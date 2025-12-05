XP Trade Manager

Stoch Dashboard Ahmed Soliman Indikatoren

Das Stochastik-Dashboard ist ein Dashboard für mehrere Währungen und mehrere Zeitrahmen. Es zeigt die Stochastik-Richtung für die gewählten Paare/Zeitrahmen an. Für Stochastik-Liebhaber und manuelle Händler ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator, mit dem Sie die Marktrichtung für das/die von Ihnen gehandelte(n) Paar(e) bestimmen können. Stellen Sie ihn auf ein einziges Diagramm ein und überwachen Sie von einem Ort aus alle Diagramme, die Sie wollen.