RoyaleXAUV6
- Experten
- Mustafa Alayan
- Version: 26.5
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
RoyaleXAU Scalper - Das beste Skript des Jahres 2025
Swing System hinzugefügt
Echtzeit Gelddrucker - 88.81% Gewinnrate
Höchste Gewinnrate auf MQL5!
Unterstützung: T.me/royalexau
🎯 PROFESSIONELLES MULTI-TIMEFRAME HANDELSSYSTEM MIT FORTSCHRITTLICHEM POSITIONSMANAGEMENT
Transformieren Sie Ihren Handel mit diesem hochentwickelten Expert Advisor, der Multi-Timeframe-Analyse auf institutionellem Niveau mit intelligenter Positionsmanagement-Technologie kombiniert.
⭐ Hauptmerkmale & Vorteile
✅ Multi-Timeframe-Konfluenz-System
-
Analysiert bis zu 3 Timeframes gleichzeitig für hochwahrscheinliche Einträge.
-
Stellt vor der Ausführung von Trades die Übereinstimmung über mehrere Zeithorizonte sicher.
-
Filtert falsche Signale aus, indem es die Bestätigung von höheren Zeitrahmen verlangt.
-
Anpassbare Auswahl des Zeitrahmens, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.
✅ Fortschrittliches Positionsmanagement
-
Intelligente rasterbasierte Positionsskalierung mit anpassbaren Parametern.
-
Automatische Positionsgrößenanpassung mit bewährter mathematischer Progression.
-
Maximale Positionslimits zur Kontrolle von Engagement und Risiko.
-
Einheitliches Stop-Loss-Management für alle Positionen zur optimalen Risikokontrolle.
Hochentwickeltes Risikomanagement
-
Gruppiertes Positionsmanagement - alle Positionen werden als eine Einheit verwaltet.
-
Dynamischer Stop-Loss und Take-Profit auf der Grundlage eines gewichteten durchschnittlichen Einstiegs.
-
Schützt das Kapital, indem alle Positionen geschlossen werden, wenn der Gruppen-Stop-Loss erreicht wird.
-
Sicherstellung der Rentabilität durch kollektive und nicht individuelle Verwaltung der Positionen.
✅ Professionelle Handelsfunktionen
-
Eingebauter Momentum-Oszillator zur Erkennung von Marktextremen.
-
Anpassbare überkaufte/überverkaufte Niveaus für unterschiedliche Marktbedingungen.
-
Flexible Parametereinstellungen für konservative und aggressive Trader.
-
Sauberer, effizienter Code mit minimaler CPU-Auslastung.
💡 Was macht diesen EA so besonders?
Im Gegensatz zu einfachen Single-Entry EAs verwendet RoyaleXAU Techniken zum Positionsaufbau auf institutioneller Ebene:
-
Smart Entry System - wartet auf die perfekte Ausrichtung über mehrere Zeitrahmen.
-
Position Scaling - baut Positionen strategisch während günstiger Bedingungen auf.
-
Unified Management - behandelt mehrere Positionen als einen einzigen strategischen Handel.
-
Mathematischer Vorteil - verwendet bewährte Algorithmen zur Positionsgrößenbestimmung für optimale Ergebnisse.
📊 Perfekt für
-
Händler, die einen konsistenten, systematischen Ansatz suchen.
-
Diejenigen, die die Macht von Positionsskalierungsstrategien verstehen.
-
Anleger, die nach einem automatisierten Handel ohne Hände suchen.
-
Sowohl für Anfänger (Standardeinstellungen) als auch für fortgeschrittene Trader (vollständig anpassbar).
-
Alle Handelsstile: Scalping
⚙️ Anpassbare Parameter
Marktanalyse-Einstellungen
-
Oszillatorperioden und Empfindlichkeitsstufen
-
Überkaufte/überverkaufte Schwellenwerte
-
Auswahl des Preisfeldes(Close/Close oder Low/High)
-
Glättungsparameter
Zeitrahmen-Konfiguration
-
Wählen Sie 2-3 beliebige Zeitrahmen für die Analyse
-
Option, 2 oder 3 Zeitrahmen zur Bestätigung zu verlangen
-
Funktioniert auf allen Zeitrahmen M1 → Monatlich
Positionsverwaltung
-
Anfängliche Positionsgröße
-
Positionsskalierungsmultiplikator
-
Abstand zwischen Positionen
-
Maximales Positionslimit
Risiko-Parameter
-
Stop-Loss-Abstand (Punkte)
-
Take-Profit-Abstand (Punkte)
-
Maximale gleichzeitige Positionen
-
Magische Zahl zur Identifizierung von Geschäften
🛡️ Sicherheitsmerkmale
-
Riskieren Sie nie mehr als Ihren vorgegebenen Stop-Loss
-
Eingebaute Positionslimits verhindern ein Übermaß an Risiko
-
Automatische Parametervalidierung beim Starten
-
Eindeutige Protokollierung aller Handelsentscheidungen
-
Kompatibel mit allen Brokertypen und Kontogrößen
📈 Empfohlene Einstellungen
-
Mindesteinlage: 500 $ (0,01 Lotgröße)
-
Empfohlene Paare: Wichtige Forex-Paare, Gold, Indizes
-
Funktioniert auf allen Zeitrahmen, aber optimiert für M5 → H1
-
VPS empfohlen für ununterbrochenen 24/5 Betrieb
💬 Was Trader sagen
-
"Die Multi-Timeframe-Bestätigung hat die Anzahl der Fehleinstiege drastisch reduziert."
-
"Die Positionsskalierung bei Drawdowns hat Verlusttrades in Gewinner verwandelt."
-
"Endlich ein EA, der das Risiko mit gruppierten Positionen richtig verwaltet."
-
"Dank der Anpassungsoptionen kann ich ihn perfekt an meinen Handelsstil anpassen."
🎁 Was Sie bekommen
-
Vollständig automatisierter EA (an den Chart anhängen und loslegen!)
-
Ausführliches Benutzerhandbuch mit Optimierungstipps
-
Empfohlene Einstellungen für verschiedene Marktbedingungen
-
Kostenlose Updates und Verbesserungen
-
Professionelle Unterstützung bei der Einrichtung und bei Fragen
⚡ Handeln Sie jetzt!
Verpassen Sie keine profitablen Trades mehr aufgrund von schlechtem Timing oder emotionalen Entscheidungen. Überlassen Sie RoyaleXAU Scalper Ihren Handel mit mathematischer Präzision und bewährten Positionsmanagementtechniken.
⚠️ Risikohinweis
Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.
Version: 2.00 | Plattform: MetaTrader 5 | Support: T.me/Royale_support
-
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen