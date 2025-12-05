XP Trade Manager
- Utilitys
- Ahmed Soliman
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
1. Überblick
XP Trade Manager ist ein professionelles visuelles Handels-Panel, das für manuelle Trader auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht die Ausführung und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie Bulk-Closures, Hedging und Positionsumkehrungen direkt im Chart.
2. Schnittstelle & Steuerelemente
A. Abschnitt Handelseingang
- LOT: Eingabe des Handelsvolumens. Verwenden Sie die Pfeile, um das Volumen um den Lot-Box-Schritt anzupassen.
- TP / SL: Eingabe von Take Profit und Stop Loss (in Punkten).
- SELL / BUY: Schaltflächen für die sofortige Ausführung.
- KOMMENTAR: Eingabe eines individuellen Handelskommentars.
B. Bulk-Schließungen
- Verkäufe/Käufe schließen: Schließt alle Positionen dieses spezifischen Typs.
- Close High/Low: Smart Close zielt nur auf die höchste oder niedrigste Position ab (ideal zur Reduzierung des Risikos).
- Verlust/Gewinn schließen: Schließt alle Trades, die sich im negativen oder positiven Bereich befinden.
- Alle schließen: Panik-Schaltfläche, um alle vom Panel verwalteten Positionen zu schließen.
C. Erweiterte Funktionen
- Umkehren: Schließt die aktuelle Position und öffnet die gegenüberliegende (gleiche Lotgröße).
- Reverse X2: Schließt die aktuelle Position und öffnet die gegenüberliegende mit doppelter Lotgröße (Recovery Mode).
- Absichern: Eröffnet entgegengesetzte Positionen, um P/L zu sichern, ohne die ursprünglichen Trades zu schließen.
- BreakEven: Verschiebt den Stop Loss zum Einstiegskurs für profitable Geschäfte.
3. Eingabe-Parameter
Handelsoptionen
|Eingabe Name
|Voreinstellung
|Beschreibung
|Losgröße
|0.01
|Standard-Startvolumen.
|TakeProfit-Punkte
|200
|Standard-Take-Profit-Abstand.
|StopLoss-Punkte
|200
|Standard-StopLoss-Abstand.
|Kommentar anzeigen? (J/N)
|Ja
|Kommentare zu Aufträgen anfügen.
|Handelskommentar
|Handelsmanager
|Die Textbeschriftung für Aufträge.
|Maximale Spanne
|100
|Maximal zulässiger Spread-Filter.
|Magische Zahl
|12345
|Manuelle ID (wenn Auto Generate auf Nein steht).
|Automatisch Magic generieren?
|Ja
|Erzeugt eine eindeutige ID pro Karte/Symbol.
Panel-Optionen
|Eingabe Name
|Standard
|Beschreibung
|Bedienfeld X
|20
|Horizontaler Abstand von der Ecke.
|Feld Y
|20
|Vertikaler Abstand von der Ecke.
|Panel-Ausrichtung
|Links oben
|Ecke zur Verankerung des Paneels.
|Lot Box Schritt
|0.01
|Schrittweite für die Auf-/Abwärtspfeile des Loses.
|TP/SL-Box-Schritt
|10
|Schrittweite für TP/SL-Pfeile nach oben/unten.
Warnungen
|Eingabe Name
|Standard
|Beschreibung
|Pop-up-Warnungen
|Ja
|Zeigt MT5-Terminal-Warnungen an.
|Emails senden
|Nein
|An konfigurierte E-Mail senden.
|Mobile Benachrichtigungen
|Nein
|An die MT5 Mobile App senden.
