BTCUSD H1 Edge Engine - Gefilterter Breakout & Trend EA für Bitcoin

Dieser Expert Advisor ist eine systematische Breakout/Trend-Strategie für BTCUSD auf H1, die zuerst in Python entwickelt und getestet wurde und dann für den Live-Handel auf MQL5 portiert wurde.

Die Idee ist einfach:

Fangen Sie starke Bitcoin-Bewegungen nach einer Volatilitätsausweitung ab.

So viel Krypto-Rauschen wie möglich herausfiltern

Kontrolle des Risikos pro Handel und auf Kontoebene

Es handelt sich nicht um einen "get rich quick"-Bot und er wird keine absurden monatlichen Renditen ausweisen.

Drawdowns und Pechsträhnen sind Teil des Designs. Der Fokus liegt auf einer robusten, risikoangepassten Performance über viele Jahre, nicht auf einem einzigen glücklichen Backtest.





Alle Edge Engine EAs - Preise & Einführungspromo



Einführungspreis: 129 USD für die ersten 10 Käufer oder bis zum 31. Januar 2026 (je nachdem, was zuerst eintritt).



Geplanter regulärer Preis: 199 USD nach der Early-Adopter-Phase.





Übergeordnete Idee

Der EA kombiniert mehrere Standardbausteine zu einer streng gefilterten BTCUSD-Strategie:

Ausbruchserkennung mit Bollinger Bands

Volatilitätsregime-Filter mit ATR (relativ zu einem langfristigen BTC-Median-ATR)

Trendstärke-Filter unter Verwendung von ADX und gleitenden Durchschnitten

Filter für die mittlere Abweichung/Überdehnung zur Vermeidung zufälliger Kursschwankungen (optional)

Optionale RSI- und Kerzenfilter , um nur die saubersten Setups zu erhalten

Harter SL/TP, der sofort beim Einstieg gesetzt wird → SL/TP kann bereits auf dem Einstiegsbalken getroffen werden

Optionaler Trailing-Stop mit 1-Bar-Verzögerung (standardmäßig ausgeschaltet, ATR-basiert)

Alle Kernparameter (Fenster, Schwellenwerte, Multiplikatoren) sind im EA festgelegt und basieren auf einer langen Python-Optimierungs- und Robustheits-Pipeline speziell für BTCUSD H1.

Der Benutzer muss keine Indikatoren einstellen - Sie kontrollieren hauptsächlich das Risiko, den Geldmanagementmodus, die Skalierung (Martingale) und den Aktienschutz.

Konstruktionsbedingt ist die Short-Seite bei BTCUSD in der Vergangenheit stärker gewesen, aber der EA handelt standardmäßig in beide Richtungen, und Sie können beide Seiten ausschalten.

Was macht diesen EA anders?

Entwickelt und optimiert in Python, gehandelt in MQL5

Die Strategie wurde zunächst in Python entwickelt, getestet und einem Stresstest unterzogen, wobei eine lange BTCUSD-Historie verwendet wurde.

Erst danach wurde sie auf MQL5 mit passender Bar-by-Bar-Logik portiert.

Getestet auf MT5 Strategy Tester, 2018-2025

Die Screenshots sind vom MT5 Strategy Tester, mit "Based on real ticks" ab 2018 mit genau diesem EA und Standardeinstellungen (1% Risiko pro Trade und Trailing off).

Auf diesem Datensatz:

Anfangsbestand: 10 000

Endsaldo: ≈ 43 500

Nettogewinn: ≈ +33 500

Maximaler Kapitalabzug: ≈ 29 %

Transaktionen: ≈ 480-500

(im Durchschnitt etwa eine Transaktion pro Woche)

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber der Backtest zeigt, dass die Logik in der Lage ist, sehr unterschiedliche BTC-Zustände (Bullen, Bären, Seitwärtsbewegungen) zu überstehen.

Ein Symbol, ein Zeitrahmen, richtig gemacht

Dies ist kein "100-Märkte-, 10-Zeitrahmen-, macht-alles"-Monster.

Es konzentriert sich auf BTCUSD, H1, mit Logik und Filtern, die speziell für diese Umgebung abgestimmt sind.

Bei anderen Symbolen oder Zeitrahmen greift der EA automatisch auf eine einfache MA-basierte Engine zurück, vor allem, damit Markttests immer noch Trades sehen. Der Echtgeldhandel wird nur für BTCUSD H1 empfohlen.

Drei Geldmanagement-Modi

Sie können wählen zwischen:

Feste Lots

% Risiko pro Handel (SL-basiert, unter Verwendung des Tick-Wertes des Brokers)

Automatische Skalierung mit Kontostandsstufen

Bounded Martingale / Skalierung (optional)

Getrennte, konfigurierbare Skalierungsketten für Long und Short, mit:

einer maximalen Anzahl von Schritten

einer maximal zulässigen Losgröße

Die Skalierung erhöht die Losgröße nur nach aufeinanderfolgenden Verlusten in dieser Richtung und nur bis zu der konfigurierten Obergrenze.

Sie kann vollständig deaktiviert werden, wenn Sie die klassische Positionsgrößenbestimmung bevorzugen.

Eigenkapitalschutz

Optionale Sicherheit auf Kontoebene:

Maximaler Tagesverlust in % (vom Startkapital des Tages)

Max. aufeinanderfolgende Verluste pro Richtung

Maximal zulässiger Gesamtwertverlust in % vom Höchststand

Saubere, konservative Voreinstellungen

Die Standardeinstellungen sind dieselben, die auch bei einem langen Strategie-Testlauf verwendet werden.





