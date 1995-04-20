Stochastic with 2 Moving Averages ms
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
Crypto_Forex Indikator „Stochastik und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint.
– Der Stochastik-Oszillator ist einer der besten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für viele Trader.
– Der Indikator „Stochastik und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des Stochastik-Oszillators.
– Überkaufter Bereich: über 80; Überverkaufter Bereich: unter 20.
– Verkaufen über 80 und Kaufen unter 20 sind ideal.
– Die Bedingungen für Kauf- und Verkaufseinstiege sind in den Bildern dargestellt.
– Kaufsignalbedingungen beachten:
(1) – Schneller gleitender Durchschnitt kreuzt langsamen gleitenden Durchschnitt nach oben im überverkauften Bereich: Kaufhandel eröffnen.
(2) – Stochastikwert im überkauften Bereich kreuzt schnellen gleitenden Durchschnitt nach unten: Kaufhandel beenden.
(3) – Umgekehrt für Verkaufsgeschäfte (siehe Bilder).
