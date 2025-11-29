RoyaleXAUV6

Händler, die einen konsistenten, systematischen Ansatz suchen.

Diejenigen, die die Macht von Positionsskalierungsstrategien verstehen.

Anleger, die nach einem automatisierten Handel ohne Hände suchen.

Sowohl für Anfänger (Standardeinstellungen) als auch für fortgeschrittene Trader (vollständig anpassbar).

Alle Handelsstile: Scalping





⚙️ Anpassbare Parameter

Marktanalyse-Einstellungen

Oszillatorperioden und Empfindlichkeitsstufen

Überkaufte/überverkaufte Schwellenwerte

Auswahl des Preisfeldes (Close/Close oder Low/High )

Glättungsparameter

Zeitrahmen-Konfiguration

Wählen Sie 2-3 beliebige Zeitrahmen für die Analyse

Option, 2 oder 3 Zeitrahmen zur Bestätigung zu verlangen

Funktioniert auf allen Zeitrahmen M1 → Monatlich

Positionsverwaltung

Anfängliche Positionsgröße

Positionsskalierungsmultiplikator

Abstand zwischen Positionen

Maximales Positionslimit

Risiko-Parameter

Stop-Loss-Abstand (Punkte)

Take-Profit-Abstand (Punkte)

Maximale gleichzeitige Positionen

Magische Zahl zur Identifizierung von Geschäften

🛡️ Sicherheitsmerkmale

Riskieren Sie nie mehr als Ihren vorgegebenen Stop-Loss

Eingebaute Positionslimits verhindern ein Übermaß an Risiko

Automatische Parametervalidierung beim Starten

Eindeutige Protokollierung aller Handelsentscheidungen

Kompatibel mit allen Brokertypen und Kontogrößen

📈 Empfohlene Einstellungen

Mindesteinlage: 500 $ (0,01 Lotgröße)

Empfohlene Paare: Wichtige Forex-Paare, Gold, Indizes

Funktioniert auf allen Zeitrahmen, aber optimiert für M5 → H1

VPS empfohlen für ununterbrochenen 24/5 Betrieb

💬 Was Trader sagen

"Die Multi-Timeframe-Bestätigung hat die Anzahl der Fehleinstiege drastisch reduziert."

"Die Positionsskalierung bei Drawdowns hat Verlusttrades in Gewinner verwandelt."

"Endlich ein EA, der das Risiko mit gruppierten Positionen richtig verwaltet."

"Dank der Anpassungsoptionen kann ich ihn perfekt an meinen Handelsstil anpassen."

🎁 Was Sie bekommen

Vollständig automatisierter EA (an den Chart anhängen und loslegen!)

Ausführliches Benutzerhandbuch mit Optimierungstipps

Empfohlene Einstellungen für verschiedene Marktbedingungen

Kostenlose Updates und Verbesserungen

Professionelle Unterstützung bei der Einrichtung und bei Fragen

Verpassen Sie keine profitablen Trades mehr aufgrund von schlechtem Timing oder emotionalen Entscheidungen. Überlassen Sie RoyaleXAU Scalper Ihren Handel mit mathematischer Präzision und bewährten Positionsmanagementtechniken.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.

Version: 2.00 | Plattform: MetaTrader 5 | Support: T.me/Royale_support