VR Quant

VR-Quant: Der Regime-Vektor (Smart VSA Matrix)

Hören Sie auf, mit falschen Ausbrüchen zu handeln. Sehen Sie die "Wahrheit" hinter dem Preis.

Die meisten Händler verlieren Geld, weil sie Kursbewegungen nachjagen, ohne die Energie dahinter zu verstehen. Eine massive grüne Kerze mit null Volumen sieht genauso aus wie eine massive Kerze mit riesigem Volumen, aber das eine ist ein Ausbruch, und das andere ist eine Falle.

VR-Quant löst dieses Problem, indem es institutionelle Statistiken verwendet, um das Volumen (Aufwand) vom Bereich (Ergebnis) zu entkoppeln. Es verarbeitet diese beiden Datenströme getrennt und kombiniert sie in einer 8-State-Matrix , um genau zu zeigen, was Smart Money tut.

Sie beantwortet die wichtigste Frage im Handel: "Ist diese Bewegung echt, oder ist es ein Fakeout?"


📊DieLogik: Entkoppelte Vektoren

Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die Daten "ausmitteln", behandelt VR-Quant Volumen, Range und Candle Body Health als separate Vektoren:

  • ⬆️ UPPER BARS (Aktive Energie): Gültige Ausdehnungen und heftige Abstoßungen.
  • ⬇️ UNTERE BARS (Passiv/Hohl): Quetschungen, Absorption (Mauern) und Fakeouts.

🎨 Die 8-Zustands-Matrix (wie man sie liest)

Die Farbe des Histogramms zeigt Ihnen das genaue Regime der aktuellen Kerze an:

1. DIE "GO" SIGNALE (Trend & Momentum)

  • 🟢 LIME- Explosive Expansion: Extremes Volumen + extreme Spanne.
    • Bedeutung: Gültiger Ausbruch. Smart Money treibt den Preis aggressiv an.
    • Handeln: ENTER the breakout.
  • 🔵 AQUA- Milde/robuste Expansion: Nachhaltiges Volumen + gesunder Kerzenkörper.
    • Bedeutung: Robuster Trend. Auch wenn das Volumen moderat ist, dominiert die Preisaktion.
    • Handeln: Positionen HALTEN .

2. DIE "REVERSAL"-SIGNALE (Ablehnung und Absorption)

  • 🟣 INDIGO - Flüchtige Ablehnung: Hohe Lautstärke + Hohe Reichweite + Winziger Körper.
    • Bedeutung: PINBAR / STOP HUNT. Preis explodierte, wurde aber sofort zurückgewiesen.
    • Handeln: HANDEL MIT DER UMKEHRUNG.
  • 🔵 BLAU - Absorption: Hohes Volumen + niedrige Spanne.
    • Bedeutung: DIE WAND. Massive Anstrengung, aber der Preis steckt fest (Limit Orders absorbieren den Fluss).
    • Aktion: PROFITNEHMEN, Stopps nachziehen oder auf eine Umkehrung vorbereiten.

3. DIE "TRAP"-SIGNALE (Fakeouts)

  • 🟣 MAGENTA - Der Fakeout: Geringes Volumen + hohe Spanne.
    • Bedeutung: GHOST MOVE. Der Preis bewegte sich leicht, weil die Orderbücher dünn waren. Es steckt kein echtes Geld dahinter.
    • Handeln: NICHT JAGEN. Erwarten Sie, dass der Preis zurückschnellt.

4. DIE "WAIT"-SIGNALE (Squeeze)

  • 🟠 ORANGE - Der Squeeze: Extrem niedrige Volatilität (-2 Sigma).
    • Die Bedeutung: Die Ruhe vor dem Sturm. Die Energie kühlt sich ab.
    • Handeln: WARTEN Sie auf den Ausbruch.
  • 🔴 ROT - Tiefe Kontraktion: Der Markt ist tot.
  • GRAU - Neutral: Marktgeräusche.

🚀 Intelligente Musterintelligenz (30+ Muster)

VR-Quant zeigt nicht nur den aktuellen Stand an, sondern erinnert sich an die Geschichte. Er erkennt komplexe institutionelle Setups und markiert sie mit Icons auf dem Chart.


