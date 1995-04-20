OPR Median Pro MT4

🌍 Englische Version

Überblick

OPR Median Pro ist ein leistungsstarker Indikator für Händler, die die Open Price Range (OPR) -Strategie anwenden.

Er erkennt automatisch die Eröffnungsspanne des Marktes und stellt sie dar:

Die obere und untere OPR-Grenze

Die Median-Linie

und erweitert diese Niveaus während Ihrer Handelssitzung

Hauptmerkmale

✅ Automatische OPR-Erkennung (anpassbares Zeitfenster)

✅ Genaue Darstellung der Bereichsgrenzen und der Medianlinie

✅ Automatische Ausdehnung der Niveaus über die Sitzung

✅ Visuelle und akustische Warnungen, wenn der OPR gebildet wird

✅ Zeichnet die TP- und BE-Linien für Verkauf und/oder Kauf

für Verkauf und/oder Kauf ✅ Anpassen des SL mit der Maus

mit der Maus ✅ Funktioniert auf allen Märkten (Forex, Indizes, Krypto, etc.)

(Forex, Indizes, Krypto, etc.) ✅ Vollständig anpassbare Parameter (Farben, Zeiteinstellungen, Linienstile)

✅ Kompatibel mit Expert Advisors - führen Sie Ihren Handelsassistenten zusätzlich dazu aus

Zweck

Vereinfachen Sie Ihren Open Price Range-Handel, indem Sie OPR Median Pro das gesamte Plotten überlassen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Setups, nicht auf das manuelle Zeichnen.

Wie man es benutzt

Definieren Sie Ihre OPR Stunden (z.B. 8:00-9:00 oder 15:30-16:00) Warten Sie auf die Bildung des Bereichs Lassen Sie sich durch einen Alarm benachrichtigen, sobald er fertig ist Verwenden Sie den Median und die Grenzen als Referenzwerte für Ihre Ein- und Ausstiege

Warum OPR Median Pro wählen?

Entwickelt für ernsthafte OPR-Trader

Sauberes und professionelles Design

Leichtgewichtig und vollständig für MT4 optimiert

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Technische Einzelheiten