Ultimate Breakout Scalper

Ultimate Breakout Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M1- und M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er konzentriert sich auf saubere Ausbrüche aus klar definierten Swing-Levels und verwendet Multi-Timeframe-Filter, dynamische Pivots und ATR-basiertes Risikomanagement, um explosive Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Kapital während unruhiger Märkte zu schützen.

Kein Raster, kein Martingal, keine Arbitrage-Tricks - nur eine strukturierte Ausbruchslogik mit solider Risikokontrolle.

Dateien herunterladen.

Einführungsrabatt.

Preis wird steigen, so schnell handeln und erhalten Sie Ihre Kopie des Ultimate Breakout Scalper.

verkauft / verfügbar / Preis
7/ 10 - $49
 0/ 10 - $99
 0/ 10 - $149
Endpreis ist $249

Kern-Handelslogik (Wie es funktioniert)

Der EA kombiniert mehrere Bausteine:

Dynamischer Pivot & Range-Erkennung

  • Erkennt Schwunghochs und Schwungtiefs mithilfe eines flexiblen Pivot-Systems.

  • Verwendet optional eine dynamische Pivot-Tiefe.

Geldverwaltung

  • RiskPercent - Risiko pro Handel in % des Saldos (z.B. 0,5-2%).

  • InpNormMoneyPerPointPerLot - Normalisierung für Broker mit unterschiedlichen Kontraktspezifikationen, damit der EA ein vergleichbares Risiko für alle Broker verwenden kann.

Handels-Filter

  • Dynamischer Bereich-Filter: Berechnet, ob die aktuelle Spanne ausreicht, um Orders zu platzieren.

  • Trend-Filter: Verhindert den Handel gegen den Trend und macht diesen EA nur trendfolgend.

  • End of Trend-Filter: Berechnet, ob der Trend erschöpft ist und blockiert neue Trades.

  • Kerzen-Filter: Prüft die vorherige Kerze, um die Qualität der ausstehenden Order zu überprüfen.

  • Mehrfach-Kerzen-Filter: Prüft die letzten x Bars, um das Momentum zu überprüfen.

  • Volatilitäts-Filter: Verhindert die Auftragserteilung in Märkten mit geringer Volatilität.

  • Nachrichten-Filter: Stoppt den Handel, wenn es ein Nachrichtenereignis gibt.

  • Handelszeiten: Verhindert den Handel außerhalb der Handelszeiten.

Handelsmanagement

  • Trailing-Stop - mit BE-Funktion.

  • Erweitertes Trailing - ändert den Abstand und den Schritt je nach Marktbedingungen.


Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 oder M5. Höhere Zeitrahmenfilter M15 oder H1.

  • Konto-Typ: ECN / Raw Spread mit niedrigen Kommissionen.

  • Mindesteinlage: Ab ~$200

  • Risiko pro Handel:

    • Konservativ: 0,25-0,5%

    • Ausgewogen: 1%

    • Aggressiv: 2%+ (nur wenn Sie das Risiko vollständig verstehen)

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher bevorzugt (prüfen Sie Ihren Broker/Prop-Regeln)

  • Set-Dateien: Beim Kauf erhalten Sie ein Set von Dateien mit verschiedenen Profilen: Konservativ, Ausgewogen und Aggressiv. Alle Einstellungen können nach Ihren Wünschen geändert werden.

Testen Sie immer zuerst auf Demo- oder Cent-Konten und optimieren Sie nur innerhalb realistischer Bereiche von Spreads, Slippage und Handelszeiten.


Was macht Ultimate Breakout Scalper anders?

  • Erweiterte Berechnung für Pivots (Hochs/Tiefs)

  • Einstiege werden mit ATR-gesteuerten Puffern anstelle von willkürlichen festen Abständen positioniert.

  • Das System passt sich der Trendstärke über ADX an:

    • Ruhiger Markt → strengere Regeln, weniger Trades.

    • Starker Trend → mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten.


Verwendung & Hinweise

  1. Hängen Sie den EA an den XAUUSD M5 Chart an.

  2. Überprüfen Sie Ihren Symbolnamen (z. B. XAUUSD , XAUUSD.m , usw.) und passen Sie InpSymbol bei Bedarf an.

  3. Legen Sie den Risikoprozentsatz je nach Ihrem Komfort und Kontotyp fest.

  4. Verwenden Sie immer die neuesten Set-Dateien: Beschreibung und Set-Dateien.

  5. Überprüfen Sie MaxSpread, MaxSlippage und die Handelszeiten für Ihren Broker.

  6. Einstellen: "For Market validation: skip OrderDelete in tester" am Ende der Eingabeliste auf false.

  7. Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.

  8. Live-Signal kommt bald.

  9. Ich bin ständig dabei, die Strategie zu optimieren, also achten Sie auf den Kommentar für die neuesten Set-Dateien!

  10. Nicht alle Broker liefern die gleichen Ergebnisse. Dieser EA ist vollständig auf einem RoboForex ECN Live-Konto getestet.


Wichtiger Haftungsausschluss

  • Dieser EA ist ein professionelles Handelswerkzeug, keine Garantie für Gewinn.

  • Vergangene Leistungen in Backtests oder bei anderen Brokern sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

