Lot Size Helper

LotSizeHelper ist ein fortschrittliches Risikomanagement- und automatisches Losgrößenberechnungstool, das für manuelle Händler entwickelt wurde. Das Tool platziert ein kompaktes Panel auf dem Chart, das es dem Benutzer ermöglicht, Buy Stop- und Sell Stop-Orders mit einem einzigen Klick zu platzieren. Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des ausgewählten Risikoprozentsatzes, der Stop-Loss-Distanz, des Pip-Wertes und der freien Marge berechnet.

Es ist optimiert für Scalping, Intraday-Handel, schnelle Orderausführung, Risikokontrolle, Losgrößenberechnung und automatische SL/TP-Generierung.

Hauptmerkmale

● Automatische Losgrößenberechnung (risikobasiert)

  • Berechnet die Losgröße anhand des Parameters RiskPercent.

  • Berücksichtigt die freie Marge, den Pip-Wert und den Stop-Loss-Abstand.

  • Berücksichtigt die Mindest-/Maximal-Lot-Regeln in vollem Umfang.

  • Verhindert Aufträge, wenn die Marge nicht ausreicht oder der SL-Abstand zu gering ist.

● Automatischer Einstieg - SL - TP für Buy Stop / Sell Stop

  • Verwendet das High/Low der letzten Kerze des ausgewählten Zeitrahmens (z.B. M15).

  • EntryBuffer und SLBuffer fügen Sicherheitsabstände in Pips hinzu.

  • Der Take Profit wird automatisch entsprechend der RewardRatio (RR) berechnet.

  • Alle Kursniveaus werden gemäß den Anforderungen des Brokers für StopLevel und FreezeLevel validiert.

● Leichtes und übersichtliches On-Chart-Panel

  • BUY → Erzeugt ein Long-Setup (automatischer Buy Stop)

  • SELL → Erzeugt ein Short-Setup (automatischer Sell Stop)

  • Spread-Informationen in Echtzeit

  • Funktioniert mit allen Symbolen und macht den Chart nicht unübersichtlich

● Konsistentes und sicheres Risikomanagement

  • Hält den Risikoprozentsatz für jeden Handel stabil

  • Normalisiert Preisschritte automatisch

  • Verhindert falsche Losgrößen und unsichere SL-Abstände

  • Minimiert manuelle Berechnungsfehler

Wie es funktioniert

  1. Befestigen Sie das Tool an einem beliebigen Chart.

  2. Drücken Sie die Taste BUY oder SELL.

  3. Das System berechnet automatisch Entry-, SL- und TP-Level.

  4. Die Losgröße wird an den ausgewählten Risikoprozentsatz angepasst.

  5. Die Order wird gesendet, wenn alle Validierungen bestanden sind.

Einstellbare Parameter

  • RiskPercent - Risiko pro Handel

  • RewardRatio - Gewinnmitnahmeverhältnis (1:1 / 1:1,5 / 1:2 usw.)

  • EntryBuffer - Einstiegspuffer (Pips)

  • SLBuffer - Stop Loss Puffer (Pips)

  • SignalTimeframe - Für die Signalkerze verwendeter Zeitrahmen

  • TrendTimeframe - Optionaler Trendfilter (verfügbar, aber benutzergesteuert)

Kompatible Instrumente

  • Forex-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.)

  • Gold (XAUUSD)

  • Indizes (US30, US100, GER40 usw.)

  • CFDs und Metalle

  • Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD)

Wichtige Informationen

LotSizeHelper ist keine Handelsstrategie und kein Signalgenerator. Er automatisiert lediglich die Berechnung von Orderlevels und Positionsgrößen für manuelle Trader. Alle Handelsentscheidungen bleiben in der Verantwortung des Benutzers.

Schlüsselwörter: Lotgrößenrechner, Positionsgrößenrechner, Risikomanagement-Tool, MT5-Handels-Panel, Buy-Stop-Tool, Sell-Stop-Tool, Forex-Handels-Utility, Scalping-Tool, Intraday-Trading-Tool, RR-Rechner, Auto-Lot-Size, Auto-SL-TP, MT5-Helfer, MT5-Assistent, risikobasierte Positionsgrößenberechnung.


