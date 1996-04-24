Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT5

Der Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT5 ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten über mehrere Konten hinweg mit sofortiger Präzision zu replizieren. Er verfügt über ein anpassungsfähiges Floating-Control-Panel, das es dem Benutzer ermöglicht, Kopiereinstellungen zu konfigurieren, Risikoparameter zu verwalten und die Handelsausführung über verschiedene Terminals hinweg in Echtzeit zu koordinieren.

Dieses Tool kopiert nicht nur Handelsein- und -ausgänge, sondern sorgt auch für eine genaue Synchronisierung der Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Niveaus (TP) über alle verbundenen Konten hinweg.

Spezifikationen - Fast Local Trade Copier Expert

Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Funktionen und Konfigurationsdetails:

Kategorie

Handels-Utility

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Profi

Experten-Typ

Signalausführung - Automatischer Einstieg/Ausstieg

Zeitrahmen

Multi-Timeframe Unterstützung

Handelsstil

Intraday - Scalping - Hochfrequenz

Überblick über den Fast Trade Copier Expert

Um zwei Terminals zu synchronisieren, legen Sie das Primärkonto als Master und das Empfängerkonto als Slave fest. Das Slave-Terminal verbindet sich mit dem Master, indem es seine Terminal-ID oder Adresse eingibt und so eine sichere Verbindung für die Handelsduplizierung herstellt.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird jeder auf dem Master-Konto ausgeführte Handel - zusammen mit seinen TP- und SL-Werten - sofort auf dem Slave-Konto gespiegelt, ohne Verzögerung oder manuelle Eingabe.

Replikation von Kaufaufträgen

Auf dem NZD/USD-H1-Chart wird ein auf dem Master-Konto platzierter Kaufauftrag sofort auf dem Slave-Konto dupliziert, wobei alle Risikomanagement-Parameter automatisch angewendet werden.

Replikation von Verkaufsaufträgen

Im AUD/USD M30-Beispiel wird ein auf dem Master-Terminal ausgeführter Verkaufsauftrag sofort auf das Slave-Konto kopiert, wobei sowohl SL- als auch TP-Levels genau eingehalten werden.

Wichtige Einstellungen des Fast Trade Copier

Der Expert Advisor verfügt über ein umfassendes Set an Konfigurationen in seinem schwebenden Bedienfeld:

Auswahl des Modus

Wählen Sie den Terminaltyp:

  • Master - Das Konto, das die ursprünglichen Aufträge generiert
  • Slave - Das Konto, das kopierte Aufträge erhält

Einstellungen für das Master-Konto

  • Aktive Handelstage auswählen
  • Aktivieren Sie das Kopieren von einem einzelnen Chart oder von allen Charts
  • Automatische Synchronisierung mit Market Watch-Symbolen
  • SL- und TP-Levels weiterleiten

Slave-Konto-Einstellungen

  • Master-Terminal-ID(s) eingeben
  • Symbolmapping für Instrumente mit unterschiedlichen Namen anwenden
  • Verwalten des Datenempfangs und der Chart-Kompatibilität

Zusammenfassung

Der Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT5 bietet eine leistungsstarke und effiziente Lösung für das plattformübergreifende Kopieren von Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Seine Multi-Timeframe-Kompatibilität und die Unterstützung für das plattformübergreifende Kopieren von Trades auf MT4/MT5 machen ihn zu einem unverzichtbaren Tool für professionelle Trader.

Mit seinem modularen Bedienfeld und den flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten eignet sich dieses Tool sowohl für private als auch für institutionelle Handelsumgebungen.