Kategorie A: Hochwahrscheinliche Einträge (grüne Pfeile)

  • 🚀S queeze-Ausbruch: Erkennt, wenn der Markt aus einem "toten" Zustand mit einer Explosion aufwacht. Das #1 profitabelste Signal.
  • 💥 Wall Breaker: Erkennt, wenn die Absorption (Blau) durch die Expansion (Kalk) zerschlagen wird.
  • Trap Recovery: Erkennt, wenn ein Fakeout (Magenta) sofort durch echtes Volumen rückgängig gemacht wird.
  • 📈 V-Reversal: Erkennt einen Pinbar (Indigo), der sofort von einer Explosion gefolgt wird.

Kategorie B: Ausstiege & Warnungen (Rote Pfeile)

  • ⚠️ Trend Erschöpfung: Erkennt, wenn ein Run (Lime) auf eine Wall (Blue) trifft.
  • Gescheiterter Ausbruch: Erkennt, wenn eine Explosion (Limette) in einen Fakeout (Magenta) übergeht.
  • 🛑 Turbo-Umkehrung: Erkennt, wenn ein Trend in einen Pinbar/Rejection kippt.

Kategorie C: Kontext & Watchlist (Gelbe Sterne)

  • 👁️ Versteckte Akkumulation: Erkennt das Volumen, das in einen toten Markt eintritt, bevor sich der Preis bewegt.
  • 📉S hakeout-Setup: Erkennt das Auftreten einer Falle in einem toten Markt (Vorläufer einer Bewegung).

⚙️ Hauptmerkmale

Robuste Trendlogik: Ein neuer Algorithmus erkennt "Stille Trends" (Aqua) durch die Analyse des Kerzenkörpers und stellt sicher, dass Sie keine Drifts verpassen.

Normalisierung: Funktioniert bei jedem Asset (Krypto, Forex, Indizes, Aktien) und jedem Zeitrahmen ohne manuelle Anpassungen.

Vollständige Anpassung: Schalten Sie jedes der über 30 Muster einzeln um. Schalten Sie aus, was Sie nicht handeln.

Alert Suite: Pop-up-, Push-, E-Mail- und Sound-Warnungen für jedes spezifische Muster.