Empfohlene Produkte
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitys
Einfaches und leicht zu bedienendes Handels-Panel. Ersetzt das Standard-Panel von Meta Trader 5. Dieses neue Panel ermöglicht es Ihnen, Stop Loss und Take Profit (in Punkten) hinzuzufügen. Außerdem können Sie es durch Klicken und Ziehen an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben, was die Ansicht und Bedienung erleichtert. Neu gestaltet, um den Schwerpunkt auf die Risikokontrolle zu legen, mit einer Begrenzung der Marge, die verwendet werden kann, und einer Begrenzung des möglichen V
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich eurer Position entgegenstellt? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) entweder auf Break-Even setzen, wenn eine bestimmt
FREE
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Utilitys
Tool Auto Modify SLTP - Schützen Sie Ihre Trades, optimieren Sie Ihre Strategie Beim Handel ist das Risiko immer präsent. Ein einziger vergessener SL/TP kann einen vielversprechenden Handel in einen Verlust verwandeln. Selbst erfahrene Trader machen gelegentlich Fehler. Aus diesem Grund wurde das Tool Auto Modify SLTP entwickelt - damit Sie geschützt sind und sich auf Ihre Strategie konzentrieren können. Hauptmerkmale: Verwalten von Aufträgen für alle Symbole: Überwachen und passen Sie SL/TP für
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitys
Zweck: Öffnet automatisch Charts aller Symbole aus dem Market Watch mit der default.tpl -Vorlage im aktuellen Zeitrahmen (TF) und schließt alle anderen Charts (außer dem aktiven). Ideal zur schnellen Analyse mehrerer Instrumente ohne manuellen Aufwand! Merkmale: Automatisierung: Dutzende Charts mit einem Klick öffnen. Sicherheit: Schließt unnötige Charts, behält den aktuellen aktiv. Flexibilität: Nutzt Ihre default.tpl -Vorlage (vorab konfigurieren!). Aktueller Zeitrahmen: Charts
FREE
Manual Turlte Quant
Manh Viet Tien Vu
Utilitys
Dies ist ein EA, der zur Unterstützung des manuellen Handels entwickelt wurde. Er kann das Risiko genau berechnen, automatisch in den Handel einsteigen, den Stop-Loss setzen und den Trailing-Stop-Loss mit Hilfe von Schaltflächen auf dem Chart ausführen. Es gibt viele Funktionen für die Risikoberechnung, das Setzen von Stop-Loss und Trailing-Stop-Loss, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden. Es kann auch automatisch Prop-Firmen verwalten, indem es Trades schließt, wenn der Zielgewinn od
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitys
Ein leistungsstarkes und intuitives Handelsmanagement-Tool , das für Scalper und Intraday-Händler entwickelt wurde. Es wurde zur Ergänzung der Nampim Samba Scalper-Strategie entwickelt und ermöglicht es Händlern, Positionen schnell zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen , ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: ️ Anpassbares Handelsfenster - wählen Sie die Position (links, rechts, mittig, oben, unten). Ein-Klick-Handelsschaltflächen - sofortige Eröffnung von Kauf-/Verkaufsgeschäft
FREE
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (3)
Utilitys
Handelsmanager für MT5 Dienstprogramm für die Positionsverwaltung, das automatisch Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Break-Even-Funktionen für manuelle und automatisierte Trades anwendet. Überblick Dieses Dienstprogramm überwacht offene Positionen und wendet fehlende Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus gemäß den konfigurierten Parametern an. Es implementiert eine Trailing-Stop-Funktionalität, die den Stop-Loss anpasst, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und den Stop-Loss auf Break-e
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experten
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minuten-Handelsstrategie | Schnell & effektiv für Anfänger Willkommen zu unserem Trading-Kanal - dem Deepak-Trading In diesem Video werden wir eine einfache 5-Minuten-Handelsstrategie erkunden, die Ihnen helfen kann, schnelle Marktbewegungen zu erfassen und profitable Trades zu machen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, diese Strategie ist so konzipiert, dass sie Ihnen klare Ein- und Ausstiegspunkte bietet, indem sie technisc
