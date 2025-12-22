Zeus FX

ZEUS FX - Vollautomatisches Handelssystem für XAUUSD (Gold)

2 Exemplare kosten 150$, der nächste Preis ist 250$.

ZEUS FX ist eine vollautomatische Handelslösung, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren verwendet ZEUS FX einen hochentwickelten Algorithmus, der die Preisvolatilität und das Handelsmomentum während der ruhigeren asiatischen Handelssitzungen überwacht und dabei äußerst benutzerfreundlich bleibt.

Die Strategie basiert auf einem Breakout & Recovery-Modell. Es identifiziert starke Kursbewegungen innerhalb eines definierten Zeitfensters und führt Trades basierend auf der Stärke des Momentums aus. Um langfristige Stabilität zu gewährleisten, integriert der Expert Advisor einen intelligenten Erholungsmechanismus und robuste Risikomanagement-Komponenten, einschließlich eines prozentualen gleitenden Stop-Loss, wodurch er vollständig mit den Regeln der Prop-Firm kompatibel ist.

✨ Hauptmerkmale

Keine gefährlichen Strategien, kein Martingale, kein Grid


1. Zeitsensitive Handelslogik

Die Trades werden nur innerhalb bestimmter Handelszeiten (von Anfang bis Ende) und unter Marktbedingungen mit geringer Liquidität und Volatilität ausgeführt.

2. Intelligentes Risikomanagement

  • Wählen Sie zwischen festen Lots oder einer automatischen Losgröße, die auf dem Kontostand und dem Risikoprozentsatz basiert.

3. Erweiterter Schutz

  • Spread-Filter: Blockiert den Handel während Ereignissen mit hoher Streuung oder hoher Nachrichtenwirkung.

  • Schlupfkontrolle: Gewährleistet eine genaue Auftragsausführung.

  • Globaler prozentualer Stop-Loss: Schließt automatisch alle offenen Trades, wenn der gleitende Verlust einen bestimmten Prozentsatz (StopLossProcent) erreicht.

4. Dynamische Ausstiegsstrategie

  • Standardmäßige Gewinnmitnahme auf Basis von Punkten

  • Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt

5. Strategie-Logik

Der EA überwacht Geld-/Briefkursänderungen in kurzen Intervallen.
Wenn sich der Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens um eine bestimmte Anzahl von Pips bewegt, wird ein Handel ausgelöst.
Wenn sich der Markt umkehrt, verwendet der EA ein berechnetes System zur Wiederherstellung des gleitenden Durchschnitts, um den Handelskorb zu verwalten und ihn mit Gewinn zu schließen.

📌 Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M30

  • Makler: ECN-Konto mit niedrigem Spread & niedriger Latenz

  • VPS: Obligatorisch für 24/7 Betriebszeit und präzise Timer-Ausführung

  • Mindesteinlage: $200

🔧 Parameter

- Geld Management -

  • Risiko: Prozentualer Anteil des Guthabens, der für die automatische Lotberechnung verwendet wird.

  • UseFixedLot: Setzen Sie diese Option auf True, um die feste Losgröße zu aktivieren.

  • FixedLot: Die angegebene Losgröße (z. B. 0,01).

- Schutzeinstellungen -

  • MaxSpreadPoints: Maximal zulässiger Spread (in Punkten) für offene Trades.

  • MaxSlippagePoints: Maximal zulässige Slippage.

- EA-Einstellungen -

  • StopLossProzent: Globaler Konto-Stop-Loss-Prozentsatz.

  • GewinnmitnahmenPunkte: Standard-TP für den gesamten Auftragskorb.

  • Nachlauf: Trailing-Stop-Abstand (Punkte).

  • TralStart: Gewinn (in Pips), der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

  • ZeitStart / ZeitEnde: Erlaubtes Handelsfenster (Serverzeit).

  • PipStep: Abstand zwischen den Aufträgen oder Schwellenwert für die Volatilität.

  • Magic: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.


