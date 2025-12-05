XP Trade Manager

1. Überblick

XP Trade Manager ist ein professionelles visuelles Handels-Panel, das für manuelle Trader auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht die Ausführung und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie Bulk-Closures, Hedging und Positionsumkehrungen direkt im Chart.

2. Schnittstelle & Steuerelemente

A. Abschnitt Handelseingang

  • LOT: Eingabe des Handelsvolumens. Verwenden Sie die Pfeile, um das Volumen um den Lot-Box-Schritt anzupassen.
  • TP / SL: Eingabe von Take Profit und Stop Loss (in Punkten).
  • SELL / BUY: Schaltflächen für die sofortige Ausführung.
  • KOMMENTAR: Eingabe eines individuellen Handelskommentars.

B. Bulk-Schließungen

  • Verkäufe/Käufe schließen: Schließt alle Positionen dieses spezifischen Typs.
  • Close High/Low: Smart Close zielt nur auf die höchste oder niedrigste Position ab (ideal zur Reduzierung des Risikos).
  • Verlust/Gewinn schließen: Schließt alle Trades, die sich im negativen oder positiven Bereich befinden.
  • Alle schließen: Panik-Schaltfläche, um alle vom Panel verwalteten Positionen zu schließen.

C. Erweiterte Funktionen

  • Umkehren: Schließt die aktuelle Position und öffnet die gegenüberliegende (gleiche Lotgröße).
  • Reverse X2: Schließt die aktuelle Position und öffnet die gegenüberliegende mit doppelter Lotgröße (Recovery Mode).
  • Absichern: Eröffnet entgegengesetzte Positionen, um P/L zu sichern, ohne die ursprünglichen Trades zu schließen.
  • BreakEven: Verschiebt den Stop Loss zum Einstiegskurs für profitable Geschäfte.

3. Eingabe-Parameter

Handelsoptionen

Eingabe Name Voreinstellung Beschreibung
Losgröße 0.01 Standard-Startvolumen.
TakeProfit-Punkte 200 Standard-Take-Profit-Abstand.
StopLoss-Punkte 200 Standard-StopLoss-Abstand.
Kommentar anzeigen? (J/N) Ja Kommentare zu Aufträgen anfügen.
Handelskommentar Handelsmanager Die Textbeschriftung für Aufträge.
Maximale Spanne 100 Maximal zulässiger Spread-Filter.
Magische Zahl 12345 Manuelle ID (wenn Auto Generate auf Nein steht).
Automatisch Magic generieren? Ja Erzeugt eine eindeutige ID pro Karte/Symbol.

Panel-Optionen

Eingabe Name Standard Beschreibung
Bedienfeld X 20 Horizontaler Abstand von der Ecke.
Feld Y 20 Vertikaler Abstand von der Ecke.
Panel-Ausrichtung Links oben Ecke zur Verankerung des Paneels.
Lot Box Schritt 0.01 Schrittweite für die Auf-/Abwärtspfeile des Loses.
TP/SL-Box-Schritt 10 Schrittweite für TP/SL-Pfeile nach oben/unten.

Warnungen

Eingabe Name Standard Beschreibung
Pop-up-Warnungen Ja Zeigt MT5-Terminal-Warnungen an.
Emails senden Nein An konfigurierte E-Mail senden.
Mobile Benachrichtigungen Nein An die MT5 Mobile App senden.


Angetrieben von XPWORX

