🚨🚨 GROSSE TREUEPRÄMIE FÜR BESTEHENDE KÄUFER! 🚨🚨





Haben Sie diesen Indikator gekauft? Wenn ja, STOPP! KAUFEN SIE NICHT DIE EA-VERSION! 🛑

Als Dankeschön für Ihre frühzeitige Unterstützung schenke ich Ihnen den vollautomatischen **ICT Gold Sweeper EA** (im Wert von $149) 💥 GRATIS! 💥





👇 WIE SIE IHR GESCHENK IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN:

1. Kaufen Sie den Roboter nicht.

2. Senden Sie mir eine **Private Nachricht (DM)** hier auf MQL5.

3. Ich werde Ihren Kauf überprüfen und Ihnen die EA-Datei sofort zusenden.





Wir bauen gemeinsam Gewinner auf! 🚀





💎 ICT Gold Sweeper: Der intelligenteste Weg, Orderblöcke zu handeln

Hören Sie auf, mit schwachen Zonen zu handeln. Der Markt ist voller Lärm, aber nur wenige Zonen sind wirklich wichtig. ICT Gold Sweeper ist ein professionelles Handelssystem, das 80% der schlechten Signale herausfiltert und nur die "goldenen" Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorhebt, indem es eine revolutionäre Multi-Timeframe-Engine verwendet.

🔥 Die "Goldene Logik" (Warum es funktioniert)

Die meisten Indikatoren zeichnen blindlings jeden einzelnen Block. Das schafft Verwirrung. ICT Gold Sweeper denkt wie ein institutioneller Trader:

🧠 Scannt den Hintergrund: Er analysiert stillschweigend die höheren Zeitrahmen (HTF) wie H1 oder H4. 🔄 Ermittelt Zusammenflüsse: Es prüft, ob sich ein Block auf Ihrem aktuellen Chart mit einem HTF-Block überschneidet. 🟡 Dreht GOLD: Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, leuchtet der Block GOLD.

🟢 Grün/Rot: Standard-Fresh-Zonen.

🟡 GOLD: Institutionelle Zonen (Höchste Wahrscheinlichkeit).

🎛 Das Panel "Kommandozentrale" (interaktiv)

Vergessen Sie, sich mit komplexen Einstellungen zu beschäftigen. Steuern Sie Ihren gesamten Chart mit einem Klick:

📊 Market Bias: Raten Sie nicht über den Trend. Sehen Sie sofort, ob die Struktur BULLISH oder BEARISH ist.

👁 Ein-Klick-Bereinigung: Ist der Chart zu unübersichtlich? Klicken Sie auf "Verwendete ausblenden" , um gebrochene oder getestete Blöcke sofort zu entfernen. Behalten Sie einen klaren Kopf.

📏 Scharfschützen-Modus: Schalten Sie die CE-Linie (50%) ein, um präzise Limit-Orders zu platzieren.

🔄 Timeframe Shifter: Wechseln Sie den Überlappungszeitrahmen sofort mit den Tasten < >, ohne Ihren Chart zu verändern.

📱 Smart Alerts: Schalten Sie Mobil-, Ton- und Popup-Warnungen direkt vom Dashboard aus um.

🚀 Leistungsstarke Funktionen

✅ Intelligente Auto-Erkennung: Identifiziert Bullish & Bearish Suspension Blocks mit hoher Genauigkeit. ✅ Live-Statusverfolgung:

Silber: Gemildert (Preis berührt/erfüllte Aufträge).

Grau: Ungültig (Struktur gebrochen).

Gold: Starke Konfluenz (Handeln Sie hier!). ✅ Null-Verzögerungs-Warnungen: Alarme werden NUR bei Live-Kerzen ausgelöst. Keine lästigen Alarme aus historischen Daten. ✅ Modernes Design: Gebaut mit Segoe UI-Schriften und einer professionellen Dark/Glass-Oberfläche.

💡 Einfache 3-Schritt-Strategie

Bias prüfen: Schauen Sie sich das Panel an. Ist es grün (bullisch)? Suchen Sie nach Käufen. Warten Sie auf Gold: Seien Sie geduldig. Warten Sie auf die Bildung eines goldenen Blocks. Einsteigen: Platzieren Sie Ihren Einstieg an der CE-Linie (50%) für einen engeren Stop-Loss und ein höheres Risiko:Rendite-Verhältnis.

⚙️ Parameter Übersicht

Allgemein: Source Timeframe, History Depth.

Panel-Einstellungen: Position, Größe, Schriftarten.

Golden Engine: Überlappung aktivieren/deaktivieren, Standard-HTF.

Benachrichtigungen: Popup, Push, Ton.

👉 Profi-Tipp: Dieser Indikator ist für XAUUSD (Gold), EURUSD und GBPUSD optimiert, funktioniert aber bei allen Assets.

Sind Sie bereit, den Markt zu erobern? Laden Sie jetzt die Demo herunter und erleben Sie die Macht der Golden Zones.

⚠️ Möchten Sie zuerst auf einem LIVE-Chart testen? Die Schaltfläche "Demo herunterladen" oben funktioniert nur im Strategy Tester. Um den Indikator in einem Echtzeit-Live-Chart zu testen, können Sie die Basisversion hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/market/product/157420?source=Site+Profile