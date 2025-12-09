Ultimate Breakout Scalper
- Experten
- Jason Salomon Slabbers
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Ultimate Breakout Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M1- und M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er konzentriert sich auf saubere Ausbrüche aus klar definierten Swing-Levels und verwendet Multi-Timeframe-Filter, dynamische Pivots und ATR-basiertes Risikomanagement, um explosive Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Kapital während unruhiger Märkte zu schützen.
Kein Raster, kein Martingal, keine Arbitrage-Tricks - nur eine strukturierte Ausbruchslogik mit solider Risikokontrolle.
Einführungsrabatt.Preis wird steigen, so schnell handeln und erhalten Sie Ihre Kopie des Ultimate Breakout Scalper.
verkauft / verfügbar / Preis
7/ 10 - $49
0/ 10 - $99
0/ 10 - $149
Endpreis ist $249
Kern-Handelslogik (Wie es funktioniert)
Der EA kombiniert mehrere Bausteine:
Dynamischer Pivot & Range-Erkennung
Erkennt Schwunghochs und Schwungtiefs mithilfe eines flexiblen Pivot-Systems.
Verwendet optional eine dynamische Pivot-Tiefe.
RiskPercent - Risiko pro Handel in % des Saldos (z.B. 0,5-2%).
InpNormMoneyPerPointPerLot - Normalisierung für Broker mit unterschiedlichen Kontraktspezifikationen, damit der EA ein vergleichbares Risiko für alle Broker verwenden kann.
Handels-Filter
Dynamischer Bereich-Filter: Berechnet, ob die aktuelle Spanne ausreicht, um Orders zu platzieren.
Trend-Filter: Verhindert den Handel gegen den Trend und macht diesen EA nur trendfolgend.
End of Trend-Filter: Berechnet, ob der Trend erschöpft ist und blockiert neue Trades.
Kerzen-Filter: Prüft die vorherige Kerze, um die Qualität der ausstehenden Order zu überprüfen.
Mehrfach-Kerzen-Filter: Prüft die letzten x Bars, um das Momentum zu überprüfen.
Volatilitäts-Filter: Verhindert die Auftragserteilung in Märkten mit geringer Volatilität.
Nachrichten-Filter: Stoppt den Handel, wenn es ein Nachrichtenereignis gibt.
Handelszeiten: Verhindert den Handel außerhalb der Handelszeiten.
Handelsmanagement
Trailing-Stop - mit BE-Funktion.
Erweitertes Trailing - ändert den Abstand und den Schritt je nach Marktbedingungen.
Empfohlene Einstellungen
Symbol: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M1 oder M5. Höhere Zeitrahmenfilter M15 oder H1.
Konto-Typ: ECN / Raw Spread mit niedrigen Kommissionen.
Mindesteinlage: Ab ~$200
Risiko pro Handel:
Konservativ: 0,25-0,5%
Ausgewogen: 1%
Aggressiv: 2%+ (nur wenn Sie das Risiko vollständig verstehen)
Hebelwirkung: 1:100 oder höher bevorzugt (prüfen Sie Ihren Broker/Prop-Regeln)
Set-Dateien: Beim Kauf erhalten Sie ein Set von Dateien mit verschiedenen Profilen: Konservativ, Ausgewogen und Aggressiv. Alle Einstellungen können nach Ihren Wünschen geändert werden.
Testen Sie immer zuerst auf Demo- oder Cent-Konten und optimieren Sie nur innerhalb realistischer Bereiche von Spreads, Slippage und Handelszeiten.
Was macht Ultimate Breakout Scalper anders?
- Erweiterte Berechnung für Pivots (Hochs/Tiefs)
Einstiege werden mit ATR-gesteuerten Puffern anstelle von willkürlichen festen Abständen positioniert.
Das System passt sich der Trendstärke über ADX an:
Ruhiger Markt → strengere Regeln, weniger Trades.
Starker Trend → mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten.
Verwendung & Hinweise
Hängen Sie den EA an den XAUUSD M5 Chart an.
Überprüfen Sie Ihren Symbolnamen (z. B. XAUUSD , XAUUSD.m , usw.) und passen Sie InpSymbol bei Bedarf an.
Legen Sie den Risikoprozentsatz je nach Ihrem Komfort und Kontotyp fest.
Verwenden Sie immer die neuesten Set-Dateien: Beschreibung und Set-Dateien.
Überprüfen Sie MaxSpread, MaxSlippage und die Handelszeiten für Ihren Broker.
Einstellen: "For Market validation: skip OrderDelete in tester" am Ende der Eingabeliste auf false.
Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Live-Signal kommt bald.
Ich bin ständig dabei, die Strategie zu optimieren, also achten Sie auf den Kommentar für die neuesten Set-Dateien!
Nicht alle Broker liefern die gleichen Ergebnisse. Dieser EA ist vollständig auf einem RoboForex ECN Live-Konto getestet.
Wichtiger Haftungsausschluss
Dieser EA ist ein professionelles Handelswerkzeug, keine Garantie für Gewinn.
Vergangene Leistungen in Backtests oder bei anderen Brokern sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.