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Utilitys
Kostenloser MetaTrader 5-Indikator, der "CALL IT A DAY" anzeigt, wenn die Sitzungen in London und New York schließen. Anpassbare Warnungen, Sitzungsverfolgung und eine schuldfreie Erinnerung an die Abmeldung. Perfekt für arbeitswütige Trader! Haben Sie es satt, auf Charts zu starren, wenn der Markt bereits Feierabend hat? Session Guardian ist Ihr frecher Handelsassistent, der Ihnen ein riesiges "CALL IT A DAY" auf den Bildschirm klatscht, wenn sowohl die Londoner als auch die New Yorker Sitzun
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Utilitys
EA Utility Tool: Risiko-Konsistenz-Manager Der Risk Consistency Manager EA ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, das das Risikomanagement für mehrere offene Positionen automatisiert. Er passt die Stop-Loss-Levels dynamisch an, um einen vordefinierten Gesamtrisikowert (z.B. $10.000) gleichmäßig auf alle aktiven Trades zu verteilen. Hauptmerkmale: Dynamische Risikoverteilung: Verteilt automatisch einen gleichen Anteil des Risikos auf jede Position (z.B. bei einem Gesamtrisikokapital von $
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitys
Das Lot by Risk Trading Panel ist für den manuellen Handel konzipiert. Dies ist ein alternatives Mittel zum Senden von Aufträgen. Das erste Merkmal des Panels ist die bequeme Orderausstellung mit Hilfe von Kontrolllinien. Das zweite Merkmal ist die Berechnung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Risiko, wenn eine Stop-Loss-Linie vorhanden ist. Die Kontrolllinien werden mit Hilfe von Hotkeys eingestellt: take profit - die Standardtaste ist T; price – Die Standardtaste ist P; stop loss
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
Market Price Risk Split PnL Manager
Ling Bing Zhao
Utilitys
Market & Pending Risk Manager EA Betriebsanleitung Market & Pending Risk Manager ist ein professioneller MT5 Trading Panel EA, der mehrere Funktionen wie Market-Order-Handel, Pending-Order-Handel, Risikomanagement und Trailing-Stop-Loss integriert und Händlern damit eine umfassende Handelslösung bietet. Hauptvorteile Intelligenter Dual-Mode-Handel Markt-Order-Modus: Ein-Klick-Kauf/Verkauf für schnelle Ausführung Pending Order Modus: Präzise Eingabe, um auf den optimalen Zeitpunkt zu war
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 5 Der Close Manager Buttons EA ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen mit nur einem Klick die volle Kontrolle über Ihre offenen Positionen und schwebenden Aufträge gibt. Vergessen Sie die manuelle Schließung einzelner Trades bei schnellen Marktbewegungen - dieser EA erledigt dies sofort, sicher und effizient. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - schließen Sie nur BUY Positionen,
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm (als Berater) können Sie Positionen mit ein paar Klicks öffnen und schließen . Panel Orders Easy ist eine Lite-Version des Programms Panel Orders. Das Öffnen und Schließen von Positionen ist darin nicht möglich. Sie können die Vollversion unter meinen anderen Produkten sehen. Das Kontrollpanel in Form von grafischen Objekten ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Aufträgen ohne die Hilfe von Drittprogrammen. Merkmale des Programms : 1. Es gibt eine Losauswahlmöglich
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
TradeGacha
Phongsphat Chanswat
Utilitys
## Version 2.50 Ich habe diesen EA mit der Absicht erstellt, ihn für jedermann kostenlos zur Verfügung zu stellen. Er dient als Hilfsmittel für den Handel mit Geldmanagement, der Eingabe von Auftragslosen entsprechend einem Prozentsatz des Kontostandes und der automatischen Einstellung von TP/SL auf der Grundlage von Hoch-/Tiefkursen. In der Version 2.50 passt sich die Funktion Auto TP/SL von der Einstiegslinie (Einstiegspunkt) aus an, und Auto price verschiebt in dieser Version nur die Einst
FREE
Spread analysis
MIKHAIL VINOGRADOV
5 (1)
Utilitys
Der Spread im Handel ist die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis eines Finanzinstruments auf dem Markt. Der Spread ist die Provision, die Händler an Broker für die Handelsmöglichkeit zahlen. Es ist kein Geheimnis, dass jeder Broker seine eigenen Bedingungen für den Handel anbietet. Die Größe des Spreads ist wichtig. Es gibt viele Berater (insbesondere Scalper), die bei verschiedenen Brokern unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Wir sind dem immer wieder begegnet. Daher finden
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Utilitys
Sind Sie ein MT5-Händler, der ein schnelles und zuverlässiges Risikomanagement benötigt? Wir stellen Ihnen dieses unverzichtbare Tool vor - einen leistungsstarken, kostenlosen Expert Advisor, mit dem Sie alle offenen Positionen auf Ihrem MetaTrader 5-Konto mit einer einzigen, speziellen Aktion sofort schließen können. Dieses Tool ist ein absolutes Muss für Notausstiege aus dem Markt oder schnelle, entscheidende Gewinnmitnahmen. Warum ist dieses Tool KOSTENLOS? Ich bin ein professioneller MQL-Ent
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Utilitys
Beschreibung: Schützen Sie Ihre Live- oder Evaluierungskonten, indem Sie nicht zulassen, dass sie die maximale tägliche Inanspruchnahme erreichen! Dieses Dienstprogramm ist am besten für Prop Firmen wie FTMO und MFF (MyForexFunds) und etc. Leitfaden : Anwendbar auf EURUSD 1m Chart. Standardeinstellungen: Maximaler Abrufsaldo: 4% Kontostand. Maximaler Draw Down Equity: 4% Kontostand Ziel-Gewinnsaldo: 1% Kontosaldo. Ziel-Gewinn-Eigenkapital: 1% Kontostand. Zeit zum Zurücksetzen: 16:57 bis 16:58 G
FREE
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.76 (34)
Utilitys
Dies ist ein Statistik-Panel, das eine Analyse Ihres Handelskontos für MetaTrader 5 bietet. Die Analyseergebnisse werden in Echtzeit auf dem Diagramm angezeigt. MT4-Version Gesamte Beschreibung +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Der Handel mit mehreren Währungen ist sehr beliebt. Je größer jedoch die Anzahl der Transaktionen ist, desto schwieriger ist es, die Rentabilität der einzelnen Tr
FREE
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Indikatoren
Strifor Lot Calculator ist ein Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, die richtige Lotgröße auf der Grundlage von Risiko und Stop-Loss zu berechnen. Es ermöglicht Ihnen, bewusster zu handeln, Risiken besser zu verwalten und Zeit für manuelle Berechnungen zu sparen. Vorteile Präzise Risikokontrolle - berechnet automatisch die Losgröße entsprechend dem von Ihnen gewählten Risikoprozentsatz. Zwei Arbeitsmodi - manuelle Eingabe oder schnelle Berechnung anhand von Chart-Linien. Unterstützt alle
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitys
Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitys
Position Size Tool - Intelligentes Risikomanagement & Handelsausführungspanel Das Position Size Tool ist ein leistungsstarkes und intuitives MT5-Panel, das Ihren Handel vereinfacht, indem es Positionsgröße , Risikoberechnung , Risiko/Ertrags-Visualisierung und Orderplatzierung an einem Ort vereint. ️ Saubere und funktionale Schnittstelle Das Tool bietet ein kompaktes Echtzeit-Panel mit den folgenden Funktionen: Anzeige von Saldo und Eigenkapital Live-Kursverfolgung Anpassbare Risiko-%-Eingabe
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Aufwand Handeln Sie schwebende Orders mit
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
GoldFlix
Erhan Karayigit
Experten
GoldFlix - Trend- und Momentum-basierte Strategie wurde ausschließlich für GOLD, XAUUSD entwickelt und arbeitet nur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen . Sie kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hauptmerkmale Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen. Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnötige Positio
FREE
The Dominator EA
Erhan Karayigit
Experten
Der Dominator EA - Trend- und Momentum-basierte Strategie wurde ausschließlich für das EURUSD-Paar entwickelt und arbeitet nur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen . Er kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hauptmerkmale Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen. Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnöt
Auswahl:
