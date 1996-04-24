Three 3TP Easy Trade Pad for MT5

Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MetaTrader 5

Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches und spezialisiertes Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den effizienten Handel auf der MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem speziellen Management-Panel, bietet dieser Expert Advisor Händlern leistungsstarke Funktionen, um ihre Handelsausführung zu optimieren und zu verbessern.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Festlegung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses, die Berechnung von Stop-Loss-Niveaus, die Platzierung mehrerer Take-Profit-Ziele und die präzise Verwaltung von SL und TP. Diese Funktionen ermöglichen es Händlern, ihre Strategien präziser und professioneller auszuführen.

Spezifikationstabelle - 3TP Easy Trade Pad Expert

Kategorie

Kapitalmanagement - Risikomanagement - Handelswerkzeug

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator-Typ

Risiko & Kapitalmanagement

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Scalping - Day-Trading - Intraday-Handel

Gehandelte Märkte

Forex - Aktien - Indizes

3TP Easy Trade Pad Expert auf einen Blick

Das 3TP Easy Trade Pad Expert hilft Händlern, ihre Trades mit Leichtigkeit zu verwalten, indem es fortschrittliche Risikomanagement-Tools, mehrere Take-Profit-Optionen und Funktionen wie Partial Close und Break Even bietet, um Gewinne effektiv zu sichern.

Das intuitive Bedienfeld des Experten macht die Handelsausführung komfortabler und effizienter und ermöglicht es Händlern, ihre Positionen direkt vom Chart aus zu kontrollieren.

Trades kaufen

Auf dem EUR/USD-H1-Chart demonstriert der "3TP Easy Trade Pad"-Experte seine Funktionen deutlich.
Der Einstiegspunkt erscheint in Lila, während das Take-Profit-Niveau in Grün angezeigt wird, das auf der Grundlage des Stop-Loss und eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses von 2 berechnet wird.
Das Expertenpanel kann für einen leichteren Zugang über den Chart verschoben werden und hilft Händlern, ihr Handelsmanagement zu verbessern und ihre Gesamtperformance zu steigern.

Trades verkaufen

Auf dem USD/JPY-H1-Chart wird ein Verkaufshandel mit definierten Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels angezeigt.
Mit dem 3TP Easy Trade Pad Expert können Händler das Risiko reduzieren und Gewinne sichern, indem sie die Funktionen Partial Close und Break Even nutzen, wodurch das Handelsmanagement einfacher und effektiver wird.

Einstellungen des 3TP Easy Trade Pad Expert

In den folgenden Abschnitten werden die verfügbaren Einstellungen im Experten-Panel beschrieben:

Einstellungen

  • One Click Trading - Aktivieren/Deaktivieren der Bestätigung für die Handelsausführung
  • Take Profit - Aktivieren/Deaktivieren der TP-Ausführung
  • Stop Loss - Aktivieren/Deaktivieren der SL-Ausführung
  • Virtuelle TP & SL - Virtuelle Aufträge aktivieren/deaktivieren
  • Partial Close - Aktivieren/Deaktivieren des Schließens von 50% der Position
  • Alle TP & SL anzeigen - Server-seitige TP/SL-Levels in der Expertenliste anzeigen

Bedienfeld

Auftrag

  • Kaufen / Verkaufen - Sofortige Ausführung von Marktaufträgen
  • Buy.p / Sell.p - Ausführen von schwebenden Aufträgen

Los

  • Definieren Sie das Handelsvolumen (N/A)

Risiko

  • SL Type - Stop-Loss auf Basis von Dollar-Betrag ($), Saldo-Prozentsatz (%) oder Pips (P) festlegen

Belohnung

  • Single TP RR - Konfigurieren Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis
  • Mehrere TP - Legen Sie mehrere Take-Profit-Levels fest .

PM (Positionsverwaltung)

  • B All - Handel ohne Risiko durchführen
  • C All - Alle Positionen schließen
  • C Last - Schließt die letzte Position
  • Visuell - Zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis visuell an
  • Time to the Next Bar - Anzeige der verbleibenden Zeit für die aktuelle Kerze

Fazit

Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein leistungsstarkes und spezialisiertes Handelswerkzeug, das die Handelsausführung, das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und die Gewinnoptimierung verbessert.
Mit anpassbaren Einstellungen und einem benutzerfreundlichen Panel können Trader diesen Experten an ihre Strategie anpassen und Trades effektiver ausführen.