Empfohlene Produkte
Guide Xau Ea
Richard Rwabuto Akankwasa
Experten
Guide XAU EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im 3-Minuten-Zeitrahmen (M3) entwickelt wurde. Dieser EA ist für kurzfristige Präzisionsgeschäfte optimiert und wurde für die Handelszeiten in New York und London konzipiert, wenn die Marktvolatilität am höchsten ist und zahlreiche Handelsmöglichkeiten bestehen. Guide XAU EA bietet einen disziplinierten und strategischen Ansatz für den Goldhandel. Egal, ob Sie schnelle Intraday-Bewegungen ausnutzen oder
PK Boom 3OO EA
Prudence Kiconco
Experten
PK Boom 300 EA ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Boom 300 Index auf dem M2-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die empfohlene Einzahlung beträgt 100 USD pro 1 Lot Größe für ein Konto mit einem Hebel von 1:500. PK Boom 300 EA zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Boom 300 EA handelt nur in eine Richtung. Er kauft nur und profitiert so von den Ausschlägen, die im Boom 300 Index auftreten. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimie
PK Boom 5OO Light
Prudence Kiconco
Experten
PK Boom 500 Light ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Boom 500 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Boom 500 Light zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Boom 500 Light handelt nur in eine Richtung. Er kauft nur und profitiert so von den Ausschlägen, die im Boom 500 Index auftreten. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. PK
PK Boom 5OO EA
Prudence Kiconco
Experten
PK Boom 500 EA ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Boom 500 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Boom 500 EA zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Boom 500 EA handelt nur in eine Richtung. Er kauft nur und profitiert so von den Ausschlägen, die im Boom 500 Index auftreten. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Dieser EA v
PK Boom 1OOO EA
Prudence Kiconco
Experten
PK Boom 1000 EA ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Boom 1000 Index auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Boom 1000 EA zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Boom 1000 EA handelt nur in eine Richtung. Er kauft nur und profitiert so von den Spikes, die im Boom 1000 Index auftreten. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Dieser EA z
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
Experten
Der Expert Advisor Big Giant ist ein trendfolgender Expert Advisor, der für den Einsatz auf dem Währungsmarkt auf der MT5-Plattform entwickelt wurde. Er arbeitet auf dem 5-Minuten- und 15-Minuten-Zeitrahmen und eignet sich daher für Händler, die kurzfristige Handelsstrategien bevorzugen. Der Roboter nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren und Preisaktionsanalyse, um starke Trends auf dem Markt zu erkennen und zu verfolgen. Er platziert Trades in Richtung des vorherrschenden Trends, m
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experten
*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT** Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert. **SCHLÜSSELMERKMALE:** **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonf
Price Action AutoTrade Bot Premium
Gabriel Matovu
Experten
PRICE ACTION Semi-auto trade bot premium: Dies ist ein einfaches quantitatives Modell, das GOLD(XAUUSD) mit Hilfe von Algorithmen zur automatischen Preisaktionsanalyse handelt. Platzieren Sie es auf jedem Symbol oder Zeitrahmen. Die Positionsgrößen werden durch die Multiplikation von 0,01 pro 500 USD auf dem Konto berechnet, um ein geringes Risiko zu gewährleisten und auch eine freie Marge für Absicherungspositionen zu lassen, die das Gesamtrisiko reduzieren. Dies führt zur Stabilität des Modell
PK Range Break Scalper
Prudence Kiconco
Experten
PK Range Break Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für das Scalping von Range Break 100 Index und Range Break 200 Index von Deriv und Binary Broker auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA/Roboter wartet auf einen Range-Breakout, um Positionen zu eröffnen und zielt darauf ab, Gewinne zwischen dem Range-Preis und nicht dem Range-Breakout zu schließen. Der EA/Roboter eröffnet Kaufpositionen zum niedrigsten Range-Preis und Verkaufspositionen zum höchsten Range-Preis. NB: Diese
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experten
Dies ist eine Trendfolgestrategie mit maschinellem Lernen , die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator in Kombination mit Marktvolatilität und Volumenmetriken basiert. Sie funktioniert am besten auf dem H1-Chart . Die Signale, die für den Beginn des Handels verwendet werden, werden durch die Fähigkeit des maschinellen Lernens sorgfältig überprüft, und ein ausgeklügelter Algorithmus stellt sicher, dass der Händler so lange wie möglich im Trend bleibt. Merkmale. Dies ist ein vollautomatischer Multi
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement. Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Mark
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experten