Portfolio-bereit

Dieser EA ist als eine Komponente in einem Multi-Symbol-H1-Portfolio konzipiert.

Ähnliche Engines für Indizes, Rohstoffe und Aktien werden mit der gleichen Python → MQL5-Pipeline gebaut. Die Idee ist, mehrere unkorrelierte Systeme parallel laufen zu lassen, die Anzahl der Trades zu erhöhen und das Eigenkapital zu glätten, ohne einen einzelnen EA zu überfordern.

Empfohlene Verwendung

Symbol: BTCUSD (Bitcoin/USD-CFD oder Futures-Kontrakt - Symbolname kann je nach Broker unterschiedlich sein)

Zeitrahmen: H1 (EA an einen H1-Chart anhängen)

Kontotyp: Absicherung oder Netting, niedriger Spread, stabile Ausführung

Modus: 24/5 auf einem VPS; die tatsächlichen Handelszeiten hängen von dem BTCUSD-Instrument Ihres Brokers ab

Tester-Modus für Ihre eigenen Backtests: "Basierend auf echten Ticks" Verwenden Sie die BTCUSD-Tick-Historie Ihres Brokers ab 2018 für mehr Realismus



Eingaben

Allgemein

InpSymbol

Nur Bezeichnung. EA verwendet immer das Chart-Symbol; behalten Sie dies als Kommentar.

InpTimeframe

Empfohlen: PERIOD_H1 . Die Logik und Parameter sind speziell auf H1 abgestimmt.

InpMagic

Magische Zahl, die zur Identifizierung von EA-Positionen verwendet wird. Ändern Sie diese, wenn Sie mehrere EAs auf demselben Symbol laufen lassen.

InpSlippagePoints

Maximal zulässige Slippage in Punkten für Orders.

Handelsrichtung

InpEnableLong

Aktivieren/Deaktivieren von Long Trades.

InpEnableShort

Aktiviert/deaktiviert Short-Trades.

Sie können je nach Ihren Präferenzen und Ihrem Portfolio nur Short- oder nur Long-Geschäfte oder beide Richtungen ausführen.

Geld-Management

InpMMMode

Geldverwaltungsmodus:

MM_FIXED_LOT - Verwendung einer festen Losgröße ( InpFixedLots )

MM_RISK_PERCENT - Losgröße basierend auf % Eigenkapital und Abstand zum SL

MM_BALANCE_STEPS - stufenweise Skalierung der Losgröße bei wachsendem Konto

InpRiskPerTradePct

Risiko pro Handel in % des Eigenkapitals, wenn MM_RISK_PERCENT ausgewählt ist.

InpFixedLots

Feste Losgröße, wenn MM_FIXED_LOT ausgewählt ist (und als Fallback).

InpMaxLotsPerTrade

Harte Obergrenze für die Losgröße pro Handel (0 = keine Obergrenze).

Gleichgewichtsschritt-Modus ( MM_BALANCE_STEPS )

InpStepBaseBalance - Basissaldo für die anfängliche Losgröße

InpStepBaseLots - Losgröße beim Basissaldo

InpStepBalanceStep - jedes Mal, wenn der Saldo um diesen Betrag steigt, erhöht sich die Losgröße um InpStepBaseLots

Eigenkapitalschutz

InpEquityProtectionEnabled

Schaltet alle Eigenkapitalschutzfunktionen EIN/AUS.

InpMaxDailyLossPct

Maximal zulässiger Verlust in % des Startkapitals des Tages.

Wenn dieser Wert erreicht wird, werden für den Rest des Tages keine neuen Geschäfte mehr getätigt. (0 = deaktiviert)

InpMaxConsecLosses

Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlustgeschäften pro Richtung (Long/Short).

Nach Erreichen des Limits werden keine neuen Geschäfte in dieser Richtung getätigt. (0 = deaktiviert)

InpMaxEquityDDPct

Maximaler Gesamt-Aktienrückgang in % vom Allzeithoch der Aktien.

Bei Erreichen wird der Handel gestoppt. (0 = deaktiviert)

Martingale / Skalierung (pro Richtung)

Diese Einstellungen steuern ein begrenztes Martingal, das die Losgröße nur nach Verlusten und nur bis zu einer festgelegten Anzahl von Schritten multipliziert. Es kann komplett ausgeschaltet werden.

Short-Seite

InpUseMartingaleShort - aktiviert/deaktiviert die Skalierung für Short-Trades

InpMartingaleFactorShort - Multiplikator, der auf die Losgröße nach jedem aufeinanderfolgenden Short-Verlust angewandt wird (z. B. 1,3)

InpMartingaleMaxStepsShort - maximale Anzahl von Martingale-Schritten für Short-Geschäfte

Long-Seite

InpUseMartingaleLong - Aktivierung/Deaktivierung der Skalierung für Long-Trades

InpMartingaleFactorLong - Multiplikator, der nach jedem aufeinanderfolgenden Long-Verlust angewendet wird

InpMartingaleMaxStepsLong - maximale Anzahl von Martingale-Schritten für Long-Trades

Nachlaufender Stopp

InpUseTrailing

Aktiviert/deaktiviert den Trailing Stop (1 Bar Verzögerung, ATR-basierter Abstand).

InpTrailDistR

Abstand in "R" (Vielfaches des anfänglichen SL-Risikos), nach dem Trailing aktiv wird.

Trail verwendet das Hoch/Tief des vorherigen Balkens, um SL näher an den Preis zu bringen, niemals weiter weg.

Wichtige Hinweise