Anti Scalping Trader mh

„ANTI SCALPING TRADER EA“ – ein fortschrittliches, automatisches Handelssystem basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Kursanalyse!

Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. 14 Set-Dateien stehen zur Verfügung!

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Die Handelsidee basiert auf einem völlig neuen Kursmuster, das ich selbst entdeckt habe!

„ANTI SCALPING TRADER“ ist eine sehr gute Investition – er wird Ihnen jahrelang gute Ergebnisse liefern, da alle Set-Dateien eine positive mathematische Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen!

EA-Funktionen:
- Der EA kann gleichzeitig auf 14 Währungspaaren ausgeführt werden.
- Jeder Trade zielt auf einen guten Gewinn ab – dies ist kein Scalping-Ansatz.
- Das System verschwendet kein Geld für Kommissionen wie viele Scalper.
- Keine engen Spread-Anforderungen – der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.
- Das System verwendet keine riskanten Grid-Methoden.
- Der EA verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.
- Jeder Trade hat Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP), die für den Broker nicht sichtbar sind.
- SL und TP sind dynamisch – sie passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.
- Der Kompensationsmodus ist in den EA-Einstellungen verfügbar.
- Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Zeitrahmen: Nur D1.
- Betriebszeitpunkt: Der EA sucht nach Einstiegsmöglichkeiten am Ende der Tageskerze. Wenn das System nach der Bildung einer Tageskerze keine Aufträge platziert hat, bedeutet dies, dass keine Einstiegssignale im Chart verfügbar waren.

So installieren Sie das Handelssystem:
- Öffnen Sie 14 der folgenden Charts:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Wählen Sie in jedem Chart den D1-Zeitrahmen.
- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.
- Wenden Sie in jedem Chart die entsprechende „Set_file“ auf den Expert Advisor an.
- Der Roboter erledigt alles automatisch. Sie müssen ihn lediglich in MT4 installieren und Ihren PC rund um die Uhr laufen lassen (oder alternativ einen VPS anstelle eines PCs verwenden).

Dies ist ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