Beständigkeit ist der Schlüssel. Der Silver Bullet Dex 900 Down zeigte im letzten Jahr ein stetiges Wachstum. Tests zeigten 140% - 280% und mehr pro Jahr (abhängig von der Kontogröße) Pro's: Die Software läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Vollständig automatisiert Keine Anpassungen der Einstellungen Tests ergaben Null Verluste im letzten Jahr Stetiger monatlicher Zuwachs an Tests Nachteile: Nur für größere Konten Verbraucht viel Eigenkapital bei extremen Marktbewegungen (keine Verluste)
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
3.13 (15)
Experten
Experten-Trendjäger Kombiniert mit künstlicher Intelligenz Steuern Sie die KI mit einer Vielzahl von einfachen Einstellungen Ohne gefährliche Strategien (alle Trades haben ein Gewinn- und ein Verlustlimit) Kann in 6 Hauptmarkt-Währungspaaren und 4 wichtigen Zeitrahmen verwendet werden Ein Experte, der seit Jahren von künstlicher Intelligenz trainiert wurde, um Trends richtig zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Mit Weltklasse-Einstellungen, kann in verschiedenen Konten und verschiede
Alpha V1
Derrick Akampurira
Experten
Alpha V1: Ihr automatisierter, disziplinierter Handelspartner Dieser Expert Advisor basiert auf der Hypothese, dass es für einen bestimmten Finanzwert (wie USD/JPY oder den NASDAQ-Index) statistisch signifikante Muster gibt, die auf der Tageszeit oder dem Wochentag basieren. Eine Hypothese könnte zum Beispiel lauten: "Der NASDAQ steigt tendenziell mittwochs und freitags zwischen 4 und 10 Uhr Serverzeit." Der Alpha V1 ist das Werkzeug, um eine solche Hypothese zu testen und auszunutzen. Sein Erf
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
PipBandint Pro
Isaac Nhlapo
Experten
PipBandit Pro - Scalper Edition ist ein Expert Advisor (EA), der für Händler konzipiert wurde, die an kurzfristigen Marktbewegungen interessiert sind. Dieser EA unterstützt sowohl Swing- als auch Scalping-Handelsansätze mit Funktionen für schnelle, hochfrequente Trades unter Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern. Das Tool ist für den Einsatz in dynamischen Märkten konzipiert und kann auch für längerfristigen Handel auf höheren Zeitrahmen konfiguriert werden.
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Pivot Hunter EA Der Pivot Hunter EA ist ein spezialisierter Handelsroboter, der exklusiv für das Währungspaar   CADJPY   im   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, potenzielle Marktwendepunkte zu identifizieren, indem er die Preisaktion und das Momentum analysiert. Der Kern der EA-Logik ist ein Bestätigungssystem, das auf mehreren Indikatoren basiert. Er kombiniert Signale von klassischen Indikatoren, einschließlich Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relati
BaiHu S1
Jing Bo Wu
Experten
Dieser EA kombiniert die Analyse der Marktstruktur mit der Analyse von Candlestick-Mustern, um wahrscheinliche Einstiegspunkte in schwankenden Märkten zu identifizieren. Er analysiert auf intelligente Weise die Hochs und Tiefs von Konsolidierungsbereichen auf Basis der Marktstruktur und steigt in den Markt ein, wenn Umkehrkerzenmuster erscheinen. Der EA enthält auch eine intelligente Risikoallokationslogik, die die Losgrößen entsprechend der Trendstärke und der jüngsten Kursentwicklung anpasst.
Trend X EA
Derrick Akampurira
Experten
Die Entwicklung von Trend X EA Jahre des akribischen Goldhandels und der Beherrschung jeder Nuance des Marktes haben mich dazu inspiriert, meine bewährten Strategien in eine automatisierte Lösung zu verwandeln. Ein zufälliges Treffen mit einem gleichgesinnten Programmierer, der sich ebenfalls für die Märkte begeisterte, gab den Anstoß für die Entwicklung von Trend X EA. Was als lockere Gespräche über den Handel begann, entwickelte sich schnell zu einer starken Partnerschaft. Gemeinsam haben wir
Market Structure Expert
Lakshya Pandey
Experten
Market Structure EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um auf der Grundlage klassischer Preisaktionsprinzipien zu erkennen und zu handeln. Er vermeidet komplexe Indikatoren und konzentriert sich stattdessen auf den Kern der Preisbewegung: die Marktstruktur . Die Strategie funktioniert durch die Analyse einer bestimmten Anzahl vergangener Kerzen (Lookback-Periode), um höhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) zu erkennen. Durch die Identifizierung diese
FREE
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experten
Bei der Entwicklung dieses vollautomatischen Handelsroboters wurden mehrere Exponential Moving Averages aus zwei verschiedenen Zeitrahmen verwendet. Die Backtest-Screenshots sprechen den Rest. Der zu investierende Betrag muss manuell auf der Eingaberegisterkarte eingegeben werden. Funktioniert also mit allen Kontogrößen. Für beste Ergebnisse - Zeitrahmen = 15M - Hebelwirkung = 100 - Bevorzugtes Paar = EURUSD, aber auch bei anderen Paaren wurden Gewinne erzielt. - Vermeiden Sie den Handel zwische
Golden Ai EA MT5
Mansour Babasafary
2.78 (27)
Experten
Expert Golden Ai Kombiniert mit künstlicher Intelligenz Steuern Sie die KI mit einer Vielzahl von einfachen Einstellungen Ohne gefährliche Strategien zu verwenden (alle Trades haben ein Gewinn- und ein Verlustlimit) Kann in Gold (XAUUSD) Währungspaar und 3 wichtigen Zeitrahmen verwendet werden Ein Experte, der von künstlicher Intelligenz seit Jahren trainiert wurde, um Trends richtig zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Mit Weltklasse-Einstellungen, kann in verschiedenen Konten und v
