Easy Scalping Box Signal For Currency Pairs

❌ Sie bekommen immer wieder MARGIN CALLS ? ❌ Haben Sie immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, dieKONSTANTEN TÄGLICHEN GEWINN LIEFERT? ❌ Haben Sie es satt, Geld einzuzahlen und wünschen sich verzweifelt, Sie könntenENDLICH ABZIEHEN?









✅ Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin einECHTERVOLLZEITHÄNDLER und ich werde mit Ihnen den Indikator teilen,den ich selbst benutzt habe , um erfolgreich ein Vollzeithändler zu werden .





STOPPEN Sie damit , Zeit mit Indikatorenzu verschwenden, die nicht von echten Händlern erstellt wurden und keine nachweisliche Erfolgsbilanz haben!





✅ Beginnen Sie noch heute mit dem Easy30-Indikator - von mir persönlich entwickelt und verwendet, bereitsvon vielen ETSY-Käufern bewiesen , die jetzt konstant profitabel und gewinnbringend sind🔥🔥🔥





= ======= ======

EINFÜHRUNG :





EINFACH 30 - 100 PIPS TÄGLICH MIT EINTRAGUNGSKASTEN (Nicht übermalen!)🔥🔥🔥





Aktualisiert für den Marktzustand 2025👍👍👍

Jetzt ist V6

=============





⭐ 5 STAR-Kundendienste

⭐ 5 STAR Kundendienst

⭐ 5 STAR Easiest Entry Tipps werden nach dem Kauf gegeben werden!

⭐ 5 STERNE 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟 𝗕𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗘𝗧𝗦𝗬 𝗕𝗨𝗬𝗘𝗥

⭐ Ich bin ein 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥, 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥 & 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥 und schau dir unser Feedback und unsere Verkaufszahlen an!





✅FREE UPDATE ON NEWER VERSION für unsere Käufer ONLY!!

✅FREE UPDATE ON PROVEN SECRET SOP STRATEGY PDF nur für unsere Käufer!

✅KOSTENLOSER SUPPORT VON MIR, DA ICH SELBST TRADER BIN!









Bewährter und profitabler SOP-Leitfaden für Einstieg, Take Profit und Stop Loss.

Keine Rätselraten Arbeit. Befolgen Sie einfach die SOP-Regeln, die im SOP-PDF beschrieben sind.





✅ Leicht zu verstehen

✅ Nicht-umkehrbarer Indikator

✅ Aktualisiert für die Marktbedingungen von 2025

✅ Kann auf Prop Firm Broker verwendet werden

✅ Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 oder mehr

✅ Entwickelt von einem echten Trader für echte Ergebnisse.





= ======= ==============

BESTER ZEITRAHMEN FÜR DEN EINSTIEG :

= ======= ==============









CURRENCY - M15 und H1 als TF-Einstieg. H4 und D1 als größere TF-Trendreferenz.





= ======= ===============

VEREINFACHTE EINSTIEGSREGELN :

= ======= ===============





Grüne Box - Kauftrend

Rote Box - Verkaufstrend





Eintrag in der ersten Box nach dem Farbwechsel.

Zum Beispiel.





Buy Entry - Warten, bis die rote Box in die grüne Box wechselt.

Sell Entry - Warten, bis die grüne Box in die rote Box wechselt.





= ======= ==================

REGELN FÜR DEN EINSTIEG MIT HOHEM GEWINN :

==========================





Buy Entry - Warten Sie den Wechsel der Red Box zur Green Box bei TF Entry ab .

Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine grüne Box aufweist.





Sell Entry - Warten Sie den Wechsel von Green Box zu Red Box bei TF Entry ab .

Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine rote Box aufweist.





Details zu dieser Strategie werden in der SOP-PDF zusammen mit den Indikator-Dateien mitgeteilt.







✅ 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗟𝗟 𝗚𝗘𝗧





- Indikator für nicht wiederholte Kauf-/Verkaufssignale

- Kaufen, wenn das erste grüne Kästchen erscheint

- Verkaufen, wenn das erste rote Kästchen erscheint

- SL/TP-Regeln mit einer bewährten mehr als 1:1,5 RR-Strategie

- Exklusive SOP PDF

- Enthält geheime, fortgeschrittene Strategien, um die Herausforderungen von Prop Firms zu bestehen

- Vereinfachte Regeln für konsistente Ausführung

- Kostenlose Updates auf Lebenszeit

- Bleiben Sie mit marktadaptiven Versionen immer einen Schritt voraus

- 1x Lizenzaktivierung

- Funktioniert auf MT4 oder MT5 (PC, Laptop, VPS)



💡 𝗪𝗛𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗜𝗧





- Einfach 30-100 Pips täglich mit den wichtigsten FX-Währungspaaren

- Bewährte Ergebnisse von Etsy-Käufern

- Schnelle Unterstützung von einem anderen Trader

- Entwickelt, um Ihnen zu helfen, FTMO, FundedNext und andere Top-Firmen zu bestehen





🎯 𝗕𝗨𝗜𝗟𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗜𝗥𝗠 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦



