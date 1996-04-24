Prop Draw Down Protector Expert MT5

Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 5

Der Prop Drawdown Protector EA für MetaTrader 5 ist ein fortschrittliches Risikomanagement-Tool, das für professionelle Händler entwickelt wurde, insbesondere für diejenigen, die nach den Regeln der Prop-Firma handeln oder leistungsstarke Forex-Portfolios verwalten.

Dieser Expert Advisor ermöglicht es den Benutzern, präzise Handelsparameter festzulegen, die mit ihren Strategien übereinstimmen und ihnen die volle Kontrolle über Gewinne, Verluste und Ausführungsdisziplin geben. Seine Oberfläche ist in sieben übersichtliche und benutzerfreundliche Registerkarten gegliedert, die den Händlern helfen, die emotionale Kontrolle zu behalten und ihre vordefinierten Handelspläne konsequent zu verfolgen.

EA-Übersicht

Kategorie

Kapitalmanagement - Risiko-Tool - Handels-Utility

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene/erfahrene Trader

Typ

Risikokontrolle - Geldmanagement

Zeitrahmen

Kompatibel mit allen Timeframes

Handelsstile

Scalping - Tageshandel - Intraday

Märkte

Forex - Aktien - Indizes

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Der Prop Drawdown Protector EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, die Anforderungen von Prop-Firmen mühelos zu erfüllen. Er beinhaltet:

  • Positionsgrößen- und Volumensteuerung
  • Zeitgesteuerte Handelsein- und -ausstiegsfenster
  • Risikolimits in % / Pips / USD
  • Nachrichtenwarnungen und Ereignisfilterung
  • Durchgesetzte SL/TP-Parameter
  • Zugangsbeschränkungen für Symbole

Zusammen unterstützen diese Funktionen eine disziplinierte Entscheidungsfindung, reduzieren emotionales Handelsverhalten und fördern die langfristige Rentabilität.


Lizenz-Aktivierung

Um den EA zu aktivieren, ist eine gültige Lizenz erforderlich.
Sie können einen Aktivierungscode anfordern - oder eine kostenlose Lizenz erhalten - indem Sie uns über den Live-Chat der Website, Telegram oder WhatsApp kontaktieren.

Volumen-Kontrollen

Die Registerkarte "Volumen" hilft Händlern, die Handelsgrößen zu verwalten und sicherzustellen, dass sie innerhalb der Risikoparameter bleiben:

  • Maximale Handelsgröße - Begrenzung des Volumens pro Handel
  • Maximale Tagesgröße - Erlaubtes Gesamtvolumen pro Tag
  • Max Daily Trades - Anzahl der Trades pro Tag
  • Tägliche Verlust-/Gewinnsträhnen-Limits
  • Wöchentliche Volumen- und Handelsanzahl-Limits
  • Wöchentliche Gewinn-/Verlustserien-Kontrollen

Diese Sicherheitsvorkehrungen tragen dazu bei, übermäßiges Handeln zu verhindern und das Eigenkapital Ihres Kontos zu schützen.

Zeitmanagement

Diese Registerkarte schränkt den Handel auf bestimmte Stunden oder Sitzungen ein, um impulsive Trades oder schlechte Marktbedingungen zu vermeiden.

  • Start-/Endzeit
  • Individuelle Einstellungen für Montag-Sonntag

Dies ermutigt Händler, nur während strategischer Marktfenster zu handeln.

Gewinn- und Verlustlimits

Die Registerkarte Gewinn/Verlust definiert maximale tägliche und wöchentliche Performance-Schwellenwerte in Prozent, Pips oder Dollar.

  • Tägliche Gewinn-/Verlust-Grenzen
  • Wöchentliche Gewinn-/Verlust-Grenzen

Diese Einstellungen erhalten die Gesundheit des Kontos und unterstützen eine gleichbleibende Leistung über längere Zeiträume.

Symbol-Zugriffskontrolle

Händler können bestimmte Märkte zulassen oder sperren:

  • Aktueller Chart
  • Alle Charts
  • Marktbeobachtungssymbole
  • Benutzerdefinierte Symbol-Listen

Die Einschränkung von Handelsinstrumenten verringert die Ablenkung und stärkt die Einhaltung der Strategie.

Handelsübersicht

Dieser Abschnitt bietet einen detaillierten Statusüberblick, einschließlich:

  • Salden zu Beginn des Tages/der Woche
  • Täglicher/wöchentlicher Gewinn in Echtzeit
  • Gewinn/Verlust-Streifen
  • Täglicher und wöchentlicher Drawdown

Zur ständigen Überwachung kann eine visuelle Datenanzeige im Diagramm aktiviert werden.

Take Profit- und Stop Loss-Einstellungen

Dieses Panel stellt sicher, dass Trades immer den richtigen Risikomanagementregeln folgen:

  • Obligatorische SL/TP-Platzierung
  • Warnungen, wenn TP/SL fehlen
  • Beschränkungen bei der Anpassung von TP/SL-Niveaus

Diese Funktionen verhindern emotionale Entscheidungen und schützen vor unnötigen Verlusten.

Nachrichtenfilter & Warnungen

Auf dieser Registerkarte sind Alarme zu wirtschaftlichen Ereignissen für die wichtigsten Währungspaare integriert:

  • Konfigurieren Sie Alarme vor/nach wichtigen Ereignissen
  • Wählen Sie die Dauer des Alarms
  • Filtern Sie nach Symbol oder Nachrichtentyp

Wenn Sie über wichtige Ereignisse informiert sind, können Sie unerwartete Volatilität vermeiden.

Fazit

Der Prop Drawdown Protector EA ist eine umfassende Lösung für Händler, die Wert auf strenge Risikokontrolle, Handelsdisziplin und die Einhaltung der Prop-Firm-Regeln legen.

Dank seiner umfangreichen Funktionen - von Volumenlimits bis hin zu Symbolfilterung und Nachrichtenschutz - eignet er sich hervorragend für ICT-, SMC- und andere regelbasierte Handelssysteme.

Wenn Sie diesen EA in Ihre Handelsroutine integrieren, erhalten Sie eine bessere Kontrolle, reduzieren emotionales Handeln und verbessern die Konsistenz - und schützen so Ihre Konten vor Verstößen, hohen Drawdowns und Margenrisiken.

Hinweis

Der Prop Drawdown Protector EA istvollständig zugelassen und kompatibel mit den weltweit führenden Prop-Firmen, darunter:

  • Die 5%er
  • Funding Traders
  • FundedNext
  • Alpha Kapital Gruppe
  • FTMO

Dies gewährleistet eine sichere Nutzung über diese Plattformen hinweg, ohne gegen Drawdown- oder Compliance-Regeln zu verstoßen.


