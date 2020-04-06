Pricertrap scalp

Pricetrap scalp wurde als professioneller Scalping-EA entwickelt, ein leistungsstarkes und ausgeklügeltes System, das die Leistung auf dem Währungsmarkt optimiert. Mit fortschrittlichen Strategien unterstützt King Cobra Mt4 sowohl Anfänger als auch professionelle Trader und ermöglicht es ihnen, die Herausforderungen und Chancen dieses dynamischen Marktes sicher zu nutzen.Pricetrap scalp ist ein System , das adaptive Intelligenz, Preisaktionsstrategie-Analyse, automatische Handelsanpassung und strenge Risikokontrolle kombiniert. Diese Anpassungsfähigkeit macht den EA zu einem leistungsstarken Assistenten, der in der Lage ist, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig die Sicherheit Ihres Kapitals auf lange Sicht zu gewährleisten. Das Hauptziel des King Cobra Mt4 Systems ist eine sicherere und höhere Handelsleistung. Nach der Installation und Konfiguration des Expertenmodus arbeitet das System im vollautomatischen Modus.

Eigenschaften:



Niedriger Drawdown

Kleiner Stop-Loss

Keine Martingale-Strategie

Keine Grid-Strategie

Kleine sichere Trades

Erkennung von Volatilität

Makler



Schnelle Ausführung (Marktausführung)

Gute Liquidität (keine Spitzen bei den Spreads während der Volatilität, konstant niedrige Spreads - etwa 3 bis 10 für GPBUSD

Geringe Schlupfquote (Schlupfquote 3 oder weniger)

Empfohlene Installation

Zeitrahmen: M5

Paare: GBPUSD, EURAUD, USDCHF

