Krypto
-
Erfahrungslevel: Einsteiger → Profi
UNTERSTÜTZUNG & UPDATES
-
Regelmäßige Updates basierend auf Benutzer-Feedback
-
Vorrangige Fehlerbehebungen für reibungslose Leistung
"Handeln Sie mit Klarheit, Präzision und Vertrauen."
Mit der WYSIWYG ORB Pro Edition erhalten Sie nicht nur einen Indikator, sondern ein komplettes visuelles Handelssystem. Jeder Level ist präzise, jede Session definiert, jedes Ziel messbar.
Handeln Sie, was Sie sehen, und sehen Sie, was Sie handeln!