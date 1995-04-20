Swift sniper mql4

SWIFT SNIPER COMBO kombiniert ein geglättetes Moving-Average-Crossover-System mit einem Swing-Pivot-Detektor. Signale werden nur generiert, wenn beide Systeme übereinstimmen: die Trendrichtung des MA-Systems und die Bestätigung eines strukturellen Swing-Tiefs/Hochs durch den Pivot-Detektor. Diese mehrschichtige Prüfung reduziert das Rauschen und filtert schwache Bewegungen heraus.

Wichtigste Vorteile

  • Doppelte Bestätigungslogik: Crossover und struktureller Pivot reduzieren Fehleinstiege.
  • Keine Neufärbung: Signale verwenden bestätigte Bar-Daten (i-1 vs. i-2), so dass Pfeile und Levels nicht neu gezeichnet werden.
  • Eingebaute Risikolevels: Automatischer Stop-Loss und drei gestaffelte Take-Profit-Ziele werden im Chart angezeigt.
  • Echtzeit-Warnungen: Popups und visuelle Hinweise, wenn sich neue Signale bilden.
  • Vollständig konfigurierbar: Steuern Sie MA-Längen, Glättung, Pivot-Lookback, TP/SL-Größe und Anzeigeoptionen.
  • Multi-Symbol & Multi-TF freundlich: Geeignet für Scalping oder Swing-Setups je nach Zeitrahmen.

Wie die Signale funktionieren (einfache Regeln)

  • Kaufen: MA-Engine erzeugt einen bullischen Crossover und der Preis bildet ein bestätigtes Swing-Tief → Kaufpfeil + TP/SL erscheinen.
  • Verkaufen: Die MA-Engine erzeugt einen bärischen Crossover und der Preis bildet ein bestätigtes Swing-Hoch → Verkaufspfeil + TP/SL erscheinen.
  • Handelsmanagement: Der Indikator zeigt eine SL-Linie und drei TP-Linien (TP1, TP2, TP3) an. Verwenden Sie diese Niveaus, um den Gewinn zu reduzieren oder zu begrenzen.

Empfohlene Verwendung

  • Zeitrahmen: M1-M15 für Scalping; M30-H4 für Intraday; H1-D1 für Swing Trades.
  • Märkte: Forex-Majors , Indizes und Metalle (XAUUSD) funktionieren gut; Backtest für jedes Instrument.
  • Positionsgröße: Kombinieren Sie den SL-Abstand des Indikators mit Ihrem eigenen Risikoprozentsatz pro Handel (z. B. 0,5 %-1 % des Eigenkapitals).
  • Bestätigung: Für eine höhere Überzeugung benötigen Sie eine Vereinbarung über einen höheren TF oder eine Volumen-/Strukturbestätigung.

Eingaben (Standardwerte)

Wichtiger Hinweis (Risikooffenlegung)

Dieser Indikator liefert nur Handelssignale und Referenzrisikoniveaus - er ist kein automatisches Geldmanagementsystem. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, führen Sie Backtests mit verschiedenen Symbolen und Zeitrahmen durch und befolgen Sie die Regeln für die Positionsgröße. Verkäufer und Verwaltung haften nicht für Handelsergebnisse (gemäß den Marktbedingungen).

Fügen Sie SWIFT SNIPER COMBO zu Ihrem Toolkit hinzu, um Ihre Eingaben zu straffen, sichtbare Risikoniveaus zu automatisieren und mit mehr Überzeugung zu handeln.


