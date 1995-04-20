Stochastic with 2 Moving Averages ms

Crypto_Forex Indikator „Stochastik und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint.





– Der Stochastik-Oszillator ist einer der besten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für viele Trader.

– Der Indikator „Stochastik und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des Stochastik-Oszillators.

– Überkaufter Bereich: über 80; Überverkaufter Bereich: unter 20.

– Verkaufen über 80 und Kaufen unter 20 sind ideal.

– Die Bedingungen für Kauf- und Verkaufseinstiege sind in den Bildern dargestellt.

– Kaufsignalbedingungen beachten:

(1) – Schneller gleitender Durchschnitt kreuzt langsamen gleitenden Durchschnitt nach oben im überverkauften Bereich: Kaufhandel eröffnen.

(2) – Stochastikwert im überkauften Bereich kreuzt schnellen gleitenden Durchschnitt nach unten: Kaufhandel beenden.

(3) – Umgekehrt für Verkaufsgeschäfte (siehe Bilder).





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.