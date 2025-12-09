Ultimate Breakout Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M1- und M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er konzentriert sich auf saubere Ausbrüche aus klar definierten Swing-Levels und verwendet Multi-Timeframe-Filter, dynamische Pivots und ATR-basiertes Risikomanagement, um explosive Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Kapital während unruhiger Märkte zu schützen.

Kein Raster, kein Martingal, keine Arbitrage-Tricks - nur eine strukturierte Ausbruchslogik mit solider Risikokontrolle.

Dateien herunterladen.

Einführungsrabatt. Preis wird steigen, so schnell handeln und erhalten Sie Ihre Kopie des Ultimate Breakout Scalper.



verkauft / verfügbar / Preis

7 / 10 - $49

0 / 10 - $99

0 / 10 - $149

Endpreis ist $249





Kern-Handelslogik (Wie es funktioniert)

Der EA kombiniert mehrere Bausteine:

Dynamischer Pivot & Range-Erkennung

Erkennt Schwunghochs und Schwungtiefs mithilfe eines flexiblen Pivot-Systems.

Verwendet optional eine dynamische Pivot-Tiefe.

Geldverwaltung

RiskPercent - Risiko pro Handel in % des Saldos (z.B. 0,5-2%).

InpNormMoneyPerPointPerLot - Normalisierung für Broker mit unterschiedlichen Kontraktspezifikationen, damit der EA ein vergleichbares Risiko für alle Broker verwenden kann.

Handels-Filter

Dynamischer Bereich-Filter: Berechnet, ob die aktuelle Spanne ausreicht, um Orders zu platzieren.

Trend-Filter: Verhindert den Handel gegen den Trend und macht diesen EA nur trendfolgend.

End of Trend-Filter: Berechnet, ob der Trend erschöpft ist und blockiert neue Trades.

Kerzen-Filter: Prüft die vorherige Kerze, um die Qualität der ausstehenden Order zu überprüfen.

Mehrfach-Kerzen-Filter: Prüft die letzten x Bars, um das Momentum zu überprüfen.

Volatilitäts-Filter: Verhindert die Auftragserteilung in Märkten mit geringer Volatilität.

Nachrichten-Filter: Stoppt den Handel, wenn es ein Nachrichtenereignis gibt.

Handelszeiten: Verhindert den Handel außerhalb der Handelszeiten.

Handelsmanagement

Trailing-Stop - mit BE-Funktion.

Erweitertes Trailing - ändert den Abstand und den Schritt je nach Marktbedingungen.







Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 oder M5. Höhere Zeitrahmenfilter M15 oder H1.

Konto-Typ: ECN / Raw Spread mit niedrigen Kommissionen.

Mindesteinlage: Ab ~$200

Risiko pro Handel: Konservativ: 0,25-0,5% Ausgewogen: 1% Aggressiv: 2%+ (nur wenn Sie das Risiko vollständig verstehen)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher bevorzugt (prüfen Sie Ihren Broker/Prop-Regeln)

Set-Dateien: Beim Kauf erhalten Sie ein Set von Dateien mit verschiedenen Profilen: Konservativ, Ausgewogen und Aggressiv. Alle Einstellungen können nach Ihren Wünschen geändert werden.

Testen Sie immer zuerst auf Demo- oder Cent-Konten und optimieren Sie nur innerhalb realistischer Bereiche von Spreads, Slippage und Handelszeiten.





Was macht Ultimate Breakout Scalper anders?

Erweiterte Berechnung für Pivots (Hochs/Tiefs)

Einstiege werden mit ATR-gesteuerten Puffern anstelle von willkürlichen festen Abständen positioniert.

Das System passt sich der Trendstärke über ADX an:

Ruhiger Markt → strengere Regeln, weniger Trades.



Starker Trend → mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten.



Verwendung & Hinweise Hängen Sie den EA an den XAUUSD M5 Chart an. Überprüfen Sie Ihren Symbolnamen (z. B. XAUUSD , XAUUSD.m , usw.) und passen Sie InpSymbol bei Bedarf an. Legen Sie den Risikoprozentsatz je nach Ihrem Komfort und Kontotyp fest. Verwenden Sie immer die neuesten Set-Dateien: Beschreibung und Set-Dateien. Überprüfen Sie MaxSpread, MaxSlippage und die Handelszeiten für Ihren Broker. Einstellen: "For Market validation: skip OrderDelete in tester" am Ende der Eingabeliste auf false. Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen. Live-Signal kommt bald. Ich bin ständig dabei, die Strategie zu optimieren, also achten Sie auf den Kommentar für die neuesten Set-Dateien! Nicht alle Broker liefern die gleichen Ergebnisse. Dieser EA ist vollständig auf einem RoboForex ECN Live-Konto getestet.





Wichtiger Haftungsausschluss