Plan X
Derrick Akampurira
Experten
Übersicht Bot-Name : Plan Xchange Version : 1.00 Standardeinstellung : XAUUSD/Gold Zeitrahmen: M15 Zeitzone: UTC+3 Plan Xchange: Der ultimative Multi-Symbol Breakout EA Ein einfacher Breakout Expert Advisor für Trader, die Präzision, Kontrolle und ein robustes Risikomanagement verlangen. Plan Xchange ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der sich auf eine zeitbasierte Breakout-Strategie spezialisiert hat. Er nutzt wichtige Handelsbereiche während bestimmter Marktstunden und platziert ausste
ABC Indicator
Denys Babiak
Indikatoren
Der ABC-Indikator analysiert den Markt anhand von Wellen, Impulsen und Trends und hilft, wichtige Umkehr- und Trendwechselpunkte zu identifizieren. Er erkennt automatisch die Wellen A, B und C sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Ein zuverlässiges Tool zur Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz Ihres Handels. Dieses Produkt ist auch für MetaTrader 4 verfügbar => https://www.mql5.com/en/market/product/128179 Hauptmerkmale des Indikators: 1. Erkennung von Wellen und Trends: - Automatische
The inside bar
Emmy Akampurira
Experten
Vorstellung des Trading-Bots THE INSIDE BAR – die smarte Lösung für präzises und effizientes GBP/USD-Trading. Er nutzt Inside-Bar-Kerzen als Trigger. Mit modernsten Algorithmen ausgestattet, analysiert dieser Expert Advisor Markttrends in Echtzeit, liefert präzise Trade-Einstiege und optimierte Risikomanagementstrategien. THE INSIDE BAR EA passt sich dynamischen Marktbedingungen an, gewährleistet Stabilität und minimiert Drawdowns. Die intuitive Benutzeroberfläche und anpassbaren Einstellungen
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experten
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ zur Einführung. Der Betrag wird monatlich um 100 erhöht, bis er 1298 $ erreicht. Automatisierter Trading-Bot für XAUUSD (GOLD). Verbinden Sie diesen Bot mit Ihren XAUUSD (GOLD) H1-Charts und lassen Sie ihn automatisch mit einer bewährten Strategie handeln! Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die eine einfache, aber effiziente Automatisierung suchen. Er führt Trades auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Pr
WhaleFinder MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Unter Berücksichtigung der wichtigsten Devisentheorien (Dow-Theorie, Unterstützungslinien, Chartmuster und Fibonacci-Retracements), Es zeigt Ihnen die Preisspanne an, in der die Wale (Großanleger) wahrscheinlich auftauchen werden. Sie können zu den Preispunkten handeln, die auch die Profis anstreben. Sie müssen sich nicht mehr darum sorgen, wo Sie als nächstes hinwollen. Wir streamen den tatsächlichen Betrieb des Systems live. Überprüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Überzeugen Sie sich bit
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indikatoren
Der Bestimmtheitsmaß-Indikator (COD) ist der Wert des Bestimmtheitsmaßes oder das Quadrat des Korrelationskoeffizienten zwischen der abhängigen Variable - dem Kurs - und der erklärenden Variable - dem Tickvolumen. Was sagt er uns in der Praxis? COD erkennt perfekt den Höhepunkt von Trendbewegungen, was es Ihnen ermöglicht, optimale Punkte auszuwählen und Marktumkehrungen zu erkennen. Wie man den Indikator verwendet: Die beliebteste Handelsstrategie wird zusammen mit einem Trendindikator Moving A
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Weitere Produkte dieses Autors
True Volume
Paul Edunyu Carissimo
Indikatoren
Echtes Volumen: Sehen Sie die Geschichte hinter dem Preis True Volume ist nicht einfach nur ein weiteres Histogramm, sondern eine forensische Analysemaschine für Preisaktionen. Während Standard-Volumenindikatoren nur anzeigen, wie viel gehandelt wurde , sagt Ihnen True Volume, wer gehandelt hat und wer gewonnen hat . Durch die Kombination von Geometrischer Zerlegung , VSA (Volume Spread Analysis) und Anomalie-Erkennung seziert dieser Indikator jeden einzelnen Balken, um den verborgenen Kampf zw
Power To Move
Paul Edunyu Carissimo
Indikatoren
Power To Move (PTM) - Die Energiemaschine des Marktes Hören Sie auf, die Richtung zu erraten. Messen Sie die Energie. Beim Handel geht es nicht nur um Auf oder Ab, sondern um Energie . Ein Markt ohne Energie ist eine Falle. Power To Move (PTM) ist eine statistische "Physikmaschine" für Ihren Chart. Es integriert Price Action, Volumen, Momentum und Range in einen einzigen Energievektor. Anstelle von nachlaufenden Indikatoren zeigt Ihnen PTM den aktuellen thermodynamischen Zustand des Marktes:
VSA Pulse System
Paul Edunyu Carissimo
Indikatoren
VSA-Impuls-System Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine. Beschreibung: Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik). Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money. Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel: Ist dies
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension