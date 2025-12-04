ICT Suspension Blocks
- Indikatoren
- Kaveh Vaheddehkordi
- Version: 1.0
📝Einprofessioneller ICT-Indikator, der automatisch frische Suspensionsblöcke erkennt. Dies ist die LITE-Version des leistungsstarken ICT Gold Sweeper-Systems.
Der ICT Suspension Blocks wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, hochwahrscheinliche Umkehrzonen (Suspension Blocks) basierend auf Smart Money Concepts (ICT) zu identifizieren.
Im Gegensatz zu grundlegenden Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren konzentriert sich dieses Tool auf spezifische 3-Kerzen-Muster, in denen der Preis "ausgesetzt" hat und wahrscheinlich wieder Liquidität aufnehmen wird.
🚀 Funktionen in dieser KOSTENLOSEN Version:
-
✅ Auto-Erkennung: Findet sofort bullische (grün) und bärische (rot) Blöcke.
-
✅ Statusverfolgung: Blöcke werden automatisch ausgegraut, wenn sie ungültig (defekt) sind.
-
✅ Modernes Dashboard: Ein übersichtliches, professionelles Informationspanel, das den Market Bias und die Anzahl der aktiven Blöcke anzeigt.
-
✅ Intelligente Filter: Enthält eine "Hide Used"-Schaltflächenlogik, um Ihren Chart sauber zu halten (eingeschränkte Funktion).
-
✅ Grundlegende Warnungen: Lassen Sie sich per Pop-up/Ton benachrichtigen, wenn sich ein neuer Block bildet.
🔓 Warum ein Upgrade auf PRO? (Die "goldene" Logik)
Die kostenlose Version ist leistungsstark, aber die PRO-Version schaltet das wahre Potenzial dieses Systems mit der Golden Overlap Engine frei.
|Funktion
|🟢 Kostenlose Version
|🟡 PRO-Version (Gold Sweeper)
|Auto-Erkennung
|✅ Ja
|✅ Ja
|Goldene Überlappung (HTF)
|❌ Nein
|✅ Ja (Spielveränderung)
|Interaktive Schaltflächen
|❌ Gesperrt
|✅ Volle Kontrolle
|Mobile Push-Benachrichtigungen
|❌ Nein
|✅ JA
|Berührungs-/Mitteilungswarnungen
|❌ Nein
|✅ JA
|Klicken, um zu navigieren
|❌ Nein
|✅ JA
👉[Klicken Sie hier, um die PRO-Version zu erhalten: ICT Gold Sweeper]
💡 So verwenden Sie den Indikator (Strategie der kostenlosen Version):
-
Fügen Sie den Indikator zu Ihrem Chart hinzu (z.B. M15 oder H1).
-
Sehen Sie sich den Market Bias auf dem Panel an.
-
Warten Sie darauf, dass sich ein neuer grüner/roter Block in Richtung des Trends bildet.
-
Steigen Sie bei der erneuten Prüfung des Blocks ein.
Einfach. Sauber. Effektiv.
Laden Sie dieses kostenlose Tool noch heute herunter und beginnen Sie, die Marktstruktur klar zu erkennen.