Trade Analyst ist ein Multi-Symbol-Performance-Dashboard für MetaTrader 5, das Ihnen in einem übersichtlichen Panel zeigt, wie sich jedes Symbol in Ihrem Portfolio seit einem gewählten Startdatum tatsächlich entwickelt hat. Es wurde für algorithmische Händler entwickelt, die schnelle, zuverlässige Statistiken direkt auf dem Chart benötigen, ohne sich durch die Historie wühlen oder in Excel exportieren zu müssen.

Was Trade Analyst anzeigt

Geschlossene PnL pro Symbol und Anzahl der geschlossenen Trades ab dem von Ihnen gewählten Startdatum

Offene PnL pro Symbol und die Anzahl der derzeit offenen Positionen

Maximaler Drawdown pro Symbol, berechnet aus der Equity-Kurve der geschlossenen Geschäfte (Peak-to-Trough, in Kontowährung)

Gesamtportfolio, geschlossener PnL, offener PnL, kombinierter PnL und maximaler Drawdown für alle Symbole zusammen

Alle diese Informationen werden in einem einzigen Feld mit festem Hintergrund in der oberen linken Ecke des Charts angezeigt, so dass sie immer über den Kerzen, dem Raster, den Handelsniveaus und den Verlaufsmarkierungen sichtbar sind.

Hauptmerkmale

Funktioniert für alle Market Watch-Symbole (oder die gesamte Symbolliste, je nach Ihren Eingabeeinstellungen) mit einem einzigen Skriptlauf.

Sauberes Textlayout: Überschrift ("Trade Analyst By abhaykushwaha1 (telegram)"), Zeile für den Analysezeitraum, Zeile für das gesamte Portfolio und dann eine Zeile pro Symbol.

Der maximale Drawdown wird mit einer klassischen Equity-Curve-Methode berechnet: Das Skript geht durch die Geschäftshistorie und verfolgt den Rückgang von jedem neuen Equity Peak, pro Symbol und für das gesamte Portfolio.

Verwendet nur die offiziellen MQL5-Handels- und Historienfunktionen und die Standardbibliothek und befolgt die Kodierungs- und Beschreibungsrichtlinien des Marktes, damit es zur Veröffentlichung und zum Verkauf geeignet ist.

Eingaben und Anpassungen

Startdatum für die Analyse (z.B. ab dem Start einer neuen Strategie oder eines neuen Kontos)

Option, nur Market Watch Symbole oder alle verfügbaren Symbole zu verwenden

Panel-Position (X/Y-Offset), Breite, Zeilenhöhe, Schriftart, Schriftgröße, Textfarbe, Panel-Hintergrund und Rahmenfarben

Wie Händler es verwenden

Schnelles Überprüfen der Leistung eines Grid- oder Basket-EAs über 20-30+ Paare hinweg, ohne Charts oder Terminals zu wechseln

Identifizieren Sie, welche Symbole am meisten zu Gewinn, Risiko und Drawdown beitragen, damit Sie sie deaktivieren oder neu gewichten können

Überwachen Sie Live-Konten in Echtzeit: Führen Sie das Skript erneut aus, um das Panel zu aktualisieren, wann immer Sie eine Momentaufnahme von Risiko und Performance benötigen.

Dieses Tool verwandelt Ihren MT5-Chart in ein kompaktes Dashboard zur Handelsanalyse, das Ihnen auf einen Blick ein klares Bild von Rentabilität und Risiko pro Symbol und für das gesamte Portfolio vermittelt.