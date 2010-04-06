MultiTimeframe Master with Advanced Features

الإصدار 5.0 - نظام تداول ذكي متقدم لـ MT5

Multi-Timeframe Master هو مستشار خبير آلي بالكامل لمنصة MetaTrader 5 ، مصمم للمتداولين الراغبين في الدقة ورؤية عبر أطر متنقلة متعددة. جمعت بين تحليل الأطر الزمنية ، والإدارة الذكية للأموال ، ومنطق عملي لتطبيق تجربة متعددة.

🚀 الميزات الرئيسية

نظام الإشارات الجوية متعددة الأطر :
يُحل أطرًا جغرافيًا متفرقة

عددة (مثل M30 وH1) لتأكيد التوجهات القوية قبل الدخول في اللعب.
نظام تصويت وضبط الفجر للتأثيرات.

✅ محرك مؤشر ذكي

  • مرشح ثنائي الاتجاه EMA (8 و21 فترة)

  • بالتأكيد زخم نسبة القوة النسبية (RSI)

  • تحليل حركة السعر
    .

نظام تتبع ونقطة تعادل مُحسّن. ونتيجة لذلك، باستخدام نظام تتبع متطور لإلغاء وسبب التعادل. تعرض نطاقات التغطية البصرية للرياح.

نظام مارتينجال الذكي: استعادة ومُحكمة، حجم الدفع الذكي بالفعل عند الحاجة فقط. تضمين النظام في عامل الاسترداد وحدود التحكم للخطوات وتفعيل الاستخدام.

🔹 4. وقف الخسارة الديناميكي الذكي (بناءً على النقاط)

نظام وقف خسارة ذكي يتكيف ديناميكيًا مع ظروف السوق.
يُقاس بالنقاط لتقليل عمليات إيقاف الخسارة العشوائية وتوفير هامش ربح آمن للتداولات.


✅إدارة الأسئلة

  • محدودة بالنسبة لكل المجالات

  • بدأ الجزء الرئيسي من العمود، وجزء بسيط منها

  • حدود الدنيا/قوة قابلة للتخصيص

قواعد الحماية اليومية

  • هدف الربح اليومي (%)

  • خسارة الوزن الزائد ($)

  • يتم إيقاف التشغيل التلقائي عند الوصول إلى الحدود اليومية.

✅ يتم تحديث الجدول الزمني قبل تصفية الأخبار الأصلية الأصلية وبعد الأحداث الصحفية ذات الصلة بالمنتج الصغير (3 نجوم) للدولار الأمريكي واليورو ، المتعلقة بـ MT5.

✅ لوحة معلومات ديناميكية (الواجهة على الرسم البياني للرياح) يتم عرض الإحصائيات، بما في ذلك:

  • الرمز، يوس، التنوع، حقوق الملكية الفكرية

  • المدة والمعلقة

  • إحصائيات عالمية (يومية، أسبوعية، شهرية، جوجل)

  • تصور اللعب وقوة

✅ الفلاتر وحدود اللعب

  • الحد الأقصى للوقت في الساعة / اليوم

  • المدة بين المدة

  • ماكس يتداول في نفس الخطأ

  • لتحمل القدرة القوية وفترة الهدوء

✅تحكم حقيقي في التنفيذ. تم تحديد الطلب بشكل عاجل للوامر السوقية والوامر المعلقة. يتكيف مع جلسات التداول ويتجنب الظروف غير المستقرة .

⚙️ النقاط الفنية الرئيسية

  • متوافقة مع جميع الكتب (الفوركس، الذهب، المؤشرات، العملات المشفرة)

  • توقيت كامل (تداول بدون استخدام اليدين)

  • معلمات قابلة للتخصيص للباحثين

  • إعداد التقارير المهنية عن الحالات والمشكلات

  • حماية تتبع وتتبع الهاتف الذكي



