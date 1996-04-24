Account Guardian Pro
- Utilitys
- Yusuf Sahin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACCOUNT GUARDIAN PRO - Kontoschutz-Utility für MT5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
BETA-VERSION
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Dieses Produkt befindet sich in der Beta-Phase. Einige Funktionen sind noch in der Entwicklung und Sie könnten auf kleinere Fehler stoßen. Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern.
Bitte kontaktieren Sie mich für Funktionsanfragen, Sprachunterstützung oder Fehlerberichte.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ÜBER DIESES UTILITY
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Pro ist ein Risikomanagement-Utility, das entwickelt wurde, um Ihr MT5-Handelskonto vor täglichen und gesamten Drawdown-Verstößen zu schützen. Geeignet für Prop-Firm-Trader und Privatkonten, die Risikokontrolle benötigen.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
HAUPTFUNKTIONEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PROP-FIRM-PRESETS - 8 Vorkonfigurierte Optionen
- FTMO (5% Täglich, 10% Gesamt)
- My Forex Funds (5% Täglich, 12% Gesamt)
- Funded Next (5% Täglich, 10% Gesamt)
- The5ers (4% Täglich, 6% Gesamt)
- E8 Funding (5% Täglich, 8% Gesamt)
- True Forex Funds (5% Täglich, 10% Gesamt)
- Topstep (3% Täglich, 6% Gesamt)
- Apex Trader (2.5% Täglich, 5% Gesamt)
DRAWDOWN-ÜBERWACHUNG
- Tägliche Drawdown-Überwachung (prozentbasiert)
- Gesamte Drawdown-Überwachung (Kontoebene)
- Sicherheitspuffer-Option (schließt vor Erreichen des Limits)
- Trailing-Drawdown-Option
- Balance-, Equity- oder Fester-Anfangseinzahlung-Modus
- Berücksichtigt Swap und Kommission in Berechnungen
RISIKOMANAGEMENT-TOOLS
- Risiko-pro-Trade-Warnungen
- Kein-Stop-Loss-Erkennung und Alarme
- Überwachung des gesamten offenen Risikos
- Maximale offene Positionen-Begrenzer
- Maximale tägliche Trades-Begrenzer
- Tägliches Gewinnziel-Tracker
VISUELLE INDIKATOREN
- Ampelsystem (4 farbcodierte Statusboxen)
- Fortschrittsbalken zur Drawdown-Visualisierung
- Countdown-Timer bis zum Tagesreset
- Mini-Panel-Modus (kompakte Ansicht)
- Echtzeit-Wertanzeige
HANDELSSITZUNGSFILTER
- Erlaubte Handelszeiten definieren
- Option zum Schließen von Positionen außerhalb der Sitzung
- Serverzeit-basierte Filterung
AUTOMATISIERTE AKTIONEN
- Auto-Schließen von Positionen bei DD-Verstoß
- Alle schließen, nur Verlierer oder FIFO-Modi
- Auto-Trading-Deaktivierungsoption
- Sound-, Push- und E-Mail-Alarme
ANPASSUNG
- Magic-Number-Filterung für Multi-EA-Setups
- 4 Panel-Positionsoptionen
- Anpassbare Farben und Schriftgrößen
- Wechsel zwischen Voll- und Mini-Panel
- Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
- Strategy-Tester-kompatibel
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FÜR WEN IST DAS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Prop-Firm-Trader, die Drawdown-Regeln verwalten
- Challenge-Teilnehmer, die DD-Level überwachen
- Privattrader, die Risikomanagement-Tools wünschen
- Portfolio-Manager, die mehrere Strategien verfolgen
- Day-Trader, die Sitzungs- und Tageslimits benötigen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WIE ES FUNKTIONIERT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Wählen Sie Ihr Prop-Firm-Preset oder legen Sie benutzerdefinierte DD-Limits fest
2. Fügen Sie den EA zu einem beliebigen Chart hinzu
3. Überwachen Sie Ampel, Fortschrittsbalken und Countdown
4. EA schließt Positionen, wenn Limits erreicht werden
5. Visuelle und akustische Alarme halten Sie informiert
Das Utility überwacht Ihr Konto kontinuierlich und berechnet schwebende und geschlossene Gewinne/Verluste, um aktuelle Drawdown-Level zu bestimmen. Wenn sich Limits nähern, erscheinen visuelle Warnungen.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
EINRICHTUNGSANLEITUNG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Schritt 1: Prop-Firm-Preset auswählen
Öffnen Sie die EA-Einstellungen und wählen Sie Ihre Firma oder verwenden Sie Benutzerdefinierte Einstellungen
Schritt 2: Aktionen konfigurieren
- Auto-Schließen bei DD-Verstoß: JA
- AutoTrading bei Verstoß deaktivieren: JA
- Konfigurieren Sie Alarme nach Wunsch
Schritt 3: Anzeige anpassen (Optional)
- Panel-Position: Ecke wählen
- Ampel anzeigen: Empfohlen
- Fortschrittsbalken anzeigen: Für visuelles Feedback
- Countdown anzeigen: Für Tagesreset-Timer
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Plattform: MetaTrader 5
- Typ: Utility-EA (keine Handelsstrategie)
- Symbole: Alle
- Zeitrahmen: Alle
- Konten: Demo, Live, Prop-Firm
- Tests: Strategy-Tester-kompatibel
- Ressourcennutzung: Niedrig
- Multi-EA-Unterstützung: Ja (Magic-Number-Filterung)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WICHTIGE HINWEISE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Dies ist ein Risikomanagement-Utility, kein Handelssystem
- Dieses Utility garantiert keine Gewinne oder Schutz vor Verlusten
- Testen Sie Einstellungen immer zuerst auf einem Demo-Konto
- Stellen Sie sicher, dass Algo-Trading in MT5 aktiviert ist
- Eine Instanz pro Konto ist ausreichend
- Der Tagesreset erfolgt um 00:00 Serverzeit
- Funktioniert zusammen mit jeder manuellen oder automatisierten Handelsstrategie
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SUPPORT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind.
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Probleme haben, damit wir eine Lösung finden können.
Kontakt: https://www.mql5.com/en/users/eagle71
