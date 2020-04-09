Lot Size Helper
- Utilitys
- Erhan Karayigit
- Version: 1.1
LotSizeHelper ist ein fortschrittliches Risikomanagement- und automatisches Losgrößenberechnungstool, das für manuelle Händler entwickelt wurde. Das Tool platziert ein kompaktes Panel auf dem Chart, das es dem Benutzer ermöglicht, Buy Stop- und Sell Stop-Orders mit einem einzigen Klick zu platzieren. Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des ausgewählten Risikoprozentsatzes, der Stop-Loss-Distanz, des Pip-Wertes und der freien Marge berechnet.
Es ist optimiert für Scalping, Intraday-Handel, schnelle Orderausführung, Risikokontrolle, Losgrößenberechnung und automatische SL/TP-Generierung.
Hauptmerkmale
● Automatische Losgrößenberechnung (risikobasiert)
-
Berechnet die Losgröße anhand des Parameters RiskPercent.
-
Berücksichtigt die freie Marge, den Pip-Wert und den Stop-Loss-Abstand.
-
Berücksichtigt die Mindest-/Maximal-Lot-Regeln in vollem Umfang.
-
Verhindert Aufträge, wenn die Marge nicht ausreicht oder der SL-Abstand zu gering ist.
● Automatischer Einstieg - SL - TP für Buy Stop / Sell Stop
-
Verwendet das High/Low der letzten Kerze des ausgewählten Zeitrahmens (z.B. M15).
-
EntryBuffer und SLBuffer fügen Sicherheitsabstände in Pips hinzu.
-
Der Take Profit wird automatisch entsprechend der RewardRatio (RR) berechnet.
-
Alle Kursniveaus werden gemäß den Anforderungen des Brokers für StopLevel und FreezeLevel validiert.
● Leichtes und übersichtliches On-Chart-Panel
-
BUY → Erzeugt ein Long-Setup (automatischer Buy Stop)
-
SELL → Erzeugt ein Short-Setup (automatischer Sell Stop)
-
Spread-Informationen in Echtzeit
-
Funktioniert mit allen Symbolen und macht den Chart nicht unübersichtlich
● Konsistentes und sicheres Risikomanagement
-
Hält den Risikoprozentsatz für jeden Handel stabil
-
Normalisiert Preisschritte automatisch
-
Verhindert falsche Losgrößen und unsichere SL-Abstände
-
Minimiert manuelle Berechnungsfehler
Wie es funktioniert
-
Befestigen Sie das Tool an einem beliebigen Chart.
-
Drücken Sie die Taste BUY oder SELL.
-
Das System berechnet automatisch Entry-, SL- und TP-Level.
-
Die Losgröße wird an den ausgewählten Risikoprozentsatz angepasst.
-
Die Order wird gesendet, wenn alle Validierungen bestanden sind.
Einstellbare Parameter
-
RiskPercent - Risiko pro Handel
-
RewardRatio - Gewinnmitnahmeverhältnis (1:1 / 1:1,5 / 1:2 usw.)
-
EntryBuffer - Einstiegspuffer (Pips)
-
SLBuffer - Stop Loss Puffer (Pips)
-
SignalTimeframe - Für die Signalkerze verwendeter Zeitrahmen
-
TrendTimeframe - Optionaler Trendfilter (verfügbar, aber benutzergesteuert)
Kompatible Instrumente
-
Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.)
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes (US30, US100, GER40 usw.)
-
CFDs und Metalle
-
Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD)
Wichtige Informationen
LotSizeHelper ist keine Handelsstrategie und kein Signalgenerator. Er automatisiert lediglich die Berechnung von Orderlevels und Positionsgrößen für manuelle Trader. Alle Handelsentscheidungen bleiben in der Verantwortung des Benutzers.
Schlüsselwörter: Lotgrößenrechner, Positionsgrößenrechner, Risikomanagement-Tool, MT5-Handels-Panel, Buy-Stop-Tool, Sell-Stop-Tool, Forex-Handels-Utility, Scalping-Tool, Intraday-Trading-Tool, RR-Rechner, Auto-Lot-Size, Auto-SL-TP, MT5-Helfer, MT5-Assistent, risikobasierte Positionsgrößenberechnung.