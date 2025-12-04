ICT Suspension Blocks

📝Einprofessioneller ICT-Indikator, der automatisch frische Suspensionsblöcke erkennt. Dies ist die LITE-Version des leistungsstarken ICT Gold Sweeper-Systems.


Der ICT Suspension Blocks wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, hochwahrscheinliche Umkehrzonen (Suspension Blocks) basierend auf Smart Money Concepts (ICT) zu identifizieren.

Im Gegensatz zu grundlegenden Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren konzentriert sich dieses Tool auf spezifische 3-Kerzen-Muster, in denen der Preis "ausgesetzt" hat und wahrscheinlich wieder Liquidität aufnehmen wird.

🚀 Funktionen in dieser KOSTENLOSEN Version:

  • Auto-Erkennung: Findet sofort bullische (grün) und bärische (rot) Blöcke.

  • Statusverfolgung: Blöcke werden automatisch ausgegraut, wenn sie ungültig (defekt) sind.

  • Modernes Dashboard: Ein übersichtliches, professionelles Informationspanel, das den Market Bias und die Anzahl der aktiven Blöcke anzeigt.

  • ✅ Intelligente Filter: Enthält eine "Hide Used"-Schaltflächenlogik, um Ihren Chart sauber zu halten (eingeschränkte Funktion).

  • Grundlegende Warnungen: Lassen Sie sich per Pop-up/Ton benachrichtigen, wenn sich ein neuer Block bildet.

🔓 Warum ein Upgrade auf PRO? (Die "goldene" Logik)

Die kostenlose Version ist leistungsstark, aber die PRO-Version schaltet das wahre Potenzial dieses Systems mit der Golden Overlap Engine frei.

Funktion 🟢 Kostenlose Version 🟡 PRO-Version (Gold Sweeper)
Auto-Erkennung ✅ Ja ✅ Ja
Goldene Überlappung (HTF) ❌ Nein Ja (Spielveränderung)
Interaktive Schaltflächen ❌ Gesperrt Volle Kontrolle
Mobile Push-Benachrichtigungen ❌ Nein JA
Berührungs-/Mitteilungswarnungen ❌ Nein JA
Klicken, um zu navigieren ❌ Nein JA

👉[Klicken Sie hier, um die PRO-Version zu erhalten: ICT Gold Sweeper]

💡 So verwenden Sie den Indikator (Strategie der kostenlosen Version):

  1. Fügen Sie den Indikator zu Ihrem Chart hinzu (z.B. M15 oder H1).

  2. Sehen Sie sich den Market Bias auf dem Panel an.

  3. Warten Sie darauf, dass sich ein neuer grüner/roter Block in Richtung des Trends bildet.

  4. Steigen Sie bei der erneuten Prüfung des Blocks ein.

Einfach. Sauber. Effektiv.

Laden Sie dieses kostenlose Tool noch heute herunter und beginnen Sie, die Marktstruktur klar zu erkennen.


