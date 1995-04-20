OPR Median Pro MT4
- Indikatoren
- Florian Pierre Bonnet
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
🌍 Englische Version
Überblick
OPR Median Pro ist ein leistungsstarker Indikator für Händler, die die Open Price Range (OPR) -Strategie anwenden.
Er erkennt automatisch die Eröffnungsspanne des Marktes und stellt sie dar:
- Die obere und untere OPR-Grenze
- Die Median-Linie
- und erweitert diese Niveaus während Ihrer Handelssitzung
Hauptmerkmale
- ✅ Automatische OPR-Erkennung (anpassbares Zeitfenster)
- ✅ Genaue Darstellung der Bereichsgrenzen und der Medianlinie
- ✅ Automatische Ausdehnung der Niveaus über die Sitzung
- ✅ Visuelle und akustische Warnungen, wenn der OPR gebildet wird
- ✅ Zeichnet die TP- und BE-Linien für Verkauf und/oder Kauf
- ✅ Anpassen des SL mit der Maus
- ✅ Funktioniert auf allen Märkten (Forex, Indizes, Krypto, etc.)
- ✅ Vollständig anpassbare Parameter (Farben, Zeiteinstellungen, Linienstile)
- ✅ Kompatibel mit Expert Advisors - führen Sie Ihren Handelsassistenten zusätzlich dazu aus
Zweck
Vereinfachen Sie Ihren Open Price Range-Handel, indem Sie OPR Median Pro das gesamte Plotten überlassen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Setups, nicht auf das manuelle Zeichnen.
Wie man es benutzt
- Definieren Sie Ihre OPR Stunden (z.B. 8:00-9:00 oder 15:30-16:00)
- Warten Sie auf die Bildung des Bereichs
- Lassen Sie sich durch einen Alarm benachrichtigen, sobald er fertig ist
- Verwenden Sie den Median und die Grenzen als Referenzwerte für Ihre Ein- und Ausstiege
Warum OPR Median Pro wählen?
- Entwickelt für ernsthafte OPR-Trader
- Sauberes und professionelles Design
- Leichtgewichtig und vollständig für MT4 optimiert
- Funktioniert auf jedem Zeitrahmen
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
Technische Einzelheiten
- Plattform: MetaTrader
- Typ: Indikator (.ex4)
- Kompatibel mit: EAs, Handelsmanager, externe Alarme